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"Слуга народу" Скічко прийшов у Раду в Rolex за $21,5 тис. ФОТО

"Слугу народу" Олександра Скічка помітили в Раді в годиннику марки Rolex, вартість якого перевищує 21 тис. доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Модель годинника на руці Скічка називається Daytona. Її вартість на офіційному сайті виробника становить 21 419 доларів США.

Слуга народу Скічко прийшов у Раду в Rolex за $21,5 тис 01

Згідно з даними на сайті ВР, Скічко народився 1991 року і на момент обрання в Раду був підприємцем у Черкасах.

У Раді він очолює підкомітет з питань залізничного транспорту Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.

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Автор: 

ВР (14987) годинник (73) Скічко (46)


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Топ коментарі
+45
"Слуга народа" Скичко пришел в Раду в "Ролексах" за $21,5 тыс - Цензор.НЕТ 7616
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02.07.2020 15:13
+28
Вже заробив за рік .
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02.07.2020 15:09
+23
А отвечать за этиг слуг будет бубочка)=
"Слуга народа" Скичко пришел в Раду в "Ролексах" за $21,5 тыс. - Цензор.НЕТ 6025
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02.07.2020 15:11
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Правила форума Рада форумчан
Вже заробив за рік .
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02.07.2020 15:09 Відповісти
Нет, он альфонс
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02.07.2020 15:11 Відповісти
Я тута последний хрен без соли доедаю!А мий слуга КУРВА в РОЛЕКСАХ понты наризае!
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02.07.2020 15:20 Відповісти
Кому карантин, а кому и .....
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02.07.2020 15:37 Відповісти
гардісь шо твой слуга нє бєдствуйє
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02.07.2020 16:22 Відповісти
профессиональный
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02.07.2020 15:48 Відповісти
"Слуга народа" Скичко пришел в Раду в "Ролексах" за $21,5 тыс - Цензор.НЕТ 6650
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02.07.2020 15:18 Відповісти
"Слуга народу" Скічко прийшов у Раду в "Ролексах" за $21,5 тис - Цензор.НЕТ 2235
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02.07.2020 15:36 Відповісти
Команда "новая", замашки "старые"... И кто-то будет утверждать, что пришли НОВЫЕ лица?! Те же "загребущие руки", но пока в "детском" размере! А иногда так "и не по-детски" загребающие...
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02.07.2020 16:50 Відповісти
Скичко самовлюбленный мудак. Очень отвратный человек
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02.07.2020 15:10 Відповісти
а шо, серед зедрисні якісь інші трапляються?
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02.07.2020 15:12 Відповісти
Этот даже среди них выделяется
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02.07.2020 15:12 Відповісти
г-на Скичко "эпоха бидности" явно обошла стороной....
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02.07.2020 15:11 Відповісти
Ні, вона для нього закінчилася рік тому, як главзебіл і обіцяв. Просто 73% думали, що то він їм обіцяв...
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02.07.2020 18:03 Відповісти
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02.07.2020 15:11 Відповісти
А отвечать за этиг слуг будет бубочка)=
"Слуга народа" Скичко пришел в Раду в "Ролексах" за $21,5 тыс. - Цензор.НЕТ 6025
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02.07.2020 15:11 Відповісти
А что? Все правильно. Это раньше, при царях, слуги были бедные. А сейчас слуги богаче господ, которые их выбрали.
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02.07.2020 15:12 Відповісти
"Слуга народа" Скичко пришел в Раду в "Ролексах" за $21,5 тыс - Цензор.НЕТ 7616
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02.07.2020 15:13 Відповісти
зеленые мрази!
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02.07.2020 15:14 Відповісти
для них "эпоха бедности" закончилась, интересно, парикмахер тоже "настриг" уже?
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02.07.2020 15:17 Відповісти
Так он вроде женат на дочери украинского олигарха

