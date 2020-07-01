Антирекорд перевищення швидкості за тиждень - 210 км/год., 233 автомобілі рухалися понад 170 км/год., - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Із 23 по 29 червня камери автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму зафіксували 223 автомобілі, які рухалися швидше ніж 170 км/год.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції.

Зазначається, що головні антирекорди встановили:

- Mercedes-Benz, ДНЗ AMG E 63 S AX888*** - 210 км/год. на трасі М03 Київ - Харків - Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці - 110 км/год.

- Skoda Superb, ДНЗ AE007*** - 208 км/год. на автодорозі М06 Київ-Чоп, дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.

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- Audi Q7, ДНЗ BX979*** - 204 км/год. на трасі М03 Київ - Харків - Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці - 110 км/год.

"Найбільшу кількість разів швидкісний режим порушували автомобілі Mitsubishi Lancer, ДНЗ ВН273*** - 22 рази, та Mercedes-Benz GLS 350, ДНЗ АА270*** - 21 раз протягом минулого тижня", - наголошується в повідомленні.

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