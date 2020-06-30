Нацполіція завершила досудове розслідування справи "чорних лісорубів" на Львівщині. ФОТОрепортаж
Внаслідок протиправної діяльності зловмисників державі завдано збитків більш ніж 1,2 мільйона гривень.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України
У повідомленні зазначається: "Організував діяльність злочинної групи майстер лісу одного з лісогосподарських підприємств. Він залучив до цього 5-х мешканців Старосамбірського району Львівської області. Зловмисники здійснювали незаконну вирубку дерев породи дуб на території лісового масиву Карпатського регіону. У подальшому продавали дерево фізичним особам-підприємцям.
У березні цього року оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Національної поліції, слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва прокуратури області, затримали "чорних" лісорубів під час незаконної порубки деревини та спроби перевезення її на так звані "перевалочні" майданчики. Місця зберігання деревини знаходилися у Старосамбірському районі, звідки й здійснювалася її реалізація місцевим підприємцям.
Внаслідок протиправної діяльності правопорушників державі завдано збитків на понад 1,2 мільйона гривень.
Наразі досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровані до суду.
Учасники злочинної групи обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка, перевезення, зберігання та збут лісу), а майстер лісу, окрім незаконної порубки, ще у вчиненні злочину, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 365 (перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Згідно із законодавством за вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мосты можно не ремонтировать, берега не укреплять.
Через год всё лесом зарастёт.
1.2млн грн))))