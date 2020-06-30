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Нацполіція завершила досудове розслідування справи "чорних лісорубів" на Львівщині. ФОТОрепортаж

Внаслідок протиправної діяльності зловмисників державі завдано збитків більш ніж 1,2 мільйона гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України

У повідомленні зазначається: "Організував діяльність злочинної групи майстер лісу одного з лісогосподарських підприємств. Він залучив до цього 5-х мешканців Старосамбірського району Львівської області. Зловмисники здійснювали незаконну вирубку дерев породи дуб на території лісового масиву Карпатського регіону. У подальшому продавали дерево фізичним особам-підприємцям.

У березні цього року оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Національної поліції, слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва прокуратури області, затримали "чорних" лісорубів під час незаконної порубки деревини та спроби перевезення її на так звані "перевалочні" майданчики. Місця зберігання деревини знаходилися у Старосамбірському районі, звідки й здійснювалася її реалізація місцевим підприємцям.

Внаслідок протиправної діяльності правопорушників державі завдано збитків на понад 1,2 мільйона гривень.

Наразі досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровані до суду.
Учасники злочинної групи обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка, перевезення, зберігання та збут лісу), а майстер лісу, окрім незаконної порубки, ще у вчиненні злочину, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 365 (перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Згідно із законодавством за вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".

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Нацполіція завершила досудове розслідування справи чорних лісорубів на Львівщині 01
Нацполіція завершила досудове розслідування справи чорних лісорубів на Львівщині 02
Нацполіція завершила досудове розслідування справи чорних лісорубів на Львівщині 03

Автор: 

вирубка (170) ліс (769) Нацполіція (15207) Львівська область (2440)


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Топ коментарі
+4
Таке робиться зло по всій Україні. Керівники лісгоспів, лісники розкрадають державне багатство заради власної наживи і їх кришують так звані правоохоронці. Так не має бути.
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30.06.2020 19:34
+2
Всё.
Мосты можно не ремонтировать, берега не укреплять.
Через год всё лесом зарастёт.
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30.06.2020 19:33
+1
Цирк и расследование с клоунами!
1.2млн грн))))
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30.06.2020 20:09
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Всё.
Мосты можно не ремонтировать, берега не укреплять.
Через год всё лесом зарастёт.
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30.06.2020 19:33 Відповісти
идея какая классная...уточнение- оставшиеся взорвать
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30.06.2020 21:54 Відповісти
Таке робиться зло по всій Україні. Керівники лісгоспів, лісники розкрадають державне багатство заради власної наживи і їх кришують так звані правоохоронці. Так не має бути.
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30.06.2020 19:34 Відповісти
Завершили вместе с Лавиной . И дождь смывает все Следы в спарке с Судьями.
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30.06.2020 19:56 Відповісти
Цирк и расследование с клоунами!
1.2млн грн))))
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30.06.2020 20:09 Відповісти
Топорище в Києві, а сокира в Карпатах. Немає за, що зачепитись. Шоколадний пояснював, що, мовляв підписали угоду з ЄС і її виконуємо, а зелені ті взагалі обкурені і вирубали в сім разів більше від тих хто був до них.
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30.06.2020 21:13 Відповісти
А те що ешелонами за границю вивозили, то напевно невидимі зелені чоловічики рубали, і менти, прокуроки, таможня звісно ні одного такого ешелона так і не побачила.
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30.06.2020 21:30 Відповісти
А що може митниця , коли документи видані як на дрова, на відходи? Він же колоди не буде на зуб пробувати. Є висновки державних органів, є сертифікат держави Україна. Тож посміється і дасть добро. Тут треба садити системно починаючи з тих хто пише в товаросупровідних документах відверту брехню і ті які прикривають брехунів. Замість того щоб ввести надзвичайний стан з вирубкою лісів і розстрілювати на місті вирубуваяв і паліїв, як Барнаульська ЧК в 20 роках, влада бариг і правоохоронців замазана в корупції!
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01.07.2020 05:52 Відповісти
Дело возбудили за незаконную вырубку и сбыт леса предпринимателям, интересно кто это за такие препринтели которые каждый год через границу миллионы кубов леса могут продать при том котрабандно ведь продажа леса за границу запрещена, а один такой дуб удерживает 5 тонн воды в почве, да еще еженевно потребляет 600 литров , а с его вырубкой и трава выгорает вокруг его, которая с 1 кв.м. потребляет 40 литров ежедневно, а если пересчитать в маштабах всей Украины то вырубили миллионов 10 таких деревьев, а Правительство утверждает , что наводнение не из за вырубки леса, то ли они считать не умеют толи сами этот лес прдают, зачищая территорию наводнениями от населения.
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30.06.2020 22:15 Відповісти
Прроклятые , расхитители социалистической собственности!
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30.06.2020 22:17 Відповісти
Чорні лісоруби?! Йой! То це страшна і... чорна... біда! До всіх лих нам ще бракувало... афролісорубів з їхніми обов'язковими бешкетами!
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01.07.2020 11:37 Відповісти
 
 