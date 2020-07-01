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Новини Фото Силовики
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У Білій Церкві блоковано діяльність угруповання торговців зброєю, організоване екскомандиром добровольчого підрозділу, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Київщині Служба безпеки України блокувала діяльність злочинного угруповання, учасники якого причетні до незаконного збуту зброї та вимагання грошей у мешканців регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбук ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

У Білій Церкві блоковано діяльність угруповання торговців зброєю, організоване екскомандиром добровольчого підрозділу, - СБУ 01

За даними досудового слідства, до угруповання входили жителі Білої Церкви на чолі з колишнім командиром одного із добровольчих загонів. Встановлено, що зловмисники спеціалізувалися на продажу вогнепальної зброї та засобів ураження, нелегально вивезених із району проведення операції Об`єднаних сил, а також переробці спортивних пістолетів під бойові для збуту представникам місцевого криміналітету.

У Білій Церкві блоковано діяльність угруповання торговців зброєю, організоване екскомандиром добровольчого підрозділу, - СБУ 02

Правоохоронці задокументували три факти продажу учасниками угруповання пістолетів Stalker-917-UK, Carrera-GT-502, переведених у бойовий стан, а також пістолета "Макарова-ПМ-Р-411" та набоїв до них. Крім того, встановлено, що учасники групи займалися вимаганням коштів у місцевого населення, зокрема наркозалежних осіб.

У Білій Церкві блоковано діяльність угруповання торговців зброєю, організоване екскомандиром добровольчого підрозділу, - СБУ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": За матеріалами СБУ оголошено про підозру групі торговців викраденою в 2014 році зброєю

У Білій Церкві блоковано діяльність угруповання торговців зброєю, організоване екскомандиром добровольчого підрозділу, - СБУ 04

Наразі організатору та чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

У Білій Церкві блоковано діяльність угруповання торговців зброєю, організоване екскомандиром добровольчого підрозділу, - СБУ 05
У Білій Церкві блоковано діяльність угруповання торговців зброєю, організоване екскомандиром добровольчого підрозділу, - СБУ 06

Також читайте: На Івано-Франківщині затримано чоловіка, який погрожував рушницею в піцерії, - патрульна поліція

Вирішується питання щодо оголошення про підозри ще двом учасникам групи.

Автор: 

Біла Церква (154) Київська область (4039) зброя (7470) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12842) силовики (2514) добровольці (924)


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Топ коментарі
+13
кізяків-сєпарів в Мелітополі СБУ вже пов"язало?
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01.07.2020 18:50
+7
Ветерани війни мають бути на особому обліку як спецназцівці. Це люди з бойовим досвідом і вони мають прилаштовуватись на роботу в органи правопорядку, державні структури, на військову службу! Не можна таких людей лишати без нагляду, за ними постійно мають приглядати і вчасно їх зупиняти, щоб вони не йшли на співпрацю з криміналом та бандитами! Контролем за ветеранами має займатись міністерство у справах ветеранів!
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01.07.2020 18:51
+4
вполне возможно что лажа...
кто поверит СБУ и мусорам после дела того же Шеремета и им подобных...?
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01.07.2020 19:33
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01.07.2020 18:44 Відповісти
Ветерани війни мають бути на особому обліку як спецназцівці. Це люди з бойовим досвідом і вони мають прилаштовуватись на роботу в органи правопорядку, державні структури, на військову службу! Не можна таких людей лишати без нагляду, за ними постійно мають приглядати і вчасно їх зупиняти, щоб вони не йшли на співпрацю з криміналом та бандитами! Контролем за ветеранами має займатись міністерство у справах ветеранів!
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01.07.2020 18:51 Відповісти
Що зроблено владою у цьому напрямку?
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01.07.2020 19:08 Відповісти
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01.07.2020 19:21 Відповісти
кому вони при цій владі квартальних *************** вилупків потрібні?
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02.07.2020 16:52 Відповісти
кізяків-сєпарів в Мелітополі СБУ вже пов"язало?
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01.07.2020 18:50 Відповісти
то свои, своих не трогаем.
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01.07.2020 19:52 Відповісти
От Тинного мало отличаются,только воевали за Украину.Дать лет десять условно.
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01.07.2020 18:52 Відповісти
По данным предварительного следствия, в группировку входили жители Белой Церкви во главе с бывшим командиром одного из добровольческих подразделений. Источник: https://censor.net.ua/n3205456
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Тобто не говорять у якому батальйоні служив цей доброволець.
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01.07.2020 19:06 Відповісти
вполне возможно что лажа...
кто поверит СБУ и мусорам после дела того же Шеремета и им подобных...?
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01.07.2020 19:33 Відповісти
СБУ уже брала торговцев-реализаторов Савченко и Рубана, а также публичный дом в Харькове.
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01.07.2020 19:35 Відповісти
ну чего это торговцев оружием постоянно ловят а я ни одного не знаю что бы купить пистолетик на дачу?
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01.07.2020 19:46 Відповісти
зайди в будь-який мисливський магаз і познайомся
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02.07.2020 16:45 Відповісти
была...
взятку предлагала...
- сказали вызовут полицию и я удрала )))
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02.07.2020 22:07 Відповісти
, еажаль короткоствол вогнепальний офіційно купити не можна, можна за хабар, щоб Абреков нагородив. Проте у злочинців є і вони не паряться.
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03.07.2020 07:08 Відповісти
И это они с зоны боевых действий резинострелы притащили? А потом переделывали их в боевые? Вот скажите - НАХРЕНА?
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01.07.2020 19:57 Відповісти
Ні "хрєна" ти не зрозумів. Це для того, щоб воювати з ворами і ворогами при владі. Пістолети то мало, треба кулемети.
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02.07.2020 05:50 Відповісти
стартові під бойові, хоча бойовим його умовно можна назвати може пару пострілв витримати а може і ні, а резинкою кажуть до 500 пострілів витримує.
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02.07.2020 16:48 Відповісти
не верю!
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02.07.2020 13:02 Відповісти
кому вони при цій владі квартальних *************** вилупків потрібні?
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02.07.2020 16:53 Відповісти
 
 