"Слуга народу" Скічко прийшов у Раду в "Ролексах" за $21,5 тис - Цензор.НЕТ 8075
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02.07.2020 15:19 Відповісти
https://karavan.ua/zvezdy/aleksandr-skichko-zhenitsja-na-vladelice-roskoshnogo-otelja/
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02.07.2020 15:19 Відповісти
Напомним, Елизавета Юрушева - младшая дочь украинского миллиардера Леонида Юрушева, владеющего, в частности, империей гранд-отелей в Киеве. Лиза воспитывает двоих детей от предыдущего брака - сына Даниила и дочь Тата.
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02.07.2020 15:20 Відповісти
ніччо сібє еРеСПеха!!!
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02.07.2020 16:24 Відповісти
1. господя, и эта пошла по пути навки - дарит мужу часы
2. от эта слуга нарiда, всем слугам слуга
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02.07.2020 16:42 Відповісти
Фу ***, взял бабу с чужими байстрюками и теперь хвастается часами, чтобы люди не говорили что он пиз***лиз
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02.07.2020 21:46 Відповісти
Саме так, "зять не зуй взять"
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04.07.2020 00:55 Відповісти
За 15 баксів копію можна купити, а от їжї скільки опонентам і журналістам.
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02.07.2020 15:20 Відповісти
А сколько стоил ты?
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02.07.2020 15:24 Відповісти
У нього дружина - донька мільярдера... Думаєш, вона з тестем не залошили би його за копію за 15 доларів?
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02.07.2020 15:31 Відповісти
Та не, то он как раньше тюлька себе бусы, купил в магазе "всё по 10" грн.
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02.07.2020 15:20 Відповісти
у петенего протеже свинарчука младшего и то котлы лучше.
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02.07.2020 15:21 Відповісти
Интресно СКОЛЬКО ЕРМАК содрал с Юрушева за проход в список
Может и закон про казино под юрушева готовят
"Слуга народу" Скічко прийшов у Раду в "Ролексах" за $21,5 тис - Цензор.НЕТ 2347
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02.07.2020 15:22 Відповісти
ВИКИПЕДИЯ - ИНТРЕСНАЯ ВЕЩЬ , чтобы знать чем дышат депутаты и власть
Юрушев известен по громкому скандалу двухгодичной давности вокруг "Крюковского вагоностроительного завода" и "Кременчугского сталелитейного завода".
В рамках вагоностроительного бизнеса бизнесмен долгое время состоял в партнерских отношениях с другим кандидатом в президенты - Сергем Тигипко. В середине 2006 года между акционерами возник конфликт: после смены руководства компании, Леонид Юрушев обвинил людей Тигипко в намерении продать предприятие российской "Северстали". Противостояние между акционерами перешло в силовой захват предприятия неизвестными боевыми отрядами. В разгар конфликта Сергея Тигипко поддержала группа "Приват", владевшая почти 33,97% акций. В ответ за Леонида Юрушева заступился Ринат Ахметов, неожиданно заявивший, что ему принадлежит чуть больше 19% акций предприятия.
Надо отметить, что для владельца СКМ весьма нехарактерно вмешиваться в корпоративные конфликты. Тем не менее, наблюдатели утверждают, что на тот момент Ахметов сознательно купил часть пакета акций Леонида Юрушева, чтобы получить право заступиться за земляка. Конфликт разрешился спустя два года. В мае 2008-го Юрушев и Ахметов продали свои пакеты акций в обоих вагоностроительных предприятиях Сергею Тигипко и Игорю Коломойскому.
Главной сферой бизнес-интересов Юрушева называют столичную недвижимость. В частности, совместно с https://dosye.info/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ринатом Ахметовым он финансировал строительство бизнес-центра Leonardo, участвует в строительстве Holiday Inn около станции метро Золотые Ворота.
Кроме того, Леонид Юрушев является главным инвестором строительства 5-ти звездочной гостиницы InterContinental Kyiv и Fairmont Grand Hotel Kyiv. Большинство строительных проектов бизнесмена проходят через компанию ООО "Ярославов Вал".
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02.07.2020 15:31 Відповісти
Досье НА ЧАСЫ 😀😀😀
https://dosye.info/Юрушев,_Леонид_Леонидович
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02.07.2020 15:32 Відповісти
Он же нелох, как вы думаете?
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02.07.2020 15:23 Відповісти
чому дивуватися у них і під нігтями замість грязі алмазна пудра...
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02.07.2020 15:25 Відповісти
Ні там іньша "пудра"
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03.07.2020 15:08 Відповісти
"Слуга народу" Скічко прийшов у Раду в "Ролексах" за $21,5 тис - Цензор.НЕТ 322
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02.07.2020 15:25 Відповісти
Кусок железа на куске мяса
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02.07.2020 15:25 Відповісти
Скорее на куске гавна...
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02.07.2020 15:31 Відповісти
Сначала надо посмотреть КАК ОН ГОЛОСУЕТ
Может и нормальный
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02.07.2020 15:34 Відповісти
Нормальный в зеленом стаде?? Это не возможно...нормальные это стадо обходят стороной...испачкаться боятся...
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02.07.2020 15:45 Відповісти
Возьми депутатов любого созыва при любом президенте - ну прям братья и сестры из одного помета.
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02.07.2020 18:18 Відповісти
серед своїх зебільних пошукай
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03.07.2020 10:06 Відповісти
Скаже що на аліекспрес купив підробку за 50 баксів))
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02.07.2020 15:33 Відповісти
Зелохи нормального себе слугу наголосовали...
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02.07.2020 15:34 Відповісти
Это же Украина. Пост-совковое болото, без надежд и перспектив на будущее.
Успокойтесь, господа.
У каждого второго депутата Рады часы не дешевле а то и дороже, в разы.

