СБУ спіймала на хабарі командира взводу військової частини в Житомирі. ФОТОрепортаж
Співробітники Служби безпеки України викрили на корупції командира взводу зв'язку однієї з військових частин, дислокованих у Житомирській області.
Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.
За даними досудового розслідування, гроші зловмисник вимагав від командира іншого взводу цієї ж частини. Натомість він обіцяв не перешкоджати колезі у просуванні по службі та не виказувати його командуванню за нібито нестачу ввіреного військового майна – трьох радіостанцій вартістю 20 тисяч доларів США кожна. За винагороду військовий погодився також поставити свій підпис в обхідному листі колеги та в акті прийому-передачі майна.
Правоохоронці затримали військового згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на околиці Житомира після одержання обумовленої суми хабаря. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину.
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Командир взвода - да это уровень командира роты. У этого комвзвода имеется домик в Конче, 2 га леса... Стыдобище, а не СБУ.