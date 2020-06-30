Малюська показав, куди пішли кошти від платних камер СІЗО. ФОТОрепортаж
За гроші, отримані від ув'язнених, які платять за перебування в камерах підвищеного комфорту, зробили перші ремонти безкоштовних камер.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.
"У нас тут чергова перемога. Ми зробили перші ремонти у безкоштовних камерах за рахунок коштів, отриманих як плата за камери з поліпшеними умовами. Різницю між тим, що було, і що стало, можете оцінити за фотографіями. На ремонт витрачено 0 (нуль) гривень платників податків. Перед запровадженням експерименту з платними камерами нас постійно запитували:
Куди підуть зароблені кошти? Чи не порушуємо ми права тих, хто перебуває у безкоштовних камерах? Відповіді на ці запитання на фото: і те, куди йдуть гроші, і те, що очікувало б в‘язнів у безкоштовних камерах, якби не наш експериментальний проєкт", - розповів міністр.
Будь ласка, зачекайте...
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"Малюська показал, куда пошли средства с платных камер СИЗО"
А в тебе
"Конституція України забороняє створювати якісь особливі умови ув'язненим за гроші! Це порушення рівності всіх перед Законом!"
ферштейн?
Ігорьоня, врубись в кінці кінців - це не для осуджених, це для підозрюваних. І це не проблема сьогодення, що в нас тюрма і СІЗО - це часто одне і те ж. Хоча це зовсім різні речі.
В СІЗО не ув'язнені сидять, а по запобіжному заходу. Тому дія ст. 24 на них не розповсюджується, тим більше, що в даному випадку йде не погіршення, а покращення умов запобіжного заходу. В чому конкретно ви зараз звинувачуєте Малюську? Що він за місяць не відремонтував всі камери СІЗО в країні?
А Ігорьоня не кисійна баба - якось сам за себе постояти може. У нього "ходок" в бан за відправляння форумчан у відомі напрямки більше ніж у вас пальців на руках. Ферштейн?
В ИТК сидят зеки, а в СИЗО сидят люди, которые де-юре ещё не зеки.
1) кому избрана мера пресечения содержание под стражей на время досудебного следствия;
2) те, в отношении кого приговор ещё не вступил в законную силу;
3) этапированные из мест лишения свободы для осуществления следственных действий;
4) осуждённые за нетяжкие преступления, приговор в отношении которых уже вступил в законную силу и согласившемся остаться отбывать наказанье в виде лишения свободы в сизо в качестве хозобслуги
5)... не помню ))
76 лярдів, це в рази менше, ніж потрібно на один ремонт доріг в Україні, це по суті ніщо!
(якщо треш, то вже на повну)
будут сидельцы стоя спать, как селедки в банке
Собак конфискованных на аукцине продает.
Вывод: Минюст Малюски умеет продавать, то есть продажен.
..МОЖЕТ И ПОСАДКИ СКОРО
1. У скільки обійшлися ті - "ПЛАТНІ" Кошторис робіт????
2. Із яких Коштів - чи не ПЛАТНИКІВ податків , вони були реконструйовані та відремонтовані...?
3. Який "дохід" принесли Платні- сума....???
дно со всех сторон...
Я вот что-то не помню, какая статья Конституции гарантирует камеры с "улучшенными условиями",тем, кто платит, и камеры без условий тем, кто содержание в СИЗО оплатить не способен?
"Закон что дышло", - верно, Малюска? - "как повернул - так и вышло".
Поразительно, просто поразительно.
Это не сс*ть в глаза, это ср*ть.
Так отремонтировали, шо аж окно камеры в два раза в размерах увеличилось.
Неделю долбили мабуть, полтораметровую стену 19-го века алмазными бетонорезами - и всё шоб комфорт сидельцев повысить!