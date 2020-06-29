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Стихія в Маріуполі повалила дерева і знеструмила частину міста, - міськрада. ФОТОрепортаж

У Маріуполі - особливо в Кальміуському і Лівобережному районах - 29 травня випала велика кількість опадів. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Маріупольської міськради.

За словами директора КП "Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління" Віталія Донева, у зв'язку з великою кількістю опадів тимчасово не працювали тролейбуси і трамваї.

"Станом на 18:00 тролейбуси вже починають свою роботу. Також бригади працюють над відновленням руху трамваїв по проспекту Нікопольському і проспекту Металургів, в районі 7-го проїзду", - зазначив керівник МТТУ.

Як повідомив перший заступник міського голови Михайло Когут, для ліквідації наслідків негоди в місті задіяно 4 бригади ДКП зеленого будівництва, 4 бригади Рятувальної аварійної водолазної служби, 2 бригади ККП "Маріупольавтодор". Залучено техніку "Водоканалу" і "Тепломережі". Співробітники компанії ДТЕК працюють над відновленням електропостачання.

Стихія в Маріуполі повалила дерева і знеструмила частину міста, - міськрада 01
Стихія в Маріуполі повалила дерева і знеструмила частину міста, - міськрада 02
Стихія в Маріуполі повалила дерева і знеструмила частину міста, - міськрада 03
Стихія в Маріуполі повалила дерева і знеструмила частину міста, - міськрада 04
Фото: mariupolrada.gov.ua

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Автор: 

міськрада (478) Маріуполь (3236) негода (758) стихія (100)


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кацапы кориння у дэрэв вкоротылы...
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29.06.2020 20:26 Відповісти
Іди подуйся
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29.06.2020 21:37 Відповісти
Стихия в Мариуполе повалила деревья и обесточила часть города, - горсовет - Цензор.НЕТ 6473

...
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29.06.2020 20:27 Відповісти
Нічого собі
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29.06.2020 20:30 Відповісти
У нас в Кропивницком нечто подобное в прошлое воскресенье было. Град 3-5см сыпал и деревья ветром навалил.
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29.06.2020 20:43 Відповісти
Слвав богу у меня около дома наконец спили дряхлые тополя
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29.06.2020 20:36 Відповісти
Тополя особенно легко валятся,корневая система слабая
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29.06.2020 21:45 Відповісти
Дивно, а де продвинуті ідіоти з репліками в стилі:"Треба менше пиляти ліси" , "Скажіть, що ліс тут не при чому?"
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29.06.2020 23:01 Відповісти
 
 