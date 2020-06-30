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Пошук і атака субмарини, доставка десанту морської піхоти, - на Миколаївщині відбулися навчання авіації ВМС України. ФОТОрепортаж

У Миколаївській області Морська авіаційна бригада завершила льотно-тактичні навчання, в рамках яких відпрацьовувала різні сценарії застосування підрозділів під час забезпечення дій сил (військ) ВМС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Пошук і атака субмарини, доставка десанту морської піхоти, - на Миколаївщині відбулися навчання авіації ВМС України 01

У навчаннях брали участь вертольоти Мі-14, Мі-8 та літаки Ан-26.

Екіпажі відпрацьовували варіанти пошуку й надання невідкладної допомоги як цивільним, що зазнали лиха, так і пілотам, їхню евакуацію пошуково-рятувальним вертольотом, скиданням спеціального човна, підйомом рятувальною лебідкою й у взаємодії з кораблем.

Пошук і атака субмарини, доставка десанту морської піхоти, - на Миколаївщині відбулися навчання авіації ВМС України 02
Пошук і атака субмарини, доставка десанту морської піхоти, - на Миколаївщині відбулися навчання авіації ВМС України 03

Читайте також: На катері ВМСУ "Старобільськ", виробництва США, відбулися навчання з живучості. ФОТО

Пошук і атака субмарини, доставка десанту морської піхоти, - на Миколаївщині відбулися навчання авіації ВМС України 04
Пошук і атака субмарини, доставка десанту морської піхоти, - на Миколаївщині відбулися навчання авіації ВМС України 05

Одне з головних завдань, яке відпрацювали підрозділи забезпечення бригади, — розгортання по тривозі й підготовка позабазового аеродрому до прийому авіатехніки, організація повноцінного польового табору з командним пунктом, місцями для їди, відпочинку.

Пошук і атака субмарини, доставка десанту морської піхоти, - на Миколаївщині відбулися навчання авіації ВМС України 06
Пошук і атака субмарини, доставка десанту морської піхоти, - на Миколаївщині відбулися навчання авіації ВМС України 07
Пошук і атака субмарини, доставка десанту морської піхоти, - на Миколаївщині відбулися навчання авіації ВМС України 08
Пошук і атака субмарини, доставка десанту морської піхоти, - на Миколаївщині відбулися навчання авіації ВМС України 09

Також відпрацювали елементи перевезення та десантування у заданий район сил морської піхоти. Підрозділи окремого розвідувального батальйону на вертольотах Мі-8 виконали перекидання у визначений район, де морпіхи взяли під контроль місцевість, організували оборону та провели розвідку. Найважливішим завданням морських піхотинців було забезпечення приймання вантажів з транспортного літака Ан-26.

Пошук і атака субмарини, доставка десанту морської піхоти, - на Миколаївщині відбулися навчання авіації ВМС України 10
Пошук і атака субмарини, доставка десанту морської піхоти, - на Миколаївщині відбулися навчання авіації ВМС України 11

Кульмінацією навчань для морських авіаторів став пошук і відстеження субмарини противника з наступним нанесенням бомбового й торпедного ударів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи ВМС провели тренування з протидесантної оборони. ФОТОрепортаж

Автор: 

авіація (4137) ВМС (1391) Миколаївська область (2282) оборона (4796) військові навчання (2777)


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Топ коментарі
+14
Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины - Цензор.НЕТ 3355
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30.06.2020 19:35
+4
это мы ТАК пугаем х-ло, что бы оно на Херсон в атаку не пошло? Мол мы его супмарины сразу разбомбим и потопим?
НАТО срочно звать надо! Пусть заселяются по всей Херсонщине с танками и ракетами! Не ужели не понятно, что можно опоздать? Или НАТО собирается их бомбить уже на нашей територии? С нами вместе?
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30.06.2020 19:46
+3
тренируйтесь и учитесь добре ребята, это обязательно пригодится
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30.06.2020 19:43
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А субмарину у кого арендовали?
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30.06.2020 19:34 Відповісти
Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины - Цензор.НЕТ 3355
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30.06.2020 19:35 Відповісти
ога, касабський дізєль ПЧ "Алроса" довбанути б - і сказать, шо так і било (то ість нє било)

Поиск и атака субмарины, доставка десанта морской пехоты, - на Николаевщине прошли учения авиации ВМС Украины - Цензор.НЕТ 4791
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30.06.2020 19:39 Відповісти
Она не на ходу. Но там ещё 6 штук есть.
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30.06.2020 19:48 Відповісти
из 6ти 1 или 2 в строю...
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04.07.2020 17:31 Відповісти
тренируйтесь и учитесь добре ребята, это обязательно пригодится
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30.06.2020 19:43 Відповісти
На Миколаївському Суднобудівному Заводі (МСЗ) став в док СДК «Юрій Олефіренко» для виконання робіт з ремонту зовнішньої обшивки корпусу, гвинто-стернової системи, донно-забортної арматури тощо.
Важливо зазначити, плавучий док підприємства в робочому стані та здатен виконувати спуск/підйом суден.
Плавучий док державного МСЗ - стратегічний ресурс військово-морських сил України. Наявність доку та його доступність у будь-який час для ремонту кораблів ВМС України - один з безпекових факторів функціювання флоту. В першу чергу йдеться про забезпечення термінової постановки корабля у док у разі необхідності та попри будь-які інші обставини. Натомість приватні підприємства з власними плавдоками, що також беруть участь в ремонті державних плавзасобів на умовах тендерів, не можуть гарантувати безумовне виконання цього завдання, спираючись, в першу чергу, на власну комерційну доцільність. ВМС України потребують власної ремонтної бази й МСЗ задовольняє цим вимогам.

