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Двотижнева норма опадів випала за 3 години на Херсоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

30 червня протягом 3 годин на Херсон випала половина місячної норми опадів. Негода затопила дачі і повалила дерева. Ліквідовувати її наслідки рятувальникам довелося майже всю ніч.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Херсонської міськради.

"30 червня протягом 3-х годин у Херсоні випало 20,6 мм опадів, що становить половину місячної норми (45 мм)", - сказано в повідомленні.

Через розгул стихії в місті було повалено 11 дерев. Одне з них впало на 2 автомобілі, повідомили в управлінні ДСНС області.

Рятувальникам довелося майже всю ніч ліквідовувати наслідки негоди. Відкачали воду в трьох житлових будинках і на восьми присадибних ділянках. На ліквідації працювали 2 основні пожежні автомобілі, 2 мотопомпи, 8 рятувальників особового складу міських підрозділів ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 35 населених пунктів Волинської та Закарпатської області знеструмлено через негоду, - ДСНС

Рятувальники 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїжджали на Миколаївське шосе, де під залізничним мостом у водяній пастці опинилося маршрутне таксі № 16 із пасажирами. Вони виштовхали автобус з водяної ями.

Двотижнева норма опадів випала за 3 години на Херсоні 01
Двотижнева норма опадів випала за 3 години на Херсоні 02
Двотижнева норма опадів випала за 3 години на Херсоні 03
Двотижнева норма опадів випала за 3 години на Херсоні 04
Двотижнева норма опадів випала за 3 години на Херсоні 05
Двотижнева норма опадів випала за 3 години на Херсоні 06
Двотижнева норма опадів випала за 3 години на Херсоні 07
Двотижнева норма опадів випала за 3 години на Херсоні 08

Автор: 

негода (757) Херсон (3375) ДСНС (5116)


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Топ коментарі
+29
Напомните, где недавно янелох побывал.. Херсон, да?
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01.07.2020 12:34
+14
Вестник апокалипсиса сьездил в Херсон....
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01.07.2020 12:34
+8


13.05.19. Візит в Париж- 17.05.19. Згорає Нотр-Дам.
07.08.19 Візит в Турцію- 09.08.19 Землетрус 6 балів.
25.10.19 Візит в Японію- 31.10.19 Згорає замок Сюрі
06.01.20 БубАка в Омані- 16.01.20 Оман затопило
Візит в Германію, Меркель тіпає, Це не рахується.
Візит в Америку. Привіт від Трампа
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01.07.2020 13:14
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Напомните, где недавно янелох побывал.. Херсон, да?
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01.07.2020 12:34 Відповісти
Вот в ком ком, а в соевых идиотах я лично никогда не сомневался! Браво брависсимо!!!
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01.07.2020 12:35 Відповісти
цензор знает своё дело.
И своих почитателей тоже.
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01.07.2020 12:56 Відповісти
Двотижнева норма опадів випала за 3 години на Херсоні - Цензор.НЕТ 3865
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01.07.2020 14:04 Відповісти


