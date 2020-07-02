Комунальники в Одесі прибрали з пляжу 30 куб. метрів водоростей. ФОТО

В Одесі на пляжі "Лузанівка" комунальники прибрали понад 30 кубометрів прибитих до берега водоростей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, агентству УНІАН у мерії міста доповіли що, мікроскопічні бактерії-водорості розмножилися в такій кількості, що зафарбували воду Чорного моря в болотний колір.

"На думку екологів, єдиний спосіб боротьби з цією проблемою - прибирання. Силами комунальних підприємств "Узбережжя" і "Міські дороги" проведено розчищення прибережної території пляжу "Лузанівка". Прибрано й вивезено понад 30 куб. м рослин", - сказано в повідомленні.

У мерії стверджують, що зелені водорості, які останні кілька років докучають одеситам і гостям міста, нешкідливі.

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