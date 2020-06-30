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Малюська показав, куди пішли кошти від платних камер СІЗО. ФОТОрепортаж

За гроші, отримані від ув'язнених, які платять за перебування в камерах підвищеного комфорту, зробили перші ремонти безкоштовних камер.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"У нас тут чергова перемога. Ми зробили перші ремонти у безкоштовних камерах за рахунок коштів, отриманих як плата за камери з поліпшеними умовами. Різницю між тим, що було, і що стало, можете оцінити за фотографіями. На ремонт витрачено 0 (нуль) гривень платників податків. Перед запровадженням експерименту з платними камерами нас постійно запитували:
Куди підуть зароблені кошти? Чи не порушуємо ми права тих, хто перебуває у безкоштовних камерах? Відповіді на ці запитання на фото: і те, куди йдуть гроші, і те, що очікувало б в‘язнів у безкоштовних камерах, якби не наш експериментальний проєкт", - розповів міністр.

Також читайте: Платні камери в СІЗО вже принесли понад 150 тис. гривень. ІНФОГРАФІКА

Малюська показав, куди пішли кошти від платних камер СІЗО 01
Малюська показав, куди пішли кошти від платних камер СІЗО 02
Малюська показав, куди пішли кошти від платних камер СІЗО 03
Малюська показав, куди пішли кошти від платних камер СІЗО 04
Малюська показав, куди пішли кошти від платних камер СІЗО 05
Малюська показав, куди пішли кошти від платних камер СІЗО 06
Малюська показав, куди пішли кошти від платних камер СІЗО 07
Малюська показав, куди пішли кошти від платних камер СІЗО 08
Малюська показав, куди пішли кошти від платних камер СІЗО 09

Автор: 

Мін’юст (1595) СІЗО (726) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+10
Малюська - слабак, я бы поставил на входе в Раду, ОП и кабмин, ящики с надписью - "Пожертвуй на СИЗО сегодня - обеспечь себе комфортную жизнь на завтра!"
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30.06.2020 15:20
+7
Конституція України забороняє створювати якісь особливі умови ув'язненим за гроші! Це порушення рівності всіх перед Законом! Шкода що міністр юстиції цього не розуміє! Так засуджений олігарх або мільйонер буде мати розкішні умови перебування в тюрмі, а між тим має перебувати в тюрмі на загальних умовах! Всі в тюрмі однакові для держави і тому або робіть ремонти всім, або нікому! Жодних платних камер для блатних не має бути!
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30.06.2020 15:20
+6
Прикольные у них "победы" .
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30.06.2020 15:13
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Правила форума Рада форумчан
?????? Хорошо хоть мы за это не платим.. хотя далеко не факт...
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30.06.2020 15:12 Відповісти
Конституція України забороняє створювати якісь особливі умови ув'язненим за гроші! Це порушення рівності всіх перед Законом! Шкода що міністр юстиції цього не розуміє! Так засуджений олігарх або мільйонер буде мати розкішні умови перебування в тюрмі, а між тим має перебувати в тюрмі на загальних умовах! Всі в тюрмі однакові для держави і тому або робіть ремонти всім, або нікому! Жодних платних камер для блатних не має бути!
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30.06.2020 15:20 Відповісти
Ти хоча б прочитай заголовок статті-
"Малюська показал, куда пошли средства с платных камер СИЗО"

