Нацполіція завершила досудове розслідування справи "чорних лісорубів" на Львівщині. ФОТОрепортаж

Внаслідок протиправної діяльності зловмисників державі завдано збитків більш ніж 1,2 мільйона гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України

У повідомленні зазначається: "Організував діяльність злочинної групи майстер лісу одного з лісогосподарських підприємств. Він залучив до цього 5-х мешканців Старосамбірського району Львівської області. Зловмисники здійснювали незаконну вирубку дерев породи дуб на території лісового масиву Карпатського регіону. У подальшому продавали дерево фізичним особам-підприємцям.

У березні цього року оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Національної поліції, слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва прокуратури області, затримали "чорних" лісорубів під час незаконної порубки деревини та спроби перевезення її на так звані "перевалочні" майданчики. Місця зберігання деревини знаходилися у Старосамбірському районі, звідки й здійснювалася її реалізація місцевим підприємцям.

Внаслідок протиправної діяльності правопорушників державі завдано збитків на понад 1,2 мільйона гривень.

Наразі досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровані до суду.

Учасники злочинної групи обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка, перевезення, зберігання та збут лісу), а майстер лісу, окрім незаконної порубки, ще у вчиненні злочину, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 365 (перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Згідно із законодавством за вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".

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