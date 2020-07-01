Поле з пшеницею горіло на Миколаївщині, вдалося врятувати 30 га зернових культур, - ДСНС. ФОТО

Рятувальникам надійшло повідомлення про те, що відразу на двох полях біля с. Лоцкине Баштанської об'єднаної територіальної громади Баштанського району горить пшениця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Прибувши, рятувальники з'ясували, що горить пшениця на корені (23,5 га) і лісосмуга (1,5 га). Пожежні за допомогою підручних засобів і водяних стволів пожежу о 16:25 локалізували, а о 16:35 - ліквідували. Від вогню врятовано 30 га зернових культур.

До гасіння залучалися 4 рятувальники, 1 одиниця техніки ДСНС. Причина пожежі встановлюється. Додатково здійснювався підвіз води трактором John Deere з бочкою 5 куб м.

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