Комунальники в Одесі прибрали з пляжу 30 куб. метрів водоростей. ФОТО
В Одесі на пляжі "Лузанівка" комунальники прибрали понад 30 кубометрів прибитих до берега водоростей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, агентству УНІАН у мерії міста доповіли що, мікроскопічні бактерії-водорості розмножилися в такій кількості, що зафарбували воду Чорного моря в болотний колір.
"На думку екологів, єдиний спосіб боротьби з цією проблемою - прибирання. Силами комунальних підприємств "Узбережжя" і "Міські дороги" проведено розчищення прибережної території пляжу "Лузанівка". Прибрано й вивезено понад 30 куб. м рослин", - сказано в повідомленні.
У мерії стверджують, що зелені водорості, які останні кілька років докучають одеситам і гостям міста, нешкідливі.
Раніше повідомлялося, що Чорне море в Одесі зацвіло і перетворилося на "кисіль".
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- Все хорошо, если бы еще не эта зеленая гадость...
Пьяный посетитель кафе:
- Можно подумать, при Порошенко лучше было!!!
Жаль что рядом у нас в Крыжановке не всегда убирают, вонь потрясающая и потом черный ил.
Вот как пролетариат мылся в грязи - так и продолжают
О украинское общество молчит и ездит в Египет , Турцию - там не цветёт море
И да, у них у некоторых выпуск сточных вод в балку. А туристы на пляже моют посуду в том ручье и там плескаются малыши. Я всегда говорю, (когда вижу) что этого не надо делать.
грецким будет стыдно перед американскими товарищами
Забор воды на пляжах должна делать независимая экспертиза ежедневно - но тогда почти вообще не будут работать из-за результатов
В то же время те берега с коричневой глиной окультурены, мидии и другие моллюски растущие на камнях (а именно они очищают воду) уничтожены, все засыпано песком...а песок это ссаки...
Но что поделать советское быдло не любило камни, советское быдло любило песочек...А сейчас добивают жлобостроями остатки дикого побережья..
Кстати о птичках ..куда сливают говно гостиниц и пр. жлобостроев расположенных непосредсвенно на берегу?
Если бы все объекты, что находчтся внизу качали дерьмо и кухонные помои наверх, то от взгляда обывателя не ускользнули бы мощные насосные станции. Очевидно их гул тоже давал бы о себе знать. Но этого нет, и никто никогда делать не будет.
И трубы канализационные к прибрежным ресторанам подвести