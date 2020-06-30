Малюська показав, куди пішли кошти від платних камер СІЗО. ФОТОрепортаж

За гроші, отримані від ув'язнених, які платять за перебування в камерах підвищеного комфорту, зробили перші ремонти безкоштовних камер.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"У нас тут чергова перемога. Ми зробили перші ремонти у безкоштовних камерах за рахунок коштів, отриманих як плата за камери з поліпшеними умовами. Різницю між тим, що було, і що стало, можете оцінити за фотографіями. На ремонт витрачено 0 (нуль) гривень платників податків. Перед запровадженням експерименту з платними камерами нас постійно запитували:

Куди підуть зароблені кошти? Чи не порушуємо ми права тих, хто перебуває у безкоштовних камерах? Відповіді на ці запитання на фото: і те, куди йдуть гроші, і те, що очікувало б в‘язнів у безкоштовних камерах, якби не наш експериментальний проєкт", - розповів міністр.

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