"Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Від ранку 30 червня в центрі Києва відбувається акція протесту проти призначення викритого в плагіаті ексрегіонала Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Зранку 30 червня активісти вийшли з акцією протесту під будівлю Кабміну в центрі Києва. Мітингувальники тримають плакати з гаслами проти призначення викритого в плагіаті ексрегіонала Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки. Також вони встановили унітаз із написом "Для дипломів від Шкарлета". Вони озвучили в мікрофон своє обурення призначенням Шкарлета, зокрема через те, що в його наукових працях знайшли плагіат. Також активісти незадоволені тим, що новопризначений в. о. міністра освіти балотувався свого часу в депутати від Партії регіонів. Як кажуть активісти, Шкарлет був тісно пов'язаний з міністром освіти часів Януковича - Табачником. Крім того, активісти обурені тим, що, очолюючи Чернігівський університет, він дозволяв собі дорогий автомобіль за державний кошт.

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Потім учасники мітингу колоною пройшли до Офісу Президента. Однак поліція їх не пропустила до самої будівлі ОП. У підсумку учасники мітингу проводять сидячу акцію протесту на вул. Банковій.



















































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.

Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.