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Обійми Третьякової та Іванісова, "завдання для Лещенка" на УЗ і листування в чаті СН: "Якщо він ідеальний варіант, для нас це - жопа", - робота ВР 2 липня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 липня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про входження народного депутата Сергія Євтушка до складу депутатської фракції "Батьківщина".

Далі парламентарії продовжили розглядати поправки в проєкт закону про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор № 2285-д. Поправки розглядаються за авторами.

День роботи депутатів в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Обійми Третьякової та Іванісова, завдання для Лещенка на УЗ і листування в чаті СН: Якщо він ідеальний варіант, для нас це - жопа, - робота ВР 2 липня 01

"Слуга народу" Олександр Скічко

Обійми Третьякової та Іванісова, завдання для Лещенка на УЗ і листування в чаті СН: Якщо він ідеальний варіант, для нас це - жопа, - робота ВР 2 липня 02

Скічко прийшов у Раду в годиннику за більш ніж 21 тис. дол.

Обійми Третьякової та Іванісова, завдання для Лещенка на УЗ і листування в чаті СН: Якщо він ідеальний варіант, для нас це - жопа, - робота ВР 2 липня 03

Тим часом Скічко вирішив перевірити повідомлення в чатах: "Є завдання для Лещенка як "ока держави" на УЗ, відповідального за боротьбу з корупцією, дізнатися, куди пішли гроші на капремонт парку пасажирських вагонів".

Обійми Третьякової та Іванісова, завдання для Лещенка на УЗ і листування в чаті СН: Якщо він ідеальний варіант, для нас це - жопа, - робота ВР 2 липня 04

Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко спостерігає за фігуранткою скандалу з "робочою бабою" Іриною Аллахвердієвою. За словами Корнієнка, Аллахвердієвій в скандальному ролику були присвячені тільки кілька слів про її красу, а далі пішло обговорення Домбровської.

Обійми Третьякової та Іванісова, завдання для Лещенка на УЗ і листування в чаті СН: Якщо він ідеальний варіант, для нас це - жопа, - робота ВР 2 липня 05

"Слуга народу" Анатолій Остапенко переглядає свої повідомлення. Зокрема, 29 вересня 2019 року його отримав повідомлення про поповнення рахунку на 370 тис. грн.

Обійми Третьякової та Іванісова, завдання для Лещенка на УЗ і листування в чаті СН: Якщо він ідеальний варіант, для нас це - жопа, - робота ВР 2 липня 06

"Слуга народу" Олександр Пасічний читає "Офіційний чат фракції": "... якщо він - ідеальний варіант, для нас це - жопа. Залишиться Авакова в Прем'єри призначити, а Пороха - головою РНБО. Або Пороха в Прем'єри, а Борисовича на РНБО".

Також зазначимо, що главою РНБО є Президент України.

Обійми Третьякової та Іванісова, завдання для Лещенка на УЗ і листування в чаті СН: Якщо він ідеальний варіант, для нас це - жопа, - робота ВР 2 липня 07

Пленарне засідання Верховної Ради, 2 липня 2020 року.

Обійми Третьякової та Іванісова, завдання для Лещенка на УЗ і листування в чаті СН: Якщо він ідеальний варіант, для нас це - жопа, - робота ВР 2 липня 08

Співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов і "слуга народу" Гео Лерос.


Обійми Третьякової та Іванісова, завдання для Лещенка на УЗ і листування в чаті СН: Якщо він ідеальний варіант, для нас це - жопа, - робота ВР 2 липня 09

"Слуга народу" Максим Бужанський з колегами облюбували місця в ложі Кабміну. Вчора вони також сиділи на міністерських кріслах.

Обійми Третьякової та Іванісова, завдання для Лещенка на УЗ і листування в чаті СН: Якщо він ідеальний варіант, для нас це - жопа, - робота ВР 2 липня 10

"Слуга народу" Микола Тищенко з колегами.

