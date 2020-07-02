"Слуги народу" обговорюють відставку глави НБУ: "Міг би Смолій день і почекати. Насрав під кінець". ФОТО

У фракції "Слуга народу" відреагували на відставку глави Національного банку Якова Смолія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фото листування в чаті, зроблене кореспондентом #Букв.

"Міг би Смолій день і почекати. Насрав під кінець ...", - написав один із нардепів.

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До обговорення приєдналася нардеп Галина Третьякова, яка раніше говорила про "дітей низької якості".

Вона вважає, що відставка Смолія - ​​це "політична акція "Європейської Солідарності".

"Смолій керований досі Гонтарєвою (главою Нацбанку при президенті Петрові Порошенку). І в МВФ сидить Рашкован, теж проПетін. Тому відставка Смолія - ​​політична акція Євросолідарності. Спроба розгойдати відносини з МВФ. Причина - Порошенко", - написала вона.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

Пізніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.