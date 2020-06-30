Із загиблим на Донбасі воїном "Айдару" Іваном Дедюхом попрощаються завтра в Тернополі. ФОТО

Завтра, 1 липня, на Театральному майдані Тернополя розпочнеться церемонія прощання з Іваном Мирославовичем Дедюхом, 1983 року народження, уродженцем Тернополя, молодшим сержантом, військовослужбовцем 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади, який загинув 27 червня близько опівдні в районі села Старогнатівка Донецької області внаслідок множинних осколкових поранень, яких дістав від вибуху невідомого походження під час інженерного облаштування позицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Прощання на Театральній площі розпочнеться о 10.00.

Похорон на Микулинецькому кладовищі об 11.00

Іван Дедюх народився 21.01.1983 року. З 2014 перебував у лавах Збройних Сил України, брав участь у боях під Дебальцевим.

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Поховають Героя на Микулинецькому цвинтарі. У нього залишилися батьки, дружина та діти.