Патрульний-рекетир і його спільник підуть під суд за вимагання $150 тис. ФОТОрепортаж

До суду направлено обвинувальний висновок стосовно колишнього інспектора роти управління патрульної поліції в місті Києві Департаменту патрульної поліції Нацполіції і його спільника. Вони звинувачуються у вимаганні майже 1 млн гривень (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що з 25 грудня 2019 року по 23 січня 2020 року патрульний та його спільник, погрожуючи громадянину насильством над його родичами та розголошенням конфіденційної інформації, вимагали від нього 150 тисяч доларів США.

23 січня 2020 року слідчі ДБР затримали патрульного та його спільника під час отримання коштів. Загальна сума грошових коштів отриманих шляхом вимагання становить 985 310 грн.











Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Київської області. Оперативний супровід – Головне управління Нацполіції в Київській області.

У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

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