УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10560 відвідувачів онлайн
Новини Фото Силовики
10 536 35

Антирекорд перевищення швидкості за тиждень - 210 км/год., 233 автомобілі рухалися понад 170 км/год., - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Із 23 по 29 червня камери автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму зафіксували 223 автомобілі, які рухалися швидше ніж 170 км/год.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції.

Зазначається, що головні антирекорди встановили:

- Mercedes-Benz, ДНЗ AMG E 63 S AX888*** - 210 км/год. на трасі М03 Київ - Харків - Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці - 110 км/год.

- Skoda Superb, ДНЗ AE007*** - 208 км/год. на автодорозі М06 Київ-Чоп, дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні хочуть суттєво підвищити штрафи за перевищення швидкості. МВС уже підготувало законопроєкт

- Audi Q7, ДНЗ BX979*** - 204 км/год. на трасі М03 Київ - Харків - Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці - 110 км/год.

"Найбільшу кількість разів швидкісний режим порушували автомобілі Mitsubishi Lancer, ДНЗ ВН273*** - 22 рази, та Mercedes-Benz GLS 350, ДНЗ АА270*** - 21 раз протягом минулого тижня", - наголошується в повідомленні.

Антирекорд перевищення швидкості за тиждень - 210 км/год., 233 автомобілі рухалися понад 170 км/год., - патрульна поліція 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Водії в Києві знімають номерні знаки, щоб уникнути фіксації камерами за перевищення швидкості. ФОТОрепортаж

Антирекорд перевищення швидкості за тиждень - 210 км/год., 233 автомобілі рухалися понад 170 км/год., - патрульна поліція 02
Антирекорд перевищення швидкості за тиждень - 210 км/год., 233 автомобілі рухалися понад 170 км/год., - патрульна поліція 03
Антирекорд перевищення швидкості за тиждень - 210 км/год., 233 автомобілі рухалися понад 170 км/год., - патрульна поліція 04
Антирекорд перевищення швидкості за тиждень - 210 км/год., 233 автомобілі рухалися понад 170 км/год., - патрульна поліція 05
Антирекорд перевищення швидкості за тиждень - 210 км/год., 233 автомобілі рухалися понад 170 км/год., - патрульна поліція 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два роки плануємо встановити 1000 камер автофіксації по всій Україні, - Геращенко

Автор: 

Київ (19515) ПДР (476) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) швидкість (120) камера (105) патрульна поліція (1442)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Та давайте новости о наказании.
показати весь коментар
01.07.2020 02:32
+5
С Митсубиси конечно позабавило. Ехал аж 82 км/ч. Лучше бы незаконную парковку депутатишек возле ВР так щемили.
показати весь коментар
01.07.2020 02:36
+3
Зайцедроновы рулят.
показати весь коментар
01.07.2020 06:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«Рабочая баба» из диалога Арахамии с Корниенко оказалась фанаткой Путина
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/391198-rabochaja_baba_iz_dialoga_arahamii_s_kornienko_okazalasj_fanatkoj_putina
показати весь коментар
01.07.2020 01:59 Відповісти
Антикор - інфосмітники України