13.05.19. Візит в Париж- 17.05.19. Згорає Нотр-Дам.
07.08.19 Візит в Турцію- 09.08.19 Землетрус 6 балів.
25.10.19 Візит в Японію- 31.10.19 Згорає замок Сюрі
06.01.20 БубАка в Омані- 16.01.20 Оман затопило
Візит в Германію, Меркель тіпає, Це не рахується.
Візит в Америку. Привіт від Трампа
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01.07.2020 13:14 Відповісти
в Омані ще шейх їхній помер
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01.07.2020 22:14 Відповісти
что, дядя Беня деньжат подкинул, лишенец?
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01.07.2020 13:17 Відповісти
Вестник апокалипсиса сьездил в Херсон....
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01.07.2020 12:34 Відповісти
лучше бы в Москву тогда поехал, может сгорит она ко всем чертям
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01.07.2020 13:49 Відповісти
Гідрологія змінюється, кількість та інтенсивність опадів збільшується, тому дороги, які поспіхом ремонтує Зеленський потрібно не просто закатувати новим асфальтом, а повністю перебудовувати, додавати ливневі стоки та труби, піднімати мости та насипи, будувати естакади замість дамб, щоб дощова вода легше сходила і не затримувалась і не робила повені! Дорогу Одеса-Рені на ділянці через дністровські плавні потрібно повністю переробляти - робити естакаду замість дамби яка не дає сходити дністровській воді після повені! Потрібно повністю змінювати схему руху, замість дороги по плавням потрібно будувати міст через Дністровський лиман від Овідіополя до Б.Дністровського. Потрібно зносити будинки в ливневих руслах річок, щоб звільняти дорогу воді, щоб вода не стояла і не утворювала озера!
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01.07.2020 12:35 Відповісти
Довбані хєрсонці, ви теж, "покидьки" Карпати вирубали?
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01.07.2020 12:41 Відповісти
Двотижнева норма опадів випала за 3 години на Херсоні - Цензор.НЕТ 2375
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01.07.2020 12:59 Відповісти
Пустое сравнение. Сравнивать город и горы, это как сравнивать трактор и феррари. В Карпатах своя проблема, в городах своя - плохая система отвода воды. Скажу больше. Даже если вырубка деревьев не влияет на подтопления на Карпатах, от этого проблема вырубки лесов никуда не исчезает. А то такой люд сразу: ага, видите, в Херсоне нет леса, а подтопления есть, продолжаем рубить Карпаты! Ну пусть продолжают. В Херсоне нет леса, и в Карпатах не будет.
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01.07.2020 16:05 Відповісти
а я бачу інший "люд" - ага, там топить, значить проблема виключно у вирубці лісу. А коли пояснюєш, що там топить вже тисячі років, з часів, коли люди ще у норах жили, що кількість опадів аномальна і збільшилась у десять разів, що це наслідки глобальної зміни клімату - а фіг там, відповідь одна - перестаньте рубати? Таке, ніби хтось агітує за варварську рубку? Звісно, що це погано, ось тільки це не одна (і явно не головна причина)!
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01.07.2020 16:14 Відповісти
Прекрасно знаю место в Херсоне, которое на видео. Это проезд под ж/д мостом. Место изначально ниже уровнем относительно других. А проблема стоков в Херсоне будет всегда. Здесь к середине июня многие деревья сбрасывают много листьев от жары. Эти листья и забивают стоки, поскольку местность в большинстве равнинная и природного наклона нет.
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02.07.2020 22:38 Відповісти
кукурудзу мабуть повирубували вщент ))
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01.07.2020 16:48 Відповісти
русня йодід срібла розпилює щоб у Криму водойми наповнити )))
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01.07.2020 22:15 Відповісти
Най хоч лайном лоба собі мастять, нам яке до цього діло?
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02.07.2020 10:14 Відповісти
Ну як яке? Трохи промазали - і на Херсонщині злива!
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03.07.2020 11:12 Відповісти
Йо моє. Це вже не смішно. Зовсім. Бідосік- руйнація.
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01.07.2020 12:49 Відповісти
мда... а в Запорожье обещают чистое небо всю неделю и +38 в тени.
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01.07.2020 12:58 Відповісти
вчера было +36.но я лучше потерплю чем метр воды во дворе.
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02.07.2020 07:15 Відповісти
Ліси на херсонщині вирубали-ось і маєте
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01.07.2020 13:02 Відповісти
Зе потрібно самоізолюватися назавжди.
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01.07.2020 13:29 Відповісти
и опять запорожью пох тут лето
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01.07.2020 14:40 Відповісти
Такими терминами прикрывают проблемы, приводящие к подтоплениям, типа, ну что вы хотите, выпала же полумесячная норма! Но ведь осадки не идут у нас ежедневно. Вот и получается, что если в течение месяца дождь был два раза - каждый раз выпадает полумесячная норма, и это как раз норма, а не что-то из ряда вон выходящее.
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01.07.2020 16:01 Відповісти
Зате тепер буде нечуваний врожай кавунів.
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01.07.2020 16:19 Відповісти
то він вже такий, що ти про нього і не чув
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01.07.2020 17:35 Відповісти
 
 