Паводки на Прикарпатті: в Україну доставили другу партію обладнання з Італії. ФОТОрепортаж
В Україну доставили другу партію гуманітарного вантажу з Італії - техніку та обладнання для ліквідації наслідків повені на заході України.
Літак з гуманітарним вантажем приземлився в аеропорту Львова минулої ночі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Рятувальники ДСНС розвантажили мотопомпи високої продуктивності для перекачування брудної води з комплектами рукавів, плаваючі мотопомпи, пересувні електростанції з кабельною мережею і освітлювальною щоглою, а також надувний човен з двигуном", - сказано в повідомленні.
Техніку та обладнання передадуть у постраждалі від паводків райони Івано-Франківської області.
Нагадаємо, вдень 30 червня у Львові приземлився перший рейс з Італії. На його борту були пожежні рукави, захисні каски, гідрокостюми, бензопили, каркасні намети для Івано-Франківщини.
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и да. льёт там всегда, но так сильно - редко.