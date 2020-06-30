Комерсант за $25 тис. "продавав" посаду начальника одного з управлінь Нацбанку, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала в Києві колишнього заступника голови правління одного з комерційних банків, який за 25 тис. доларів "продавав" посаду начальника одного з управлінь Національного банку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник вдавав, що нібито діє в інтересах одного із заступників голови Нацбанку. За словами фігуранта, частина суми мала бути розділена між учасниками конкурсної комісії для ухвалення позитивного рішення щодо призначення кандидата на посаду.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів столиці під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі $15 000.

У межах кримінального провадження, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії для викриття протиправної схеми, встановлення всіх причетних осіб та обставин вчинення кримінального правопорушення.

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