А в тебе
"Конституція України забороняє створювати якісь особливі умови ув'язненим за гроші! Це порушення рівності всіх перед Законом!"
ферштейн?
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30.06.2020 15:27 Відповісти
По факту маємо одну відремонтовану камеру для таких самих блатних тільки безкоштовних, тобто ментів! Смішно дивитись на цей дитячий садочок! Або ремонтуйте всі камери, або всі сидять в жахливих умовах! Ніхто не має перебувати в кращих умовах бо в нього є гроші! Тюрма це не санаторій!
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30.06.2020 15:34 Відповісти
Їх за день мають відремонтувати по всій країні чи ніхто не має чекати суду в більш комфортних умовах, поки не відремонтують всі?
Ігорьоня, врубись в кінці кінців - це не для осуджених, це для підозрюваних. І це не проблема сьогодення, що в нас тюрма і СІЗО - це часто одне і те ж. Хоча це зовсім різні речі.
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01.07.2020 02:19 Відповісти
В СІЗО купа дармової робочої сили, вже можна було все відремонтувати, було б бажання! Але бажання немає! Тоді ніхто не буде платити начальнику СІЗО за гарну камеру, якщо всі камери будуть гарні!
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01.07.2020 16:38 Відповісти
Шановний Віталій Чайковский! Конституція України забороняє будь-яку дискримінацію за майновим принципом. Читайте ст 24. А в СІЗО немає ув'язнених - є громадяни України до яких суд приначив запобіжний захід. На них розповсюджуються всі конституційні права горомадянина України, за винятком тих що визначені у рішенні суду. Мініст юстиції цього не знає, чи свідомо порушує Конституцію. І не треба "тикати" незнайомим людям - ферштейн?
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30.06.2020 15:43 Відповісти
Перечитай(те) ту фігню, яку сам(і) написав(ли).
В СІЗО не ув'язнені сидять, а по запобіжному заходу. Тому дія ст. 24 на них не розповсюджується, тим більше, що в даному випадку йде не погіршення, а покращення умов запобіжного заходу. В чому конкретно ви зараз звинувачуєте Малюську? Що він за місяць не відремонтував всі камери СІЗО в країні?
А Ігорьоня не кисійна баба - якось сам за себе постояти може. У нього "ходок" в бан за відправляння форумчан у відомі напрямки більше ніж у вас пальців на руках. Ферштейн?
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01.07.2020 02:12 Відповісти
На всіх розповсюджується рівність перед Законом, і на засуджених і на затриманих і на пересічних громадян і в ІТУ і в СІЗО і ІТК. Всім потрібні гарні умови і всім рівні. А Малюська бавиться в іграшки замість того щоб ремонтувати всі камери у всіх закладах! Не може бути платних камер, бо це дискримінація і дозвіл адміністрації СІЗО брати хабарі за направлення в таку камеру. Бо бажаючих буде більше ніж місць!
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01.07.2020 16:42 Відповісти
. Так що з тими відремонтованими робити. Знову привести в первісний стан? Малюська ж те ж саме каже , що і ти, що умови повинні бути ну нехай не гарні, але людські. Але це не на один рік роботи.
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01.07.2020 23:57 Відповісти
Відремонтовані камери мають використовуватись на загальних засадах не для блатних а для всіх! А інші камери мають приводитись до нормального стану, силами арештантів, на "добровільних" засадах. Потрібно тільки матеріали прикупити, але це теж можна вирішити, нагрузив родичів тих хто сидить в СІЗО. Якби начальник СІЗО хотів, вже давно все відремонтував, але ж йому це невигідно, за що він тоді буде гроші брати з арештантів?
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02.07.2020 00:07 Відповісти
СИЗО и ИТК, это абсолютно разные вещи.
В ИТК сидят зеки, а в СИЗО сидят люди, которые де-юре ещё не зеки.
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30.06.2020 15:52 Відповісти
А именно :
1) кому избрана мера пресечения содержание под стражей на время досудебного следствия;
2) те, в отношении кого приговор ещё не вступил в законную силу;
3) этапированные из мест лишения свободы для осуществления следственных действий;
4) осуждённые за нетяжкие преступления, приговор в отношении которых уже вступил в законную силу и согласившемся остаться отбывать наказанье в виде лишения свободы в сизо в качестве хозобслуги
5)... не помню ))
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30.06.2020 16:02 Відповісти
Не має значення засуджені чи арештовані - вони всі мають бути в однакових умовах, бо вони всі лишаються громадянами України або особами які в законний спосіб перебувають на території України і тому по відношенню до них Закон має бути однаково суворим!
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30.06.2020 16:06 Відповісти
Це порушення рівності всіх перед Законом! Можно конкретики, які саме фото - до чи після ремонту, є порушенням рівності усіх перед Законом?
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30.06.2020 16:20 Відповісти
Платна камера це порушення рівності всіх перед Законом! Всі камери мають відповідати санітарним нормам, а вони не відповідають! А тут виявляєтсья за те що потрібно мати по Закону потрібно доплатити! Що це за дурня? Якщо є гроші, а гроші є, то потрібно проводити ремонти у всіх камерах! І не вигадувати маючню з платними камерами!
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01.07.2020 16:43 Відповісти
гроші є? Не думаю. Я звісно забрав би у пенсіонерів і віддав Зекам, бо то вони їх виховали, але підозрюю, що вони будуть проти.
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01.07.2020 16:46 Відповісти
