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Новини Фото Паводки на Західній Україні
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Питну воду, намети і спальні мішки передасть посольство Ізраїлю в постраждалі від паводків регіони України. ФОТОрепортаж

Посольство Ізраїлю виділило 500 тисяч гривень і за погодженням з Кабінетом Міністрів України передало допомогу постраждалим від повені на Західній Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку дипломатичного представництва.

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Лаян пояснив: "Як тільки нам стало відомо про тяжке стихійне лихо в західних регіонах України, посольство Ізраїлю запропонувало свою допомогу українському уряду. Ми виділили 500 тис. гривень для придбання предметів першої необхідності, і, погодивши перелік необхідного з офісом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і Міністерством розвитку громад і територій, ми сьогодні доставляємо необхідне в ті регіони, які найбільше постраждали".

Вантаж води вирушив з Києва у понеділок опівдні і, як очікується, прибуде до місця призначення вночі у вівторок або вранці в середу. Місцеві чиновники розподілять вантаж за потребами громад.

Читайте також: Літак із Італії з обладнанням для ліквідації наслідків повені прибуде до Івано-Франківська ввечері, - Аваков

Посольство Ізраїлю передало 25 тисяч 1,5-літрових пляшок питної води. Їх доставлять в Івано-Франківськ і Чернівці, щоб усунути нестачу питної води. Також на цьому тижні Ізраїль додатково забезпечить доставку наметів і спальних мішків до постраждалого регіону.

Питну воду, намети і спальні мішки передасть посольство Ізраїлю в постраждалі від паводків регіони України 01

Питну воду, намети і спальні мішки передасть посольство Ізраїлю в постраждалі від паводків регіони України 02
Питну воду, намети і спальні мішки передасть посольство Ізраїлю в постраждалі від паводків регіони України 03
Питну воду, намети і спальні мішки передасть посольство Ізраїлю в постраждалі від паводків регіони України 04
Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС надасть Україні насоси, маски, пили, генератори та намети для постраждалих від паводків районів, - представник ЄК Уйварі

Нагадаємо, станом на 29 червня у чотирьох західних областях України – Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській, - залишаються підтопленими через негоду 70 населених пунктів. За даними ДСНС України, таких постраждалих від повені населених пунктів було 349. На сьогодні залишаються зруйнованими 150,5 км автодоріг та 83 мости, при цьому стихія пошкодила 582 кілометри доріг та 220 мостів.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні фінансування в розмірі $ 100 тис. Для боротьби з паводками в західних областях країни.

Увечері 29 червня в Івано-Франківськ прибуде літак з обладнанням для ліквідації наслідків повені на Заході України, переданим Україні Італією.

Також читайте: На Заході України найближчої доби продовжиться підвищення рівнів води в річках, можливі зсуви і селеві потоки, - ДСНС

Автор: 

Ізраїль (1648) паводок (233) допомога (8375) посольство (946)


