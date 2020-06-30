Автомобіль злетів у кювет на трасі Київ-Одеса: одна людина загинула, чотирьох, зокрема двох дітей, госпіталізовано. ФОТОрепортаж

У Ставищанському районі перекинувся автомобіль: четверо травмованих і одна людина загинула.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Київської області у Facebook.

Вчора близько 21:00 патрульні отримали повідомлення на службовий планшет про ДТП з потерпілими. Подія трапитися на 142 км автодороги Київ – Одеса, поблизу села Сніжки.

Прибувши на місце події, інспектори побачили в кюветі понівечене авто марки Citroen C4 та автомобіль Renault із пошкодженими дверцятами, що перебував на проїзній частині.

Унаслідок ДТП водій та троє пасажирів Citroen, серед яких двоє дітей 12-ти та 15-ти років, зазнали травм та були шпиталізовані. Ще одна пасажирка цього ж авто від травм загинула на місці події.

Механізм та обставини будуть з'ясовувати слідчі.



Фото: патрульна поліція / Facebook