Рекордні 76 млрд. грн на рахунках Держказначейства! І там потрібні гроші тільки на матеріали, робота безкоштовна.
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01.07.2020 16:56 Відповісти
Це зичені кошти. Їх будуть ще ненародженні покоління віддавати.
76 лярдів, це в рази менше, ніж потрібно на один ремонт доріг в Україні, це по суті ніщо!
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01.07.2020 16:59 Відповісти
Там кредитів немає, кредити вже витратили, це девіденди і навіть не зі всіх державних компаній. Коломойський девіденди досі не віддає!
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01.07.2020 17:14 Відповісти
Прикольные у них "победы" .
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30.06.2020 15:13 Відповісти
Малюська! Так не годиться! Вчора тут один ваш репчик записав... Будь в темі - презентуй інформацію у форматі босяцького "шансону"!
(якщо треш, то вже на повну)
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30.06.2020 15:14 Відповісти
Да что он по ушам ездит! На фото видно что это камера на 2 человек. В Бесплатной по 20 сидят!
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30.06.2020 15:14 Відповісти
такими темпами... да при закрытии половины тюрем,
будут сидельцы стоя спать, как селедки в банке
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30.06.2020 15:17 Відповісти
Плять, всю романтику убили. И шо мне теперь пацанам говорить: "В гостинице чалился?". Может еще бассейны с шезлонгами на лагерях сделаете?
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30.06.2020 15:18 Відповісти
Уже. Зайцева подтвердит.
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30.06.2020 16:19 Відповісти
а минюстиции на что то еще способен? каждый день про свои камеры толдычит
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30.06.2020 15:19 Відповісти
А как же.
Собак конфискованных на аукцине продает.
Вывод: Минюст Малюски умеет продавать, то есть продажен.
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30.06.2020 16:17 Відповісти
Что бы те люди,что там сидят,не сделали криминального,но в таких "камерах" сидеть никто не заслужил.А что касается денег,то стоило просто перестать за счет заключенных зарабатывать руководству тюрем и красть те деньги,что деятилетиями выделялись на ремонт.Посадите в такие "камеры" начальство и ремонты очень быстро начнутся.Это чем то напоминает налоги на дороги - 30 лет нас выдаивают поборами на ремонт дорог (и очень немалыми поборами),и 30 лет нет дорог вообще.Просто кое кто не сидит,вот и воруют дальше.А платные камеры эту чушь.
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30.06.2020 15:19 Відповісти
Я с вами согласна... Не нам судить, но никто не должен быть в таких условиях... Но камеры в тюрьмах по всей Украине должны быть и зоны тоже с человеческими условиями, не платными.... Каждый сам несет свой крест и ему отвечать и жить с этим, а нужно что б исправительные учреждения исправляли или хотя бы попробовали исправить человека... Но и мера наказания должна у нас изменится- за изнасилование, убийство,терроризм, особенно для чиновников где вина будет доказана о воровстве это как преступление против государства.. Но не с Венекдитовыми и Портновыми ((((
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01.07.2020 00:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Украл, выпил, в тюрьму!
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30.06.2020 15:20 Відповісти
Малюська - слабак, я бы поставил на входе в Раду, ОП и кабмин, ящики с надписью - "Пожертвуй на СИЗО сегодня - обеспечь себе комфортную жизнь на завтра!"
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30.06.2020 15:20 Відповісти
тю,я так понял.что это платные камеры наблюдения...
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30.06.2020 15:23 Відповісти
эх..манюська-манюська...это называется дембельский аккорд, совершенно не прилагая никаких усилий, тебе зэки такой ремонт на шару для налогоплательщиков забабахают!))))..ну или есть варианты с передачками-свиданками))))
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30.06.2020 15:28 Відповісти
В країні в б'юджеті чорна діра, ВВП в повному мінусі зате вторгували з платних камер 150 к і вигідно вклали. Це така сама перемога як бабка яка продала стакан сємок але спалила хату поки їх смажила.
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30.06.2020 15:34 Відповісти
белый камень на зарики пойдет, с шкафа четки не очень)
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30.06.2020 15:34 Відповісти
Судячи з фото то, гроші, які десятками років виділяла на ремонти держава пішли на власну кишеню.
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30.06.2020 15:34 Відповісти
Раньше победы это полёты в космос,а сейчас достижение- ремонт в тюрьме.
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30.06.2020 15:35 Відповісти
КАМЕРЫ УЖЕ РЕМОНТИРУЮТ...Я ТАК ПОНИМАЮ А ВДРУГ И СЕБЕ ПРИГОДИТСЯ.....
..МОЖЕТ И ПОСАДКИ СКОРО
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30.06.2020 15:48 Відповісти
зЄбіли це жесть - картинка це їх все....- маца на вуха- завжди працюе....
1. У скільки обійшлися ті - "ПЛАТНІ" Кошторис робіт????
2. Із яких Коштів - чи не ПЛАТНИКІВ податків , вони були реконструйовані та відремонтовані...?
3. Який "дохід" принесли Платні- сума....???
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30.06.2020 15:55 Відповісти
ты ж ещё добавь расходы на содержание министерства, которое должно заниматься юстицией и нести экономический эффект в миллиарды доларов, а эти зе-падлы и место занимают и занимаются оборудованием камер некоторых камер для некоторых зеков.

