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Патрульний-рекетир і його спільник підуть під суд за вимагання $150 тис. ФОТОрепортаж

До суду направлено обвинувальний висновок стосовно колишнього інспектора роти управління патрульної поліції в місті Києві Департаменту патрульної поліції Нацполіції і його спільника. Вони звинувачуються у вимаганні майже 1 млн гривень (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що з 25 грудня 2019 року по 23 січня 2020 року патрульний та його спільник, погрожуючи громадянину насильством над його родичами та розголошенням конфіденційної інформації, вимагали від нього 150 тисяч доларів США.

23 січня 2020 року слідчі ДБР затримали патрульного та його спільника під час отримання коштів. Загальна сума грошових коштів отриманих шляхом вимагання становить 985 310 грн.

Патрульний-рекетир і його спільник підуть під суд за вимагання $150 тис 01
Патрульний-рекетир і його спільник підуть під суд за вимагання $150 тис 02
Патрульний-рекетир і його спільник підуть під суд за вимагання $150 тис 03
Патрульний-рекетир і його спільник підуть під суд за вимагання $150 тис 04
Патрульний-рекетир і його спільник підуть під суд за вимагання $150 тис 05

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Київської області. Оперативний супровід – Головне управління Нацполіції в Київській області.

У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Також дивіться: Банду рекетирів, до складу якої входили поліцейський і депутат райради, затримано в Кривому Розі за вимагання $160 тис., - Нацполіція. ВIДЕО

Автор: 

здирство (284) Київ (19517) ДБР (3502)


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там такого лайна як цей патрульний 90 %. Сама ганебна установа в МВС. Керівництво покриває злочини і правопорушення. На заяви і скарги щодо дій патрульних одни відписки...Це все призводить до тяжких злочинів в подальшому. Кадрова робота ніяка. Беруть всіх подряд..Хочете знайти наркомана-вони там в патрульній полюції..
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01.07.2020 13:19 Відповісти
ЭТО НАСТОЯЩЕЕ "ЛИЦО" АВАКОВА И ЕГО ПОЛИЦЕЙСКОЙ РЕФОРМЫ.
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01.07.2020 13:52 Відповісти
Хто потерпілий та яка така конфіденційна інформація, що коштує таких грошей? Насильство над родичами, це надумане. І головне: Звідки такі гроші та скільки коштував захист від цих ідіотів?
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01.07.2020 14:39 Відповісти
 
 