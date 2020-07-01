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Проросійський козачий курінь зібрався охороняти громадський порядок у Мелітополі, в поліції не згодні. ФОТО

У Мелітополі відкрили канцелярію куреня Запорізького війська низового. Його члени збираються охороняти громадський порядок нарівні з поліцією. Лідер організації Панченко в 2014 році намагався допомогти росіянам Глазьєву і Затуліну взяти регіон під контроль.

Про відкриття канцелярії куреня Запорізького війська низового розповіло місцеве видання "РИА-Мелитополь",  інформує Цензор.НЕТ. Журналісти зазначили, що на заході був присутній генерал-хорунжий Верховний отаман Запорозького війська низового Олександр Панченко.

"Ми готуємо формування, яке як народна поліція здійснитиме охорону громадського порядку. Такі функції ми виконували і раніше: виїжджали в Крим, Почаїв, Київ, у Мелітополі охороняли громадський порядок на багатьох заходах. Сьогодні ведемо переговори з головою Новенської сільради, Бердянською прикордонною заставою", - розповів отаман Мелітопольського куреня Запорізького війська низового Ігор Лисенко

Проросійський козачий курінь зібрався охороняти громадський порядок у Мелітополі, в поліції не згодні 01

"Козаки так само, як і поліція, мають право проводити затримання і складати адмінпротоколи. У місті ми можемо охороняти громадський порядок спільно зі співробітниками поліції, а в селах самостійно. І непокора козакам прирівнюється до непокори поліцейському", - додав він.

Проросійський козачий курінь зібрався охороняти громадський порядок у Мелітополі, в поліції не згодні 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командування окупаційних військ на Донбасі планує залучити "козачі формування" з РФ, - розвідка

У Нацполіції не згодні з такими планами, повідомили "Радіо Свобода" у відділі комунікації ГУ НП у Запорізькій області. Громадські формування можуть брати участь в охороні порядку тільки після спецреєстрації і лише у співпраці з поліцією.

"Наразі громадське формування відповідно до чинного законодавства не зареєстроване. Тільки після реєстрації можливе обговорення співпраці з правоохоронними органами. Діяльність таких громадських формувань здійснюється лише із залученням співробітників поліції", - повідомили у відділі комунікації поліції регіону.

Запорізьке військо низове відоме давньою співпрацею з УПЦ МП, зазначає "Радіо Свобода".

Також читайте: Окупанти в Криму використовують так званих "козаків", - правозахисники

Його лідер Олександр Панченко фігурує в телефонних переговорах радника президента Росії Володимира Путіна Сергія Глазьєва з депутатом Держдуми Костянтином Затуліним у березні 2014 року, як людина, за допомогою якої росіяни сподівалися взяти регіон під свій контроль. Ці записи були оприлюднені в 2018 році під час судового засідання про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича.

Олександр Панченко є на сайті "Миротворець".

Проросійський козачий курінь зібрався охороняти громадський порядок у Мелітополі, в поліції не згодні 03

Олександр Панченко під час візиту Віктора Януковича в Запоріжжя у 2010 році

Автор: 

козаки (45) Мелітополь (771) Нацполіція (15190) Запорізька область (3623)


