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Комерсант за $25 тис. "продавав" посаду начальника одного з управлінь Нацбанку, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала в Києві колишнього заступника голови правління одного з комерційних банків, який за 25 тис. доларів "продавав" посаду начальника одного з управлінь Національного банку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник вдавав, що нібито діє в інтересах одного із заступників голови Нацбанку. За словами фігуранта, частина суми мала бути розділена між учасниками конкурсної комісії для ухвалення позитивного рішення щодо призначення кандидата на посаду.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів столиці під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі $15 000.

У межах кримінального провадження, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії для викриття протиправної схеми, встановлення всіх причетних осіб та обставин вчинення кримінального правопорушення.

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Комерсант за $25 тис. продавав посаду начальника одного з управлінь Нацбанку, - СБУ 01
Комерсант за $25 тис. продавав посаду начальника одного з управлінь Нацбанку, - СБУ 02
Комерсант за $25 тис. продавав посаду начальника одного з управлінь Нацбанку, - СБУ 03
Комерсант за $25 тис. продавав посаду начальника одного з управлінь Нацбанку, - СБУ 04

Автор: 

Київ (19541) НБУ (10405) СБУ (12857)


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Топ коментарі
+9
Дело гэбнядиктовна уже возбудила ? «За нанесение материального ущерба братьям дерьмакам ввиду неполученной прибыли «?!
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30.06.2020 15:37
+4
А можно уточнить "продавал" - про что кавычки?
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30.06.2020 17:31
+2
Комерсант за $25 тис. "продавав" посаду начальника одного з управлінь Нацбанку, - СБУ - Цензор.НЕТ 649
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30.06.2020 15:54
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Сам виноват . Жлоб .
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30.06.2020 15:35 Відповісти
Дело гэбнядиктовна уже возбудила ? «За нанесение материального ущерба братьям дерьмакам ввиду неполученной прибыли «?!
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30.06.2020 15:37 Відповісти
поистощал бывший банкир...
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30.06.2020 15:42 Відповісти
напевно направив голова ОП
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30.06.2020 15:45 Відповісти
Делал вид , что в Интересах , -Вот и цепочка прервалась , само СБУ сделало заключение , что Сам и никаких делов.
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30.06.2020 15:48 Відповісти
Комерсант за $25 тис. "продавав" посаду начальника одного з управлінь Нацбанку, - СБУ - Цензор.НЕТ 649
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30.06.2020 15:54 Відповісти
Зелні грошенятка за зелені посади. Хотя какая разница всеравно стране кирдык.
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30.06.2020 16:03 Відповісти
Вот прям коробит от слов "коммерсант" и "коммерс".
Гнилые мусорские словечки.
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30.06.2020 16:36 Відповісти
При братьях такого бардака не было.
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30.06.2020 16:48 Відповісти
Таки да.Там все на конкурсной основе было,с собеседованиями и фсе такое.
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30.06.2020 17:54 Відповісти
А можно уточнить "продавал" - про что кавычки?
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30.06.2020 17:31 Відповісти
Ну дык..Демпинговал,подлец.Получается что фактически дарил должности.Отсюда и кавычки.
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30.06.2020 20:00 Відповісти
Ермак-2 не париться. Хотя совершил тоже самое
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30.06.2020 23:43 Відповісти
 
 