Проросійський козачий курінь зібрався охороняти громадський порядок у Мелітополі, в поліції не згодні. ФОТО
У Мелітополі відкрили канцелярію куреня Запорізького війська низового. Його члени збираються охороняти громадський порядок нарівні з поліцією. Лідер організації Панченко в 2014 році намагався допомогти росіянам Глазьєву і Затуліну взяти регіон під контроль.
Про відкриття канцелярії куреня Запорізького війська низового розповіло місцеве видання "РИА-Мелитополь", інформує Цензор.НЕТ. Журналісти зазначили, що на заході був присутній генерал-хорунжий Верховний отаман Запорозького війська низового Олександр Панченко.
"Ми готуємо формування, яке як народна поліція здійснитиме охорону громадського порядку. Такі функції ми виконували і раніше: виїжджали в Крим, Почаїв, Київ, у Мелітополі охороняли громадський порядок на багатьох заходах. Сьогодні ведемо переговори з головою Новенської сільради, Бердянською прикордонною заставою", - розповів отаман Мелітопольського куреня Запорізького війська низового Ігор Лисенко
"Козаки так само, як і поліція, мають право проводити затримання і складати адмінпротоколи. У місті ми можемо охороняти громадський порядок спільно зі співробітниками поліції, а в селах самостійно. І непокора козакам прирівнюється до непокори поліцейському", - додав він.
У Нацполіції не згодні з такими планами, повідомили "Радіо Свобода" у відділі комунікації ГУ НП у Запорізькій області. Громадські формування можуть брати участь в охороні порядку тільки після спецреєстрації і лише у співпраці з поліцією.
"Наразі громадське формування відповідно до чинного законодавства не зареєстроване. Тільки після реєстрації можливе обговорення співпраці з правоохоронними органами. Діяльність таких громадських формувань здійснюється лише із залученням співробітників поліції", - повідомили у відділі комунікації поліції регіону.
Запорізьке військо низове відоме давньою співпрацею з УПЦ МП, зазначає "Радіо Свобода".
Його лідер Олександр Панченко фігурує в телефонних переговорах радника президента Росії Володимира Путіна Сергія Глазьєва з депутатом Держдуми Костянтином Затуліним у березні 2014 року, як людина, за допомогою якої росіяни сподівалися взяти регіон під свій контроль. Ці записи були оприлюднені в 2018 році під час судового засідання про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича.
Олександр Панченко є на сайті "Миротворець".
Олександр Панченко під час візиту Віктора Януковича в Запоріжжя у 2010 році
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Без них, бы вы сидели в яме или на подвале, а пьяный дэнээровский вертухай бы вам рассказывал теории о том свободы быть не должно, каждый должен быть православным, дураком, любить батюшку царя, покорно переносить побои (потому что бьет значит любит), во всем беспрекословно подчиняться своему барину (начальнику, командиру), довольствоваться малым (жить в землянке, пахать за тарелку баланды)....
И такие порядки они собираются установить везде, а хотят они всю Европу, ближний Восток, северную Африку, освободить Царьград, Рим, Йерусалим, уничтожить Израиль, покарать евреев....
И вообще поинтересуйтесь у тех, кто в плену в ЛДНР сидел.
Военная прокуратура, ау!
Этих ряженных на цугундер можно отправить только за то, что они без всяких оснований вырядились в военную форму!
логіка
канцелярию куреня Запорожского войска низового должна быть арестована.
Лидер организации Панченко в 2014 пытался помочь россиянам Глазьеву и Затулину взять регион под контроль.
Все так же начиналось на Донбассе в 2014 г. в донецке и луганске...при саботаже СБУ и МВД.
при Петі ця шушваль ніколи би не наважилась висвітлити свої наміри.
пробний шар у лузу зеленського.
яке ж воно слабке та нікчемне... отак обирати клоунів в розпал війни.
Откуда там вообще российские кизяки (не украинские а российские!!!) то взялись? Это же не Ростов на Дону и не Кубань, это пока еще Украина!
В Чехии гетьман это губернатор, в Польше тоже самое. По видимому, в польско-литовской Республике, один из гетьманов был губернатором Украины, а после отделения от нее это звание стало верховным в Украине.
Порошенко просто нужен как символ нации.
АГОВ ! На горі ! Де те чмо зелене ????
А Аваков - импотент.
Я хоть и не на стороне Христианства, тем более восточного обряда, но все таки греко-католики это единственная адекватная церковь в Украине, довольно толерантная к другим верованиям и взглядам, с ними можно общаться, у них здравые взгляды.
А що їм немає чим зайнятись, хто їм гроші платить, дурілки картонні.
Не вірити у їх благі наміри.
Це перевдягнуті залені чоловічки, вони хочуть створити малоросію і віддати ключі від берега москалям.
Откровенные коллаборационисты хотят взять под контроль город .
А власти с этим просто несогласны .
Вы что там вообще е&анулись !!!