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Топ коментарі
+89
Блин, шо за срань? Отмудохать тварей и вывезти за поребрик.
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01.07.2020 13:59
+83
Пророссийский казачий курень собрался охранять общественный порядок в Мелитополе, в полиции не согласны - Цензор.НЕТ 8238
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01.07.2020 13:58
+78
Надо надавать подсрачников этим ряженым кизякам!
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01.07.2020 13:59
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двуликие тварины дьяволы в форме кацапа времен царя а внктри длязамыливания глаза картины и герб и надпись на украинском-разсяитано на полоумного кацапа или старого биоскота совка
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01.07.2020 14:35 Відповісти
Це просто .... пухнастий звір!!! З Мелітополя до Криму будуть "охранять порядок"? Ці наохраняють. Бодай би повиздихали!
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01.07.2020 14:36 Відповісти
Сухопутный коридор будут охранять. Охренеть можно, и это в то время когда обсуждается возможное наступление кацапов из Крыма, а х&#ло рассуждает о территориях которые они "подарили" союзным республикам.
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01.07.2020 14:58 Відповісти
Щось не бачу цих кізяків в кандалах і на колінах... Ах, ну, да, це ж не ветерани під ВР, що вимагають припинення торгівлі на крові...
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01.07.2020 14:36 Відповісти
Бить батогами этих шлюх .а потом обоссать .
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01.07.2020 14:36 Відповісти
Україна - країна для українофобів.
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01.07.2020 14:37 Відповісти
Мелитопольцы - гоните этих ряженых тварей , если не хотите жить в ДНР.
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01.07.2020 14:37 Відповісти
Было бы не плохо вместе с ними гнать и "Нацкорпус" и "Правосеков". Все должны подиняться законам и для этого есть ПОЛИЦИЯ. Хватит уже всяких "Активистов"
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01.07.2020 19:58 Відповісти
Нацкорпус чисто аваківське формування. Правосеки з 2014 боронять Україну на сході, в той час як кізяки допомагають окупанту. Як між ними можна ставити знак рівності? "Савсєм тю-тю?"
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01.07.2020 23:12 Відповісти
а в Запорожье есть Дом профсоюзов?!.. а дрова есть?!..
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01.07.2020 14:59 Відповісти
На Кубань сук , пусть там патрулируют , правда им там в ... дают адыги .
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01.07.2020 15:01 Відповісти
хєр там на кубань - на палю.
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01.07.2020 15:08 Відповісти
Підкажить будь ласка, а куди гнати "націоналістів"?
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01.07.2020 20:00 Відповісти
Краще б1гти в1д них !
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01.07.2020 20:11 Відповісти
Попробуйте
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01.07.2020 20:18 Відповісти
Лучше их не трогайте, это единственная здравая сила в стране, благодаря которой возможно существование Украины.
Без них, бы вы сидели в яме или на подвале, а пьяный дэнээровский вертухай бы вам рассказывал теории о том свободы быть не должно, каждый должен быть православным, дураком, любить батюшку царя, покорно переносить побои (потому что бьет значит любит), во всем беспрекословно подчиняться своему барину (начальнику, командиру), довольствоваться малым (жить в землянке, пахать за тарелку баланды)....
И такие порядки они собираются установить везде, а хотят они всю Европу, ближний Восток, северную Африку, освободить Царьград, Рим, Йерусалим, уничтожить Израиль, покарать евреев....
И вообще поинтересуйтесь у тех, кто в плену в ЛДНР сидел.
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01.07.2020 20:45 Відповісти
в то место гды ты сидишь...небось заждался противный...
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01.07.2020 21:36 Відповісти
Плеать, что за бред?!
Военная прокуратура, ау!

Этих ряженных на цугундер можно отправить только за то, что они без всяких оснований вырядились в военную форму!
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01.07.2020 15:09 Відповісти
Нарід, оце вже дуже сер'йозно! Цих виьлядків треба негайно мочити! ***** лізе зі всіх шпарин і перша його ціль - це вода в Крим... Але ні як не остання ... Мочити срань на корінні!
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01.07.2020 15:10 Відповісти
Вражеская Россия активизировала переодетых ГРУшников в Украине "зеленый человечек" Зеленский как видно одобряет.
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01.07.2020 15:12 Відповісти
Дурчинов дав же добро на захват криму ці теж не відстають
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01.07.2020 16:54 Відповісти
то янукович дав добро...він лєгітімним себе називав
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01.07.2020 17:40 Відповісти
Розумію хлопаків що унаслідують запорізьких козаків - носять відповідні зачіски і одяг, стріляють з мушкетів і танцюють бойовий гопак із шаблюками... А хто мені скаже що це за кізячий двіж? Звідкир вони взялися ці ряжені клоуни? Які у них поняття ще є окрім, проХу#ловських? Дякую за відповідь.
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01.07.2020 15:16 Відповісти
під егідою рпц військові відставники на немалу українську ( а може й російську) пенсію граються в защітніков вєри і атєчєства. Дебіл колись прийшов із своїм картузом в храм на зелену неділю і почав мимрити про збереження природи. Мовляв нєхер гилочки верби ламати, святити їх і нести додому. Його нєпонялі навіть упороті прихильники гундяя. Аякже: традиції - тисячі років. А відставне чмо навіть не знає особливостей того дерева. Вербу скільки не ріж, наступного року неменше буде.
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01.07.2020 18:22 Відповісти
Еще не все сепарье повылазило?
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01.07.2020 15:21 Відповісти
неужели и это украинцы проглотят на 7 год войны?
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01.07.2020 15:26 Відповісти
Апуеть,это точно в Украине?
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01.07.2020 15:41 Відповісти
Вот точно такую ***** я видел весной и летом 14-го в Снежном и Чистяково(Торезе) Закончилось это, все мы знаем чем! С огнем играются зеленые суки!
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01.07.2020 18:06 Відповісти
Я давно говорил еще при парашенко,влада и мусора проросийские,Украина катится на днище к рашке со скоростью звука
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01.07.2020 15:43 Відповісти
...і поетому вибрав відвертого парашніка зєльонського, чтоби бистрєє прікатіться на дніще к рашкє
логіка
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01.07.2020 17:06 Відповісти
Они не окуєлі ??І що нема кому вломити та розігнати ціх клоунів ряджених ? Нехай ще в центрі заспівають Боже царя храні курви кацапські
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01.07.2020 15:47 Відповісти
пока в стране правит цирк"зе овец"угроза присоединения киева к дыре актуальна.
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01.07.2020 15:52 Відповісти
Вся эта сволочь под Масковской церковью....
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01.07.2020 15:53 Відповісти
То есть под ФСБ. и эти ряженные козаки работают в интересах РФ.
канцелярию куреня Запорожского войска низового должна быть арестована.
Лидер организации Панченко в 2014 пытался помочь россиянам Глазьеву и Затулину взять регион под контроль.

