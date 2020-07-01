Чорне море в Одесі зацвіло і перетворилося на "кисіль": людей застерігають від купання і вилову риби. ФОТО
Фахівці Держпродспоживслужби не радять купатися біля узбережжя Одеси через так зване цвітіння води, викликане розкладанням водоростей, не рекомендують також споживати виловлені біля берега рибу та інші морепродукти.
Про це повідомляє пресслужба Одеського облуправління Держпродспоживслужби, передає Цензор.НЕТ.
"Вода на узбережжі Одеси раптово згустилася, як кисіль, та стала смарагдовою. Навіть у відкритому морі з'явилися величезні жовто-зелені плями… До берега прибилось багато водоростей, які під впливом високої температури повітря почали розкладатися. Тому ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області застерігає населення від купання у такій воді, особливо - дітей", - йдеться в повідомленні.
Фахівці Держпродспоживслужби зазначили, що "отруйні речовини, що супроводжують "цвітіння" морської води, здатні накопичуватися в організмах морських мешканців. Бажано утриматись від споживання морської риби, мідій, які виловлено в одеському прибережжі та причорноморських лиманах".
Зі свого боку обласний лабораторний центр МОЗ повідомив, що морська вода біля п'яти пляжів Одеси не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам.
"У зонах рекреації морського водокористування на пляжах м. Одеси та Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) на санітарно-мікробіологічні показники було досліджено 93 проби морської води, з них не відповідало нормативним вимогам – 13 проб (пляжі м. Одеса: 13 ст. В.Фонтану, 16 ст. В.Фонтану, 10ст.В.Фонтану, "Аркадія", "Дельфін"", - йдеться в повідомленні.
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Щодо соціальних шарів - то можливо і різні. Однак на відпочинок це не впливає. Я з золотих комірців буду, і під час подорожів в таких умовах зазвичай зустрічаю золотих комірців з різних країн: архітектори, митці, інженери, юристи, тощо.
Щодо того що за відпочинок - дуже веселий та комунікабельний: мангал, море, командні ігри на природі, музика та пісні (дівчат вже нема, бо всі розпаровані). Ну і скотч з пивцем крафтовим звісно же.
"Я до такого навіть у студентські роки не опускався" - Не сумніваюся. Бо за такого підходу ви ані опуститися ані піднятися нікуди не можете. Максимум руху: ліжко - їдальня - приготельний пляж - ліжко. А я і з парашутом опускався, і з засніженої Говерли на плівці опускався, і в печери на 200 метрів під землю опускався, і не вершини гір пішки. Навіть на льодовику раз був. Власне, для мене у гарному відпочинку найцікавіше - це опуститися чи піднятися з власної зони комфорту на новий щабель.
Так, колись в Затоці було гарно... А щодо Приморського... Не знаю де ви там загажене море і засмічені пляжі знайшли. Складається враження, що ви просто спочатку самі обираєте місце відпочинку так щоб було блище до центру та найдорожче (тобто найбільш загажене) а потім самі невдоволені цим.
В мене підхід інший. Я обираю місця там де доїхати так важко що на пляжу людей майже нема або взагалі нема. Тому або 100-200 гривень за першу лінію або палатка. Тому й море чисте. Безпосередньо в цьому році у першій лінії був дешевше ніж 200 гривень.
Точно. Як я вже писав - аналітег з вас - від слова анал - тобто ніякий. Бо я всі Карпати і Крим на своїх двох перечопав (не на плівці - я сам гірські походи водив офіційно, бо маю разряд по пішохідному туризму) і всю Європу об'їздив, ще й Японію та Китай зачепив.
Але це не означає, що я погоджуся на ліжечко у бараці - краще вже у власному наметі спатиму і у гірській річці митимусь. Бо кожному виду відпочинку - своє і на курорті я хочу мати можливість інтиму з дружиною у чистій просторій кімнаті на зручному ліжку і мати окремий від сторонніх людей санвузол - як мінімум.
"А щодо Приморського... Не знаю де ви там загажене море і засмічені пляжі знайшли."
По всьому узбережжі. Хоча - можливо для вас природньо серед сміття відпочивати.
Які ще послуги? Це тупо житло у 30 метрах від пляжу без якихось послуг. Новий чистий коттедж з власним подвір'ям, душем, кам'яним мангалом, ******** кухнею з посудомийкою та холодильником і кондиціонерами, що не зайве при такому пеклі на вулиці.
"Купити повнопривідну машину з високим кліренсом та розкладними в ліжко сидіннями. Палатку, спальники, гас, ремені, карабіни, спеціальний одяг..."
З чого ти взяв, що у мене всього цього немає?
Мертве засране біляміське море вам не подобається.
