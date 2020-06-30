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Новини Фото ДТП
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Автомобіль злетів у кювет на трасі Київ-Одеса: одна людина загинула, чотирьох, зокрема двох дітей, госпіталізовано. ФОТОрепортаж

У Ставищанському районі перекинувся автомобіль: четверо травмованих і одна людина загинула.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Київської області у Facebook.

Вчора близько 21:00 патрульні отримали повідомлення на службовий планшет про ДТП з потерпілими. Подія трапитися на 142 км автодороги Київ – Одеса, поблизу села Сніжки.

Прибувши на місце події, інспектори побачили в кюветі понівечене авто марки Citroen C4 та автомобіль Renault із пошкодженими дверцятами, що перебував на проїзній частині.

Автомобіль злетів у кювет на трасі Київ-Одеса: одна людина загинула, чотирьох, зокрема двох дітей, госпіталізовано 01

Унаслідок ДТП водій та троє пасажирів Citroen, серед яких двоє дітей 12-ти та 15-ти років, зазнали травм та були шпиталізовані. Ще одна пасажирка цього ж авто від травм загинула на місці події.

Автомобіль злетів у кювет на трасі Київ-Одеса: одна людина загинула, чотирьох, зокрема двох дітей, госпіталізовано 02

Механізм та обставини будуть з'ясовувати слідчі.

Автомобіль злетів у кювет на трасі Київ-Одеса: одна людина загинула, чотирьох, зокрема двох дітей, госпіталізовано 03
Фото: патрульна поліція / Facebook

Автомобіль злетів у кювет на трасі Київ-Одеса: одна людина загинула, чотирьох, зокрема двох дітей, госпіталізовано 04

Автор: 

