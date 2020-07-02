Мешканці одного із сіл Херсонщини перекрили дорогу, вимагаючи організувати 4 ОТГ, а не одну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мешканці села Чкалове на Херсонщині перекривають дорогу державного значення, вимагаючи не організовувати одну велику об'єднану територіальну громаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Втретє місцеві мешканці вийшли на дорогу державного значення, вимагаючи, щоб їх почули. Вони хочуть, щоб у Новотроїцькому районі були організовані 4 ОТГ - у Чкаловому, Новотроїцькому, Громівці і Сиваському, а не єдина громада в одному районі, як за них вирішили глава обладміністрації Гусєв і народний депутат від району Іванов.

"Якщо нас не почують у Києві, будемо перекривати дорогу, якою везуть зерно і урожай, щотижня", - кажуть місцеві мешканці.

За їхньою інформацією, в Києві вже готові розглянути створення чотирьох громад. Зараз відповідний лист має написати глава обладміністрації. Якщо він це зробить найближчими днями, ситуація може змінитися.

Детальніше читайте в блозі Віолетти Кіртоки "Чому бунтує Херсонщина, або Арабатку намагаються відкинути на десятиріччя назад"

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