Все так же начиналось на Донбассе в 2014 г. в донецке и луганске...при саботаже СБУ и МВД.
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02.07.2020 04:35 Відповісти
Які це потомки запорізьких козаків?,це схоже на російських козачків які захоплювали Крим і Донбас і завжди стояли на сторожі імперії, там і духу українського нема,цих колоборантів гнати.
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01.07.2020 16:00 Відповісти
мелитопольская народная республика в процессе зарождения
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01.07.2020 16:08 Відповісти
с гербом в виде черешни...
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01.07.2020 21:43 Відповісти
А де оте ООС щоб навести лад. Бо Путін скоро туди попре.
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01.07.2020 16:29 Відповісти
Это шо за нечисть повыползала из-под коряг?
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01.07.2020 16:30 Відповісти
Проросійський козачий курінь зібрався охороняти громадський порядок у Мелітополі, в поліції не згодні - Цензор.НЕТ 8283
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01.07.2020 18:59 Відповісти
Опять через ряженых говно будут нести.
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01.07.2020 19:34 Відповісти
Коментов 2 страницы. Вы нормальные? Если бы с дурдома выложили пост ,то вы тоже обсуждали бы?
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01.07.2020 16:40 Відповісти
це принципове питання.
при Петі ця шушваль ніколи би не наважилась висвітлити свої наміри.
пробний шар у лузу зеленського.
яке ж воно слабке та нікчемне... отак обирати клоунів в розпал війни.
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01.07.2020 16:56 Відповісти
Сначала появляется несколько статей о том что хутин собирается корирор в Крым пробивать, крымский канал и атомную станцию захватывать. А теперь в том регионе начинают появляться и предъявлять претензии к украинской власти парамилитарные российские образования. Совпадение? Не думаю.
Откуда там вообще российские кизяки (не украинские а российские!!!) то взялись? Это же не Ростов на Дону и не Кубань, это пока еще Украина!
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01.07.2020 19:18 Відповісти
А ты уверен насчет коридора? Или так говорят.
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04.07.2020 18:18 Відповісти
А де чорт Баканов??? чому вони не в сізо???
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01.07.2020 16:46 Відповісти
А он с ними в доле. Он же православнутый, да еще из москальского паханата. ((((
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01.07.2020 19:20 Відповісти
Заберите зеленского с коломойским прямиком на масличную гору!
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01.07.2020 19:35 Відповісти
Та нафик они там нужны эти ксиндлы? Они же первыми побегут с арабами брататься и в их глазах увидят мир. Меня другое убивает. Украинцы так боролись против евреев и олигархов (типа Вальцмана) что выбрали клоуна - слугу Коломойского. Пиндец просто.
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01.07.2020 19:45 Відповісти
Простите, я не знаю кто такие ксиндлы...
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01.07.2020 19:53 Відповісти
Ksindl - слово немецкого происхождения в чешскоязычной среде, переводится как: сволочь, толпа, сброд, шайка. Применяется также к бесхарактерным людям, у которых жизненное кредо "какая разница".
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01.07.2020 20:28 Відповісти
Так у нас таких почти вся рада и министры! Я бы их назвал "бен зона" и "шлемазлы". И в спину - лех тиздаен!
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01.07.2020 20:31 Відповісти
Я бы их назвал просто "дауны", а вот как назвать тех кто их выбрал, не знаю. Я лично за кондитера, хоть он мне и не нравится тем что носится со своим православиеми томосом.
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01.07.2020 20:54 Відповісти
Вопрос веры оставим в стороне, пожалуйста. А вот то, что он был лучшим президентом за все годы с 1991 - согласен.
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01.07.2020 21:27 Відповісти
Да, это так это Президент. Лучше него нет никого, хочется надеяться что его еще раз изберут.
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01.07.2020 21:37 Відповісти
Гетьман! И это много значит!
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01.07.2020 21:49 Відповісти
Та хоть и гетьман. Это вообще не очень удачное слово, это слово западно-славянского происхождения (от немецкого "гауптман").
