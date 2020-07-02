Під час сімейної сварки чоловік побив батька і вбив свою матір, - поліція Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Шевченківському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який убив матір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними поліції, близько 20 години до чергової частини Шевченківського управління поліції зателефонував чоловік і повідомив, що син ймовірно вбив матір.

Як розповів начальник слідчого відділу Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук, після прибуття в квартирі на вулиці Глибочицькій патрульні поліцейські виявили чоловіка - сина потерпілої, і викликали на місце слідчо-оперативну групу.

"Ми встановили, що напередодні батьки приїхали до сина і між ними виник конфлікт. Молодик спочатку побив батька, а після схопив кухонний ніж і вдарив ним мати в груди і в бік. Від травм жінка померла на місці", - повідомив він.

Зловмисника, 1989 року народження, затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

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З квартири слідчі вилучили кухонний ніж зі слідами речовини бурого кольору, який спрямований на проведення експертного дослідження.

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.