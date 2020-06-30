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Поліція Києва затримала групу осіб, яка грабувала приватні будинки в Києві та області, - Крищенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 30 червня із залученням спецпризначенців КОРД співробітники управління карного розшуку разом зі слідчими підрозділами столичної поліції затримали організовану етнічну групу зловмисників, які вчинили розбійний напад на приватний будинок на території Київської області. "Здобиччю" став сейф із грошима і коштовностями.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій столичної поліції.

Начальник київської поліції Андрій Крищенко повідомив, що до складу групи входило четверо чоловіків: по двоє громадян України та Грузії. Троє із них уже мають кримінальне минуле: 42-річний іноземець раніше судимий за вбивство на території своєї країни, його 43-річний співвітчизник мав судимість за незаконне зберігання зброї, а 62-річний українець судимий за скоєння майнових злочинів:

"Сьогодні вночі завершено багатотижневу кропітку роботу, яку проводила поліція Києва, карний розшук, слідчі підрозділи. З допомогою спецпризначенців КОРДу затримано організоване етнічне угрупування, члени якого займалися розбійними нападами на будинки громадян. Взагалі ми підозрюємо їх у скоєні кількох епізодів злочинної діяльності на території Києва та Київської області. Останній злочин вони скоїли у Києво-Святошинському районі, де напали на будинок жінки-підприємця: погрожуючи зброєю, зв’язали її та заволоділи грошима і коштовностями", - зазначив глава столичної поліції.

За словами Андрія Крищенка, спецпризначенці затримали нападників через кілька хвилин після надходження повідомлення на спецлінію 102 про вчинення злочину:

Він зазначив: "У ході проведення обшуків вилучено вогнепальну зброю, ювелірні вироби, знаряддя для злому замків, пластикові стяжки та велику кількість інших предметів, які можуть бути речовими доказами в інших злочинах".

Усі речові докази направили для проведення експертизи. Четверо фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даними фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) та ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також правоохоронці перевіряють причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів на території столиці та встановлюють їхніх можливих спільників.

Поліція Києва затримала групу осіб, яка грабувала приватні будинки в Києві та області, - Крищенко 01
Поліція Києва затримала групу осіб, яка грабувала приватні будинки в Києві та області, - Крищенко 02
Поліція Києва затримала групу осіб, яка грабувала приватні будинки в Києві та області, - Крищенко 03
Поліція Києва затримала групу осіб, яка грабувала приватні будинки в Києві та області, - Крищенко 04
Поліція Києва затримала групу осіб, яка грабувала приватні будинки в Києві та області, - Крищенко 05
Поліція Києва затримала групу осіб, яка грабувала приватні будинки в Києві та області, - Крищенко 06

Автор: 

Київська область (4047) ОЗУ (155) Крищенко Андрій (344)


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Топ коментарі
+12
Показали бы фото.

Опять грузинские реформаторы? Может те, которых уже задерживали в 2019 году, а потом отпустили после вмешательства Лордкипанидзе?

Август 2019 года.

Двое из троих задержанных https://lb.ua/society/2019/08/19/435048_politsiya_zaderzhala_troih_grazhdan.html по подозрению в ограблении богатой дачи под Борисполем иностранцев ранее являлись высокопоставленными сотрудниками министерства внутренних дел Грузии.

"В Киевской области были задержаны 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили. Следует отметить, что Мириан Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а Леван Хуцишвили, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции. "

https://lb.ua/society/2019/08/20/435190_zaderzhannih_ograblenie.html
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30.06.2020 15:44
+9
этническая группа из "исполнительного комитета реформ"?
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30.06.2020 15:50
+7
из офиса Простых Решений ))
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30.06.2020 15:52
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На самом деле - убрала конкурентов среди оставшихся на этом поприще
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30.06.2020 15:38 Відповісти
Показали бы фото.

Опять грузинские реформаторы? Может те, которых уже задерживали в 2019 году, а потом отпустили после вмешательства Лордкипанидзе?

Август 2019 года.

Двое из троих задержанных https://lb.ua/society/2019/08/19/435048_politsiya_zaderzhala_troih_grazhdan.html по подозрению в ограблении богатой дачи под Борисполем иностранцев ранее являлись высокопоставленными сотрудниками министерства внутренних дел Грузии.

"В Киевской области были задержаны 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили. Следует отметить, что Мириан Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а Леван Хуцишвили, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции. "

https://lb.ua/society/2019/08/20/435190_zaderzhannih_ograblenie.html
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30.06.2020 15:44 Відповісти
Не исключено....
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30.06.2020 15:49 Відповісти
Возраст подходящий, 42 и 43 года.
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30.06.2020 15:51 Відповісти
Есть такая категория людей берут в долг чужие деньги, а вот отдавать свои в счёт долга без принуждения не хотят.
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30.06.2020 15:53 Відповісти
Все, кого грабят, кому-то должны?
И сам метод выбивания долгов, конечно, интересный...
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30.06.2020 15:57 Відповісти
А вот кадры из сулугуниевского офиса простых реформ подъехали. Вестимо же : на ливаруцию карлсону нужны баблишки и золотишко. В самом деле не у зелемойского их же брать...
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30.06.2020 15:55 Відповісти
Команда молодого рехворматора за роботою. Тоді як воно вперше приїхало в Україну і його в Одесу направили в Україні зросла кількість квартирних крадіжок і затримань грузинських злодіїв. і взагалі разом з тими реформаторами їх понаїхало. як там той кацап казав Савпадєніє - нє думаю.
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01.07.2020 17:05 Відповісти
этническая группа из "исполнительного комитета реформ"?
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30.06.2020 15:50 Відповісти
из офиса Простых Решений ))
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30.06.2020 15:52 Відповісти
Пётр Алексеич так сказал...
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30.06.2020 16:22 Відповісти
а, що Шмарклянич не погоджується?
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01.07.2020 17:07 Відповісти
Ну как же она этническая, если там состав 50/50?
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30.06.2020 15:55 Відповісти
То по гражданству 50/50, а по этнической принадлежности - все грузины.
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30.06.2020 17:13 Відповісти
полиция задержала, а суд отпустил..пипец, требую для подобного отребья пожизнгенное заключение без права освобождения, и я вам гарантирую , что данный вид"деятельности" исчезнет через пару десятков посаженных!
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30.06.2020 16:28 Відповісти
У нас действует кпк портнова, напоминаю.
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01.07.2020 09:43 Відповісти
Грабить канэшно не карошо.....Но, ни в каждом дачном доме сейфы с драгоценностями... Может это такой кругловорот денег в природе,а кацо?
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30.06.2020 16:48 Відповісти
ты ба як за свои сейфы переживают)))
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30.06.2020 17:11 Відповісти
Макар травматический, газбалончик лоховской, обычный Терен из магазина, а не ментовский "4-М".
Такая себе банда.
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30.06.2020 17:14 Відповісти
мусора на страже хозяев жизни,
на простых лохов они противогазы натягивают ,
а лохи налоги ублюдкам в погонах кашляют,
а крищенко генрой дамбаса, модный мусор
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30.06.2020 21:49 Відповісти
 
 