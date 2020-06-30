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"Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Від ранку 30 червня в центрі Києва відбувається акція протесту проти призначення викритого в плагіаті ексрегіонала Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Зранку 30 червня активісти вийшли з акцією протесту під будівлю Кабміну в центрі Києва. Мітингувальники тримають плакати з гаслами проти призначення викритого в плагіаті ексрегіонала Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки. Також вони встановили унітаз із написом "Для дипломів від Шкарлета". Вони озвучили в мікрофон своє обурення призначенням Шкарлета, зокрема через те, що в його наукових працях знайшли плагіат. Також активісти незадоволені тим, що новопризначений в. о. міністра освіти балотувався свого часу в депутати від Партії регіонів. Як кажуть активісти, Шкарлет був тісно пов'язаний з міністром освіти часів Януковича - Табачником. Крім того, активісти обурені тим, що, очолюючи Чернігівський університет, він дозволяв собі дорогий автомобіль за державний кошт.

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Потім учасники мітингу колоною пройшли до Офісу Президента. Однак поліція їх не пропустила до самої будівлі ОП. У підсумку учасники мітингу проводять сидячу акцію протесту на вул. Банковій.

Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 01
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 02
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 03
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 04
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 05
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 06
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 07
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 08
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 09
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 10
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 11
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 12
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 13
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 14
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 15
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 16
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 17
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 18
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 19
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 20
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 21
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 22
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 23
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 24
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 25
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 26
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 27
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 28
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 29
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 30
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 31
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 32
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 33
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 34
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 35
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 36
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 37
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 38
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 39
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 40
Шкарлет = Табачник 2.0: активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти 41

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.

Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.

Автор: 