Обійми Третьякової та Іванісова, завдання для Лещенка на УЗ і листування в чаті СН: Якщо він ідеальний варіант, для нас це - жопа, - робота ВР 2 липня 11

"Слуга народу" Галина Третьякова, яка зганьбилася заявою про дітей "низької якості", обговорює щось з колегами. "Слуга народу" Вадим Струневич допиває свій молочний коктейль.

Обійми Третьякової та Іванісова, завдання для Лещенка на УЗ і листування в чаті СН: Якщо він ідеальний варіант, для нас це - жопа, - робота ВР 2 липня 12

Спікер Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук спілкуються з парламентаріями.

Обійми Третьякової та Іванісова, завдання для Лещенка на УЗ і листування в чаті СН: Якщо він ідеальний варіант, для нас це - жопа, - робота ВР 2 липня 13

Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Артур Герасимов.


Обійми Третьякової та Іванісова, завдання для Лещенка на УЗ і листування в чаті СН: Якщо він ідеальний варіант, для нас це - жопа, - робота ВР 2 липня 14

Руслан Стефанчук і Степан Кубів ("ЄС")

Обійми Третьякової та Іванісова, завдання для Лещенка на УЗ і листування в чаті СН: Якщо він ідеальний варіант, для нас це - жопа, - робота ВР 2 липня 15

"Слуга народу" Галина Третьякова, яка зганьбилася заявою про дітей "низької якості", обіймається з колишнім колегою по фракції Романом Іванісовим, який теж був втрапив у скандал. Нагадаємо, восени 2019 року виявилося, що Іванісов раніше був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.

 Обійми Третьякової та Іванісова, завдання для Лещенка на УЗ і листування в чаті СН: Якщо він ідеальний варіант, для нас це - жопа, - робота ВР 2 липня 16

"Слуга народу" Микола Тищенко з колегами

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (14987) Лещенко Сергій (505) Остапенко (5) Кубів Степан (463) Герасимов Артур (297) Разумков Дмитро (1527) Стефанчук Руслан (760) Корнієнко Олександр (666) Струневич (6) Бужанський Максим (103) Скічко (46) Лерос Гео (383) Третьякова Галина (111) Тищенко Микола (351) Іванісов Роман (30) Кормишкіна Аллахвердієва Ірина (39) Пасічний Олександр (1)


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Топ коментарі
+41
шантрапа
показати весь коментар
02.07.2020 15:45
+27
Проходимцы, кухарки, псы безродные и просто дурачье.. Что у вас в голове, 73%?
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02.07.2020 15:51
+23
Баба да, баба да!


Объятия Третьяковой и Иванисова, "задание для Лещенко" на УЗ и переписка в чате СН: "Если он идеальный вариант, для нас - это жопа", - работа ВР 2 июля - Цензор.НЕТ 662
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02.07.2020 15:49
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Правила форума Рада форумчан
шантрапа
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02.07.2020 15:45 Відповісти
вот действительно- ШАНТРАПА
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02.07.2020 15:47 Відповісти
https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1278667231866519552 28 мин

«Слуги» збирають підписи щодо позачергової сесії на 18.00 сьогодні.
Думаєте - по питаннях економічної кризи, коронавірусу, катастрофічних підтоплень на заході країни?
НІ. По законопроекту «Про азартні ігри».
Найважливіше питання в країні
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02.07.2020 16:01 Відповісти
внешнее управление во всей красе- начатое парашенкой
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02.07.2020 16:46 Відповісти
Сколько же Порошенко тебе в горло насрал, что ты никак успокоиться не можешь?
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02.07.2020 18:04 Відповісти
спроси у тех людей, которые проголосовали за клоуна, только бы не видетьпарашенку
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02.07.2020 18:07 Відповісти
а тепбе наверное срет в горло чистым шоколадом?
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02.07.2020 18:08 Відповісти
Оскандалившаяся https://censor.net/video_news/3204174/u_poluchateleyi_sotspomoschi_rojdayutsya_deti_nizkogo_kachestva_kotorye_toje_sadyatsya_na_gosudarstvennye "слуга народа" Галина Третьякова обнимается с ранее оскандалившимся бывшим коллегой по фракции Романом Иванисовым. Напомним, осенью 2019 года выявилось, что https://censor.net/news/3160920/zavtra_ya_zastavlyu_etogo_cheloveka_slojit_mandat_i_uyiti_iz_partii_sluga_naroda_zelenskiyi_ob_ivanisove.

