Двох іноземців, які переправляли через Україну найманців ІД, засудили до 10 років позбавлення волі, - СБУ. ФОТО

За матеріалами Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора судом до 10 років і 3 місяців позбавлення волі засуджено двох іноземців, які налагодили канал переправлення бойовиків-терористів у Сирії та Іраку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час досудового слідства встановлено, що двоє уродженців однієї із закавказьких країн створили у Харківській області пункт переправлення найманців для міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

Зловмисники у 2013-2015 роках"приймали" учасників "ІДІЛ" з республік Північного Кавказу РФ, країн Закавказзя та Центральної Азії. Потім вони транзитом через Україну направляли їх до сирійсько-іракської зони для участі у бойових діях на боці "ІДІЛ". Спільники також забезпечували їх фінансами, житлом та документами для виїзду.

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Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисники постійно координували свої дії з керівниками "Ісламської держави", які перебували у Туреччині та Сирії. Зловмисники регулярно одержували від них фінансову та іншу допомогу для підтримки терористичної діяльності.

Співробітники СБ України також встановили, що у жовтні 2013 року засудженні надали фінансову та матеріальну підтримку бойовику для підготовки та вчинення терористичного акту на території однієї з країн Центральної Азії.

Під час обшуків за місцями проживання засуджених та в їхніх транспортних засобах правоохоронці вилучили символіку терористичної організації "Ісламська Держава", гранати, вибухові речовини, електродетонатори, короткоствольну вогнепальну зброю та боєприпаси. Також виявлено велику кількість бланків водійських прав і паспортів громадян країн Центральної Азії, РФ, Європейського Союзу та України, обладнання для виготовлення підроблених печаток і штампів, диски з фотографіями бойовиків, що використовувались для виготовлення підроблених документів, платіжні картки банків різних держав.

У ході судового розгляду матеріалів кримінального провадження задокументована СБ України протиправна діяльність іноземців знайшла своє повне підтвердження.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисників винними, зокрема за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Підтримання обвинувачення в суді здійснювала прокуратура Харківської області.

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Довідка: Дії засуджених суперечать чинному законодавству України. Відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 1267 (1999) "Ісламська держава в Іраку та Леванті" (далі – "ІДІЛ") є групою, яка відокремилась від міжнародної терористичної організації "Аль-Каїда" та під номером QE.J.115.04 включена до переліку терористичних організацій, який формується Комітетом Ради Безпеки ООН. 29.06.2014 "ІДІЛ" була перейменована на "Ісламську Державу".

Згідно з Резолюціями Ради Безпеки ООН 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015) діяльність "Ісламської держави" пов’язана із вчиненням численних злочинних терористичних актів, спрямованих на вбивство цивільних осіб та інших жертв, знищення майна, а також культурних, релігійних об’єктів та підрив світової стабільності, призводить до нищівного гуманітарного впливу на цивільне населення, вимушеного переселення мільйонів людей та провокування міжрелігійної напруженості, вчинення злочинів проти людяності та міжнародного правопорядку тощо.











Фото: сайт СБУ