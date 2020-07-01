Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів "слугами народу": "Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь", - робота ВР 1 липня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 липня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання виступила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, яка заявила про "хвилі неповаги, дискримінації, приниження, сексизму, мови ненависті", які спостерігаються останнім часом.

Потім народні депутати виступили з оголошеннями і заявами. Далі парламентарії продовжили розглядати поправки в проєкт закону про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор № 2285-д. Поправки розглядаються за авторами.

День роботи депутатів в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

"Слуга народу" Максим Бужанський з колегами розташувалися в ложі Кабміну.

Фракція ОПЗЖ

Нардеп ОПЗЖ Віталій Борт читає "Все молитви мученику і чудотворця Іоанну Воїну"





Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко.

"Слуга народу" Юлія Яцик поцілунком вітає колегу.

Співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко підписує документи.

"Слуга народу" Олександр Юрченко радісними обіймами вітає колегу по фракції.





Робота "кипить" у сесійній залі ВР.

"Слуга народу" Галина Третьякова, яка зганьбилася заявою про дітей "низької якості" в гарному настрої.

"Слуга народу" Юрій Корявченков.

"Слуга народу" Микола Тищенко з колегою.

Глава Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, "слуга народу" Микита Потураєв прийшов до сесійної зали без маски.

Президія Верховної Ради: спікер Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук і віцеспікерка Олена Кондратюк.

Олександр Ковальов ("Довіра", з бородою) спілкується зі "слугою народу"

Перехворілий на коронавірус Сергій Шахов ("Довіра").

Глава фракції СН Давид Арахамія.

Депутатки виступили з заявою про "хвилі неповаги, дискримінації, приниження, сексизму, мови ненависті", які спостерігаються останнім часом.

Парламентарі слухають заяву віцеспікерки Олени Кондратюк.

За колоною Олег Кулініч ("Довіра", праворуч) розмовляє з колегою.

"Слуга народу" Вікторія Вагнер вирішила почитати фракційні чати. "Слуги народу" якраз обговорюють правки до виборчого законодавства, зокрема відкриті списки і прохідний бар'єр.

Зокрема "слуга народу" Дмитро Гурін розповів, що "в тексті законопроєкту мухлюванням закривають списки на місцевих виборах".

"Тому треба топить за 10%", - пропонує "слуга народу" Олександр Аліксійчук.

"Є правка лише 5%. І яка різниця 5% чи 10%?", - відповідає Гурін.

"Як на мене, так повна маячня. Маніпуляції будуть величезні. Та й навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь з голосуванням", - підсумувала "слуга народу" Єлизавета Богуцька.









"Слуги народу" Юлія Совгиря і Данило Гетманцев.

Фото: Цензор.НЕТ