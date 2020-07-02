Обійми Третьякової та Іванісова, "завдання для Лещенка" на УЗ і листування в чаті СН: "Якщо він ідеальний варіант, для нас це - жопа", - робота ВР 2 липня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 липня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про входження народного депутата Сергія Євтушка до складу депутатської фракції "Батьківщина".

Далі парламентарії продовжили розглядати поправки в проєкт закону про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор № 2285-д. Поправки розглядаються за авторами.

День роботи депутатів в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

"Слуга народу" Олександр Скічко

Скічко прийшов у Раду в годиннику за більш ніж 21 тис. дол.

Тим часом Скічко вирішив перевірити повідомлення в чатах: "Є завдання для Лещенка як "ока держави" на УЗ, відповідального за боротьбу з корупцією, дізнатися, куди пішли гроші на капремонт парку пасажирських вагонів".

Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко спостерігає за фігуранткою скандалу з "робочою бабою" Іриною Аллахвердієвою. За словами Корнієнка, Аллахвердієвій в скандальному ролику були присвячені тільки кілька слів про її красу, а далі пішло обговорення Домбровської.

"Слуга народу" Анатолій Остапенко переглядає свої повідомлення. Зокрема, 29 вересня 2019 року його отримав повідомлення про поповнення рахунку на 370 тис. грн.

"Слуга народу" Олександр Пасічний читає "Офіційний чат фракції": "... якщо він - ідеальний варіант, для нас це - жопа. Залишиться Авакова в Прем'єри призначити, а Пороха - головою РНБО. Або Пороха в Прем'єри, а Борисовича на РНБО".

Також зазначимо, що главою РНБО є Президент України.

Пленарне засідання Верховної Ради, 2 липня 2020 року.

Співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов і "слуга народу" Гео Лерос.





"Слуга народу" Максим Бужанський з колегами облюбували місця в ложі Кабміну. Вчора вони також сиділи на міністерських кріслах.

"Слуга народу" Микола Тищенко з колегами.

"Слуга народу" Галина Третьякова, яка зганьбилася заявою про дітей "низької якості", обговорює щось з колегами. "Слуга народу" Вадим Струневич допиває свій молочний коктейль.

Спікер Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук спілкуються з парламентаріями.

Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Артур Герасимов.





Руслан Стефанчук і Степан Кубів ("ЄС")

"Слуга народу" Галина Третьякова, яка зганьбилася заявою про дітей "низької якості", обіймається з колишнім колегою по фракції Романом Іванісовим, який теж був втрапив у скандал. Нагадаємо, восени 2019 року виявилося, що Іванісов раніше був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.

"Слуга народу" Микола Тищенко з колегами

Фото: Цензор.НЕТ