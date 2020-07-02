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"Слуги народу" обговорюють відставку глави НБУ: "Міг би Смолій день і почекати. Насрав під кінець". ФОТО

У фракції "Слуга народу" відреагували на відставку глави Національного банку Якова Смолія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фото листування в чаті, зроблене кореспондентом #Букв.

"Міг би Смолій день і почекати. Насрав під кінець ...", - написав один із нардепів.

Слуги народу обговорюють відставку глави НБУ: Міг би Смолій день і почекати. Насрав під кінець 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради планує сьогодні розглянути подання Зеленського про відставку Смолія, - нардеп "Голосу" Железняк

До обговорення приєдналася нардеп Галина Третьякова, яка раніше говорила про "дітей низької якості".

Вона вважає, що відставка Смолія - ​​це "політична акція "Європейської Солідарності".

"Смолій керований досі Гонтарєвою (главою Нацбанку при президенті Петрові Порошенку). І в МВФ сидить Рашкован, теж проПетін. Тому відставка Смолія - ​​політична акція Євросолідарності. Спроба розгойдати відносини з МВФ. Причина - Порошенко", - написала вона.

Слуги народу обговорюють відставку глави НБУ: Міг би Смолій день і почекати. Насрав під кінець 02

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

Пізніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Автор: 

НБУ (10394) Смолій Яків (299) Слуга народу (2813) Третьякова Галина (111)


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Зеліки!!!
Я знаю, ви не спите!
І я через вас, вонючки!
Знаєте, що таке емісія? Нє?
То ваша зарплатня на туалетному папері.
Тіки не 4 к баксів, як ви досі мрієте, а цілий мільйон!
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02.07.2020 13:07
+43
Тобто слугам в штани навалив не тільки Порошенко, а і Смолій. Але то таке. У мене питання до зелебобіків: Всі слуги вже затарені і коли все розвалиться, то поїдуть жити в нормальні країни, а куди поїдете ви? ЗІ можна не відповідати.
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02.07.2020 13:10
+37
Опять Петро насрал в штаны зебилам. Доколе
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02.07.2020 13:10
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Опять Порошенко насрал в штаны Ишаку!
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02.07.2020 13:40 Відповісти
Боже, до чего они тупые. Хана Украине
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02.07.2020 13:40 Відповісти
Глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке после напряженного разговора с президентом Владимиром Зеленским, с которым у него был конфликт.
Об этом сообщает https://finance.liga.net/ekonomika/article/ne-vpisalsya-v-ekonomiku-po-zelenskomu-pochemu-uhodit-glava-nbu-smoliy-i-kto-ego-zamenit LIGA.net со ссылкой на трех свидетелей конфликта на заседании Нацсовета реформ. В частности, еще одной причиной стали разные взгляды президента и главы НБУ на развитие экономики.
Издание утверждает, что Зеленскому не понравились слабые результаты госпрограммы дешевых кредитов "5-7-9" - он в резкой форме высказал претензии Смолию, что банки-участники выдают мало кредитов.
"5-7-9" - это старая претензия. Зеленский высказывал ее еще в январе: высокая ставка, по которой НБУ не дает ход кредитам. И вообще, президент находится в другой экономической парадигме: деньги - кровь экономики, их нужно больше; сушить экономику - нельзя, курс - немного опустить и тому подобное. А Смолий со своим таргетированием инфляции во время кризиса - это так себе история", - заявили в руководстве "Слуги народа".
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02.07.2020 13:43 Відповісти
Такое ощущение, что в чате не депутаты, а "пересічний зебіл", все им кто-то в штаны срет, а они ни в чем не уинаваты
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02.07.2020 13:46 Відповісти
Так зебильные депутаты и зебильный избиратель - одно и тоже. Именно поэтому они и голосовали за фотографов и квнщиков.
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02.07.2020 13:52 Відповісти
Зебилье продолжает издевательство над страной.
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02.07.2020 13:53 Відповісти
Почему "издеваться"?!
Так рулят керувальники из зеленой помоечной плесени.
Они иначне умеют.
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02.07.2020 15:08 Відповісти
які цікаві номери.. Кіпр.. Естонія.. а я, по наївності, гадав, що в "Офіційному чаті фракції" українських парламентарів повинні по логіці бути українські номери телефонів..
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02.07.2020 13:54 Відповісти
Эстония стала тоже офшором, к сожалению
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02.07.2020 14:04 Відповісти
Це чат нардепів України. Але префікси номерів... +372 - код Естонії, +357 - код Кіпру... Клас)
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02.07.2020 13:56 Відповісти
при Порошенко доллар в три раза вырос....так, что сейчас это копейки, ну а если Петя против, значит всё правильно делают.
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02.07.2020 14:07 Відповісти
Виродку, не при Порошенко, а ПІСЛЯ ЯНУКОВИЧА З АЗІРОВИМ. ПІСЛЯ анексії Криму, війни на Донбасі. Різницю відчуваєш? А твоє чмо лише за рік що вже натворило? Яка вже дирище в бюджеті? Не знаєш? Скажу - вже більше 200 мільярдів. А далі ще гірше буде.
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02.07.2020 14:28 Відповісти
На вторник, 1 октября 2013, курсы основных валют, установленные НБУ, составили: доллар США (USD) - 7.993 грн., евро (EUR) - 10.7945 грн., российский рубль (RUB) - 0.2461 грн. Курсы основных валют, установленные НБУ в понедельник, 31.12.2018, составили: Доллар США (USD) - 27,6883 грн. за 1 доллар
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04.07.2020 21:07 Відповісти
Кому эти "интелегентные" люди втирают дичь? Если под конец, это значит зелёные ему готовили конец.
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02.07.2020 14:20 Відповісти
Поправится....и вперёд

