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НАБУ в Одесі проводить обшуки у справі про махінації з нерухомістю міста, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

НАБУ проводить в Одесі обшуки у справі незаконного виведення нерухомості міста з власності громади.

Про це повідомляє 048.ua, передає Цензор.НЕТ.

За наявною інформацією, у справі фігурують мер міста Геннадій Труханов, а також Павло Вугельман і Володимир Галантерник.

Обшуки відбуваються відразу на кількох об'єктах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд вивчив 11 томів матеріалів у справі мера Одеси Труханова

НАБУ в Одесі проводить обшуки у справі про махінації з нерухомістю міста, - ЗМІ 01
НАБУ в Одесі проводить обшуки у справі про махінації з нерухомістю міста, - ЗМІ 02
НАБУ в Одесі проводить обшуки у справі про махінації з нерухомістю міста, - ЗМІ 03
НАБУ в Одесі проводить обшуки у справі про махінації з нерухомістю міста, - ЗМІ 04

Нагадаємо, зараз Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядає справу заводу "Краян".

Як встановило слідство, Одеський міський голова у період з липня по грудень 2016 року спільно з іншими посадовцями Одеської мерії та представниками приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси в сумі 92 млн грн. Корупційну схему, на переконання детективів, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завідомо завищеною вартістю. В подальшому сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області.

Детективи НАБУ та прокурори САП стали на заваді цим планам, ініціювавши у грудні 2016 року накладення арешту на кошти, сплачені із місцевого бюджету Одеси.

Також читайте: Екснардeпу Дубовому у справі заводу "Краян" призначили заставу в розмірі 15 млн грн

В жовтні 2018 року до Малиновського районного суду міста Одеси скеровано обвинувальний акт стосовно восьми осіб – виконавців схеми, серед яких — чинний міський голова Одеси. Майже всі докази, надані стороною обвинувачення, судом не були враховані під час винесення виправдувального вироку, посилаючись на їх недопустимість.

Автор: 

НАБУ (5070) обшук (1973) Одеса (5470) Труханов Геннадій (378) Галантерник Володимир (18)


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И что, и даже Михо привлекут за махинации с землей минобороны? Или Беню с Ткаченко за киностудию?
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02.07.2020 10:47 Відповісти
Никак всё чистые руки беспощадного Правосудия до одесской мафии не доберутся, постоянно что-то мешает. А ведь есть ещё и Харьков со Львовом
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02.07.2020 10:48 Відповісти
Днепр забыл. Тут Корбан с Филатовым так веселятся с землей и недвижимостью, что НАБУ можно на ПМЖ переезжать. Но мы-то с вами знаем что этого не будет. И показуха в Одессе ничем не закончится, ибо цель - не законность, а "папочка с материалами" по заказу из ОП.
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02.07.2020 12:21 Відповісти
наша песня хороша..начинай сначала..
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02.07.2020 10:51 Відповісти
Лысый капитан -Труха ещё тот перец, но понятно, что сейчас ЗеК.****** его прессует на договорняк
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02.07.2020 11:06 Відповісти
пора бы зеленского жидовской мордой в асфальт!...
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02.07.2020 11:56 Відповісти
В ежедневных новостях Украины обязательно присутствует: НАБУ проводит обыски... СБУ проводит обыски...ГБР проводит обыски...МВД проводит обыски... Впечатление, что все эти конторы только и делают, что проводят обыски. Толку от этих обысков нихера.
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02.07.2020 15:46 Відповісти
 
 