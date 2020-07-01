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Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів "слугами народу": "Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь", - робота ВР 1 липня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 липня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання виступила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, яка заявила про "хвилі неповаги, дискримінації, приниження, сексизму, мови ненависті", які спостерігаються останнім часом.

Потім народні депутати виступили з оголошеннями і заявами. Далі парламентарії продовжили розглядати поправки в проєкт закону про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор № 2285-д. Поправки розглядаються за авторами.

День роботи депутатів в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 01

"Слуга народу" Максим Бужанський з колегами розташувалися в ложі Кабміну.

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 02

Фракція ОПЗЖ

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 03

Нардеп ОПЗЖ Віталій Борт читає "Все молитви мученику і чудотворця Іоанну Воїну"

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 04
Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 05

Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко.

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 06

"Слуга народу" Юлія Яцик поцілунком вітає колегу.

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 07

Співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко підписує документи.

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 08

"Слуга народу" Олександр Юрченко радісними обіймами вітає колегу по фракції.

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 09
Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 10

Робота "кипить" у сесійній залі ВР.

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 11

"Слуга народу" Галина Третьякова, яка зганьбилася заявою про дітей "низької якості" в гарному настрої.

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 12

"Слуга народу" Юрій Корявченков.

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 13

"Слуга народу" Микола Тищенко з колегою.

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 14

Глава Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, "слуга народу" Микита Потураєв прийшов до сесійної зали без маски.

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 15

Президія Верховної Ради: спікер Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук і віцеспікерка Олена Кондратюк.

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 16

Олександр Ковальов ("Довіра", з бородою) спілкується зі "слугою народу"

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 17

Перехворілий на коронавірус Сергій Шахов ("Довіра").

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 18

Глава фракції СН Давид Арахамія.

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 19

Депутатки виступили з заявою про "хвилі неповаги, дискримінації, приниження, сексизму, мови ненависті", які спостерігаються останнім часом.

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 20

Парламентарі слухають заяву віцеспікерки Олени Кондратюк.

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 21

За колоною Олег Кулініч ("Довіра", праворуч) розмовляє з колегою.

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 22

"Слуга народу" Вікторія Вагнер вирішила почитати фракційні чати. "Слуги народу" якраз обговорюють правки до виборчого законодавства, зокрема відкриті списки і прохідний бар'єр.

Зокрема "слуга народу" Дмитро Гурін розповів, що "в тексті законопроєкту мухлюванням закривають списки на місцевих виборах".

"Тому треба топить за 10%", - пропонує "слуга народу" Олександр Аліксійчук.

"Є правка лише 5%. І яка різниця 5% чи 10%?", - відповідає Гурін.

"Як на мене, так повна маячня. Маніпуляції будуть величезні. Та й навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь з голосуванням", - підсумувала "слуга народу" Єлизавета Богуцька.

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 23
Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 24
Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 25
Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів слугами народу: Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь, - робота ВР 1 липня 26

"Слуги народу" Юлія Совгиря і Данило Гетманцев.

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

Бойко Юрій (440) ВР (14985) Арахамія Давид (1104) Борт Віталій (6) Богуцька Ліза (66) Шахов Сергій (116) Кондратюк Олена (91) Юрій Корявченков (38) Разумков Дмитро (1527) Гетманцев Данило (888) Стефанчук Руслан (760) Корнієнко Олександр (666) Потураєв Микита (146) Бужанський Максим (103) Третьякова Галина (111) Тищенко Микола (351) Гурін Дмитро (33) Вагнер Вікторія (5) Совгиря Ольга (52) Юрченко Олександр (109) Яцик Юлія (13)


