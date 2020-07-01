УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10475 відвідувачів онлайн
Новини Фото Паводки на Західній Україні
2 300 6

Паводки на Прикарпатті: в Україну доставили другу партію обладнання з Італії. ФОТОрепортаж

В Україну доставили другу партію гуманітарного вантажу з Італії - техніку та обладнання для ліквідації наслідків повені на заході України.

Літак з гуманітарним вантажем приземлився в аеропорту Львова минулої ночі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Рятувальники ДСНС розвантажили мотопомпи високої продуктивності для перекачування брудної води з комплектами рукавів, плаваючі мотопомпи, пересувні електростанції з кабельною мережею і освітлювальною щоглою, а також надувний човен з двигуном", - сказано в повідомленні.

Техніку та обладнання передадуть у постраждалі від паводків райони Івано-Франківської області.

Також читайте: Паводок на заході України: підтопленими залишаються 12 населених пунктів, зруйновано 202 км доріг, - ДСНС

Нагадаємо, вдень 30 червня у Львові приземлився перший рейс з Італії. На його борту були пожежні рукави, захисні каски, гідрокостюми, бензопили, каркасні намети для Івано-Франківщини.

Паводки на Прикарпатті: в Україну доставили другу партію обладнання з Італії 01
Паводки на Прикарпатті: в Україну доставили другу партію обладнання з Італії 02
Паводки на Прикарпатті: в Україну доставили другу партію обладнання з Італії 03
Паводки на Прикарпатті: в Україну доставили другу партію обладнання з Італії 04
Паводки на Прикарпатті: в Україну доставили другу партію обладнання з Італії 05
Паводки на Прикарпатті: в Україну доставили другу партію обладнання з Італії 06
Паводки на Прикарпатті: в Україну доставили другу партію обладнання з Італії 07

Автор: 

Італія (1574) Львів (3075) паводок (233) допомога (8363) гуманітарна допомога (991)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да, досадно. Просили бабла, а приехала надувная лодка.
показати весь коментар
01.07.2020 10:43 Відповісти
Зелень в пєчалі.
показати весь коментар
01.07.2020 11:08 Відповісти
сколько живу столько слышу про паводки на западной, наверно прибыльное это дело, а углубить русла рек в том районе вообще не выгодно и не кошерно, а зачем? мы будем каждый год "бороться" и зарабатывать очередное бабло.
показати весь коментар
01.07.2020 10:45 Відповісти
какое русло, если вода поднимается до семи метров? там же камень, а не ил.
и да. льёт там всегда, но так сильно - редко.
показати весь коментар
01.07.2020 11:12 Відповісти
И камень этот (камінь річковий) местные одноразовые аборигены крадут каждый день с берегов, чтоб вода легче разливалась.
показати весь коментар
01.07.2020 12:05 Відповісти
обычное русло, камень не вывозится, экскаватор заглох, дааа прибыльное это дело, вобщем все на борьбу с паводком, надо задействовать лучшие резервы.
показати весь коментар
01.07.2020 15:59 Відповісти
 
 