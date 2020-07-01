У Білій Церкві блоковано діяльність угруповання торговців зброєю, організоване екскомандиром добровольчого підрозділу, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Київщині Служба безпеки України блокувала діяльність злочинного угруповання, учасники якого причетні до незаконного збуту зброї та вимагання грошей у мешканців регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбук ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

За даними досудового слідства, до угруповання входили жителі Білої Церкви на чолі з колишнім командиром одного із добровольчих загонів. Встановлено, що зловмисники спеціалізувалися на продажу вогнепальної зброї та засобів ураження, нелегально вивезених із району проведення операції Об`єднаних сил, а також переробці спортивних пістолетів під бойові для збуту представникам місцевого криміналітету.

Правоохоронці задокументували три факти продажу учасниками угруповання пістолетів Stalker-917-UK, Carrera-GT-502, переведених у бойовий стан, а також пістолета "Макарова-ПМ-Р-411" та набоїв до них. Крім того, встановлено, що учасники групи займалися вимаганням коштів у місцевого населення, зокрема наркозалежних осіб.

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Наразі організатору та чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.





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Вирішується питання щодо оголошення про підозри ще двом учасникам групи.