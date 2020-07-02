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Новини Фото Силовики
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Під час сімейної сварки чоловік побив батька і вбив свою матір, - поліція Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Шевченківському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який убив матір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними поліції, близько 20 години до чергової частини Шевченківського управління поліції зателефонував чоловік і повідомив, що син ймовірно вбив матір.

Як розповів начальник слідчого відділу Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук, після прибуття в квартирі на вулиці Глибочицькій патрульні поліцейські виявили чоловіка - сина потерпілої, і викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Під час сімейної сварки чоловік побив батька і вбив свою матір, - поліція Києва 01

"Ми встановили, що напередодні батьки приїхали до сина і між ними виник конфлікт. Молодик спочатку побив батька, а після схопив кухонний ніж і вдарив ним мати в груди і в бік. Від травм жінка померла на місці", - повідомив він.

Під час сімейної сварки чоловік побив батька і вбив свою матір, - поліція Києва 02

Зловмисника, 1989 року народження, затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

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З квартири слідчі вилучили кухонний ніж зі слідами речовини бурого кольору, який спрямований на проведення експертного дослідження.

Під час сімейної сварки чоловік побив батька і вбив свою матір, - поліція Києва 03

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час сімейної сварки чоловік побив батька і вбив свою матір, - поліція Києва 04

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Під час сімейної сварки чоловік побив батька і вбив свою матір, - поліція Києва 05

Автор: 

Київ (19520) Нацполіція (15191) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) вбивство (3092)


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Топ коментарі
+14
Типичный ЗЕ-нофонд... ну или какой-то петуШАРИЙ....
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02.07.2020 13:31
+12
Когда батя встречал жену из род-дома наверное сильно радовался наследнику и помощнику на старость А оно ишь как
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02.07.2020 13:40
+8
Зебилы куражатся
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02.07.2020 13:28
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Зебилы куражатся
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02.07.2020 13:28 Відповісти
Типичный ЗЕ-нофонд... ну или какой-то петуШАРИЙ....
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02.07.2020 13:31 Відповісти
ЗЕ-нофонд... ну или какой-то петуШАРИЙ... или соевый подонок.
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02.07.2020 13:34 Відповісти
Кацапка, скільки береш?
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02.07.2020 13:44 Відповісти
Не, среди порохоботов процент такого быдла равен нулю. Мы "свідомі", т.е. Хомо Сапиенсы.
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02.07.2020 14:39 Відповісти
Шиза крепчает...
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02.07.2020 13:32 Відповісти
Хочешь собі зіпсувати настрій на цілий день ? Почитай з ранку новини з Украіни....
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02.07.2020 13:37 Відповісти
Тільки от України пишеться через Ї, і вона далеко в розкладці від І.
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02.07.2020 13:55 Відповісти
Я знаю як пишеться Украіна але в мене на телефоні літери Ї -)
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02.07.2020 13:58 Відповісти
немає
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02.07.2020 14:01 Відповісти
Мабуть, замість " Ї " на клавіатурі з'явилася " Є ".Під час сімейної сварки чоловік побив батька і вбив свою матір, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 5545 А у тексті - м'який знак у слові "Хочешь" (за російською граматикою). Хоча, ні - у коменті, написаному о 13:58: "... в мене на телефоні літери Ї -)" ця літера " Ї " - ще була. Тупишь, мальчик. Читай, лучше, и комментируй новости Германии, раз уж под её флагом выступаешь.
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02.07.2020 14:52 Відповісти
Девачка ти про що ? Немає чим зайнятись ? Учитильница первая моя (!) дітей своіх вчи а не мене, укр. мова є на айфоні але ще раз для танкистів повторюю - літери Ї там немає
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02.07.2020 15:00 Відповісти
І для особо розвинутих - є така функція на смартофоні як копіювання
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02.07.2020 15:02 Відповісти
Когда батя встречал жену из род-дома наверное сильно радовался наследнику и помощнику на старость А оно ишь как
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02.07.2020 13:40 Відповісти
Батя упустил из виду, что детей надо не только из роддома встречать, а еще и воспитывать...
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02.07.2020 15:05 Відповісти
А вот эти новости, они вообще для кого... Каждый день в каждой стране кто-то кого-то убивает в подобной ситуации. А вот сообщать об этом НАХPЕНА??? Что это дает? А люди недалекие читают потом думают, что у нас охpенеть как все плохо и жить страшно. А это бред. Или, мaть иё, провокация...
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02.07.2020 13:42 Відповісти
Новострой, приличный ремонт. Или под тяжелой наркотой был, или психически больной.
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02.07.2020 13:43 Відповісти
Я же говорю, сейчас психов повылазило....
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02.07.2020 13:56 Відповісти
либо нарик либо шизофреник. нормальный человек никогда не подымет руку на мать с отцом.
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02.07.2020 14:03 Відповісти
Порохобот?
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02.07.2020 14:05 Відповісти
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02.07.2020 14:16 Відповісти
а боты могут кого-то убить? безграмотная вы женщина
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02.07.2020 14:16 Відповісти
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02.07.2020 14:38 Відповісти
Задолбал уже этот карантин видимо ,трое в одной лодке,ой квартире,наверно однушке..
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02.07.2020 14:18 Відповісти
Пошутили что ли? Или сиронизировали? Тогда, неудачно. Или всегда пишете, не читая самой статьи?
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02.07.2020 14:40 Відповісти
Страшно. Це некерований спалах роздратування і гніву. Борони боже і відводь.
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02.07.2020 14:48 Відповісти
 
 