ЗЕльоное днище
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02.07.2020 19:08 Відповісти
Вот и встретились два одиночества. Осталось дело за матрацом.
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02.07.2020 20:10 Відповісти
А що за колхозна сорочка на останньому фото?
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02.07.2020 15:46 Відповісти
Ансамбль Лето 2020, включает в себя ремень с пряжкой, расстегнутый ворот и гель для волос.
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02.07.2020 15:50 Відповісти
Уточнення - Літо 2020 на Троєщині)))
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02.07.2020 15:53 Відповісти
Да, ремень еще хорош с пряжкой махаться с гопотой на дискотеке....
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02.07.2020 15:58 Відповісти
Теж лілював. Тут ще треба шорти а-ля сімейні трусєля та сандалєти з шкарпетками.
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02.07.2020 15:56 Відповісти
Кстати, говорят Прада в этом сезоне разрешила носить носки с сандалиями...
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02.07.2020 15:59 Відповісти
"Пошли навстречу желаниям народа" Объятия Третьяковой и Иванисова, "задание для Лещенко" на УЗ и переписка в чате СН: "Если он идеальный вариант, для нас - это жопа", - работа ВР 2 июля - Цензор.НЕТ 6219
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02.07.2020 16:04 Відповісти
Це мабуть через коронавырус - щоб ноги захистити))
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02.07.2020 16:07 Відповісти
тренд - он у мєндель яка свитка - ранше бабки в селі порали в таких
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02.07.2020 16:53 Відповісти
ЗЕопарк во всей красе.... ЗЕлефилы оргазмируют от просмотра этих кадров...
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02.07.2020 15:46 Відповісти
и запретить хотят их обнародование
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02.07.2020 15:48 Відповісти
Ага. "Не холопское это дело, что барину 370.000 зашло на счет! Чай, сам никогда таких денег в руках не держал, нищеброд сиволапый!"
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02.07.2020 16:08 Відповісти
Объятия Третьяковой и Иванисова, "задание для Лещенко" на УЗ и переписка в чате СН: "Если он идеальный вариант, для нас - это жопа", - работа ВР 2 июля - Цензор.НЕТ 7819
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02.07.2020 15:46 Відповісти
Элитка. У Аллахвердиевой дупло маской не закрыто!
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02.07.2020 15:46 Відповісти
так чтоб все полюбовались тюнингом ))))
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02.07.2020 15:52 Відповісти
С - сосна
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02.07.2020 15:57 Відповісти
Для вас любой вариант будет жопа
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02.07.2020 15:47 Відповісти
мать вашу - цвет общества, гнилой правда
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02.07.2020 15:47 Відповісти
Зє!лбона плєсєнь в пєріод "цвєтєнія"
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02.07.2020 16:55 Відповісти
цвілість
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02.07.2020 16:56 Відповісти
*для нас - это жопа*
наконец то понималка начала включаться
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02.07.2020 15:47 Відповісти
не має тут що і коментувать.....
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02.07.2020 15:48 Відповісти
(ибо зубы стиснуты - чтоб не проблеваться))))
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02.07.2020 15:53 Відповісти
А ось тут бачу кримінал!
"Обнародование государственной тайны высокопоставленного чиновника"
(неча третьесортному люду холопского звания знать, что барину бряцнулось на счет 370 косарей!)