ДТП (4473) Київська область (4047) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+3
Цінічне мабудь питання.... але ЛЮДИ КОЛИ ВИ ВЖЕ БЛ#ДЬ НАЛЬОТАЄТЕСЬ???!!!
Життя занадто коротке щоб поспішати.
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30.06.2020 11:25
+3
О прибіг черговий говноводій! Читайте правила дорожнього руху, там заборонено змінювати напрямок руху під час аварійного гальмування! Як дебілам пояснити, що невеличкий удар і Ваше авто перетворюється з умовно керованого на стрибаючого циркового акробата, якому вже ніяке АБС не допоможе, бо в нього колеса не будуть торкатись дороги! Підвіска машини після невеличкого удару втрачає керованість, завдяки ричагам та шарнирам які по різному реагують на удар, кожне колесо починає їхати в свою сторону, тому потрібно кілька секунд щоб підвіска знову почала їхати туди куди Ви крутите кермом! Тому під час аварії крутити кермом - це найбільш ідіотське рішення в Вашому житті. Якщо ви до удару розшатали машину, своїми ідіотськими маневрами, то її буде набагато легше перекинути і вона почне кувиркатись по дорозі і Вам кізда, бо дах в машині абсолютно не міцний і швидко вдавить Вашу голову в тулуб, як і відбулось в цьому випадку! Натомість якщо Ви не розшатували машину рисканієм і маневрами, а тупо гальмували тримаючи кермо прямо, Ви можете зупинитись після удару без подальшого кувиркання по дорозі і без неприємної зустрічі зі стовпами та з іншими авто, які несуться на швидкості Вам на зустріч! Вчіть правила!
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30.06.2020 11:57
+2
Скорше за все Рено повертав наліво і не надав переваги Сітроену який рухався в зустрічному напрямку на великий швидкості. У Рено удар в правий бік, а у Сітроєна в лівий. Водій Сітроєна щоб уникнути прямого удару здійснила маневр вправо, а цього не можна було робити! За правилами і краще для Сітроена було бити Рено в бочину, здійснюючи аварійне екстренне гальмування! Тоді б в Сітроені всі були б живі, а так труп і решта в лікарні. Запам'ятайте - у разі аварійної ситуації НІКОЛИ не здійснюйте маневрів кермом, а тупо гальмуйте тримаючи кермо прямо, щоб не було заносу! Бо Ваші говнопаркетники абсолютно нестійкі на дорозі і полетять кувиркатись як в цьому випадку і всі хто є в машині загинуть або отримають тяжкі травми! А якщо буде лобовий удар, спрацюють подушки безпеки і є шанс вижити! Проблеми будуть у того хто стоїть у Вас на шляху! Якби водій Сітроена не робила ідіотських рухів кермом, а тупо таранила Рено, який порушував правила, то загиблим був би водій Рено, а всі в Сітроєні були б живі (якби всі були пристібнуті).
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30.06.2020 11:33
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Да блин - никто не рассказал водителю Ситроена, что нельзя обгонять справа.
А Ренаульт похоже "задрот левосторонний" - до последнего рулил себе по левой полосе, пока в зад не начали толкать...
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30.06.2020 11:11 Відповісти
Скорше за все Рено повертав наліво і не надав переваги Сітроену який рухався в зустрічному напрямку на великий швидкості. У Рено удар в правий бік, а у Сітроєна в лівий. Водій Сітроєна щоб уникнути прямого удару здійснила маневр вправо, а цього не можна було робити! За правилами і краще для Сітроена було бити Рено в бочину, здійснюючи аварійне екстренне гальмування! Тоді б в Сітроені всі були б живі, а так труп і решта в лікарні. Запам'ятайте - у разі аварійної ситуації НІКОЛИ не здійснюйте маневрів кермом, а тупо гальмуйте тримаючи кермо прямо, щоб не було заносу! Бо Ваші говнопаркетники абсолютно нестійкі на дорозі і полетять кувиркатись як в цьому випадку і всі хто є в машині загинуть або отримають тяжкі травми! А якщо буде лобовий удар, спрацюють подушки безпеки і є шанс вижити! Проблеми будуть у того хто стоїть у Вас на шляху! Якби водій Сітроена не робила ідіотських рухів кермом, а тупо таранила Рено, який порушував правила, то загиблим був би водій Рено, а всі в Сітроєні були б живі (якби всі були пристібнуті).
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30.06.2020 11:33 Відповісти
Это троллинг?? "Бейтесь в лобовое", бред диванного эксперта. АБС оставляет машину УПРАВЛЯЕМОЙ, при зажатом тормозе можно совершать маневры объезда. Конечно, зависит от скорости и слишком резкий поворот руля никакие системы не спасут.
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30.06.2020 11:48 Відповісти
О прибіг черговий говноводій! Читайте правила дорожнього руху, там заборонено змінювати напрямок руху під час аварійного гальмування! Як дебілам пояснити, що невеличкий удар і Ваше авто перетворюється з умовно керованого на стрибаючого циркового акробата, якому вже ніяке АБС не допоможе, бо в нього колеса не будуть торкатись дороги! Підвіска машини після невеличкого удару втрачає керованість, завдяки ричагам та шарнирам які по різному реагують на удар, кожне колесо починає їхати в свою сторону, тому потрібно кілька секунд щоб підвіска знову почала їхати туди куди Ви крутите кермом! Тому під час аварії крутити кермом - це найбільш ідіотське рішення в Вашому житті. Якщо ви до удару розшатали машину, своїми ідіотськими маневрами, то її буде набагато легше перекинути і вона почне кувиркатись по дорозі і Вам кізда, бо дах в машині абсолютно не міцний і швидко вдавить Вашу голову в тулуб, як і відбулось в цьому випадку! Натомість якщо Ви не розшатували машину рисканієм і маневрами, а тупо гальмували тримаючи кермо прямо, Ви можете зупинитись після удару без подальшого кувиркання по дорозі і без неприємної зустрічі зі стовпами та з іншими авто, які несуться на швидкості Вам на зустріч! Вчіть правила!
