Пошук і атака субмарини, доставка десанту морської піхоти, - на Миколаївщині відбулися навчання авіації ВМС України. ФОТОрепортаж
У Миколаївській області Морська авіаційна бригада завершила льотно-тактичні навчання, в рамках яких відпрацьовувала різні сценарії застосування підрозділів під час забезпечення дій сил (військ) ВМС України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
У навчаннях брали участь вертольоти Мі-14, Мі-8 та літаки Ан-26.
Екіпажі відпрацьовували варіанти пошуку й надання невідкладної допомоги як цивільним, що зазнали лиха, так і пілотам, їхню евакуацію пошуково-рятувальним вертольотом, скиданням спеціального човна, підйомом рятувальною лебідкою й у взаємодії з кораблем.
Одне з головних завдань, яке відпрацювали підрозділи забезпечення бригади, — розгортання по тривозі й підготовка позабазового аеродрому до прийому авіатехніки, організація повноцінного польового табору з командним пунктом, місцями для їди, відпочинку.
Також відпрацювали елементи перевезення та десантування у заданий район сил морської піхоти. Підрозділи окремого розвідувального батальйону на вертольотах Мі-8 виконали перекидання у визначений район, де морпіхи взяли під контроль місцевість, організували оборону та провели розвідку. Найважливішим завданням морських піхотинців було забезпечення приймання вантажів з транспортного літака Ан-26.
Кульмінацією навчань для морських авіаторів став пошук і відстеження субмарини противника з наступним нанесенням бомбового й торпедного ударів.
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Важливо зазначити, плавучий док підприємства в робочому стані та здатен виконувати спуск/підйом суден.
Плавучий док державного МСЗ - стратегічний ресурс військово-морських сил України. Наявність доку та його доступність у будь-який час для ремонту кораблів ВМС України - один з безпекових факторів функціювання флоту. В першу чергу йдеться про забезпечення термінової постановки корабля у док у разі необхідності та попри будь-які інші обставини. Натомість приватні підприємства з власними плавдоками, що також беруть участь в ремонті державних плавзасобів на умовах тендерів, не можуть гарантувати безумовне виконання цього завдання, спираючись, в першу чергу, на власну комерційну доцільність. ВМС України потребують власної ремонтної бази й МСЗ задовольняє цим вимогам.
Плавучий док Миколаївського Суднобудівного Заводу має наступні характеристики:
Довжина стапель-палуби, м - 139.50
Ширина проміж колонами, м - 24.60
Вантажопідйомність, т - 7000
В Україні ці плавдоки виробляє Херсонське ДП «Палада».https://uprom.info/news/ships/desantnyj-korabel-yurij-olefirenko-stav-v-dok-dlya-remontu-na-mykolayivskomu-sudnobudivnomu/
НАТО срочно звать надо! Пусть заселяются по всей Херсонщине с танками и ракетами! Не ужели не понятно, что можно опоздать? Или НАТО собирается их бомбить уже на нашей територии? С нами вместе?
https://krainanews.co.ua/volonter-pogo/
Дело в том, что так называемое Запорожское войско низовое, которое вернее было бы назвать "кремлевское войско", открыло канцелярию в Мелитополе. На первый взгляд ничего особенно, канцелярия и бог с ней, но вот в том-то и дело, что на её базе планируется создать формирование по "охране" общественного порядка.
Что примечательно, это самое Запорожское войско низовое, возглавляет такой персонаж как Александр Панченко, известный тем, что реализуйся проект Кремля по отчленению Юго-Востока от Украины в 2014 году, то именно он стал бы так называемым главой, так называемой Запорожской народной метастазы.
Александр Панченко в 2014 году получал прямые указания по дестабилизации Запорожья от советника президента РФ Владимира Путина Сергея Глазьева, который курировал "запорожский вопрос". Именно Панченко, согласно планам Сергея Глазьева и депутата Госдумы РФ Константина Затулина должен был посредством своих "козачков" осуществить в Запорожье переворот, блокировать город и создать местный орган власти - "облсовет", который бы присягнул на верность России.
Как известно, этим планам было не суждено реализоваться, но судя по всему, они отнюдь не были похоронены.
И вот, за окном июнь 2020 года, а Александр Панченко и его "козачки" открывают канцелярию Мелитопольского куреня Запорожского войска низового, которая плавно трансформируется в формирование, которое среди самих ряженных называют - народной полицией! Ничего не напоминает?
По сути, пророссийское формирование, которое в 2014 году могло стать самым настоящим незаконным вооруженным формированием, будет патрулировать Запорожье и близлежащие села. Охранять от супостатов?
Что же сейчас мы можем наблюдать, если не ползучую реанимацию проекта по дестабилизации Юго-Востока? Харьков, Запорожье… Одесса? Николаев? Херсон?