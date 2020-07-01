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"За який х#й ФДМУ отримує заробітну плату? Вас - депутатів ФДМУ послав на три букви": листування нардепа від СН Галайчука. ФОТО

Народному депутату від "Слуги народу" Вадиму Галайчуку повідомили, що Фонд Держмайна досі не запустив модуль оцінки, який мав ліквідувати корупційну схему у сфері оцінки нерухомості.

Листування зафіксував парламентський фотокореспондент Цензор.НЕТ.

Абонент Андрій Сидоренко написав нардепу Вадиму Галайчуку, що "з 1.07.2020 відповідно до прийнятих вами змін до Податкового кодексу має працювати модуль оцінки. Його не має. За який х#й ФДМУ отримує заробітну плату? Вас - депутатів ФДМУ послав на три букви. Закон це не то шо ви напишите, закон це те що вони зроб (лять)". (Орфографія і пунктуація автора збережені)

За який х#й ФДМУ отримує заробітну плату? Вас - депутатів ФДМУ послав на три букви: листування нардепа від СН Галайчука 01

Нагадаємо, що Верховна Рада України Законом України від 05.12.2019 р № 354-IX1 (Закон № 354) внесла зміни до Податкового кодексу України від 02.12.2010 р № 2755-VI (ПКУ) щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна.

У пояснювальній записці до відповідного законопроекту (реєстр. № 2047-д від 31.10.2019 р) зазначено, що він розроблений з метою спрощення процедури оцінки об'єктів нерухомості шляхом ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та припинення вимагання коштів з оцінювачів та нотаріусів на користь приватних структур за користування Єдиною базою даних звітів про оцінку, що належить державі, а також введення нового альтернативного спрощеного способу оцінки об'єктів нерухомості через автоматичну її оцінку модулем Фонду державного майна України. Новою редакцією п.172.3 ст.172 ПКУ встановлено, що дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається з огляду на ціну, зазначену в договорі купівлі-продажу, але:

- не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої модулем електронного визначення оціночної вартості Єдиної бази даних звітів про оцінку (Єдина база);

- або не нижче ринкової вартості такого об'єкта, визначеної суб'єктом оціночної діяльності (оцінювачем) відповідно до законодавства та зазначеної у звіті про оцінку, зареєстрованому в Єдиній базі.

Держателем, розпорядником та адміністратором Єдиної бази, а також власником всієї інформації, що міститься в ній, є Фонд державного майна України.

Зазначимо, що у Facebook є сторінка Андрія Сидоренка, який 26 березня репостив повідомлення Вадима Галайчука про законопроєкт №3260 (так званий "антиколомойський" закон).

За який х#й ФДМУ отримує заробітну плату? Вас - депутатів ФДМУ послав на три букви: листування нардепа від СН Галайчука 02

Автор: 

фонд (249) оцінка (105) ФДМУ (1604) Галайчук Вадим (8)


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01.07.2020 14:34 Відповісти
Усьо будеть кривой рог
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01.07.2020 14:34 Відповісти
ну, не знаю... може, ще раз у Трусковець?
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01.07.2020 14:35 Відповісти
Трускавець не допоможе! краще одразу в яку-небудь троєщинську обригаловку
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01.07.2020 14:44 Відповісти
Я так и не понял, за який х#й ФДМУ отримує заробітну плату?
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01.07.2020 14:35 Відповісти
Это да. Дерьмоведомство знатное.
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01.07.2020 19:38 Відповісти
уровень образования и воспитания- подзаборник, помойка
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01.07.2020 14:39 Відповісти
"За який х#й ФДМУ отримує заробітну плату? Вас - депутатів ФДМУ послав на три букви": листування нардепа від СН Галайчука - Цензор.НЕТ 5524
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01.07.2020 14:50 Відповісти
 
 