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Топ коментарі
+26
Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов "слугами народа": "Вряд ли избиратели поймут эту хрень", - работа ВР 1 июля - Цензор.НЕТ 2249
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01.07.2020 16:30
+16
Шо за хари, боже...Хто они. кто их туда назначил? Где эти дебилы? Покажите мне их...
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01.07.2020 16:23
+13
Где-то поблизости.
Особо упоротые до сих пор считают, что сделали правильный выбор.
Только не могут придумать что в их жизни улучшилось после прихода к власти моральных, а нередко и физических уродов третьяковых-дубински-бужанских.
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01.07.2020 16:34
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Шо за хари, боже...Хто они. кто их туда назначил? Где эти дебилы? Покажите мне их...
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01.07.2020 16:23 Відповісти
Где-то поблизости.
Особо упоротые до сих пор считают, что сделали правильный выбор.
Только не могут придумать что в их жизни улучшилось после прихода к власти моральных, а нередко и физических уродов третьяковых-дубински-бужанских.
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01.07.2020 16:34 Відповісти
Назначил ?
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01.07.2020 16:36 Відповісти
этот маланец бужанский плохо закончит,мля
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01.07.2020 16:25 Відповісти
Хотелось бы верить
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01.07.2020 17:46 Відповісти
Минула ВР була кращою.
Це взагалі....така низька якість...
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01.07.2020 16:26 Відповісти
А це взагалі-якість?
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01.07.2020 17:48 Відповісти
Это ВР образца Януковича, но в 10 раз хуже. Хмара в декабре так и сказал на них: гопники, хамы и бандюки.
а сам Хмара за Зелю топил. дотопился. не слышно шо-то
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02.07.2020 14:35 Відповісти
умний нарід вибрав 73 відсотка.
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01.07.2020 16:27 Відповісти
заявила о "волне неуважения, дискриминации, унижения, сексизма, языка ненависти"

Та шо вы гаварите? Откуда? Вы ж так виртуозно срете народу на голову и вдруг "волна неуважения".
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01.07.2020 16:28 Відповісти
Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов "слугами народа": "Вряд ли избиратели поймут эту хрень", - работа ВР 1 июля - Цензор.НЕТ 2249
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01.07.2020 16:30 Відповісти
Хуже русского может быть только проросийский еврей!
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01.07.2020 16:33 Відповісти
а у етого бужанского похоже какое-то защемление нерва на роже? его мерзкое рыло всегда искажено какой-то отвратительной, кривой гримасой
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02.07.2020 09:26 Відповісти
Павиан Бужанский, я так понимаю, главный в СН.
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01.07.2020 16:30 Відповісти
Да лучше бы вы, зетипиллы, назначили в раду стадо ослов. Все меньше вреда бы было, окромя засрали бы зал. Так через 5 лет помыли - и порядок. А теперь шо? Шо с этой сворой делать?
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01.07.2020 16:33 Відповісти
ООН направила открытое письмо президенту по высказываниям Третьяковой https://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fnewsone.ua%2Fopinions%2Foon_napravila_otkrytoe_pismo_prezidentu_po_vyskazyvaniyam_tretyakovoy.html Facebook https://twitter.com/home?status=%D0%9E%D0%9E%D0%9D+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9 Twitter https://telegram.me/share/url?text=%D0%9E%D0%9E%D0%9D+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC+%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9&url=http%3A%2F%2Fnewsone.ua%2Fopinions%2Foon_napravila_otkrytoe_pismo_prezidentu_po_vyskazyvaniyam_tretyakovoy.html Telegram
Размещено: 01.07.2020 https://img.newsone.ua/original/2020/07/01/140050.jpg?timestamp=1593594255 Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов "слугами народа": "Вряд ли избиратели поймут эту хрень", - работа ВР 1 июля - Цензор.НЕТ 2980 Галина Третьякова. Фото: 24tv.ua
На днях общество взбудоражило скандальное высказывание главы комитета по вопросам соцполитики Галины Третьяковой о "детях низкого качества".
Политолог Михаил Чаплыга считает, что подобное высказывание политика является уголовным преступлением.
"Некоторые профсоюзы будут подавать в суд на Третьякову, за то что она обвинила профсоюзы в коррумпированности, а также за то, что обвинила ОПЗЖ в проплаченной кампании против нее", - говорит Чаплыга.
"Она уже забыла про примеры, которые она придумала, которых не существует, примеры про Сингапур, Великобританию. Придумала. И это будут международные скандалы. Сегодня уже структуры ООН обратились с открытым письмом к президенту относительно слов Третьяковой", - добавил политолог.
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01.07.2020 16:40 Відповісти
а сам президент промолчал и молчит дальше. он как гопник и хамло проигнорирует как в случае с Ермаком и Оманом.
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02.07.2020 14:32 Відповісти
Театр начинается с гардеробной. По внешнему виду это не Парламент, а собрание на ликеро-водочном заводе. Причем я не только о Раде этого созыва. Культуры у Украинских законодателей пока нет, не научились пока уважать сам процесс. Это мое мнение, чисто наблюдательно-сравнительное, имею право.
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01.07.2020 16:41 Відповісти
Так то театр Макс, а де починається концерт скоморохів?
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01.07.2020 16:57 Відповісти
Та попердня Рада була не на багато краще в ц'ому сенсi.
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01.07.2020 17:01 Відповісти
Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов "слугами народа": "Вряд ли избиратели поймут эту хрень", - работа ВР 1 июля - Цензор.НЕТ 9843
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01.07.2020 16:49 Відповісти
Вона, що Юзіка з"їла? Скоріше глибинна бомба вона, чим торпєда.

