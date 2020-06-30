Із загиблим на Донбасі воїном "Айдару" Іваном Дедюхом попрощаються завтра в Тернополі. ФОТО
Завтра, 1 липня, на Театральному майдані Тернополя розпочнеться церемонія прощання з Іваном Мирославовичем Дедюхом, 1983 року народження, уродженцем Тернополя, молодшим сержантом, військовослужбовцем 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади, який загинув 27 червня близько опівдні в районі села Старогнатівка Донецької області внаслідок множинних осколкових поранень, яких дістав від вибуху невідомого походження під час інженерного облаштування позицій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Прощання на Театральній площі розпочнеться о 10.00.
Похорон на Микулинецькому кладовищі об 11.00
Іван Дедюх народився 21.01.1983 року. З 2014 перебував у лавах Збройних Сил України, брав участь у боях під Дебальцевим.
Поховають Героя на Микулинецькому цвинтарі. У нього залишилися батьки, дружина та діти.
Будь ласка, зачекайте...
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