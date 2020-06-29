УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7048 відвідувачів онлайн
Новини Фото ДТП
9 440 27

Велосипедистка загинула під колесами KIA в Мар'їнці, - поліція Донеччини. ФОТОрепортаж

На перехресті в місті Мар'їнка водій легкового автомобіля скоїв наїзд на велосипедистку. Від травм жінка померла в реанімації. За фактом порушено кримінальне провадження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Донецької області, дорожньо-транспортна пригода сталася 28 червня на нерегульованому перехресті вулиць Прокоф'єва і Шевченка. Автомобіль KIA під керуванням 57-річного жителя Мар'їнки зіткнувся з 57-річною велосипедисткою, також жителькою прифронтового міста.

Жінка з важкими травмами була доставлена ​​в лікарню, де померла.

На місці аварії працювали слідчі обласного главку поліції і працівники Мар'їнського відділення поліції.

Розпочато досудове розслідування по ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Поліцейські встановлюють обставини події.

Читайте також: ВАЗ у неробочому стані наїхав на візочок із немовлям - дитина загинула, - поліція Харківщини. ФОТОрепортаж

Велосипедистка загинула під колесами KIA в Марїнці, - поліція Донеччини 01
Велосипедистка загинула під колесами KIA в Марїнці, - поліція Донеччини 02
Велосипедистка загинула під колесами KIA в Марїнці, - поліція Донеччини 03
Велосипедистка загинула під колесами KIA в Марїнці, - поліція Донеччини 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": П'яний водій збив 13-річну дівчинку на узбіччі дороги на Київщині: дитина у важкому стані в реанімації. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4473) Нацполіція (15205) смерть (6759) Мар’їнка (622)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
У велосипедистов всегда Главная, причем везде и всюду. Может пора вводить водительские права на велосипед, не хотят по ПДД ездить водители лисапетов.
показати весь коментар
29.06.2020 21:47
+6
В Словакии садики и младшие классы в этих жилетах
В Венгрии все на великах в жилетах
В Украине - вечером едет бабка или дедка - ни жилета , ни хоть какой-то лампочки
показати весь коментар
29.06.2020 22:31
+5
И водила бухой едет, лампочки разглядывает.
показати весь коментар
29.06.2020 22:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну всё...теперь бубочку на велосипеде даже у видосиках ненадыбаете...
показати весь коментар
29.06.2020 21:07 Відповісти
57 років обом. Це неспроста.
показати весь коментар
29.06.2020 21:44 Відповісти
велосипедистка - очікував побачити молоду спортсменку, однак - то бабка на лісапеті
показати весь коментар
29.06.2020 21:46 Відповісти
У велосипедистов всегда Главная, причем везде и всюду. Может пора вводить водительские права на велосипед, не хотят по ПДД ездить водители лисапетов.
показати весь коментар
29.06.2020 21:47 Відповісти
Та же мысль постоянно приходит после очередной встречи с велосипедистами - ну не хочу я за этих идиотов сидеть в тюрьме и виновато смотреть в глаза их родственниками
показати весь коментар
29.06.2020 23:56 Відповісти
Я езжу на работу на электровелосипеде. Есть повороты,ближний, дальний свет, габбариты. Надеваю спецжилет. И главное - соблюдаю правила дорожного движения. Есть даже видеорегистратор и сигнал от грузовика. Ехать 25 км от дома до работы! Еду по самой бровке асфальта (хотя она вспученная и яма на яме. Это вам не киевские дороги), чтоб не мешать движению своими 35-40км/час. Когда едут фуры, за мной и спереди - выезжаю на обочину (хотя есть места, что ее нет - заросла кустарником). И ХОЧУ СКАЗАТЬ, ЧТО СРЕДИ ВОДИТЕЛЕЙ ДОСТАТОЧНО КОЗЛОВ. Ради развлечения может тебе выехать навстречу, подрезать при обгоне (почему я поставил видерегистратор. Стало реже такое происходить). Доехать автобусом на работу не возможно берут только по сидячим местам. Поэтому водилам не надо из себя кичить богов автострады, а просто обеим сторонам соблюдать правила дорожного движения и какой-то культуре на дорогах.
показати весь коментар
30.06.2020 10:14 Відповісти
и много таких как ты ? вот то то и оно - когда едет велосипедист многие пытаются объехать его как чумного , не известно что он выкинет в любой момент
показати весь коментар
30.06.2020 17:32 Відповісти
А може вже час як в інших нормальних державах створити нормальні закони щодо велосипедистів та інфраструктуру? Велодоріжки там... Ні, не чули?
Ви знаєте, наприклад, що діти до 14 можуть іздити по тротуару, а на дорозі можна з 18. Питання, що 4 роки робити? Чи що по ПДД немає законного способу повернути на ліво на багатосмужній?
Я вже мовчу про те, що величезна кількість водіїв взагалі не сприймає велосипедиста як учасника дорожнього руху не залежно від того, рухається він за правилами, чи ні. Частина дивиться лише на автівки і може взагалі не помітити, навіть якщо він як ялинка усіяний всіма необхідними атрибутами.
показати весь коментар
30.06.2020 12:46 Відповісти
Велосипедистка загинула під колесами KIA в Мар'їнці, - поліція Донеччини - Цензор.НЕТ 6121
показати весь коментар
30.06.2020 13:24 Відповісти
Пункт 6. Требование к велосипедистам ПДД Украины. Внимательно перечитайте, особенно с какого возраста и где можно ездить велосипедистам до 7 лет и с 14 лет, а где велосипедистам нельзя ездить тоже прочитайте.
показати весь коментар
30.06.2020 14:52 Відповісти
Згода,цифри не ті, зміст залишився тим самим. Якщо моїй дитині 8 років, вона вже не має права їхати по тротуару, та ще 6 років не матиме права їхати по дорозі. Як виглядає сімейний віїзд на велосипедах з дитиною 12 років важко уявити .
показати весь коментар
30.06.2020 17:11 Відповісти
Таковы ПДД.
показати весь коментар
30.06.2020 18:10 Відповісти
СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЖИЛЕТЫ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Велосипедистка загинула під колесами KIA в Мар'їнці, - поліція Донеччини - Цензор.НЕТ 7868
показати весь коментар
29.06.2020 22:28 Відповісти
В Словакии садики и младшие классы в этих жилетах
В Венгрии все на великах в жилетах
В Украине - вечером едет бабка или дедка - ни жилета , ни хоть какой-то лампочки
показати весь коментар
29.06.2020 22:31 Відповісти
И водила бухой едет, лампочки разглядывает.
показати весь коментар
29.06.2020 22:38 Відповісти
В Финляндии, Испании, Бельгии, Франции （правда, не везде, почему-то） тоже.
Только в некоторых киевских частных детсадах ведут на прогулку в жилетах. А чё? - мозгов-то у наших чиновников отродясь не было, как и совести.
показати весь коментар
29.06.2020 22:47 Відповісти
У Гройсмана была программа