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30.06.2020 11:57 Відповісти
Нет такого в ПДР. Я искренне надеюсь вы не допущены к вождению и не водите машину.
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30.06.2020 14:32 Відповісти
Змінюючи напрямок руху під час екстренного гальмування водій створює небезпеку іншим учасникам дорожнього руху, а також собі і пасажирам, тому маневри під час екстренного гальмування заборонені! Машина згідно ПДР під час екстренного гальмування може рухатись виключно прямолінійно, інакше це порушення ПДР і водій буде нести кримінальну відповідальність за те що почав крутити кермом!
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30.06.2020 14:55 Відповісти
Чушь и отсебятина. Еще раз, нет такого в ПДР. И не может быть. Вам за руль нельзя - вы не знаете ни правил, ни основ безопасного вождения. Строчите комменты, в этом вы эксперт. Всего доброго.
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30.06.2020 15:37 Відповісти
Я хочу звинуватити Вас у повному нерозумінні Правил Дорожнього Руху! Ви абсолютно не розумієте які правові наслідки наступають після ДТП, якщо Ви змінювали напрямок руху під час екстренного гальмування! От в цьому випадку якщо водій Сітроена змінювала напрямок руху, то в смерті пасажирки суд визнає винним саме її! Машина почала перекидатись через те що водій різко змінював напрямок руху, а вже потім отримав удар в бік. Якби водій їхав прямо машина б не перекинулась, зіткнулась з іншої машиною, але не почала б кувиркатись! А смертельні травми нанесені не зіткненням з іншою машиною а саме перекиданням машини! Тому суд визнає що смерть наступила в результаті перекидання машини, а перекидання наступило внаслідок дій водія Сітроена! А водію Рено лише випишуть штраф за порушення ПДР. Він спровокував ДТП, але причиною смерті були саме дії водія Сітроена! Тому в будь якій аварійній ситуації не можна ніколи змінювати напрямок руху під час екстреного гальмування! Це закон! Інакше всі загиблі будуть на тобі! А якщо ти їхав прямо і тільки гальмував, то всі наслідки які будуть це результат дій того хто створив аварійну ситуацію - тобто водія Рено!
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30.06.2020 15:45 Відповісти
уйди и не заморачуй людей= бо будет с твоим абс-ом еще куча таких-же трупов, ка пока са...)))
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30.06.2020 22:49 Відповісти
Ви , здається один другого не розумієте. Ігорьоня правий - якщо "тапка в пол" то ніяких крутінь кермом вже робити не можна. Інша справа, якщо виникає аварійна ситуація, то, підторможуючи, і за наявності досвіда, можна уникнути зіткнення маневруванням.
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30.06.2020 16:33 Відповісти
прикололся..??- или просто придурок.???
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30.06.2020 22:48 Відповісти
Яке повертав на ліво? Там відбійники стоять,які відділяють зустрічний напрямок,а щоб повернути на ліво,є доп.полоса. Вчора з Одеси на Київ траса була забита і всі рухалися один за одним,а сітроєн з полоси в полосу обганяв. Ви такий мля єксперт во всьому,що капець.Незнаєте,то нехер коментувати.
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30.06.2020 14:22 Відповісти
На трасі біля села є розриви відбійника, для розвороту. Ось на такому розвороті вони і зустрілись.
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30.06.2020 14:26 Відповісти
Так є розриви,так є і полоса для розвороту.Але той обганяв всіх по правій полосі...
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01.07.2020 22:50 Відповісти
Не видно в Сітроєні ніяких ушкоджень, які можна було б однозначно віднести до зіткнення з Рено.
Біль вірогідно, що Сітроєн зачепив Рено, коли вже втратив керування. Рено міг і заїзжати ти на трасу, і бути так як ти написав, могло бути і намагання обгону по правій полосі, а Рено перся по лівій полосі і йому закортіло чи то перестроїтися чи з'їхати з траси. Міг і взагалі бути не при ділах.
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30.06.2020 16:46 Відповісти
Обгон vs Опережение. Можно. ПДД в помощь.
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30.06.2020 11:43 Відповісти
них низзяяя= мозги с глазами в подарунок...)))
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30.06.2020 22:50 Відповісти
Цінічне мабудь питання.... але ЛЮДИ КОЛИ ВИ ВЖЕ БЛ#ДЬ НАЛЬОТАЄТЕСЬ???!!!
Життя занадто коротке щоб поспішати.
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30.06.2020 11:25 Відповісти
....два ФРАНЦУЗА и два украинских ЛОХА за рулем (((((
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30.06.2020 12:44 Відповісти
 
 