Катування в Кагарлицькому відділенні поліції: слідчі ДБР повідомили про підозру ще двом правоохоронцям. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР повідомили про підозру оперуповноваженому Кагарлицького відділення Нацполіції та ще одному працівнику відділення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, повідомили про підозру оперуповноваженому Кагарлицького відділення Обухівського ВП ГУ Нацполіції в Київській області. Правоохоронець підозрюється у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України).

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Слідством встановлено, що під час подій, що відбувались у ніч з 23 на 24 травня 2020, правоохоронець за вказівкою безпосереднього керівника утримував руки потерпілої у той час, як його керівник надягнув протигаз на жінку та з метою отримання викривальних показів періодично затискав дихальну трубку.

Після початку досудового розслідування до Державного бюро розслідувань почали звертатися особи з повідомленнями про факти катувань, що раніше відбувалися у Кагарлицькому відділенні поліції.

За даними слідства, на початку січня 2020 року працівники Кагарлицького відділення поліції, раніше підозрювані у катуванні та зґвалтуванні, катували двох осіб з метою отримання зізнання у вчиненні крадіжок.

Так, правоохоронці били потерпілих, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста. Після доставки потерпілих до Кагарлицького відділу поліції - застосовували до них електричний струм та прикували кайданками до батареї в коридорі, де вони перебували до наступного дня.

Крім того, слідством встановлено, що підозрюваний начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції у травні 2020 року з метою отримання зізнавальних показів побив ще одного громадянина. У результаті чого потерпілий зазнав тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

За цими фактами слідчі ДБР повідомили про підозру ще одному працівнику Кагарлицького відділенні поліції, а також затриманим у травні оперуповноваженому та начальнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції, які наразі утримуються у Київському слідчому ізоляторі (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Таким чином, слідчі ДБР повідомили про підозру 4 працівниками Кагарлицького відділення поліції.

Наразі вирішується питання про обрання відносно двох нових підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.



Фото: сайт ДБР

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюють працівники Управління внутрішньої безпеки Київської області ДВБ Нацполіції України.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

З метою встановлення всіх злочинів, скоєних працівниками Кагарлицького відділення поліції, Державне бюро розслідувань закликає повідомляти про всі факти протиправних дій правоохоронців до територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру і за рішенням суду їх було заарештовано.