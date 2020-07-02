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Новини Фото Силовики
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Поліцейські затримали в Києві чоловіка, який зарізав 28-річного хлопця і поранив ще вісім осіб на Житомирщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві вночі 2 липня співробітники поліції Житомирської області затримали 40-річного мешканця смт Іршанськ, який під час вуличного конфлікту вбив одну людину і поранив ще вісім.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Житомирській області.

У відомстві нагадали, що 21 червня в м. Іршанську Хорошівського району Житомирщини стався конфлікт між відвідувачами кафе, що закінчився бійкою, в результаті якої 9 осіб зазнали ножових поранень. Один з потерпілих, 28-річний місцевий житель, помер. Підозрюваний у заподіянні травм з місця пригоди зник.

У ході першочергових заходів поліцейські знайшли автомобіль чоловіка та провели низку невідкладних обшуків. Упродовж подальшого періоду тривав комплекс слідчо-розшукових заходів для встановлення місця перебування підозрюваного. До їхнього проведення були залучені додаткові сили та засоби поліції, зокрема місцевість, у тому числі лісові масиви, довкола смт. Іршанська була ретельно перевірена та відпрацьована. 

Поліцейські затримали в Києві чоловіка, який зарізав 28-річного хлопця і поранив ще вісім осіб на Житомирщині 01

Подвірні та поквартирні обходи жителів найближчих до місця події населених пунктів Хорошівського району охопила кілька тисяч людей. Проводилися й інші заходи непублічного характеру.

Поліцейські затримали в Києві чоловіка, який зарізав 28-річного хлопця і поранив ще вісім осіб на Житомирщині 02

Як результат, 2 липня у м. Києві в одному зі спальних мікрорайонів слідчі кримінальної поліції ГУНП Житомирщини затримали підозрюваного.

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"За нашою інформацією, чоловік переховувався в одній зі зйомних квартир упродовж двох останніх діб. Його пересування були максимально обмежені і кожен вихід на вулицю супроводжувався конспіративними заходами", - розповів начальник поліції області Юрій Олійник.

Поліцейські затримали в Києві чоловіка, який зарізав 28-річного хлопця і поранив ще вісім осіб на Житомирщині 03

Утім це не завадило оперативникам дочекатися підозрюваного та затримати його.

За наявною нині інформацією, чоловік спочатку кілька днів переховувався в одному з дачних масивів Хорошівського району, а потім уночі попутним транспортом дістався столиці.

Нині йому оголошено про підозру у вчиненні кримінальних діянь, передбачених ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. А відтак може загрожувати ув’язнення на термін до 15 років або довічне позбавлення волі.

Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та вимагання.

Судом чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 60 діб без права внесення застави.

Автор: 

Нацполіція (15191) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) вбивство (3092) Житомирська область (1266)


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Топ коментарі
+10
Да была там история, вытащили толпой дядьку из кафешки, хотели наказать - а дядька непростой оказался, а художественной росписи обученный.
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02.07.2020 14:41
+6
Как-то странно это всё. Один чувак напал на толпу, одного порешил и ранил восьмерых, тоесть в потасовке против чувака участвовали как минимум 9 человек. Я не юрист, но на форуме их много. Подскажите, там жеж есть статья в КК, что если на тебя одного напало много народа, то это считается уже не по пацански и ты имеешь право отбиваться с применением всех наличных сил и средств?
Ст 36.5 "5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."
А ему хулиганство навешивают. Или там стенка на стенку было?
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02.07.2020 15:56
+2
очередной ЗЕбилоид-петуШАРИЙ....
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02.07.2020 14:40
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очередной ЗЕбилоид-петуШАРИЙ....
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02.07.2020 14:40 Відповісти
Он хоть в маске был?
Наверное посетители карантин нарушали
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02.07.2020 14:40 Відповісти
Да была там история, вытащили толпой дядьку из кафешки, хотели наказать - а дядька непростой оказался, а художественной росписи обученный.
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02.07.2020 14:41 Відповісти
У нас возле входа в кофешку,тоже было что то подобное!Один пацан крикнул одному из мужиков: "чего прёшся без очереди,козёл"?!А по странному стечению обстоятельств..этот "мужик" только что вышел из зоны,где отмотал крупный срок ...и слово "козёл" для него оказалось сильным оскорблением!Поэтому он автоматически сделал ножём "харакири" и пацану и его дружкам! В наше время кафешки и забегаловки,прям как минные поля!
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02.07.2020 17:33 Відповісти
Патриот поди? Активист?
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02.07.2020 14:41 Відповісти
Конечно патриот -шариков с партии Шария, а может быть и член молодого крыла партии ОПЗЖ, командира Кивы.
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02.07.2020 15:03 Відповісти
H&K MP5.
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02.07.2020 15:02 Відповісти
Кажется, MKE закупали. Тот же Хеклер, но турецкий.
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02.07.2020 16:43 Відповісти
судя по видосику бабла отмыли не мерено!
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02.07.2020 15:14 Відповісти
Здається мені, ви не задоволені що поліція шукала вбивцю...
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02.07.2020 15:24 Відповісти
почему ж не задоволений!? очень даже задоволений! кто ищет тот всегда найдёт, видосик слабоват говорю, ни авакяна, ни бубы который всем сделает больно! ні вбивці...
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02.07.2020 16:35 Відповісти
Мазурок только с ножом-самородок.
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02.07.2020 15:24 Відповісти
Почему копы без намордников?
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02.07.2020 15:34 Відповісти
с мп 5 понторез так разве с оружием ходят не на фронте же.. и ималюком
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02.07.2020 15:45 Відповісти
Как-то странно это всё. Один чувак напал на толпу, одного порешил и ранил восьмерых, тоесть в потасовке против чувака участвовали как минимум 9 человек. Я не юрист, но на форуме их много. Подскажите, там жеж есть статья в КК, что если на тебя одного напало много народа, то это считается уже не по пацански и ты имеешь право отбиваться с применением всех наличных сил и средств?
Ст 36.5 "5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."
А ему хулиганство навешивают. Или там стенка на стенку было?
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02.07.2020 15:56 Відповісти
в Украине это не работает, к сожалению....а если и работает то только к уважаемым хозяевам жизни ...
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02.07.2020 18:58 Відповісти
 
 