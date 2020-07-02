НАБУ в Одесі проводить обшуки у справі про махінації з нерухомістю міста, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
НАБУ проводить в Одесі обшуки у справі незаконного виведення нерухомості міста з власності громади.
Про це повідомляє 048.ua, передає Цензор.НЕТ.
За наявною інформацією, у справі фігурують мер міста Геннадій Труханов, а також Павло Вугельман і Володимир Галантерник.
Обшуки відбуваються відразу на кількох об'єктах.
Нагадаємо, зараз Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядає справу заводу "Краян".
Як встановило слідство, Одеський міський голова у період з липня по грудень 2016 року спільно з іншими посадовцями Одеської мерії та представниками приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси в сумі 92 млн грн. Корупційну схему, на переконання детективів, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завідомо завищеною вартістю. В подальшому сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області.
Детективи НАБУ та прокурори САП стали на заваді цим планам, ініціювавши у грудні 2016 року накладення арешту на кошти, сплачені із місцевого бюджету Одеси.
В жовтні 2018 року до Малиновського районного суду міста Одеси скеровано обвинувальний акт стосовно восьми осіб – виконавців схеми, серед яких — чинний міський голова Одеси. Майже всі докази, надані стороною обвинувачення, судом не були враховані під час винесення виправдувального вироку, посилаючись на їх недопустимість.
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