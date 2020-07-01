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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Чехи в Празі за 500-метровим столом влаштували "прощання" з коронавірусом. ФОТОрепортаж

У вівторок тисячі людей у Празі вирішили відзначити символічне закінчення пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Так, тисячі гостей сіли за 500-метровим столом на Карловому мосту в Празі, ділилися їжею і напоями, які вони принесли із собою.

Таке застілля, за словами організаторів, має символізувати закінчення коронавірусної пандемії і майбутній літній відпочинок. Крім того, вони зазначили, що таке святкування стало можливим через відсутність туристів у місті.

Як зазначається, присутні знехтували масками і не дотримувалися соціальної дистанції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія виділила 5 мільйонів крон на запобігання поширенню COVID-19 у лікарнях України

Чехи в Празі за 500-метровим столом влаштували прощання з коронавірусом 01
Чехи в Празі за 500-метровим столом влаштували прощання з коронавірусом 02
Чехи в Празі за 500-метровим столом влаштували прощання з коронавірусом 03
Чехи в Празі за 500-метровим столом влаштували прощання з коронавірусом 04
Чехи в Празі за 500-метровим столом влаштували прощання з коронавірусом 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 664 нові випадки COVID-19, померли 14 осіб, загалом зафіксовано 44 998 випадків

На сьогодні в Чеській Республіці, країні з населенням 10 мільйонів осіб, зареєстровано близько 12 000 випадків зараження коронавірусом. 349 осіб померли.

Автор: 

карантин (18172) Чехія (1614) Євросоюз (13425) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Да это скорей не прощание получается а встреча
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01.07.2020 09:49
+7
О, первые кто закричал "А король-то голый!"))
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01.07.2020 09:49
+7
это скорее встреча новой вспышки.
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01.07.2020 09:49
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Молодці! Загострення Слава Богу прошло. Та нажаль не у всіх....
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01.07.2020 09:48 Відповісти
Да это скорей не прощание получается а встреча
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01.07.2020 09:49 Відповісти
А вы у себя дома маску носите?
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01.07.2020 09:50 Відповісти
Дома да а то вдруг в лифте зебил или ещё какой-то антипрививочник или антимасочник подсядет. На улице если рядом нет людей не ношу и стараюсь что-бы на 2 метра ко мне из незнакомых не приближался. В общественном транспорте и супермаркетах ношу! А что не так? Знаешь в електротехнике есть правило что изолируешь себя даже если работаешь с отключенным электричеством
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01.07.2020 09:54 Відповісти
про електротехніку - правильно. Але тезка трохи помиляється. І буде дуже наказаний через свою недалекість. Стараюсь, шоб ніхто із нєзнакомих нє подходіл - тобто до знайомих такого правила не застосовуєте? Але ж ніхто не може знати із зовнішнього вигляду про те, чи є хто носієм інфекції чи ні. Отже людина, яка нехтувала правилами дурантину, або вже підчепила вірус і не помітила навіть цього, або попала в лікарню із великою вірогідністю вилікуватися. І вже точно не буде носієм. а ті, хто ізолюється, матимуть змогу ще підчепити ковід19. Хоча й не стовідсотково в цьому році.
Сьогодні йтиму на похорон сина троюрідного брата. Молодий чоловік віком років з 35 помер не від ковіду. Від панкреатиту. Берегтись звичайно ж треба. Але ще б знати від чого.
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01.07.2020 10:12 Відповісти
Ні, знайомий коли підходить то у нього вже надіта маска і він дає час мені надіти свою! Знайомі всі ставлятся до бзпеки без фанатизму але відповідально!
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01.07.2020 10:17 Відповісти
Наверно, был мужественный борец с фальшивой болячкой, придуманной фармацевтическими компаниями, чтоб впаривать свой сандостатин!
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01.07.2020 11:05 Відповісти
Аменриканская асоциация по борьбе с заболеваниями заявила, что смертность у Ковида у людей до 70 лет 0,02%. Или ві будете настаивать на карантине от сезонного грипа в два раза в год в ноябре и марте. У гриппа смертность 2%. В 100 раз больше чем у Ковида. (В10 раз по общейстатистике)
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01.07.2020 12:57 Відповісти
Кстати, та же ассоциация заявила что в АМЕРИКЕ точность тестов на Ковид 50%. Вы думаете те которые используются у нас в Украине точнее будут?
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01.07.2020 12:58 Відповісти
А ви безсмертна чи *******?
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01.07.2020 10:57 Відповісти
Просто користуюусь своїми очима, вухами в комплексі з мізками, а не просто роблю те, що мені кажуть.
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01.07.2020 12:53 Відповісти
О, первые кто закричал "А король-то голый!"))
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01.07.2020 09:49 Відповісти
Пані Світлана. Ви певно перший раз на цензорі? Я та кілька інших людей на цензорі вже більше трьох місяців намагаємся втрути людям в голови думку про надуману небезпеку ковід19. Більша небезпека є якраз від дурантину. Це і нерозумне витрачання бюджетних коштів. а то й прямий їх дерибан. Це і позбавлення багатьох хворих планових операцій. і ще ніхто не знає - скільки людей померло від затягування з тими операціями (статистика така точно не ведеться). Багато дрібного бізнесу отримали такий удар нижче пояса, що від нього вже можуть і не отямитись.
Суспільство не мало змоги реагувати акціями протесту проти багатьох законів прийнятих в турборежимі турбоідіотами. І це певно є основним завданням карантину - не їдьте в Київ.
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01.07.2020 10:21 Відповісти
Думку про "надуману небезпеку від Ковід 19" на даний час на Украінських форумах можуть розповсюджувати тільки вороги Украіни.
ІМХО
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01.07.2020 12:00 Відповісти
це не ваше імхо, це маніпуляція свідомістю людей з обмеженим світоглядом. Є статистичні дані, є інтернет під рукою. Вивчай, порівнюй, думай, роби висновки. А так найлегше обізвати опонента ************** і продовжувати підтримувати дурантин. Від якого країна гине.
Так хто - ворог?
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01.07.2020 17:29 Відповісти
Напишите проще - Лукашенко прав. хотя у нас тут полной уверенности нет.
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01.07.2020 11:27 Відповісти
Для подкрепления уверенности.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
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01.07.2020 15:14 Відповісти
это скорее встреча новой вспышки.
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01.07.2020 09:49 Відповісти
Чехи -красавчики .Мы все умрем , но не сегодня и не за этим праздничным столом!!!
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01.07.2020 09:50 Відповісти
Блин, сколько неадекватов собралось в одном месте и сразу, едрид-мадрид....
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01.07.2020 09:53 Відповісти
Это негуманно.
Надо больше уважения к чувствам верующих.
У них начались припадки эпилепсии.
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01.07.2020 09:54 Відповісти
Скорей всего это сборище иждивенцев, зарабатывавших ранее на туристах.
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01.07.2020 09:59 Відповісти
Швейцарцы провели иследование средний возраст умерших от ковида 86 лет. Так что нам ничего не грозит и дайте людям дожить нормально,что осталось прихвостни проплаченые.
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01.07.2020 10:13 Відповісти
Не угадаешь.

