Двотижнева норма опадів випала за 3 години на Херсоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

30 червня протягом 3 годин на Херсон випала половина місячної норми опадів. Негода затопила дачі і повалила дерева. Ліквідовувати її наслідки рятувальникам довелося майже всю ніч.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Херсонської міськради.

"30 червня протягом 3-х годин у Херсоні випало 20,6 мм опадів, що становить половину місячної норми (45 мм)", - сказано в повідомленні.

Через розгул стихії в місті було повалено 11 дерев. Одне з них впало на 2 автомобілі, повідомили в управлінні ДСНС області.

Рятувальникам довелося майже всю ніч ліквідовувати наслідки негоди. Відкачали воду в трьох житлових будинках і на восьми присадибних ділянках. На ліквідації працювали 2 основні пожежні автомобілі, 2 мотопомпи, 8 рятувальників особового складу міських підрозділів ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 35 населених пунктів Волинської та Закарпатської області знеструмлено через негоду, - ДСНС

Рятувальники 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїжджали на Миколаївське шосе, де під залізничним мостом у водяній пастці опинилося маршрутне таксі № 16 із пасажирами. Вони виштовхали автобус з водяної ями.















