Антирекорд перевищення швидкості за тиждень - 210 км/год., 233 автомобілі рухалися понад 170 км/год., - патрульна поліція. ФОТОрепортаж
Із 23 по 29 червня камери автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму зафіксували 223 автомобілі, які рухалися швидше ніж 170 км/год.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції.
Зазначається, що головні антирекорди встановили:
- Mercedes-Benz, ДНЗ AMG E 63 S AX888*** - 210 км/год. на трасі М03 Київ - Харків - Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці - 110 км/год.
- Skoda Superb, ДНЗ AE007*** - 208 км/год. на автодорозі М06 Київ-Чоп, дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.
- Audi Q7, ДНЗ BX979*** - 204 км/год. на трасі М03 Київ - Харків - Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці - 110 км/год.
"Найбільшу кількість разів швидкісний режим порушували автомобілі Mitsubishi Lancer, ДНЗ ВН273*** - 22 рази, та Mercedes-Benz GLS 350, ДНЗ АА270*** - 21 раз протягом минулого тижня", - наголошується в повідомленні.
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Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/391198-rabochaja_baba_iz_dialoga_arahamii_s_kornienko_okazalasj_fanatkoj_putina
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а то, что мерсы и ауди могут 200 ехать мы и сами в курсе.
Где камеры работают народ уже осознал и похвастаться теперь особо нечем
За такі швидкості потрібно саджати за грати
А нам яка користь з фіксації ? Треба штрафи збільшувати в кільканадцять разів, подумати як позбавляти водійських посвідчень.
У меня тока один вопрос: если стали жостко придираться к глухим трассам и реально ограничивают 110 км/час, то почему официально разрешен ввоз в Украину автомобилей, максималка которых под 200 или выше???????!!!!!???!!!!?????
И наказать!
Им всё пох!