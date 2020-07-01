Чехи в Празі за 500-метровим столом влаштували "прощання" з коронавірусом. ФОТОрепортаж

У вівторок тисячі людей у Празі вирішили відзначити символічне закінчення пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Так, тисячі гостей сіли за 500-метровим столом на Карловому мосту в Празі, ділилися їжею і напоями, які вони принесли із собою.

Таке застілля, за словами організаторів, має символізувати закінчення коронавірусної пандемії і майбутній літній відпочинок. Крім того, вони зазначили, що таке святкування стало можливим через відсутність туристів у місті.

Як зазначається, присутні знехтували масками і не дотримувалися соціальної дистанції.

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На сьогодні в Чеській Республіці, країні з населенням 10 мільйонів осіб, зареєстровано близько 12 000 випадків зараження коронавірусом. 349 осіб померли.