Мне мой шеф рассказывал, что один датчанин, дядя при деньгах и полнейший ЗОЖник, приехал больной из Италии, где у него бизнес. В итоге выкарабкался, но неделю лежал в реанимации под аппаратом с дичайшей температурой. Дяде лет 50, но по рассказам - он здоровее и сильнее нас всех.

Я это к чему. Скептическое отношение - это любовно и прельстиво, но вряд ли весь мир залез в экономическую жжёпу только для того, чтоб закрыть тебя дома и заставить носить маску.
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01.07.2020 10:55 Відповісти
Хто із вас хворів і в кого є знайомі які хворіли чи хворіють цією заразою ?
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01.07.2020 10:21 Відповісти
Если ты голосовал за Зеленского - то маску не носи, это лишнее.
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01.07.2020 10:30 Відповісти
Я що слабий на голову шоб за ж№да голосувать. За чортових слуг голосують тільки дурні та помішані.
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01.07.2020 10:38 Відповісти
На даний момент 2-є сусідів по вулиці хворіють.
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01.07.2020 10:48 Відповісти
Іван--якщо в тебе намає знайомих хворих на Ковід-то Ковіда не існує?
Дитяча логіка.
А в мене немає жодного знайомого нєгра.
По твоїй логіці я повинен стверджувать, шо чорношкірих не існує ))
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01.07.2020 12:03 Відповісти
Если у вас нет знакомых негров, это значит, что есть очень маленькая вероятность того,что они разобьют витрины магазинов в вашем городе во время демонстрации
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01.07.2020 13:02 Відповісти
У нас в районі померла одна людина із цим діагнозом. Лежала в Кременчуці. Ті що знають ситуацію краще, запевняли, що в померлої був цілий букет хронічних болячок. Інших випадків не зафіксовано. А заробітчан вернулися сотні.
Позавчора розповідає телефоном родич років під сім десят. Лежав у лютому з запаленням легень в районній. В реанімації. Питаю: тест на ковід робили? - Так каже: який там тест, без тесту вилікували. Сьогодні на похороні бачився - не сказати щоб здоровий як бугай, але й не падає від вітру. Сам перехворів у січні не зрозуміло чим, може короною. Потемпературило й відпустило. Головне (принаймні для мене) - не збивати температуру до сорока.
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01.07.2020 17:39 Відповісти
Випадок явний-втопився хлопець в озері -а записали причину смерті-короновірус....Що це ?
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01.07.2020 10:23 Відповісти
Хвора фантазія. Буде пруф, тоді поговоримо.
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01.07.2020 12:04 Відповісти
Чехи зрозуміли, що відсутність туристів гірше ніж наявність якогось вірусу
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01.07.2020 10:38 Відповісти
лучше чехи чем эти пшеки курвы
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01.07.2020 12:00 Відповісти
яяя чешский пиво колбаска млеко яйко и шашлыко гут
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01.07.2020 12:01 Відповісти
 
 