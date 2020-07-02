"Слуги народу" обговорюють відставку глави НБУ: "Міг би Смолій день і почекати. Насрав під кінець". ФОТО
У фракції "Слуга народу" відреагували на відставку глави Національного банку Якова Смолія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фото листування в чаті, зроблене кореспондентом #Букв.
"Міг би Смолій день і почекати. Насрав під кінець ...", - написав один із нардепів.
До обговорення приєдналася нардеп Галина Третьякова, яка раніше говорила про "дітей низької якості".
Вона вважає, що відставка Смолія - це "політична акція "Європейської Солідарності".
"Смолій керований досі Гонтарєвою (главою Нацбанку при президенті Петрові Порошенку). І в МВФ сидить Рашкован, теж проПетін. Тому відставка Смолія - політична акція Євросолідарності. Спроба розгойдати відносини з МВФ. Причина - Порошенко", - написала вона.
Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
Пізніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.
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Об этом сообщает https://finance.liga.net/ekonomika/article/ne-vpisalsya-v-ekonomiku-po-zelenskomu-pochemu-uhodit-glava-nbu-smoliy-i-kto-ego-zamenit LIGA.net со ссылкой на трех свидетелей конфликта на заседании Нацсовета реформ. В частности, еще одной причиной стали разные взгляды президента и главы НБУ на развитие экономики.
Издание утверждает, что Зеленскому не понравились слабые результаты госпрограммы дешевых кредитов "5-7-9" - он в резкой форме высказал претензии Смолию, что банки-участники выдают мало кредитов.
"5-7-9" - это старая претензия. Зеленский высказывал ее еще в январе: высокая ставка, по которой НБУ не дает ход кредитам. И вообще, президент находится в другой экономической парадигме: деньги - кровь экономики, их нужно больше; сушить экономику - нельзя, курс - немного опустить и тому подобное. А Смолий со своим таргетированием инфляции во время кризиса - это так себе история", - заявили в руководстве "Слуги народа".
Так рулят керувальники из зеленой помоечной плесени.
Они иначне умеют.
Ну не дебилы, ***???
2. та, подойдите к зеркалу и увидите: и причину; и хто насрал.
Сами-то, как показала практика уже полутора лет, ни на что путное не способны.
"Смолий управляемый до сих пор Гонтаревй (главой Нацбанка при президенте Петре Порошенко). И в МВФ сидит Рашкован, тоже проПетин. Поэтому отставка Смолия - политическая акция ЕвроСолидарности. Попытка раскачать отношения с МВФ. Причина - Порошенко",
Т.е. благодаря людям Порошенко гривна сохраняла стабильность и было норм сотрудничество с МВФ.
Но типерь человека Порошенко надо уволить и влезть в гавно - и Порошенко-же в этом виноват!
Это уже не дебилы....