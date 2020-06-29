Велосипедистка загинула під колесами KIA в Мар'їнці, - поліція Донеччини. ФОТОрепортаж
На перехресті в місті Мар'їнка водій легкового автомобіля скоїв наїзд на велосипедистку. Від травм жінка померла в реанімації. За фактом порушено кримінальне провадження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Донецької області, дорожньо-транспортна пригода сталася 28 червня на нерегульованому перехресті вулиць Прокоф'єва і Шевченка. Автомобіль KIA під керуванням 57-річного жителя Мар'їнки зіткнувся з 57-річною велосипедисткою, також жителькою прифронтового міста.
Жінка з важкими травмами була доставлена в лікарню, де померла.
На місці аварії працювали слідчі обласного главку поліції і працівники Мар'їнського відділення поліції.
Розпочато досудове розслідування по ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Поліцейські встановлюють обставини події.
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Ви знаєте, наприклад, що діти до 14 можуть іздити по тротуару, а на дорозі можна з 18. Питання, що 4 роки робити? Чи що по ПДД немає законного способу повернути на ліво на багатосмужній?
Я вже мовчу про те, що величезна кількість водіїв взагалі не сприймає велосипедиста як учасника дорожнього руху не залежно від того, рухається він за правилами, чи ні. Частина дивиться лише на автівки і може взагалі не помітити, навіть якщо він як ялинка усіяний всіма необхідними атрибутами.
В Венгрии все на великах в жилетах
В Украине - вечером едет бабка или дедка - ни жилета , ни хоть какой-то лампочки
Только в некоторых киевских частных детсадах ведут на прогулку в жилетах. А чё? - мозгов-то у наших чиновников отродясь не было, как и совести.
«С 1 сентября каждому ученику 1-4 классов дарим специальный светоотражающий жилет. Это безопасность для ребенка как участника дорожного движения. Жилет сделан из качественных материалов, он индивидуален для каждого", - говорится в сообщении.
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Но на ней велосипедистка нашла свою смерть, а водитель нашел себе колоссальньіе неприятности...
Сочувствие обоим.
Бережіть себе.