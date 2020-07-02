Поліцейські затримали в Києві чоловіка, який зарізав 28-річного хлопця і поранив ще вісім осіб на Житомирщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві вночі 2 липня співробітники поліції Житомирської області затримали 40-річного мешканця смт Іршанськ, який під час вуличного конфлікту вбив одну людину і поранив ще вісім.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Житомирській області.

У відомстві нагадали, що 21 червня в м. Іршанську Хорошівського району Житомирщини стався конфлікт між відвідувачами кафе, що закінчився бійкою, в результаті якої 9 осіб зазнали ножових поранень. Один з потерпілих, 28-річний місцевий житель, помер. Підозрюваний у заподіянні травм з місця пригоди зник.

У ході першочергових заходів поліцейські знайшли автомобіль чоловіка та провели низку невідкладних обшуків. Упродовж подальшого періоду тривав комплекс слідчо-розшукових заходів для встановлення місця перебування підозрюваного. До їхнього проведення були залучені додаткові сили та засоби поліції, зокрема місцевість, у тому числі лісові масиви, довкола смт. Іршанська була ретельно перевірена та відпрацьована.

Подвірні та поквартирні обходи жителів найближчих до місця події населених пунктів Хорошівського району охопила кілька тисяч людей. Проводилися й інші заходи непублічного характеру.

Як результат, 2 липня у м. Києві в одному зі спальних мікрорайонів слідчі кримінальної поліції ГУНП Житомирщини затримали підозрюваного.

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"За нашою інформацією, чоловік переховувався в одній зі зйомних квартир упродовж двох останніх діб. Його пересування були максимально обмежені і кожен вихід на вулицю супроводжувався конспіративними заходами", - розповів начальник поліції області Юрій Олійник.

Утім це не завадило оперативникам дочекатися підозрюваного та затримати його.

За наявною нині інформацією, чоловік спочатку кілька днів переховувався в одному з дачних масивів Хорошівського району, а потім уночі попутним транспортом дістався столиці.

Нині йому оголошено про підозру у вчиненні кримінальних діянь, передбачених ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. А відтак може загрожувати ув’язнення на термін до 15 років або довічне позбавлення волі.

Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та вимагання.

Судом чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 60 діб без права внесення застави.