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов "слугами народа": "Вряд ли избиратели поймут эту хрень", - работа ВР 1 июля - Цензор.НЕТ 4481
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01.07.2020 16:51 Відповісти
И вот этот бесформенный кусок сала шо-то квакал за "некачественных детей"?????
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01.07.2020 17:02 Відповісти
хуцпа..
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01.07.2020 17:11 Відповісти
Таке сказати могла тільки психічно хвора людина. Не рахуючи хворих і наркоманів, там переважно розумово відсталі.
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02.07.2020 05:37 Відповісти
Юзік "Рєшала" - найбільш "монументальна" постать у ВР за всі роки незалежності.

Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів "слугами народу": "Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь", - робота ВР 1 липня - Цензор.НЕТ 481
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01.07.2020 18:17 Відповісти


Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів "слугами народу": "Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь", - робота ВР 1 липня - Цензор.НЕТ 2283
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01.07.2020 18:24 Відповісти
разжирела корова, год назад была худее на 10 кг.
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02.07.2020 14:33 Відповісти
я вижу все в масках, соблюдают социальную дистанцию, а нас штрафуют...
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01.07.2020 16:59 Відповісти
Покажіть квитанцію?
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01.07.2020 17:01 Відповісти
Правоохоронці щодня займаються превентивною роботою, роз'яснюють громадянам про важливість дотримання карантину. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. В Україні з початку карантину поліція склала чотири тисячі адмінпротоколів.
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01.07.2020 17:16 Відповісти
Тільки по першому фото

Бужанский в ложе Кабмина, молитвы мученику Иоанну Воину от ОПЗЖ и обсуждение местных выборов "слугами народа": "Вряд ли избиратели поймут эту хрень", - работа ВР 1 июля - Цензор.НЕТ 626
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01.07.2020 17:06 Відповісти
Законопроект "О риелторской деятельности" в нынешнем виде - это коррупционная схема, которую продвигает "Слуги народа"
01.07.2020, 16:31 • 94 • https://uainfo.org/blognews/1593604048-zakonoproekt-o-rieltorskoy-deyatelnosti-v-nyneshnem-vide.html#mc-container 0

