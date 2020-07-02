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Мешканці одного із сіл Херсонщини перекрили дорогу, вимагаючи організувати 4 ОТГ, а не одну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мешканці села Чкалове на Херсонщині перекривають дорогу державного значення, вимагаючи не організовувати одну велику об'єднану територіальну громаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Втретє місцеві мешканці вийшли на дорогу державного значення, вимагаючи, щоб їх почули. Вони хочуть, щоб у Новотроїцькому районі були організовані 4 ОТГ - у Чкаловому, Новотроїцькому, Громівці і Сиваському, а не єдина громада в одному районі, як за них вирішили глава обладміністрації Гусєв і народний депутат від району Іванов.

"Якщо нас не почують у Києві, будемо перекривати дорогу, якою везуть зерно і урожай, щотижня", - кажуть місцеві мешканці.

За їхньою інформацією, в Києві вже готові розглянути створення чотирьох громад. Зараз відповідний лист має написати глава обладміністрації. Якщо він це зробить найближчими днями, ситуація може змінитися.

Детальніше читайте в блозі Віолетти Кіртоки "Чому бунтує Херсонщина, або Арабатку намагаються відкинути на десятиріччя назад"

Дивіться: Мешканці сіл Новотроїцького району на Херсонщині перекрили дорогу Херсон-Генічеськ і протестують проти примусового об'єднання в єдину ОТГ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мешканці одного із сіл Херсонщини перекрили дорогу, вимагаючи організувати 4 ОТГ, а не одну 01
Мешканці одного із сіл Херсонщини перекрили дорогу, вимагаючи організувати 4 ОТГ, а не одну 02
Мешканці одного із сіл Херсонщини перекрили дорогу, вимагаючи організувати 4 ОТГ, а не одну 03
Мешканці одного із сіл Херсонщини перекрили дорогу, вимагаючи організувати 4 ОТГ, а не одну 04

Автор: 

децентралізація (453) ОТГ (144) Херсонська область (5781)


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Топ коментарі
+4
Реформа местного самоуправления за кадецию порошенко не была закончена и прежде чем кидать гавно на вентилятор сходите по ссылке https://decentralization.gov.ua/new-rayons/khersonska и посмотрите проект (как Вы говорите при сое) там есть вариант.1 ( "соевый" ) на котором выделены и Громовская ОТГ и Новотроицкая и Ивановская, но ЗЕленые бездари решили сделать по-своему - одну громаду
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02.07.2020 11:40
+2
відвідав президент владімір херсон і одразу така халепа, положили степовики на вказівку зверху....
не пожар собору паризької богоматері, канєшно, но....
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02.07.2020 11:18
+1
ОТГ - это от лукавого.Более населённые грабят мелкие села.В буквальном смысле.Это как Киев и село у границы Беларусью.
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02.07.2020 11:32
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відвідав президент владімір херсон і одразу така халепа, положили степовики на вказівку зверху....
не пожар собору паризької богоматері, канєшно, но....
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02.07.2020 11:18 Відповісти
а где соя? почему она не рассказывает о потужно мыролюбной реформэ местного самоуправления?
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02.07.2020 11:20 Відповісти
Реформа местного самоуправления за кадецию порошенко не была закончена и прежде чем кидать гавно на вентилятор сходите по ссылке https://decentralization.gov.ua/new-rayons/khersonska и посмотрите проект (как Вы говорите при сое) там есть вариант.1 ( "соевый" ) на котором выделены и Громовская ОТГ и Новотроицкая и Ивановская, но ЗЕленые бездари решили сделать по-своему - одну громаду
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02.07.2020 11:40 Відповісти
ОТГ - это от лукавого.Более населённые грабят мелкие села.В буквальном смысле.Это как Киев и село у границы Беларусью.
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02.07.2020 11:32 Відповісти
ну так колхозы тоже добровольно создавали, каг бэ!
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02.07.2020 11:59 Відповісти
методом террора и шантажа добровольно вгоняли в колхоз, попутно отнимая орудия производства и землю
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02.07.2020 14:24 Відповісти
Зеленский, разгони этих порохоботов! Путсь не каламутят воду!
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02.07.2020 13:34 Відповісти
Із висновків експертів експертного відділа Верховної Ради про закон "Про добровільне об'єднання" - законопроєкт концептуально суперечить Конституції України, Закону про місцеве самоврядування, Цивільному Кодексу а також Європейській Хартії Місцевого Самоврядування. Також його положення суперечать Європейским ******** практикам в галузі місцевого самоврядування. Цей закон не може бути прийнятим ані сам по собі ані навіть за основу. Але ж хто читає ті висновки, але не депуляді
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02.07.2020 14:39 Відповісти
Реформы по сути очень правильные и нужные в борьбе с коррупцией.Сколько коррупционеров будет упразднено. А люди не понимают,вышли стадом потусоваться.
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02.07.2020 14:39 Відповісти
Сепары и ватники.
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02.07.2020 15:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DFEdSyQH5mI&list=LLatkTp4IqRXTLp9nZ-KO4AA&index=2&t=0s Ще одне перекриття щляху державного значення, в зв'язку з утворенням ОТГ, КІРОВОГРАДЩИНА
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02.07.2020 22:12 Відповісти
 
 