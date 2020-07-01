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Новини Фото Хабарники
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СБУ спіймала на хабарі командира взводу військової частини в Житомирі. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України викрили на корупції командира взводу зв'язку однієї з військових частин, дислокованих у Житомирській області.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

За даними досудового розслідування, гроші зловмисник вимагав від командира іншого взводу цієї ж частини. Натомість він обіцяв не перешкоджати колезі у просуванні по службі та не виказувати його командуванню за нібито нестачу ввіреного військового майна – трьох радіостанцій вартістю 20 тисяч доларів США кожна. За винагороду військовий погодився також поставити свій підпис в обхідному листі колеги та в акті прийому-передачі майна.

Правоохоронці затримали військового згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на околиці Житомира після одержання обумовленої суми хабаря. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину.

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СБУ спіймала на хабарі командира взводу військової частини в Житомирі 01
СБУ спіймала на хабарі командира взводу військової частини в Житомирі 02
СБУ спіймала на хабарі командира взводу військової частини в Житомирі 03
СБУ спіймала на хабарі командира взводу військової частини в Житомирі 04

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хабар (4707) Житомир (576) СБУ (12835) ЗСУ (7562)


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В штрафабат (ежели такие имеются у нас) его на донбасскую передовую, пусть разминированием территории занимается - наверняка найдет свои слитки!
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01.07.2020 11:23 Відповісти
штрафбатов точно нет, а дисциплинарные батальоны в наличии, но, увы, не для офицеров
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01.07.2020 14:32 Відповісти
афигеть командира взвода не че себе должность.. наверно взятка за то шоб полы не мыть та вы серьезно
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01.07.2020 11:39 Відповісти
Пиндец... Один олень ******* имущества на 60 куе, второй олень его этим шантажировал и попался. А первый что, красавчик?
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01.07.2020 12:22 Відповісти
А солдата, который стянул с кухни буханку хлеба, еще не поймали?
Командир взвода - да это уровень командира роты. У этого комвзвода имеется домик в Конче, 2 га леса... Стыдобище, а не СБУ.
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01.07.2020 12:54 Відповісти
странно..- было 10к гришек- уже выросло..((
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01.07.2020 13:31 Відповісти
интересно, что за станции? Хоть тип или марку назовите, насколько я знаю, материально ответственным может быть лишь командир отдельного взвода, тогда какого? В составе батальона, бригады?
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01.07.2020 14:36 Відповісти
 
 