«С 1 сентября каждому ученику 1-4 классов дарим специальный светоотражающий жилет. Это безопасность для ребенка как участника дорожного движения. Жилет сделан из качественных материалов, он индивидуален для каждого", - говорится в сообщении.

С выборами накрылась медным тазом
показати весь коментар
29.06.2020 22:33 Відповісти
Тишайшая безлюдная улица, движения- ноль.
Но на ней велосипедистка нашла свою смерть, а водитель нашел себе колоссальньіе неприятности...
Сочувствие обоим.
Бережіть себе.
показати весь коментар
29.06.2020 22:41 Відповісти
Явно водій зловив гаву не відреагував вчасно, можливо даже перевищив швидкість. На фото село селом, в таких місцях люди безпечні, по сторонам не дивляться, на дорогу діти вибігають. Зумовлено це тим що раніше не було стільки машин, їздили повільно, і було їх чути заздалегідь. По таким місцям потрібно їздити повільно і бути уважним.
показати весь коментар
29.06.2020 23:47 Відповісти
Тем более, что многие через село они проезжают со скоростью 120-150км/час.
показати весь коментар
30.06.2020 10:20 Відповісти
А че сразу решили, что велосипедистка потерпевшая???? Может это водитель КИА котерпевший?
показати весь коментар
30.06.2020 00:53 Відповісти
водила ехал по главной, лисапет выворачивал со второстепенной - удар правым боком, как то так...
показати весь коментар
30.06.2020 07:47 Відповісти
у нас в смт жінка налетіла на авто,яке стояло.Отримала травми.Сім'я судиться з дівчиною- водієм.Ім заплатили 10000.Але вони бажають більше.
показати весь коментар
30.06.2020 08:59 Відповісти
Різні випадки бувають. В Житомирі 1 олень переходив дорогу в непердбаченому місці. Спровокував дтп а сам потрапив у лікарню, у водія розбитий бампер. Але через суд вдалося стягнути з цього оленя відшкодування за бампер, це скоріш це виключеня, але...
показати весь коментар
30.06.2020 13:46 Відповісти
Ну дык очевидно водитель потерпевший...
показати весь коментар
30.06.2020 14:34 Відповісти
 
 