Плавучий док Миколаївського Суднобудівного Заводу має наступні характеристики:
Довжина стапель-палуби, м - 139.50
Ширина проміж колонами, м - 24.60
Вантажопідйомність, т - 7000
В Україні ці плавдоки виробляє Херсонське ДП «Палада».https://uprom.info/news/ships/desantnyj-korabel-yurij-olefirenko-stav-v-dok-dlya-remontu-na-mykolayivskomu-sudnobudivnomu/
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30.06.2020 19:44 Відповісти
это мы ТАК пугаем х-ло, что бы оно на Херсон в атаку не пошло? Мол мы его супмарины сразу разбомбим и потопим?
НАТО срочно звать надо! Пусть заселяются по всей Херсонщине с танками и ракетами! Не ужели не понятно, что можно опоздать? Или НАТО собирается их бомбить уже на нашей територии? С нами вместе?
показати весь коментар
30.06.2020 19:46 Відповісти
Заспокойтесь шановна пані , НАТО прочитає ваш мєсєдж та прийме рішення ! -)
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30.06.2020 20:11 Відповісти
скорее б уже прочитало! а то как то боязно...
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30.06.2020 20:52 Відповісти
Все буде добре , запевняю вас )
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30.06.2020 22:25 Відповісти
Ваши запевнялки да НАТО в уши....
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30.06.2020 23:56 Відповісти
Волонтер: Поговорив з людьми, які володіють інформацією. Всі ці розмови про можливе вторгнення росіян в Херсонську область…

https://krainanews.co.ua/volonter-pogo/
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30.06.2020 20:08 Відповісти
Дякую за заслання. Цікаво і логічно
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30.06.2020 20:19 Відповісти
Тревожная информация - ползучая реанимация РФ проекта по дестабилизации Юго-Востока.

Дело в том, что так называемое Запорожское войско низовое, которое вернее было бы назвать "кремлевское войско", открыло канцелярию в Мелитополе. На первый взгляд ничего особенно, канцелярия и бог с ней, но вот в том-то и дело, что на её базе планируется создать формирование по "охране" общественного порядка.
Что примечательно, это самое Запорожское войско низовое, возглавляет такой персонаж как Александр Панченко, известный тем, что реализуйся проект Кремля по отчленению Юго-Востока от Украины в 2014 году, то именно он стал бы так называемым главой, так называемой Запорожской народной метастазы.
Александр Панченко в 2014 году получал прямые указания по дестабилизации Запорожья от советника президента РФ Владимира Путина Сергея Глазьева, который курировал "запорожский вопрос". Именно Панченко, согласно планам Сергея Глазьева и депутата Госдумы РФ Константина Затулина должен был посредством своих "козачков" осуществить в Запорожье переворот, блокировать город и создать местный орган власти - "облсовет", который бы присягнул на верность России.
Как известно, этим планам было не суждено реализоваться, но судя по всему, они отнюдь не были похоронены.
И вот, за окном июнь 2020 года, а Александр Панченко и его "козачки" открывают канцелярию Мелитопольского куреня Запорожского войска низового, которая плавно трансформируется в формирование, которое среди самих ряженных называют - народной полицией! Ничего не напоминает?
По сути, пророссийское формирование, которое в 2014 году могло стать самым настоящим незаконным вооруженным формированием, будет патрулировать Запорожье и близлежащие села. Охранять от супостатов?
Что же сейчас мы можем наблюдать, если не ползучую реанимацию проекта по дестабилизации Юго-Востока? Харьков, Запорожье… Одесса? Николаев? Херсон?
Пошук і атака субмарини, доставка десанту морської піхоти, - на Миколаївщині відбулися навчання авіації ВМС України - Цензор.НЕТ 1269
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30.06.2020 23:07 Відповісти
Жах...
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01.07.2020 07:22 Відповісти
СБУ пора разогнать кизячков, а того Панченка-закрыть.Все по лекалам кацапов.
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04.07.2020 17:33 Відповісти
кригсмарине цурюк
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30.06.2020 21:13 Відповісти
Отлично готовимся мочить рашедыбилов!
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30.06.2020 21:14 Відповісти
шестой год .... мочим .......
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30.06.2020 21:47 Відповісти
Надо проводить побольше военных учений, тренировок...Бюджетные деньги направлять в первую очередь на армию, на вооружение, на учения, на содержание личного состава....Надо почаще приглашать военных инструкторов из НАТО и стран - союзников....Надо этой осенью организовать учения на юге страны, впротивовес путинскому "Кавказу"...
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30.06.2020 21:37 Відповісти
короче ******* и не о чем
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30.06.2020 21:46 Відповісти
И какой идиот будет в Черном море, подобному луже, размещать пордводные лодки. Я еще понимаю до и во время Второй мировой войны, но после, локационные технологии позволяют это море полностю зандировать. Ну в океане, да, глубоко и необъятные просторы. Ага, будут бомбить, а противодействие будет совершаться подводным лодкам
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30.06.2020 21:44 Відповісти
***** і буде , більш того - вже розмістив
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30.06.2020 22:27 Відповісти
 
 