"Слуга народу" Скічко прийшов у Раду в Rolex за $21,5 тис. ФОТО

"Слугу народу" Олександра Скічка помітили в Раді в годиннику марки Rolex, вартість якого перевищує 21 тис. доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Модель годинника на руці Скічка називається Daytona. Її вартість на офіційному сайті виробника становить 21 419 доларів США.

Згідно з даними на сайті ВР, Скічко народився 1991 року і на момент обрання в Раду був підприємцем у Черкасах.

У Раді він очолює підкомітет з питань залізничного транспорту Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.

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