Объятия Третьяковой и Иванисова, "задание для Лещенко" на УЗ и переписка в чате СН: "Если он идеальный вариант, для нас - это жопа", - работа ВР 2 июля - Цензор.НЕТ 5359
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02.07.2020 16:00 Відповісти
причем на счет телефона!!
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02.07.2020 16:18 Відповісти
А это, на минуточку, разовая полученная сумма равнозначная сумме 120 месяцев( или 10 лет) НЕ минимальной пенсии пенсионера Украины.
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02.07.2020 22:18 Відповісти
https://twitter.com/zerkal999

https://twitter.com/zerkal999 Violator 25 https://twitter.com/zerkal999 @zerkal999 https://twitter.com/zerkal999/status/1278605936639213568 4 ч

Ржать. Срать. Ржать.
Всё.
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02.07.2020 15:49 Відповісти
Баба да, баба да!


Объятия Третьяковой и Иванисова, "задание для Лещенко" на УЗ и переписка в чате СН: "Если он идеальный вариант, для нас - это жопа", - работа ВР 2 июля - Цензор.НЕТ 662
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02.07.2020 15:49 Відповісти
Баба Нет!!!
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02.07.2020 15:51 Відповісти
шо ж нет...у нее хватка, как у сумоиста...
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02.07.2020 15:54 Відповісти
Так Иванисов -- насильник, которого грозился выгнать бубочка. Тут еще непонятно кто кого.

Объятия Третьяковой и Иванисова, "задание для Лещенко" на УЗ и переписка в чате СН: "Если он идеальный вариант, для нас - это жопа", - работа ВР 2 июля - Цензор.НЕТ 4904
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02.07.2020 16:02 Відповісти
На суде, смягчающим обстоятельством для Иванисова, было то, что у него "не получилось"... . Так что - не известно, кто в этой паре насильник
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02.07.2020 16:12 Відповісти
о, ты насильник! А-ну, иди-ка сюда!)))
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02.07.2020 16:37 Відповісти
Она сильнее)))
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02.07.2020 16:12 Відповісти
Бабищє, правда низької якості
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02.07.2020 17:04 Відповісти
Целовались бы ещё, да болит влагалищо.
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02.07.2020 20:12 Відповісти
Посмотрел ещё раз, внимательней и вижу, что нельзя обнять необнятное.
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03.07.2020 15:58 Відповісти
Это не корабельная сосна - это баобаб
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03.07.2020 17:18 Відповісти
Это в "десятку"
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03.07.2020 18:30 Відповісти
"...вся та ******* яка сидить у Верховній Раді, то всьо має бути стріляне і пизжене!" (Кузьма Скрабiн)
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02.07.2020 15:50 Відповісти
Проходимцы, кухарки, псы безродные и просто дурачье.. Что у вас в голове, 73%?
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02.07.2020 15:51 Відповісти
Сброд.
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02.07.2020 15:52 Відповісти
Объятия Третьяковой и Иванисова, "задание для Лещенко" на УЗ и переписка в чате СН: "Если он идеальный вариант, для нас - это жопа", - работа ВР 2 июля - Цензор.НЕТ 4583
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02.07.2020 15:54 Відповісти
Пороха - в прем'єри?
Для СН це дійсно ДУПА.
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02.07.2020 15:58 Відповісти
Даже лидеры Зебилов называют Пороха Порохом)) А так да, если уже Петю в Премьры пытаются, то дела действительно крайне хреновые))
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02.07.2020 17:06 Відповісти
Зебилье, ваши рахунки НЕ поповнені на 370000 грн. Расслабьтесь и получайте наслаждение от шоу.
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02.07.2020 16:04 Відповісти
То пересічний зебіл тепер має ледве не дозвіл ФБР та рішення МВФ отримати, щоб переказати понад 5000 грн.
Для "господ" - жодних ускладнень. Смороду не можуть нічого красти апріорі.
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02.07.2020 16:21 Відповісти
Вот ЭТО и есть "низкого качества"!

Объятия Третьяковой и Иванисова, "задание для Лещенко" на УЗ и переписка в чате СН: "Если он идеальный вариант, для нас - это жопа", - работа ВР 2 июля - Цензор.НЕТ 8598
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02.07.2020 16:04 Відповісти
ЖЖЖОПА!
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02.07.2020 16:58 Відповісти
А ее жопа страшная как и ее философия!
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03.07.2020 14:23 Відповісти
Не пойму, кто кого насиловать собирается?
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02.07.2020 17:24 Відповісти
))))))))))))))))

https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен
https://twitter.com/natohawks @natohawks

Зеля, знаешь что такое предательство?
Это когда твой близкий друг Юзик жадно уплетает шоколадный батончик Рошен прямо в сессионном зале Верховной Рады.