Один из самый популярных "новостных" разоблачительных сайтов. Поэтому и является одним из самых опасных сайтов по дезинформации в Украинском медиа пространстве.Присутствуют все признаки инфопомойки. Регулярно публикуются материалы с оскорблениями и клеветой. Практика в судах показывает несостоятельность украинских судов хоть как то повлиять на ситуацию.
Собственники портала называют себя "журналистами" и при этом публикуют любую информацию за деньги.
Отсутствует обратная связь с редакций и невозможность снять материалы с фейками и клеветой.
показати весь коментар
01.07.2020 10:16 Відповісти
Та давайте новости о наказании.
показати весь коментар
01.07.2020 02:32 Відповісти
дивись канал "Дискавері" про спортивну риболовлю ...а ці взагалі навіть вудку не закидають ...просто фото на згадку
показати весь коментар
01.07.2020 09:51 Відповісти
100% лучше бы отчитывались сколько денег в бюджет упало и рекорды сколько какой нарушитель заплатил.
а то, что мерсы и ауди могут 200 ехать мы и сами в курсе.
показати весь коментар
01.07.2020 12:58 Відповісти
С Митсубиси конечно позабавило. Ехал аж 82 км/ч. Лучше бы незаконную парковку депутатишек возле ВР так щемили.
показати весь коментар
01.07.2020 02:36 Відповісти
Так отож
Где камеры работают народ уже осознал и похвастаться теперь особо нечем
показати весь коментар
01.07.2020 07:09 Відповісти
Тогда надо поднимать разрешенную скорость!
показати весь коментар
01.07.2020 03:16 Відповісти
Поліція дибільна виставляє свою немічність на показ
За такі швидкості потрібно саджати за грати
показати весь коментар
01.07.2020 04:12 Відповісти
Зайцедроновы рулят.
показати весь коментар
01.07.2020 06:34 Відповісти
Вони ще почнуть змагатись між собою за антирекорди.
А нам яка користь з фіксації ? Треба штрафи збільшувати в кільканадцять разів, подумати як позбавляти водійських посвідчень.
показати весь коментар
01.07.2020 06:36 Відповісти
Є моменти, коли треба випередити якийсь корч-корито, що їде 40 км/год. Звісно надавлюєш на тапку і звісно перевищих дозволений поріг. А тут опа, камера зафіксила перевищення на 20 км/год і усе, по Вашому позбавлення водійського посвідчення?
показати весь коментар
01.07.2020 06:49 Відповісти
Вчіть матчастину. Це штраф 255 грн. А фактично - фіксують перевищення на 23 і вище. Так що в реалі за перевищення на 20 км/год нічого не буде.
показати весь коментар
01.07.2020 07:25 Відповісти
Ну вот мы и пришли с плохишей мажоров на Бентли, рассекающих по 200 км час, к мицыкам, двужущимся 82 км час))), вроде как справедливо но идиотизм полный
показати весь коментар
01.07.2020 07:10 Відповісти
причем иногда ставится ограничение 50 км/ч + камера в абсолютно неадекватных местах, как например https://www.google.com.ua/maps/@50.3208791,30.3900327,3a,51.7y,33.96h,92.33t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMRZMWAxtPkQDOAfpOtj4BE4M-Wqc4q4XhQgF2h!2e10!3e11!7i7680!8i3840?hl=uk здесь
показати весь коментар
01.07.2020 10:22 Відповісти
я когда-то на своем Вольво-850 аж 215 км/час выдвил, на Бориспольской автомагистрале ессно, больше негде. Я эту Вольвочку любимую подарил ДУКу Правому Сектору в 2014 под ДАП
У меня тока один вопрос: если стали жостко придираться к глухим трассам и реально ограничивают 110 км/час, то почему официально разрешен ввоз в Украину автомобилей, максималка которых под 200 или выше???????!!!!!???!!!!?????
показати весь коментар
01.07.2020 07:33 Відповісти
на сьогодні десь 80-85% нових авто, технічно здатні їхати біля 200 і більше. Якщо заборонити ввезення таких машин в Україну, будемо всі їздити або на радянському автопромі, або в кращому випадку на Ланосах, Авео, Матізах тощо
показати весь коментар
01.07.2020 09:29 Відповісти
10 евро штраф за 200, даже в Болгарии без штанов бы остался, 600 евро штрафа, в Германии бы тысяч на 5000 попал. Вместе с прохождением идиотен теста
показати весь коментар
01.07.2020 07:36 Відповісти
Льотчики-******** вважають, що вхопили Бога за бороду. На такій швидкості рано чи пізно влітають до Бога в обійми.
показати весь коментар
01.07.2020 07:38 Відповісти
Вчера ездил как черепаxа к отцу на могилу. Взял машину у друга.
Антирекорд превышения скорости за неделю - 210 км/ч, 233 автомобиля двигались быстрее 170 км/ч, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 9686
показати весь коментар
01.07.2020 08:19 Відповісти
Шумахер!
показати весь коментар
01.07.2020 09:08 Відповісти
там что ограничение 20км/ч?
показати весь коментар
01.07.2020 13:01 Відповісти
Многие под этим камерами на классных машинах специально ездят, что б по пасть в топ-сводку, штраф мизерный, по сути как гонки, кто быстрее, но участники могут ехать в любое удобное для себя время.
показати весь коментар
01.07.2020 08:21 Відповісти
Водитель AMG не должен платить такой же штраф, как нищеброды, ездящие на авто в десятки раз дешевле.
показати весь коментар
01.07.2020 08:38 Відповісти
он вообще никому ничего не должен))
показати весь коментар
01.07.2020 09:52 Відповісти
Приравнять рекордсменов - "попытка убийства". При столкновении на такой скорости не выживают.

И наказать!
показати весь коментар
01.07.2020 09:51 Відповісти
Интересно было бы знать, что нарушителей столько-то, оштрафовано столько-то. А то получается не фотофиксация, а какая-то компьютерная игра.
показати весь коментар
01.07.2020 10:04 Відповісти
от цікаво, в тому місці, де міцубісі їхала 82, чому швидкість обмежена 50 км/год?? на фото 6 полосна дорога з відбійниками, траса м-05, на біса там обмеження 50 км??
показати весь коментар
01.07.2020 10:09 Відповісти
Потому, что весь этот цирк не имеет никакого отношения к безопасности и аварийности. Тупое зарабатывание бабла! Именно поэтому никто и никогда не увидит сравнительную статистику аварийности на участках с камерами и там, где реально высокая аварийность.
показати весь коментар
01.07.2020 11:34 Відповісти
Украинцы - смелый народ!
Им всё пох!
показати весь коментар
01.07.2020 10:10 Відповісти
Из-за таких рубаха-парней, у которых не все в порядке с головой, мы потом читаем сводки с ДТП на дорогах, которые бывают страшнее чем с фронта
показати весь коментар
01.07.2020 10:15 Відповісти
ха-ха, максимум 210 км/ч, а скільки я за своє життя чув розповідей про "їдемо ми 240 км/г" і "до Одеси за 3 години доїзжаємо" ))
показати весь коментар
01.07.2020 10:25 Відповісти
Никогда не понимал удовольствие от такой езды, один раз пробовал 200 и на этом всё.
показати весь коментар
01.07.2020 11:59 Відповісти
 
 