НАБУ в Одесі проводить обшуки у справі про махінації з нерухомістю міста, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

НАБУ проводить в Одесі обшуки у справі незаконного виведення нерухомості міста з власності громади.

Про це повідомляє 048.ua, передає Цензор.НЕТ.

За наявною інформацією, у справі фігурують мер міста Геннадій Труханов, а також Павло Вугельман і Володимир Галантерник.

Обшуки відбуваються відразу на кількох об'єктах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд вивчив 11 томів матеріалів у справі мера Одеси Труханова









Нагадаємо, зараз Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядає справу заводу "Краян".

Як встановило слідство, Одеський міський голова у період з липня по грудень 2016 року спільно з іншими посадовцями Одеської мерії та представниками приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси в сумі 92 млн грн. Корупційну схему, на переконання детективів, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завідомо завищеною вартістю. В подальшому сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області.

Детективи НАБУ та прокурори САП стали на заваді цим планам, ініціювавши у грудні 2016 року накладення арешту на кошти, сплачені із місцевого бюджету Одеси.

Також читайте: Екснардeпу Дубовому у справі заводу "Краян" призначили заставу в розмірі 15 млн грн

В жовтні 2018 року до Малиновського районного суду міста Одеси скеровано обвинувальний акт стосовно восьми осіб – виконавців схеми, серед яких — чинний міський голова Одеси. Майже всі докази, надані стороною обвинувачення, судом не були враховані під час винесення виправдувального вироку, посилаючись на їх недопустимість.