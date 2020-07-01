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17-летний парень на Буковине продавал персональные данные нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира, - МВД. ФОТО

Во время обыска полицейские нашли дома у 17-летнего парня доказательства несанкционированного вмешательства в автоматизированные системы известных компаний и сбыта конфиденциальной информации. Также правоохранители обнаружили у него персональные данные нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Правоохранители выяснили, что подросток осуществлял несанкционированное вмешательство в автоматизированные системы международных компаний, занимающихся электронной коммерцией. Используя вредоносное программное обеспечение, парень завладел конфиденциальной информацией интернет-пользователей, которую потом продавал на хакерском форуме и через один из мессенджеров.

Сотрудники полиции провели дома у несовершеннолетнего санкционированный обыск и изъяли компьютерную технику, смартфоны и накопители информации. Результаты судебной компьютерно-технической экспертизы подтвердили факты несанкционированного вмешательства в автоматизированные системы и обнаружили более 300 тыс. текстовых файлов, содержащих персональные данные нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

За такие противоправные действия подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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17-летний парень на Буковине продавал персональные данные нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира, - МВД 01
17-летний парень на Буковине продавал персональные данные нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира, - МВД 02

Автор: 

Буковина (851) киберпреступление (810) МВД (3505) подростки (412)


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01.07.2020 16:16 Відповісти
Цей хлопець просто дурник, через якого справжні хакери монетизують свою вкрадену інформацію. Просто він ще неповнолітній і тому його не посадять! Але життя в нього спорчене до кінця днів, тепер він у всіх базах всього світу як хакер-злочинець!
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01.07.2020 16:27 Відповісти
Взломал php код какого-нибудь WooCommerce и утянул оттуда адресные книги пользователей? Так это не преступление никакое, это всё равно что шёл-шёл и на дороге нашёл, просто валялись в сети.
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01.07.2020 16:25 Відповісти
Интересно, а существуют в стране профессионалы, которые могут найти куда уходили бюджетные деньги, хотя бы за лет 5-10, или их они заточены только на поиск мальчиков из Буковины?
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01.07.2020 16:41 Відповісти
а нах они надо и что за них плотили...типа хакер гений..разве это проступок
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01.07.2020 17:52 Відповісти
а какого мусора имеют права в комнату заходить и в комп смотреть пусть моют за собой твари
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01.07.2020 17:53 Відповісти
На работу принять, и пусть взламывает кацапов
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01.07.2020 18:39 Відповісти
 
 