В Чехии гетьман это губернатор, в Польше тоже самое. По видимому, в польско-литовской Республике, один из гетьманов был губернатором Украины, а после отделения от нее это звание стало верховным в Украине.
Порошенко просто нужен как символ нации.
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01.07.2020 22:08 Відповісти
Лучший вариант "похороны завтра".
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01.07.2020 19:36 Відповісти
Если Баканова не уберут то будет очень плохо. За такое глава СБУ должен сидеть как изменник. Это как если бы в Израиле легализовали арабские террористические организации.
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01.07.2020 19:52 Відповісти
І чому подібна організація діє в Україні ????
АГОВ ! На горі ! Де те чмо зелене ????
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01.07.2020 16:54 Відповісти
а хрен его знает, с петькой советуется, наверное, што с ними делать, они ж от петьки достались, да, Ксюшь??
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01.07.2020 18:18 Відповісти
титушки, *****,опять
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01.07.2020 17:00 Відповісти
Не понимаю почему нацистких преступников( донское казачество и его ответвления) не запретили в Украине? Почему на законодательном уровне( где есть запрет функционирования коммуняк и фашистов) поддерживаются эти проФАШИСТСКИЕ организации? Или тех кто Нюрнбергским судом не признан военными преступниками( Бандера и бандеровцы,даже СС Галичина) обзывать фашистами с высоких государственных трибун можно,а УРОДОВ( "данских казачков") с первых дней войны воевавших с фашистами мы в "общественные организации". Власть вы придурки или уроды?
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01.07.2020 17:02 Відповісти
В отличии от бандеровцев и Галичины, эти уроды активно учавствовали в Холокосте, даже в 1945 году выискивали и убивали евреев, причем рассправлялись так что даже гестапорцы охреневали, причем тогда когда уже все было ясно - просто фанатики. Они также бестиальничали во время подавления Варшавского восстания.
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01.07.2020 21:01 Відповісти
Вот такие ряженые в Станице Луганской в 2014 году всем составом перешли на сторону врага и стреляли в ВСУ. Удачи Мелитополю и успехов в наступлении на грабли.
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01.07.2020 17:04 Відповісти
где баканов сцеко?
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01.07.2020 17:18 Відповісти
В москальской церкви свечку ставит.
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01.07.2020 19:36 Відповісти
почему столько желающих пристроиться к ментам и "следить за порядком"? каким еще порядком? берите метлы и дворникам помогайте, чушки ряженные
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01.07.2020 17:37 Відповісти
За русским порядком они хотят следить, с биндерами бороться, конкурентов РПЦ выгонять, крымский канал контролировать, погранзаставы блокировать...
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01.07.2020 19:25 Відповісти
Це московські нелюди яких запрограмовано на вбивства.
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01.07.2020 17:50 Відповісти
Они - за "русский мир", поэтому для Зеленского - свои.
А Аваков - импотент.
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01.07.2020 17:55 Відповісти
Треба на законодавчому рівні заборонити реєструвати організації "кубанських казаків", "донських казаків", "реєстрових запорозьких казаків" в Україні. Все це про-російські терористичні групи. Давно вже нема запорозьких козаків як соціального класу, вони свій час віджили так само як лицарі темпларського ордену, гайдамаки, шотландські якобіти, вікінги чи римські гладіатори. Час йти вперед і виробляти нову українську ідентичність. І вона вже їснує : майданівці, правосєкі, добровольці, волонтери.
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01.07.2020 18:13 Відповісти
Их нужно осудить за преступления против человечности, запретить как нацистов. За массовую резню евреев, поляков, униатов. Погромы, которые эти существа устраивали были вообще жуткие, и весь этот трэш и ужас происходил по инициативе и под контролем московской церкви, у которой ненависть к инаковерующим была и есть просто патологическая.
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01.07.2020 19:34 Відповісти
Староверов (старообрядцев) сжигали деревнями. А то, что в Батурине сотворили - .....
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01.07.2020 19:40 Відповісти
