Чехи в Празі за 500-метровим столом влаштували "прощання" з коронавірусом. ФОТОрепортаж
У вівторок тисячі людей у Празі вирішили відзначити символічне закінчення пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Так, тисячі гостей сіли за 500-метровим столом на Карловому мосту в Празі, ділилися їжею і напоями, які вони принесли із собою.
Таке застілля, за словами організаторів, має символізувати закінчення коронавірусної пандемії і майбутній літній відпочинок. Крім того, вони зазначили, що таке святкування стало можливим через відсутність туристів у місті.
Як зазначається, присутні знехтували масками і не дотримувалися соціальної дистанції.
На сьогодні в Чеській Республіці, країні з населенням 10 мільйонів осіб, зареєстровано близько 12 000 випадків зараження коронавірусом. 349 осіб померли.
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Сьогодні йтиму на похорон сина троюрідного брата. Молодий чоловік віком років з 35 помер не від ковіду. Від панкреатиту. Берегтись звичайно ж треба. Але ще б знати від чого.
Суспільство не мало змоги реагувати акціями протесту проти багатьох законів прийнятих в турборежимі турбоідіотами. І це певно є основним завданням карантину - не їдьте в Київ.
ІМХО
Так хто - ворог?
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
Надо больше уважения к чувствам верующих.
У них начались припадки эпилепсии.
Мне мой шеф рассказывал, что один датчанин, дядя при деньгах и полнейший ЗОЖник, приехал больной из Италии, где у него бизнес. В итоге выкарабкался, но неделю лежал в реанимации под аппаратом с дичайшей температурой. Дяде лет 50, но по рассказам - он здоровее и сильнее нас всех.
Я это к чему. Скептическое отношение - это любовно и прельстиво, но вряд ли весь мир залез в экономическую жжёпу только для того, чтоб закрыть тебя дома и заставить носить маску.
Дитяча логіка.
А в мене немає жодного знайомого нєгра.
По твоїй логіці я повинен стверджувать, шо чорношкірих не існує ))
Позавчора розповідає телефоном родич років під сім десят. Лежав у лютому з запаленням легень в районній. В реанімації. Питаю: тест на ковід робили? - Так каже: який там тест, без тесту вилікували. Сьогодні на похороні бачився - не сказати щоб здоровий як бугай, але й не падає від вітру. Сам перехворів у січні не зрозуміло чим, може короною. Потемпературило й відпустило. Головне (принаймні для мене) - не збивати температуру до сорока.