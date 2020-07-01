Проросійський козачий курінь зібрався охороняти громадський порядок у Мелітополі, в поліції не згодні. ФОТО

У Мелітополі відкрили канцелярію куреня Запорізького війська низового. Його члени збираються охороняти громадський порядок нарівні з поліцією. Лідер організації Панченко в 2014 році намагався допомогти росіянам Глазьєву і Затуліну взяти регіон під контроль.

Про відкриття канцелярії куреня Запорізького війська низового розповіло місцеве видання "РИА-Мелитополь", інформує Цензор.НЕТ. Журналісти зазначили, що на заході був присутній генерал-хорунжий Верховний отаман Запорозького війська низового Олександр Панченко.

"Ми готуємо формування, яке як народна поліція здійснитиме охорону громадського порядку. Такі функції ми виконували і раніше: виїжджали в Крим, Почаїв, Київ, у Мелітополі охороняли громадський порядок на багатьох заходах. Сьогодні ведемо переговори з головою Новенської сільради, Бердянською прикордонною заставою", - розповів отаман Мелітопольського куреня Запорізького війська низового Ігор Лисенко

"Козаки так само, як і поліція, мають право проводити затримання і складати адмінпротоколи. У місті ми можемо охороняти громадський порядок спільно зі співробітниками поліції, а в селах самостійно. І непокора козакам прирівнюється до непокори поліцейському", - додав він.

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У Нацполіції не згодні з такими планами, повідомили "Радіо Свобода" у відділі комунікації ГУ НП у Запорізькій області. Громадські формування можуть брати участь в охороні порядку тільки після спецреєстрації і лише у співпраці з поліцією.

"Наразі громадське формування відповідно до чинного законодавства не зареєстроване. Тільки після реєстрації можливе обговорення співпраці з правоохоронними органами. Діяльність таких громадських формувань здійснюється лише із залученням співробітників поліції", - повідомили у відділі комунікації поліції регіону.

Запорізьке військо низове відоме давньою співпрацею з УПЦ МП, зазначає "Радіо Свобода".

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Його лідер Олександр Панченко фігурує в телефонних переговорах радника президента Росії Володимира Путіна Сергія Глазьєва з депутатом Держдуми Костянтином Затуліним у березні 2014 року, як людина, за допомогою якої росіяни сподівалися взяти регіон під свій контроль. Ці записи були оприлюднені в 2018 році під час судового засідання про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича.

Олександр Панченко є на сайті "Миротворець".

Олександр Панченко під час візиту Віктора Януковича в Запоріжжя у 2010 році