Они всех сжигали кто отказывался креститься, по сравнению с ними Инквизиция была просто прогулкой розовым садом. Это ортодоксия, с ними бесполезно дискутировать, их изменить или реформировать невозможно, они или всех обратят в свою веру, или всех сожгут, это такая же гадость как Ислам.
Я хоть и не на стороне Христианства, тем более восточного обряда, но все таки греко-католики это единственная адекватная церковь в Украине, довольно толерантная к другим верованиям и взглядам, с ними можно общаться, у них здравые взгляды.
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01.07.2020 20:06 Відповісти
"Казаки так же, как и полиция, имеют право проводить задержание и составлять админпротоколы" ??????????? это он не закусил?? Источник: https://censor.net/p3205349
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01.07.2020 18:20 Відповісти
посадить всех этих куреней в тюрьму или выслать всех к херам в россию!!
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01.07.2020 18:39 Відповісти
***** цьому куреню треба добряче дати, щоб заліз під той камінь, з якого виліз. На Кубані вже до охоронялося це кодло, при першій можливості ця ка11апня кришевати й гопнити почне, парамілітарес х4єва
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01.07.2020 19:04 Відповісти
Заарештувати і в клітці виставити на Майдані!
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01.07.2020 19:18 Відповісти
Вся ця піна неспроста так раптом виникла водночас в різних місцях в Украіні - партія Шарія, йоо виступ на шапіто Соловйова з погрозами украінським патріотам, заява Опоблоку про створення при партіі ОПЗЖ молодіжного воєнізованого крила, заяви "самошедшого" Ківи, і тут раптом, як Омелько з конопель, ці кізячки -охоронці порядку з Мелітополя. Треба бути готовими до провокацій, бо ця шушера мріє реваншем.
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01.07.2020 19:30 Відповісти
Це не козаки це ряжені самозванці.
А що їм немає чим зайнятись, хто їм гроші платить, дурілки картонні.
Не вірити у їх благі наміри.
Це перевдягнуті залені чоловічки, вони хочуть створити малоросію і віддати ключі від берега москалям.
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01.07.2020 21:04 Відповісти
видел Панченка лично-гоняли в Запорожье людей за торговлю в неположенном месте...пару месяцев в 98 году...сколько лет прошло а они снова в строю...
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01.07.2020 21:41 Відповісти
Машина времени дает сбой...началось раздвоение мышления...одна часть произвела возврат к 1972 году построение в ЛТП, а другая часть вернула в 1917 когда повылазили ряженые всех мастей...
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01.07.2020 22:00 Відповісти
Нужно запретить ряженых,это оскверняет память о казаках запорожцах.Или пусть форму украинского воинства одевают и клятву на верность Украине приносят.Собрались пузатые пьяницы и будут порядок держать.Не ну война и тут такое.Страна непуганных идиотов.
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01.07.2020 22:10 Відповісти
А чому ці ватні виродкі все ще живі?! На фронт власними дупами мінні поля розмінувати!!!
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01.07.2020 22:41 Відповісти
кизячье
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01.07.2020 23:11 Відповісти
Это полный пиз#ец !
Откровенные коллаборационисты хотят взять под контроль город .
А власти с этим просто несогласны .
Вы что там вообще е&анулись !!!
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01.07.2020 23:17 Відповісти
днище, скоро ДНРовцы будут парады в центре Киева устраивать, до чего клоуны страну довели((((
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01.07.2020 23:18 Відповісти
Эти казачки даже не засланые а присланые. А зебота думает давать им владу над людьми или посмотреть как прокатит пробный шар.
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02.07.2020 06:50 Відповісти
По сути это вооруженное формирование и подлежит ликвидации.
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02.07.2020 15:42 Відповісти
***** цьому "куреню" треба добряче дати, щоб заліз під той камінь, з якого виліз. На Кубані вже до "охоронялос"я це кодло, при першій можливості ця к11апня кришевати й гопнити почне, парамілітарес х4єва
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02.07.2020 18:01 Відповісти
Мразота ,,,, только с Зе шлюхой такое могут мочить
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03.07.2020 17:14 Відповісти
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