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Топ коментарі
+8
А що дав людям уряд і президент?
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29.06.2020 20:51
+7
Питну воду, намети і спальні мішки передасть посольство Ізраїлю в постраждалі від паводків регіони України - Цензор.НЕТ 1020
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29.06.2020 21:20
+5
президент передаст?
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29.06.2020 20:59
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А що дав людям уряд і президент?
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29.06.2020 20:51 Відповісти
а они подготовили смету - сколько надо списать на это дело денег...(списать - это совсем не значит отдать-выделить-раздать настоящим пострадавшим от потопа или потерявшим все...)
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29.06.2020 20:56 Відповісти
президент передаст?
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29.06.2020 20:59 Відповісти
отэто существительное или глагол будущего времени???)))
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29.06.2020 21:02 Відповісти
Питну воду, намети і спальні мішки передасть посольство Ізраїлю в постраждалі від паводків регіони України - Цензор.НЕТ 1020
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29.06.2020 21:20 Відповісти
Имя и фамилия.
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29.06.2020 21:27 Відповісти
должность и народная благодарность )))
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29.06.2020 21:33 Відповісти
Там не було чесності, від слова зовсім.
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29.06.2020 21:11 Відповісти
щедрости рабиновичей нема края...
мы колысь вам тоже водой поможэмо.
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29.06.2020 20:59 Відповісти
Питну воду, намети і спальні мішки передасть посольство Ізраїлю в постраждалі від паводків регіони України - Цензор.НЕТ 6973
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29.06.2020 23:56 Відповісти
Танюха ! Тьху !
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30.06.2020 00:18 Відповісти
как думаешь, она, как и ты, тоже голосовала за Зеленского во втором туре ?
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30.06.2020 00:24 Відповісти
Їм моск треба..
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29.06.2020 21:01 Відповісти
Если уж Вы включили дурака,то не забудьте потом его выключить...))
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29.06.2020 21:07 Відповісти
А ви не відключайте дурака, бо вам на росії моск непотрібний.
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29.06.2020 21:10 Відповісти
Вас не мав на увазі))
Засвітися..
😁
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29.06.2020 21:41 Відповісти
..засвітилися..
вибачаюсь..))
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29.06.2020 21:45 Відповісти
будёновку спрячь
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29.06.2020 23:57 Відповісти
за любую помощь спасибо
(главное не деньгами...у властьпоимевших и так наличку некуда девать))) им что ее солить?)))
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29.06.2020 21:06 Відповісти
В банки закатывают, трехлитровыя, в палисаднике..))
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29.06.2020 21:09 Відповісти
Від пейсатих нам нічого не треба, заберіть до себе своїх пінчуків зеленських Вальцманів рабіновічів та інших кровососів
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29.06.2020 21:23 Відповісти
Тебе бесплатно все дают а ты кабенишся,за был на кого молишся ?
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29.06.2020 21:28 Відповісти
Ага щас. Вони тут як приклеєні, бо там за те що тут роблять - вже би сиділи довічно) нема дурних
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29.06.2020 21:32 Відповісти
и шо характерно, какого-то сифического Вальцмана в коммент впендюрил,

а главного хохляцкого яврея Коломойского стыдливо упустил ...
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29.06.2020 23:59 Відповісти
Израиль-Украине.Украина-Израилю.Украинские огнеборцы помогают сражаться со стихией. В Израиле шестые сутки не могут потушить лесные пожары.27.11.16
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29.06.2020 21:27 Відповісти
дэлавэрский суд над этим работает
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30.06.2020 00:03 Відповісти
Вот - настоящая братская страна.
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29.06.2020 21:43 Відповісти
питьевая вода ИЗ ИЗРАИЛЯ? А откуда она вообще в Израиле (пустыне) берется?
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29.06.2020 21:52 Відповісти
купили на оболоні
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29.06.2020 22:07 Відповісти
И СДЕЛАЛИ ГЕШЕФТ
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29.06.2020 22:10 Відповісти
Б...,ь, лучше бы они призвали своего к ответу
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29.06.2020 21:58 Відповісти
*** люди вы что совсем отупели? Какая вода из Израиля в Украину? Там она просто в 10 раз дороже, чем у нас боржоми... Охринеть!
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29.06.2020 23:25 Відповісти
в статье написано, шо они просто от посольства отлохматили 18 штук зелени,

а шмыгаль решил на это бабло купить в Киеве воды и отвезти за тысячу километров.

патаму ша там ближе воды купить негде
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30.06.2020 00:06 Відповісти
Я вдячний .
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30.06.2020 00:20 Відповісти
Треба щиро подякувати за допомогу,а не розводити "Зраду".
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30.06.2020 01:31 Відповісти
Води в них вдосталь.Я не думаю,що люди ночують проти неба .Всі розмістились по родичах і знайомих.Спальні мішки,ну не знаю.Людям потрібна техніка,робочі руки,будматеріали.Бензопилки,пилки....
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30.06.2020 06:29 Відповісти
Сокири і бензопили, ось що потрібно нашій- ненашій Пенківщині.
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30.06.2020 08:15 Відповісти
Все удивляются за воду. Вы хоть знаете, что при наводнениях все колодцы заражаются и пить из них воду нельзя. Скважины тоже затапливаются, особенно если насос погружной. Поэтому они правильно поступили, направив питьевую воду. А кто из собственников заводов про бутылированной воде направил хоть литр туда, да и от государства я не услышал этого. Так что включите свои мозги, прежде чем свои высокоумные мысли писать.
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30.06.2020 09:22 Відповісти
Кстати, а воду они могли закупить на месте, а не из Израиля везти.
Спасибо им за БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ помощь!
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30.06.2020 09:27 Відповісти
 
 