Бужанський у ложі Кабміну, молитви мученику Іоану Воїну від ОПЗЖ і обговорення місцевих виборів "слугами народу": "Навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь", - робота ВР 1 липня. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 1 липня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.
На початку засідання виступила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, яка заявила про "хвилі неповаги, дискримінації, приниження, сексизму, мови ненависті", які спостерігаються останнім часом.
Потім народні депутати виступили з оголошеннями і заявами. Далі парламентарії продовжили розглядати поправки в проєкт закону про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор № 2285-д. Поправки розглядаються за авторами.
День роботи депутатів в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.
"Слуга народу" Максим Бужанський з колегами розташувалися в ложі Кабміну.
Фракція ОПЗЖ
Нардеп ОПЗЖ Віталій Борт читає "Все молитви мученику і чудотворця Іоанну Воїну"
Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко.
"Слуга народу" Юлія Яцик поцілунком вітає колегу.
Співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко підписує документи.
"Слуга народу" Олександр Юрченко радісними обіймами вітає колегу по фракції.
Робота "кипить" у сесійній залі ВР.
"Слуга народу" Галина Третьякова, яка зганьбилася заявою про дітей "низької якості" в гарному настрої.
"Слуга народу" Юрій Корявченков.
"Слуга народу" Микола Тищенко з колегою.
Глава Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, "слуга народу" Микита Потураєв прийшов до сесійної зали без маски.
Президія Верховної Ради: спікер Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук і віцеспікерка Олена Кондратюк.
Олександр Ковальов ("Довіра", з бородою) спілкується зі "слугою народу"
Перехворілий на коронавірус Сергій Шахов ("Довіра").
Глава фракції СН Давид Арахамія.
Депутатки виступили з заявою про "хвилі неповаги, дискримінації, приниження, сексизму, мови ненависті", які спостерігаються останнім часом.
Парламентарі слухають заяву віцеспікерки Олени Кондратюк.
За колоною Олег Кулініч ("Довіра", праворуч) розмовляє з колегою.
"Слуга народу" Вікторія Вагнер вирішила почитати фракційні чати. "Слуги народу" якраз обговорюють правки до виборчого законодавства, зокрема відкриті списки і прохідний бар'єр.
Зокрема "слуга народу" Дмитро Гурін розповів, що "в тексті законопроєкту мухлюванням закривають списки на місцевих виборах".
"Тому треба топить за 10%", - пропонує "слуга народу" Олександр Аліксійчук.
"Є правка лише 5%. І яка різниця 5% чи 10%?", - відповідає Гурін.
"Як на мене, так повна маячня. Маніпуляції будуть величезні. Та й навряд чи виборці зрозуміють цю хрінь з голосуванням", - підсумувала "слуга народу" Єлизавета Богуцька.
"Слуги народу" Юлія Совгиря і Данило Гетманцев.
Фото: Цензор.НЕТ
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Особо упоротые до сих пор считают, что сделали правильный выбор.
Только не могут придумать что в их жизни улучшилось после прихода к власти моральных, а нередко и физических уродов третьяковых-дубински-бужанских.
Це взагалі....така низька якість...
а сам Хмара за Зелю топил. дотопился. не слышно шо-то
Та шо вы гаварите? Откуда? Вы ж так виртуозно срете народу на голову и вдруг "волна неуважения".
Размещено: 01.07.2020 https://img.newsone.ua/original/2020/07/01/140050.jpg?timestamp=1593594255 Галина Третьякова. Фото: 24tv.ua
На днях общество взбудоражило скандальное высказывание главы комитета по вопросам соцполитики Галины Третьяковой о "детях низкого качества".
Политолог Михаил Чаплыга считает, что подобное высказывание политика является уголовным преступлением.
"Некоторые профсоюзы будут подавать в суд на Третьякову, за то что она обвинила профсоюзы в коррумпированности, а также за то, что обвинила ОПЗЖ в проплаченной кампании против нее", - говорит Чаплыга.
"Она уже забыла про примеры, которые она придумала, которых не существует, примеры про Сингапур, Великобританию. Придумала. И это будут международные скандалы. Сегодня уже структуры ООН обратились с открытым письмом к президенту относительно слов Третьяковой", - добавил политолог.