Кабмін (14108) пікет (322) протест (2398) Міносвіти (1415) Офіс Президента (2026) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+11
Одна моя студентка була в стані шоку після того, як опитала знайомих студентів перед другим туром - 2/3 збиралися голосувати за блазня "по приколу"...
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30.06.2020 12:17
+8
І ШО?
За цього шкарлета особисто вписався преЗедент.
Цікаво за кого голосувала ця молодь в 2019 році і на що сподівалась?
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30.06.2020 12:10
+8
Призначенням Шкарлета на посаду в.о міністра освіти СН підтвердили, що вони йдуть курсом партії регіонів.
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30.06.2020 12:11
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Пора СИМВОЛИЧЕСКИЙ трактор под ОП ПОДГОНЯТЬ 😀😀😀
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30.06.2020 12:09 Відповісти
Власть нарывается на Майдан
"Шкарлет=Табачник2.0": активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования - Цензор.НЕТ 3291
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30.06.2020 12:12 Відповісти
ПРОБЛЕМА В ИНОМ задаем вопрос Зеленский окончательно навернулся мозгом или он пока пытается проверять насколько ему дадут далеко зайти в его анти украинских делах словах и бездействий???????
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30.06.2020 12:17 Відповісти
То Пеца там на тракторе?
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30.06.2020 13:40 Відповісти
А шо?
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30.06.2020 13:43 Відповісти
І ШО?
За цього шкарлета особисто вписався преЗедент.
Цікаво за кого голосувала ця молодь в 2019 році і на що сподівалась?
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30.06.2020 12:10 Відповісти
Одна моя студентка була в стані шоку після того, як опитала знайомих студентів перед другим туром - 2/3 збиралися голосувати за блазня "по приколу"...
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30.06.2020 12:17 Відповісти
ВУЗы оккупированы ватной нечистью, которая обрабатывала студентов вкупе с инстаграмами.
Недавно интересовалась подписантами Шария в ФБ, там куча сотрудников КНУ ім. Шевченко, и не только.
Часть из них:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008310551423 Владимир Тужик - КНУ Шевченко
https://www.facebook.com/anastasiia.politiko Anastasiia Politiko - КНУ Шевченко
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009823213226 Михаил Шутый - КНУ Шевченко
https://www.facebook.com/kuftachev Andrii Kuftachov - КНУ Шевченко
Роман Баблу(ю)к - КНУ Шевченко
https://www.facebook.com/DmitryKhorkin Dmitry Khorkin - КНУ Шевченко
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000987261344 Юлия Блинов - КНУ Шевченко
https://www.facebook.com/felameev Иван Феламеев КНУ Шевченко
https://www.facebook.com/marina.sitnik.7 Марина Ситник - КНУ Шевченко
https://www.facebook.com/nekrot Александр Некрот - ВНУ ім. Лесі Українки
Анатолій Кірієнко - Львівський політех, радіотехнологічний факультет
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30.06.2020 12:29 Відповісти
И правильно - пусть все видят их фио и морды
Так легче с ватной нечистью бороться
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30.06.2020 13:51 Відповісти
https://www.facebook.com/kovshua?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODUzNzcyMzA0Mzk1M18xMDE1ODUzNzkxODQyMzk1Mw%3D%3D Олександр Сосницький
Маємо розуміти, що гебістські й інші «заплєчних дєл мастєра гуманітарного фронту» не сплять. В світі ситуація також «просідає». Яка власне різниця, чи діти безробітних - низької якості, чи - бідних, чи - чорних. За потреби, низькоякісними оголосимо куркульських, «балуваних шляхотських» або пролетарських.
Криза моралі - страшна. Дійсно - втрачений отой людський нерв і підміна понять проходить як по маслу. І маємо не лише на гебню кивати. Підміна понять пролазить в усі шпарини.
Щойно сімейно обговорювали конфлікт мами з Соломією. Намагався пояснити Сольці різницю між правом, відповідальністю й обов'язком. А сам згадую, як наш працівник скаржиться, що з малим сином не може дійти згоди щодо навчання і як той тикає щоденником йому під ніс, де є надруковане про права дітей. І жодної літери - про відповідальність чи обов'язок.
Час складний: ми не встигаємо виборсуватись з-під куп інформаційного спаму, люди втомлюються вибирати зернини вартісного. Людство стало менше працювати фізично, а працювати інтелектуально не вчили й особливо не вітали цього, насамперед - в колоніях чи на скотних дворах комуно-фашизму.
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30.06.2020 14:28 Відповісти
оцей постсовковий молодняк ніхто не готував до вступу в світ, у якому "набрякає третя світова війна" (О. Забужко) - їх-бо по вуха напаковано ресурсом для особистого успіху "вочтобитонєстало" й самореалізації на фоні кричущої гуманітарної неповносправності, яка особливо випирає з технарів і природничників...
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30.06.2020 14:14 Відповісти
ЭТОТ зеленый оманский ШМОНДЕР стремительно готовиться стартануть в ростов !!!!!!!
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30.06.2020 13:02 Відповісти
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не ... заболело.
"Шкарлет=Табачник2.0": активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования - Цензор.НЕТ 9812
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30.06.2020 12:10 Відповісти
Вирус тоталитаризма в Украине не пройдет, это точно
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30.06.2020 12:11 Відповісти
А что, уже обнаружен?
Или очередное бла-бла от тебя?
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30.06.2020 12:12 Відповісти
Нет. Этот зебанариум не настолько твердо стоит на ногах. Его лихорадит и шатает
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30.06.2020 12:15 Відповісти
Понятно.
Таки, бла-бла.
Давай, до свиданья.
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30.06.2020 12:16 Відповісти
Выбрал клоуна - лучше застрелись, если хоть немного достоинства осталось
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30.06.2020 12:18 Відповісти
Зебот і совість - явища не сумісні...
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30.06.2020 12:21 Відповісти
Призначенням Шкарлета на посаду в.о міністра освіти СН підтвердили, що вони йдуть курсом партії регіонів.
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30.06.2020 12:11 Відповісти
а Шкарлет мог бы и отказаться от должности - ЕСЛИ МОЗГИ ЕСТЬ😀😀😀

а зачем Украине БЕЗМОЗГЛЫЙ МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ???!
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30.06.2020 12:14 Відповісти
Якщо врахувати те, що ця влада ненадовго, то мозку у Шкарлета нема. Але, якщо він встигне пограбувати і втекти з награбованим, то це такий мозок. Тому я не знаю чи є у нього мозок🐸
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30.06.2020 12:18 Відповісти
Україні не потрібен такий міністр, але йому потрібна посада міністра. Він же педагог у 4-му поколінні...
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30.06.2020 12:19 Відповісти
В цьому фото вся партія слюг наріда

"Шкарлет=Табачник2.0": активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования - Цензор.НЕТ 2799
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30.06.2020 12:12 Відповісти
Вот и новоназначенный министр культуры Александр Ткаченко заявил, что факт запрета на въезд в Украину определенных лиц не должен быть основанием для запрета трансляции аудиовизуальной продукции с их участием.
Если человеческим языком - приглашать украинофоба Ивана Охлобыстина выступать в Украине нельзя, а вот транслировать сериал "Интерны" с его участием - можно. Ведь сериал-то смешной, ироничный, а что еще остается украинцам в такой ситуации? Только смеяться, чтобы не плакать.
За период с 2014 по 2018 гг. в черный список Минкульта попало довольно много российских деятелей, которые засветились в оккупированном Крыму или активно поддерживали аннексию полуострова.
Среди самых известных - Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Жерар Депардье.
Запрет на въезд СБУ выдает на три или на пять лет, по истечению этого срока санкционных лиц снова могут пускать в Украину.
А на дворе уже 2020-й, вскоре сроки запрета на въезд истекут у большинства российских звезд, и СБУ снова не найдет в их деятельности ничего, что могло бы угрожать национальной безопасности Украины.
А значит, уже через год-два в Октябрьском дворце, недалеко от места расстрела Небесной сотни, снова будет петь о "вaтанылах" и "шмоне" прекрасная блат-поп группа "Воровайки".
Ведь у нас политика "какаяразница", да?
Подумаешь, получивший "гражданство" террористической организации "ДНР" Охлобыстин спрашивает, что "отсталая, нищая, инфицированная идиотской ересью своего мифического величия" Украина забыла в Европе.
Подумаешь, Пореченков стрелял в Донецком аэропорту из пулемета по украинским солдатам. Это неважно! Ведь искусство у нас вне политики, а за свои слова и действия отвечать совсем необязательно.

