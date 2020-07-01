Двотижнева норма опадів випала за 3 години на Херсоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
30 червня протягом 3 годин на Херсон випала половина місячної норми опадів. Негода затопила дачі і повалила дерева. Ліквідовувати її наслідки рятувальникам довелося майже всю ніч.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Херсонської міськради.
"30 червня протягом 3-х годин у Херсоні випало 20,6 мм опадів, що становить половину місячної норми (45 мм)", - сказано в повідомленні.
Через розгул стихії в місті було повалено 11 дерев. Одне з них впало на 2 автомобілі, повідомили в управлінні ДСНС області.
Рятувальникам довелося майже всю ніч ліквідовувати наслідки негоди. Відкачали воду в трьох житлових будинках і на восьми присадибних ділянках. На ліквідації працювали 2 основні пожежні автомобілі, 2 мотопомпи, 8 рятувальників особового складу міських підрозділів ДСНС.
Рятувальники 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїжджали на Миколаївське шосе, де під залізничним мостом у водяній пастці опинилося маршрутне таксі № 16 із пасажирами. Вони виштовхали автобус з водяної ями.
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