01.07.2020, 16:31 • 94 • https://uainfo.org/blognews/1593604048-zakonoproekt-o-rieltorskoy-deyatelnosti-v-nyneshnem-vide.html#mc-container 0
Законопроект 3618 "О риелторской деятельности" в нынешнем виде - это коррупционная схема, которую продвигает парламент и "Слуги народа", и он может быть проголосован в ближайшее время. Не перестаю удивляться, как Антон Яценко при разных властях пытается подкупить Верховную Раду и ведь ему удается.
В чем заключается схема в законопроекте 3618, зарегистрированном 9 июня, который поддерживает комитет по экономической политике Верховной Рады:
1. Ни одна операция с недвижимостью и землей не может проводиться без риелтора. Граждане лишаются права самостоятельно заключать сделки! Хочешь подарить часть квартиры детям - заплати риелтору. Хочешь сдать в аренду пай в селе - вызывай риелтора.
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2. Создается новая база данных для всех операций с недвижимостью: "Единая информационная база данных". В законопроекте не указано, что база данных принадлежит государству, что она администрируется государством, что плата за пользование такой базой осуществляется исключительно в государственный бюджет, что тарифы на услуги такие-то устанавливаются такими-то нормативными актами. То есть будет создана та же коррупционная схема, которую проголосовал прошлый парламент, когда по схеме Яценко и Хомутынника создали новую базу данных для оценщиков недвижимости, базу администрировали частные компании, которые создали сами схемщики, они же собирали деньги в свой карман, причем сами выставляли и каждый месяц увеличивали тарифы.
3. Для регистрации сделки собственник должен создать новый Паспорт объекта и его зарегистрировать в базе. А зачем собственнику что-то еще регистрировать еще раз? Права собственника уже защищены. Создавать новый паспорт объекта - это значит создавать параллельную систему регистрации, а значит, ей будут пользоваться мошенник для переоформления на себя недвижимости.
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4. Все риелторы обязаны сдать квалификационный экзамен и тогда их включат в Реестр риелторов! То есть какой-то чиновник будет решать, кому позволено регистрировать сделки. И какой-то чиновник, по сути, захватит под свой контроль весь рынок. И поборы за экзамен риелторов будут переброшены на плечи граждан. Это тоже известный трюк Яценко - так в 13-м году он лицензировал оценщиков.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1593498195-formula-otbora-vereshchuk-dubinskiy-kachura-tishchenko-tkachenko.html Формула отбора: Верещук, Дубинский, Качура, Тищенко, Ткаченко или Ляшко? Кого "Слуга народа" выдвинет в мэры Киева?
Законопроект внесли такие народные депутаты:
Наталуха Дмитро Андрійович
Дирдін Максим Євгенович
Кубів Степан Іванович
Скорик Микола Леонідович
Бакумов Олександр Сергійович
Шевченко Євгеній Володимирович
Медяник В'ячеслав Анатолійович
Іванчук Андрій Володимирович
Литвиненко Сергій Анатолійович
Тарасенко Тарас Петрович
Радуцький Михайло Борисович
Волошин Олег Анатолійович
Жмеренецький Олексій Сергійович
Скічко Олександр Олександрович
Тарута Сергій Олексійович
Приходько Борис Вікторович
Одарченко Андрій Миколайович
Кисилевський Дмитро Давидович
Стефанчук Руслан Олексійович
Марчук Ігор Петрович
Колтунович Олександр Сергійович
Кицак Богдан Вікторович
Халімон Павло Віталійович
Клочко Андрій Андрійович
Мовчан Олексій Васильович
Брагар Євгеній Вадимович
Здебський Юрій Вікторович
Пасічний Олександр Станіславович
Березін Максим Юрійович
Борзова Ірина Наумівна
Еще не поздно обратить их внимание на допущенные из-за невнимания или не знания предмета грубейшие провалы в законопроекте. Если это будет вынесено в зал в таком виде - это будет позором для парламента.
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4236167193090211 Юрий БУТУСОВ