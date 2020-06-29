Велосипедистка загинула під колесами KIA в Мар'їнці, - поліція Донеччини. ФОТОрепортаж

На перехресті в місті Мар'їнка водій легкового автомобіля скоїв наїзд на велосипедистку. Від травм жінка померла в реанімації. За фактом порушено кримінальне провадження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Донецької області, дорожньо-транспортна пригода сталася 28 червня на нерегульованому перехресті вулиць Прокоф'єва і Шевченка. Автомобіль KIA під керуванням 57-річного жителя Мар'їнки зіткнувся з 57-річною велосипедисткою, також жителькою прифронтового міста.

Жінка з важкими травмами була доставлена ​​в лікарню, де померла.

На місці аварії працювали слідчі обласного главку поліції і працівники Мар'їнського відділення поліції.

Розпочато досудове розслідування по ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Поліцейські встановлюють обставини події.

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