Автомобіль злетів у кювет на трасі Київ-Одеса: одна людина загинула, чотирьох, зокрема двох дітей, госпіталізовано. ФОТОрепортаж
У Ставищанському районі перекинувся автомобіль: четверо травмованих і одна людина загинула.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Київської області у Facebook.
Вчора близько 21:00 патрульні отримали повідомлення на службовий планшет про ДТП з потерпілими. Подія трапитися на 142 км автодороги Київ – Одеса, поблизу села Сніжки.
Прибувши на місце події, інспектори побачили в кюветі понівечене авто марки Citroen C4 та автомобіль Renault із пошкодженими дверцятами, що перебував на проїзній частині.
Унаслідок ДТП водій та троє пасажирів Citroen, серед яких двоє дітей 12-ти та 15-ти років, зазнали травм та були шпиталізовані. Ще одна пасажирка цього ж авто від травм загинула на місці події.
Механізм та обставини будуть з'ясовувати слідчі.
Фото: патрульна поліція / Facebook
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А Ренаульт похоже "задрот левосторонний" - до последнего рулил себе по левой полосе, пока в зад не начали толкать...
Біль вірогідно, що Сітроєн зачепив Рено, коли вже втратив керування. Рено міг і заїзжати ти на трасу, і бути так як ти написав, могло бути і намагання обгону по правій полосі, а Рено перся по лівій полосі і йому закортіло чи то перестроїтися чи з'їхати з траси. Міг і взагалі бути не при ділах.
Життя занадто коротке щоб поспішати.