"Слуга народу" Скічко прийшов у Раду в "Ролексах" за $21,5 тис - Цензор.НЕТ 892
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02.07.2020 15:34 Відповісти
Как вульгарно. Ярмарка тщеславия мелких душонок.
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02.07.2020 15:36 Відповісти
Это который тамадой работал? Ну шо тут сказать "пацан пришел к успеху", другой вопрос, надолго ли.
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02.07.2020 15:38 Відповісти
Кінець епохи бідності від ЗЕро.Тьфу....гидота.А воно ще й з моєї рідної Черкащини.ЗЕбіли-вас вчергове ......
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02.07.2020 15:41 Відповісти
Нищеброд какой-то. У Путина A. Lange & Sohne Tourbograph Pour le Merite за 400 000 евро.
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02.07.2020 15:42 Відповісти
Мєханізм "https://watch-wiki.org/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BD турбільйон " тіко сто тищ вартий
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02.07.2020 16:32 Відповісти
У ***** кажуть годинник Хубло.
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02.07.2020 18:01 Відповісти
Нікуя ти ***** назвав як... кацап що тут забув?
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03.07.2020 15:06 Відповісти
он же слуга!
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02.07.2020 15:45 Відповісти
Нафига вы это сфоткали? теперь опять придумывать закон придется,запрет на фотографирование часов и других аксессуаров народных депутатов,так как это может являться военной тайной.
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02.07.2020 16:17 Відповісти
А де золота цепура і малиновий піжмак?
Без цепури і піжмака котли не хиляють.
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02.07.2020 16:27 Відповісти
На@сал!
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02.07.2020 16:34 Відповісти
- В условиях карантина, вы соблюдаете социальную дистанцию?
- Социальная дистанция, это между мной и, например, Ринатом Ахметовым. А так, это САНИТАРНАЯ дистанция...
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02.07.2020 17:18 Відповісти
Это копия. я раньше торговал такими и под золото, по 100$ продавал с камнями под азмаз, они в закупке по 18-20$ оптом, а с Гонконга по 10$.
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02.07.2020 17:35 Відповісти
Что часы за 21 тысячу долларов, что нечего пожрать на ужин - "какая разница"? Для зебилов, естественно.
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02.07.2020 17:45 Відповісти
И у нищего народа есть слуги, прикольно
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02.07.2020 18:24 Відповісти
Интересно , как сильно он переживает за пенсионеров.
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02.07.2020 21:23 Відповісти
Какой идиотизм. Если бы вы его не прорекламировали то никто и не знал бы сколько стоят его часы. Ето только бабы ходят ненужными цацками хвастаются. Настоящий счастливый мужик не должен часов носить.
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02.07.2020 21:43 Відповісти
не, самый самый с понятиями - это дважды несудимый:
поцарював та й втик
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03.07.2020 01:14 Відповісти
В країні Війна а жлобо-бидло на понти викидає 21000$ .... акуєть... що петя, що янєлохМінє42 дві купи лайна. Націоналісти мають керувати країною під час війни а не бариги чи блазні.
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03.07.2020 15:04 Відповісти
шо пристебались - заслужил посан......
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03.07.2020 19:48 Відповісти
Новые лица они все такие предприимчивые, когда покупают Ролекс, то это далеко не за последние деньги. Я думаю ГБР и Налоговую должны заинтересоваться этой информацией.
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04.07.2020 22:50 Відповісти
 
 