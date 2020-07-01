Чорне море в Одесі зацвіло і перетворилося на "кисіль": людей застерігають від купання і вилову риби. ФОТО

Фахівці Держпродспоживслужби не радять купатися біля узбережжя Одеси через так зване цвітіння води, викликане розкладанням водоростей, не рекомендують також споживати виловлені біля берега рибу та інші морепродукти.

Про це повідомляє пресслужба Одеського облуправління Держпродспоживслужби, передає Цензор.НЕТ.

"Вода на узбережжі Одеси раптово згустилася, як кисіль, та стала смарагдовою. Навіть у відкритому морі з'явилися величезні жовто-зелені плями… До берега прибилось багато водоростей, які під впливом високої температури повітря почали розкладатися. Тому ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області застерігає населення від купання у такій воді, особливо - дітей", - йдеться в повідомленні.







Фахівці Держпродспоживслужби зазначили, що "отруйні речовини, що супроводжують "цвітіння" морської води, здатні накопичуватися в організмах морських мешканців. Бажано утриматись від споживання морської риби, мідій, які виловлено в одеському прибережжі та причорноморських лиманах".

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Зі свого боку обласний лабораторний центр МОЗ повідомив, що морська вода біля п'яти пляжів Одеси не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам.

"У зонах рекреації морського водокористування на пляжах м. Одеси та Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) на санітарно-мікробіологічні показники було досліджено 93 проби морської води, з них не відповідало нормативним вимогам – 13 проб (пляжі м. Одеса: 13 ст. В.Фонтану, 16 ст. В.Фонтану, 10ст.В.Фонтану, "Аркадія", "Дельфін"", - йдеться в повідомленні.