Фото:
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=small
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02.07.2020 16:07 Відповісти
Юзік зафоршмачився
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02.07.2020 16:10 Відповісти
Мальчиш-Плохиш, продался буржуинам за шоколадки))
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02.07.2020 16:43 Відповісти
Да, надо как-то фильтровать инфу на цензоре. А то получается, что 19-летний Иванисов изнасиловал 25-летнюю несовершеннолетнюю... Может и изнасиловал, но вранье с совершеннолетием подрывает доверие, может и не Иванисов, и может не изнасиловал?
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02.07.2020 16:22 Відповісти
ст. 117 ч.3 - згвалтування, вчинене групою, або згвалтування неповнолітньої - мабуть, дізнались статтю і розгорнули інформацію помилково. Там була груповуха
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02.07.2020 17:10 Відповісти
там ше була ст 118 ч.2 - там теж про груповуху
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02.07.2020 17:12 Відповісти
Тюнинг ту мач. А вообще баба да, баба да. Сосна.

Обійми Третьякової та Іванісова, "завдання для Лещенка" на УЗ і листування в чаті СН: "Якщо він ідеальний варіант, для нас це - жопа", - робота ВР 2 липня - Цензор.НЕТ 1037
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02.07.2020 16:30 Відповісти
чуть подкачанная, согласен с вами))
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02.07.2020 16:44 Відповісти
соснюча
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02.07.2020 17:01 Відповісти
А рядом кто? Напоминает Мендель в халатике.
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02.07.2020 20:22 Відповісти
Та в них там зараз членкині СН - як сказав би Митець: "Люда, вагонна провідниця котру всі вищезгадані митці ї*уть іноді по черзі, а іноді так".
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02.07.2020 20:34 Відповісти
Понятно, "кружки моего члена" или "члены моего кружка".
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02.07.2020 20:51 Відповісти
свиноматка і гвалтівник ...гарна пара
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02.07.2020 16:50 Відповісти
які ж вони всі убогі......
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02.07.2020 16:51 Відповісти
СторМани ... мошенники пишут мошенникам смс... забавно
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02.07.2020 17:07 Відповісти
Іванісов згвалтував дівчину "низької якості"?
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02.07.2020 17:19 Відповісти
Не підказуйте! Бо "слуги" ще почнуть стругати законопроект про розподіл України за "сословиями" (відповідно до майнової "якості" та належності до СН) - і злочин високоблагородія проти низькоякісного взагалі буде не злочин.
"Ну оттрахал барин девку из низкокачественных - ну и чавой тут такого? чай, ей не привыкать - эти сиволапые и так ябуться под каждым забором, пзда не мыло, не вымылится! её еще и за честь, что его сиятельство ее медведем оприходовал!"
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02.07.2020 17:48 Відповісти
Зоопарк мутантов...
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02.07.2020 18:35 Відповісти
А где главсанврач со своим ковидом, или депутатов это не касается?
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02.07.2020 19:53 Відповісти
Всетаки в ВР необнодимо провести ритуал изгнания бесов, как то уж нивелировалась эта государственная институция и к сожалению по воле избирателей.
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02.07.2020 20:19 Відповісти
Старая истина - народ имеет ту власть, которая его имеет. Только сейчас это в особо изощренной форме, эдакий хардкор.
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02.07.2020 21:37 Відповісти
Этому народу видать такое "шоу" и захотелось, правда, не с жиру, а с дури.
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03.07.2020 07:10 Відповісти
3,14здец полнейший. А можно экзорциста туда? 73% АУ! Вы зробылы це разом. И,**** не одна падла из них не сдохла от ковида.
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02.07.2020 21:36 Відповісти
 
 