Думаю, вскоре вернется на украинские экраны с того света и Иосиф Кобзон - за ним уже очень соскучились зрители "Интера" и "112-Украина".
Какая разница, призывал ли он "пресечь" Евромайдан и писал ли он гимн для террористов "ДНР"? Главное - песни душевные, о войне, о "великой победе", о советском народе. Как тут не пустить слезу от умиления?
А пройдет еще немного времени, и украинские звезды шоу-бизнеса перестанут стыдиться своих гастролей в России. Ведь всегда можно объяснить свою позицию аполитичностью и высоким искусством.
Украинские власти, скорее всего, закроют на это глаза, а активная общественность повозмущается и привыкнет.
А деньги не пахнут, даже если они московские.
На дворе - новый дивный мир. Не стоит удивляться.

Виктория БИЛЯВСКАЯ
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30.06.2020 12:13 Відповісти
Новий рейтинг найвеличнішого 25%!) Робіть щось , щоб було 10, не псуйте знакове число!)
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30.06.2020 12:13 Відповісти
Дык таварищ Путен приказал ликвидировать образование в этой стране
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30.06.2020 12:15 Відповісти
Зебобикам не нужна ЭЛИТА 😀😀😀
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30.06.2020 12:27 Відповісти
ВОТ О ТАКОМ ЭЛЕКТОРАТЕ МЕЧТАЕТ **** И ЗЕ ЕМУ ЕРМАК ЕМУ ПОМОГАЕТ
"Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти - Цензор.НЕТ 5261
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30.06.2020 12:31 Відповісти
"Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти - Цензор.НЕТ 638
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30.06.2020 12:32 Відповісти
Первый раз как трагедия , второй раз как комедия
ЗЕ ТЫ НАРЫВАЕШЬСЯ НА ПРОБЛЕМЫ
"Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти - Цензор.НЕТ 7473
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30.06.2020 12:19 Відповісти
"Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти - Цензор.НЕТ 3978
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30.06.2020 12:21 Відповісти
"Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти - Цензор.НЕТ 3058
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30.06.2020 12:23 Відповісти
"Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти - Цензор.НЕТ 6628
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30.06.2020 12:20 Відповісти
"Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти - Цензор.НЕТ 2155
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30.06.2020 12:25 Відповісти
ССЫЛКА НА ФОТО
https://censor.net/photo_news/3100092/veche_na_mayidane_razbor_elki_yanukovicha_i_shturm_bankovoyi_osnovnye_momenty_1_dekabrya_2013_goda_fotoreportaj
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30.06.2020 12:26 Відповісти
Хуже не будет. Закрыли рты, ваше дело на лавочке под фонарем, а какую страну я строю, ЕС или Сибирь. какая вам разница? Кроме того, студенты это умные люди, а раз вы проголосовали за меня, то какие же вы студенты?
"Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти - Цензор.НЕТ 2953
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30.06.2020 12:32 Відповісти
Малувато щось найняли "ахтивістів".
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30.06.2020 12:54 Відповісти
Ну тьі и чмо...Невероятно.
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30.06.2020 13:15 Відповісти
Тобто тобі нормально, що міністр освіти сплагіатив свою дисертацію і купив собі джипа за університетські гроші?
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30.06.2020 14:02 Відповісти
Раз зермак уперся как баран, значит шкарлет сразу рассчиталс.
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30.06.2020 12:56 Відповісти
Скільки нормалних людей, а ці сн вперлись в викормиша Табачника!
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30.06.2020 13:07 Відповісти
Приказ пуйла
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30.06.2020 13:50 Відповісти
За принципом "Свій до свого по своє".
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30.06.2020 16:28 Відповісти
Зеленський не виходив розповідати, що він йому довіряє і що красти не може
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30.06.2020 23:07 Відповісти
 
 