Так само живе своїм біологічним різноманіттям несплюндроване людиною море вам не подобається.
Вам подобається... басеїн
Які ще забаганки? Мені для відпочинку на морі подтрібні не забаганки, а цивілізовані умови порживання - це НЕ забаганка. Це НОРМА. А якщо ви людей за свиней тримаєте і вважаєте, що вони на відпочинку мають задовільнятися хлівом - то це проблема вашого особистого бідлізму.
І, доречі, я не дуже вибагливий - і з задоволенням ходив і ходжу по горах з рюкзаком і наметом - але то геть інший вид відпочинку.
"Продукти для мангалу я сам закуплю, сам замариную"
Мангал входить до вартості коттеджу за $240 на добу (це БЕЗ харчування - готуєш собі, звісно, сам), а не до вартості кімнати за 1000 грн чи хліву за 100. І так, я досить непогано готую - за 4 дні і плов був, і шашлик, і крильця барбекю, і аргентинські креветки гриль, і інші страви.
"(бо від якості готельного олінклюзіву просертися мож)"
То ви в таких отелях зупинялися. У нормальних отелях найсвіжіщі продукти.
"На спільних територіях мож познайомитися з новими людьми"
На спільному пляжі - ок, на спільному волейбольному майданчику - чом бі й ні, але спільна кухня чи санвузол??? Їхати відпочивати, щоб потрапити у гуртожиток? Ще й платити гроші за таке??
"Вам подобається... басеїн"
Аналітєг з вас від слова анал. Я навіть у найдорожчих готелях у басейнах не купаюсь - нащо, якщо поруч - море? Але мені не подобається продиратися через водорості чи купатися, жалячись об медуз - і це теж не забаганка, а НОРМА для цивілізованої людини. Тому коли є вибір між відпочинком на морі у Туреччині чи під Одесою - звясно, що Туреччина по всіх показниках набагато краща.
І тому я вітаю що ви виходите за межі готелю, наприклад у гори (в Турції немає місця не насиченого видами та пам'ятками якщо пошукати).
Бо можна жити у турецькому готелі разом з людьми свинського способу відпочинку не будучи свинею... Але нажаль той тип людей для яких побудовані ці готелі і яких ще називають "русо туристо" буде постійно псувати життя.... Ще й за 200 доларів на добу.
Мангал входить до вартості точки і за 100 гривень на добу. А якщо нема, то знайдуться декілька пласких каменів. )))
Щодо "просертися" то було образно. Нема такого їдла яке б пробило мій закалений у студенські роки шлунок. Це я більше щодо смаку та якості. Де б не був, а турецьке та єгипетське готельне їдло з власним мангалом поряд не стояло. Вони просто економлять, бо їм треба з 200 доларів на добу 25% прибутку зробити. Тому продукти невисокоякісні. Способи обробки напівфабрикатні.
Так, на спільній кухні можна добре спілкуватися під час сніданків. І навіть якщо не спілкуватися... це така дрібниця що платити саме за неї гроші.... воно не варто того )))
"басеїн" - це також образно. Я мав на увазі пляж дорогого готелю який від басеїну відрізняється хіба що розміром та піском, бо природній біоценоз з нього вичавлений. В здоровому морі завжди є якась рослина, медуза або риба яка плаває поряд.
То ж і кажу, що ви у нормальному готелі не були, де, наприклад, кожного вечора виносять мангали і при тобі на них жарять свіжу рибу, креведки, баранину і таке інше. А якщо готель подорожче - то й омари з гребінцями.
"на спільному волейбольному майданчику - чом бі й ні" - Що це взагалі за відпочинок що там для того щоб пограти треба йти на майданчик... Може там ще й стільці є?
Для того щоб грати біля моря треба не майданчик, а м'яч та відсутність натовпу. А отже, відсутність майданчику з його чергами та іншими незручностями цивілізації. Власне на майданчик я не піду і знайомитися там не буду ні з ким. Бо там нецікаві люди. Буду шукати іншу людину яка намагається втекти від цього всього гармидеру, і на 90% це буде золотий комірець.
Це називається - цивілізований відпочинок - є такий різновид. Почитайте, якщо не чули задля власного розвитку. І так, нормально у волейбол пограти можна тільки на майданчику з сіткою, поперекидатися м'ячиком по колу на пляжі, звісно, теж можна, але ж то не войлейбол, а так - дитяча забавка...таке швидко набридає на відміну від справжньої гри.
Так, знову "вгадали", у Києві.
"А для мене уся ця цивілізація з її офіціянтами, аніматорами та майданчиками - це не відпочинок, а... робота"
Ну то це ваші особисті проблеми, бо моя робота аж ніяк не пов'язана з даною сферою. І тому я не вважаю зайвим мати на курорті особистий душ, зручну постіль і кондиціонер.
