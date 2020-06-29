Питну воду, намети і спальні мішки передасть посольство Ізраїлю в постраждалі від паводків регіони України. ФОТОрепортаж

Посольство Ізраїлю виділило 500 тисяч гривень і за погодженням з Кабінетом Міністрів України передало допомогу постраждалим від повені на Західній Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку дипломатичного представництва.

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Лаян пояснив: "Як тільки нам стало відомо про тяжке стихійне лихо в західних регіонах України, посольство Ізраїлю запропонувало свою допомогу українському уряду. Ми виділили 500 тис. гривень для придбання предметів першої необхідності, і, погодивши перелік необхідного з офісом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і Міністерством розвитку громад і територій, ми сьогодні доставляємо необхідне в ті регіони, які найбільше постраждали".

Вантаж води вирушив з Києва у понеділок опівдні і, як очікується, прибуде до місця призначення вночі у вівторок або вранці в середу. Місцеві чиновники розподілять вантаж за потребами громад.

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Посольство Ізраїлю передало 25 тисяч 1,5-літрових пляшок питної води. Їх доставлять в Івано-Франківськ і Чернівці, щоб усунути нестачу питної води. Також на цьому тижні Ізраїль додатково забезпечить доставку наметів і спальних мішків до постраждалого регіону.







Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

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Нагадаємо, станом на 29 червня у чотирьох західних областях України – Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській, - залишаються підтопленими через негоду 70 населених пунктів. За даними ДСНС України, таких постраждалих від повені населених пунктів було 349. На сьогодні залишаються зруйнованими 150,5 км автодоріг та 83 мости, при цьому стихія пошкодила 582 кілометри доріг та 220 мостів.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні фінансування в розмірі $ 100 тис. Для боротьби з паводками в західних областях країни.

Увечері 29 червня в Івано-Франківськ прибуде літак з обладнанням для ліквідації наслідків повені на Заході України, переданим Україні Італією.

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