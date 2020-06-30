Поліція Києва затримала групу осіб, яка грабувала приватні будинки в Києві та області, - Крищенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі 30 червня із залученням спецпризначенців КОРД співробітники управління карного розшуку разом зі слідчими підрозділами столичної поліції затримали організовану етнічну групу зловмисників, які вчинили розбійний напад на приватний будинок на території Київської області. "Здобиччю" став сейф із грошима і коштовностями.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій столичної поліції.
Начальник київської поліції Андрій Крищенко повідомив, що до складу групи входило четверо чоловіків: по двоє громадян України та Грузії. Троє із них уже мають кримінальне минуле: 42-річний іноземець раніше судимий за вбивство на території своєї країни, його 43-річний співвітчизник мав судимість за незаконне зберігання зброї, а 62-річний українець судимий за скоєння майнових злочинів:
"Сьогодні вночі завершено багатотижневу кропітку роботу, яку проводила поліція Києва, карний розшук, слідчі підрозділи. З допомогою спецпризначенців КОРДу затримано організоване етнічне угрупування, члени якого займалися розбійними нападами на будинки громадян. Взагалі ми підозрюємо їх у скоєні кількох епізодів злочинної діяльності на території Києва та Київської області. Останній злочин вони скоїли у Києво-Святошинському районі, де напали на будинок жінки-підприємця: погрожуючи зброєю, зв’язали її та заволоділи грошима і коштовностями", - зазначив глава столичної поліції.
За словами Андрія Крищенка, спецпризначенці затримали нападників через кілька хвилин після надходження повідомлення на спецлінію 102 про вчинення злочину:
Він зазначив: "У ході проведення обшуків вилучено вогнепальну зброю, ювелірні вироби, знаряддя для злому замків, пластикові стяжки та велику кількість інших предметів, які можуть бути речовими доказами в інших злочинах".
Усі речові докази направили для проведення експертизи. Четверо фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даними фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) та ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також правоохоронці перевіряють причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів на території столиці та встановлюють їхніх можливих спільників.
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Опять грузинские реформаторы? Может те, которых уже задерживали в 2019 году, а потом отпустили после вмешательства Лордкипанидзе?
Август 2019 года.
Двое из троих задержанных https://lb.ua/society/2019/08/19/435048_politsiya_zaderzhala_troih_grazhdan.html по подозрению в ограблении богатой дачи под Борисполем иностранцев ранее являлись высокопоставленными сотрудниками министерства внутренних дел Грузии.
"В Киевской области были задержаны 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили. Следует отметить, что Мириан Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а Леван Хуцишвили, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции. "
https://lb.ua/society/2019/08/20/435190_zaderzhannih_ograblenie.html
И сам метод выбивания долгов, конечно, интересный...
Такая себе банда.
на простых лохов они противогазы натягивают ,
а лохи налоги ублюдкам в погонах кашляют,
а крищенко генрой дамбаса, модный мусор