Стихія в Маріуполі повалила дерева і знеструмила частину міста, - міськрада. ФОТОрепортаж

У Маріуполі - особливо в Кальміуському і Лівобережному районах - 29 травня випала велика кількість опадів. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Маріупольської міськради.

За словами директора КП "Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління" Віталія Донева, у зв'язку з великою кількістю опадів тимчасово не працювали тролейбуси і трамваї.

"Станом на 18:00 тролейбуси вже починають свою роботу. Також бригади працюють над відновленням руху трамваїв по проспекту Нікопольському і проспекту Металургів, в районі 7-го проїзду", - зазначив керівник МТТУ.

Як повідомив перший заступник міського голови Михайло Когут, для ліквідації наслідків негоди в місті задіяно 4 бригади ДКП зеленого будівництва, 4 бригади Рятувальної аварійної водолазної служби, 2 бригади ККП "Маріупольавтодор". Залучено техніку "Водоканалу" і "Тепломережі". Співробітники компанії ДТЕК працюють над відновленням електропостачання.









Фото: mariupolrada.gov.ua

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