дно со всех сторон...
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30.06.2020 16:17 Відповісти
о - якщо би я прийшов як КРУ - чи інші, до мОлюски, чи як його там....- він би вже сушив сухарі, під час провадження....
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30.06.2020 16:29 Відповісти
"Бубочка" тут намедни что-то трындел про Конституцию.
Я вот что-то не помню, какая статья Конституции гарантирует камеры с "улучшенными условиями",тем, кто платит, и камеры без условий тем, кто содержание в СИЗО оплатить не способен?
"Закон что дышло", - верно, Малюска? - "как повернул - так и вышло".

Поразительно, просто поразительно.
Это не сс*ть в глаза, это ср*ть.
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30.06.2020 16:19 Відповісти
Особенно прикольный ремонт на 3й и 4й фотках (типа стало - было).
Так отремонтировали, шо аж окно камеры в два раза в размерах увеличилось.
Неделю долбили мабуть, полтораметровую стену 19-го века алмазными бетонорезами - и всё шоб комфорт сидельцев повысить!
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30.06.2020 16:29 Відповісти
А нормальную кровать поставить не судьба? Или нормальная кровать мешает следствию?
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30.06.2020 16:45 Відповісти
Чи цей малюска придурок .чи думає що всі лохі. Перше--за які кошти зробили ремонти для "особливих" ? Ще теба ті кошти повернути. А зробити якісні ремонти за ті гроші які одержали в особливих камерах,можна тільки собачу будку.а не повальний ремонт в СІЗО.
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30.06.2020 17:05 Відповісти
Ну так для себе ж стараються.
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30.06.2020 17:33 Відповісти
А куда делись деньги, которые выделялись из бюджета на ремонт, Малюська случайно не поведает?
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30.06.2020 19:28 Відповісти
это только вершина айсберга, есть инфа, что две с половиной штуки гривен это официальная цифра, а реально проживание в такой хате обходится больше десятки тысяч грн, откаты начальству, общак и т.д., военные в армии с семьями снимают квартирки по 3-4 тысячи в месяц, а тут заключённые так балдеют? И действительно, где равноправие, может им и проституток будут приводить, раз бабки платят? Причём официально, бабы, бухалово, малина по заказу...
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01.07.2020 01:20 Відповісти
 
 