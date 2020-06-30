Пошук і атака субмарини, доставка десанту морської піхоти, - на Миколаївщині відбулися навчання авіації ВМС України. ФОТОрепортаж

У Миколаївській області Морська авіаційна бригада завершила льотно-тактичні навчання, в рамках яких відпрацьовувала різні сценарії застосування підрозділів під час забезпечення дій сил (військ) ВМС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

У навчаннях брали участь вертольоти Мі-14, Мі-8 та літаки Ан-26.

Екіпажі відпрацьовували варіанти пошуку й надання невідкладної допомоги як цивільним, що зазнали лиха, так і пілотам, їхню евакуацію пошуково-рятувальним вертольотом, скиданням спеціального човна, підйомом рятувальною лебідкою й у взаємодії з кораблем.





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Одне з головних завдань, яке відпрацювали підрозділи забезпечення бригади, — розгортання по тривозі й підготовка позабазового аеродрому до прийому авіатехніки, організація повноцінного польового табору з командним пунктом, місцями для їди, відпочинку.









Також відпрацювали елементи перевезення та десантування у заданий район сил морської піхоти. Підрозділи окремого розвідувального батальйону на вертольотах Мі-8 виконали перекидання у визначений район, де морпіхи взяли під контроль місцевість, організували оборону та провели розвідку. Найважливішим завданням морських піхотинців було забезпечення приймання вантажів з транспортного літака Ан-26.





Кульмінацією навчань для морських авіаторів став пошук і відстеження субмарини противника з наступним нанесенням бомбового й торпедного ударів.

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