А коли мені хочетсья єднання з природою - я відпочиваю інакше - у горах з рюкзаком і наметом, а не у бараках якихось, знімаючи там закуток якийсь за 100 грн.
Сам живу у великій оздобленій квартирі з 30-метровою кухнею, харчуюся у ресторанах, оточений різними майданчиками на які не хожу бо вони не приносять жодного задоволення. Натомість відчуваю себе як герой бійцівського клубу і навіть починаю поступово ненавидіти усе це стадо постійно поспішаючих залежних від комфорту та грошей свин...співгромадян. Намагаюся не включати кондиціонери та сплю влітку на підлозі біля комфортного ліжка заради різноманіття відчуттів.
"у горах з рюкзаком і наметом, а не у бараках якихось" - дивно бачити людину яка залежить від цивілізації і ходить у гори одночасно. Цікаво наскільки далеко та довго може ходити у гори залежна від комфорту людина.
Скоріше це у вас проблема з логікою, бо якщо я дома користуюся всіма ціми благами - заради чого мені відмовлятися від них на відпочинку?
Щоб відчути єднання з природою, переключитися, перенестися в іншу реальність, влаштувати собі випробовуння - варіант і саме для цього я йду в гори з рюкзаком. Але ж не на курорт на морі, де комфорт аж ніяк не заважає і навпаки - допомогає цьому виду відпочинку.
"Натомість відчуваю себе як герой бійцівського клубу і навіть починаю поступово ненавидіти усе це стадо"
Ну то це ваші особисті проблеми з психікою - нащо це нав'язувати іншим? Краще до психіатра зверніться.
"оточений різними майданчиками на які не хожу бо вони не приносять жодного задоволення"
Так само - це ваші особисті психологічні проблеми. До того ж всі люди різні і кожному своє - мені, наприклад, ніколи не приносив особистого задоволення футбол - ані грати в нього, ані дивитися на те, як грають інші. А от пограти у волейбол чи баскетбол/стрітбол - залюбки. І так, мені цікавіше грати у справжній пляжний волейбол, аніж перекидатися м'ячиком у крузі. Бо я такий, а ви - інший.
" Цікаво наскільки далеко та довго може ходити у гори залежна від комфорту людина."
На 3 тіжні - більше не пробував. І я не залежний від комфорту - я, на відміну від вас, вмію розділяти різновиди відпочинку.
Щодо психіатра... В мене немає захворювань, і тому мені не треба психіатр. Я і так прекрасно знаю причини і механізми власного відчуття. Я просто випереджаю за розвитком свідомості власне оточення через що відчуваю брак високорівневого спілкування з собі подібними. Як бачите, нічого особливого. Звичайне "горе від розуму".
Щодо "розділяти різновиди відпочинку" - Та ні. Просто без душу, окремого туалету та інших дрібниць цивілізації вам дискомфортно. В поході заради гарних видів і випробування ви три тиждні можете терпіти відсутність цих дрібниць, але все одно вам буде дискомфортно.
А мені навпаки, в поході нема ніякого дискомфорту. А у місті та свино-готелях мене нервує сама цивілізація. Саме залежні від комфорту люди яким для відпочінку потрібні послуги. Для яких те що тобі раб смажить для тебе біля тебе рибу - це відпочинок. А ще більше нервують люди-раби які намагаються навязати непотрібні мені послуги. І на базі коли я бачу людину яка отримує задоволення від того що їй гарсон підносить їжу у ліжечко мені хочеться дати копняка. Так само коли в черговий раз підходить якийсь раболєпний аніматор який питає чому гость не жере, не бігає з усіма може йому щось треба мені хочеться йому дати копняка. Тому що я знаю що найбільша мрія цього раба - заробити грошей для того щоб йому робив це інший.
А теперь: пошли, шо ли на море глянем, говорят зеленым цветет
переслідування патріотів та захисників України та одночасно повний карт-бланш для ригоАналів,заЖоп та інших запроданців,рашистських консерв та всієї п'ятої колони, повінь,море засране, біда кругом, інвесторів нема, ніхто з реальних спеціалістів з квартальною шоблою хАхлів-малороссів, трускавецьких проФФесіоналів, авантюристів та просто зрадників і рашистських консерв працювати не хоче...
попереду різке падіння доходів, девальвація, повна дупа...
кругом звільнення,скорочення,грошей нема...
прийшов ЗеБіл,біда поперла зі всіх сторін...
ЗеБіли, це вже кінець епохи зубожіння і велике покращення, чи тільки їх початок?
Згадаємо, як ще було рік назад...
у нас тако-же поцЗедент-гадость