"Слуги народу" обговорюють відставку глави НБУ: "Міг би Смолій день і почекати. Насрав під кінець" - Цензор.НЕТ 3595
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02.07.2020 14:26 Відповісти
Вторй год имеют монобольшинство!!! И до сих пор им Порох срет в штаны!
Ну не дебилы, ***???
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02.07.2020 14:33 Відповісти
И кто же это с кодом +357 пишет с Кипра?
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02.07.2020 14:34 Відповісти
1. "Причина - Порошенко" - "шо, опять".
2. та, подойдите к зеркалу и увидите: и причину; и хто насрал.
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02.07.2020 14:44 Відповісти
Зебилы- теперь вы - надлишкове майно. Теперь рассчитываться будут вами , или вашими органами, смотря на состояние вашего организма.
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02.07.2020 14:51 Відповісти
от же цей підступний Порошенко всі штани слугам обісрав.
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02.07.2020 15:40 Відповісти
*еліта* криворіжського розливу. Спілкування російською - депутати українського парламенту. приїхали.
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02.07.2020 16:18 Відповісти
Опять Порох, ну что ты будешь делать. Он уже и целое МВФ под себя подгреб. Влиятельный дядька)
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02.07.2020 16:31 Відповісти
Зебил - это диагноз. У этих слабоумных гандонов до сих пор Порошенко во всё виноват.
Сами-то, как показала практика уже полутора лет, ни на что путное не способны.
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02.07.2020 17:23 Відповісти
ЛОГИКА ИДИОТКИ:

"Смолий управляемый до сих пор Гонтаревй (главой Нацбанка при президенте Петре Порошенко). И в МВФ сидит Рашкован, тоже проПетин. Поэтому отставка Смолия - политическая акция ЕвроСолидарности. Попытка раскачать отношения с МВФ. Причина - Порошенко",

Т.е. благодаря людям Порошенко гривна сохраняла стабильность и было норм сотрудничество с МВФ.
Но типерь человека Порошенко надо уволить и влезть в гавно - и Порошенко-же в этом виноват!

Это уже не дебилы....
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02.07.2020 18:07 Відповісти
Зебіли, підіть дружно геть , зробіть таку ласку, вашу дурню несила слухати
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02.07.2020 19:21 Відповісти
А Порошенко у "зеленых" как та невестка у свекрови, во всём виновата.
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02.07.2020 19:32 Відповісти
"Слуги народу" обговорюють відставку глави НБУ: "Міг би Смолій день і почекати. Насрав під кінець" - Цензор.НЕТ 4038
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02.07.2020 19:54 Відповісти
А яке дівоче прізвище Третьякової. не ...грубер. ЇЇ філософська позиція на це натякає.
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02.07.2020 22:38 Відповісти
а что в сообщениях нардепов Украины делают эстониские номера??? Цн вообще народ з идиотов держите???
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03.07.2020 19:13 Відповісти
Нечего было "давить" на него, зебыдлоящеры. Хотели, чтобы МВФ побыстрее дал транш, с которого можно было тырить себе в карманы, да? Ну-ну. Недолго вам осталось.
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04.07.2020 23:58 Відповісти
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