Законопроект 3618 "О риелторской деятельности" в нынешнем виде - это коррупционная схема, которую продвигает парламент и "Слуги народа", и он может быть проголосован в ближайшее время. Не перестаю удивляться, как Антон Яценко при разных властях пытается подкупить Верховную Раду и ведь ему удается.
В чем заключается схема в законопроекте 3618, зарегистрированном 9 июня, который поддерживает комитет по экономической политике Верховной Рады:
1. Ни одна операция с недвижимостью и землей не может проводиться без риелтора. Граждане лишаются права самостоятельно заключать сделки! Хочешь подарить часть квартиры детям - заплати риелтору. Хочешь сдать в аренду пай в селе - вызывай риелтора.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593176965-************-hochut-zaboroniti-prodavati-ta-zdavati-zhitlo.html Українцям хочуть заборонити продавати та здавати житло в оренду без допомоги рієлтора
2. Создается новая база данных для всех операций с недвижимостью: "Единая информационная база данных". В законопроекте не указано, что база данных принадлежит государству, что она администрируется государством, что плата за пользование такой базой осуществляется исключительно в государственный бюджет, что тарифы на услуги такие-то устанавливаются такими-то нормативными актами. То есть будет создана та же коррупционная схема, которую проголосовал прошлый парламент, когда по схеме Яценко и Хомутынника создали новую базу данных для оценщиков недвижимости, базу администрировали частные компании, которые создали сами схемщики, они же собирали деньги в свой карман, причем сами выставляли и каждый месяц увеличивали тарифы.
3. Для регистрации сделки собственник должен создать новый Паспорт объекта и его зарегистрировать в базе. А зачем собственнику что-то еще регистрировать еще раз? Права собственника уже защищены. Создавать новый паспорт объекта - это значит создавать параллельную систему регистрации, а значит, ей будут пользоваться мошенник для переоформления на себя недвижимости.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593531010-vse-resheniya-v-ogromnom-sorokamillionnom-gosudarstve-prinimayutsya.html Все решения в огромном сорокамиллионном государстве принимаются в Офисе президента и офисах десятка олигархов - Бутусов
4. Все риелторы обязаны сдать квалификационный экзамен и тогда их включат в Реестр риелторов! То есть какой-то чиновник будет решать, кому позволено регистрировать сделки. И какой-то чиновник, по сути, захватит под свой контроль весь рынок. И поборы за экзамен риелторов будут переброшены на плечи граждан. Это тоже известный трюк Яценко - так в 13-м году он лицензировал оценщиков.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593498195-formula-otbora-vereshchuk-dubinskiy-kachura-tishchenko-tkachenko.html Формула отбора: Верещук, Дубинский, Качура, Тищенко, Ткаченко или Ляшко? Кого "Слуга народа" выдвинет в мэры Киева?
Законопроект внесли такие народные депутаты:
Наталуха Дмитро Андрійович
Дирдін Максим Євгенович
Кубів Степан Іванович
Скорик Микола Леонідович
Бакумов Олександр Сергійович
Шевченко Євгеній Володимирович
Медяник В'ячеслав Анатолійович
Іванчук Андрій Володимирович
Литвиненко Сергій Анатолійович
Тарасенко Тарас Петрович
Радуцький Михайло Борисович
Волошин Олег Анатолійович
Жмеренецький Олексій Сергійович
Скічко Олександр Олександрович
Тарута Сергій Олексійович
Приходько Борис Вікторович
Одарченко Андрій Миколайович
Кисилевський Дмитро Давидович
Стефанчук Руслан Олексійович
Марчук Ігор Петрович
Колтунович Олександр Сергійович
Кицак Богдан Вікторович
Халімон Павло Віталійович
Клочко Андрій Андрійович
Мовчан Олексій Васильович
Брагар Євгеній Вадимович
Здебський Юрій Вікторович
Пасічний Олександр Станіславович
Березін Максим Юрійович
Борзова Ірина Наумівна
Еще не поздно обратить их внимание на допущенные из-за невнимания или не знания предмета грубейшие провалы в законопроекте. Если это будет вынесено в зал в таком виде - это будет позором для парламента.
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4236167193090211 Юрий БУТУСОВ
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01.07.2020 17:17 Відповісти
Потрібно упростити цей інститут влади, як такий що повністю дескредитував себе і показав себе розсадникам злочинності, корупції та зради.
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01.07.2020 17:26 Відповісти
Да. Упростить. Зделать з нього квартал 95.
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01.07.2020 19:29 Відповісти
Бідна Україна коли біля влади такі дебіли
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01.07.2020 21:32 Відповісти
---- Держави гинуть тоді . коли НЕ можуть більше відрізнити хороших людей від дурних !!! / Антисфен- - Афінський. 435 рік .до Н,Є, /
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02.07.2020 11:02 Відповісти
----- Ви лише погляньте на отих ожирілих . самозакоханих срулят --бужинінського /путінського рупора/ та потурая /ініціатора розпродажу ЗЕМЛІ України /...Яку гидоту ми обрали і хто ми Є опісля цього ?!?!?!
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02.07.2020 11:21 Відповісти
---Люди добрі! / із отих -73 % / Скажіть : невже хтось із Вас має надію на буржуїна--- буженіна. чи лиходія--- потурія ???
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02.07.2020 13:29 Відповісти
 
 