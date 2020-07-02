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Мільйонні зловживання викрито на Житомирському бронетанковому заводі, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Мільйонні зловживання викрито на Житомирському бронетанковому заводі, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України викрила посадових осіб Державного підприємства "Житомирський бронетанковий завод" на мільйонних зловживаннях при ремонті систем захисту українських Збройних Сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У межах раніше розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що навесні 2018 року посадовці державного підприємства уклали із львівським науково-виробничим об`єднанням договір на технічне обслуговування та ремонт приладів радіаційної і хімічної розвідки. Вартість ремонту систем захисту становила 2,5 мільйона гривень.

Водночас ініційована СБУ перевірка засвідчила, що на бронетанковому заводі наявна вся необхідна матеріально-технічна база, яка дозволяє без задіяння сторонніх фірм здійснювати обслуговування і налаштування цієї військової техніки. У той же час львівське підприємство необґрунтовано залучило три фірми-субпідрядники, штучно завищивши вартість робіт на понад 60%.

Також дивіться: На Житомирському бронетанковому заводі закупили за держкошти запчастини за завищеною в 2,7-5 разів вартістю, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім того експерти виявили низку порушень технологій ремонту і тестування військових приладів. Це могло призвести до передчасного виходу з ладу обладнання та ставило під загрозу життя і здоров`я військовослужбовців в умовах радіаційної та хімічної небезпеки.

Правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків на бронетанковому заводі та у львівській фірмі, у кількох військових представництвах у Києві, а також за місцями проживання учасників оборудки. Вилучено військову продукцію, договори, фінансову документацію, які доводять неправомірне завищення вартості ремонтних робіт.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Мільйонні зловживання викрито на Житомирському бронетанковому заводі, - контррозвідка СБУ 01
Мільйонні зловживання викрито на Житомирському бронетанковому заводі, - контррозвідка СБУ 02
Мільйонні зловживання викрито на Житомирському бронетанковому заводі, - контррозвідка СБУ 03

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12846) зловживання (76) Житомирський бронетанковий завод (18)


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Топ коментарі
+6
Шо опять????
Миллионные злоупотребления разоблачены на Житомирском бронетанковом заводе, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 6146
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02.07.2020 17:14
+6
Зелёная шобла настоящих мародёров
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02.07.2020 17:27
+6
Эти шоколадные пятна ещё долго будут на нашей одежде. Какого змея пригрели за пять лет.
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02.07.2020 17:36
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Кто то в это верит?
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02.07.2020 17:14 Відповісти
73 ; 63 ; 53 ; 43 ; 33 ; .. % .....
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02.07.2020 17:17 Відповісти
19,5%
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02.07.2020 17:19 Відповісти
контрразведка под видом бухгалтерши следила за дебитом и крердитом?
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02.07.2020 17:31 Відповісти
МЛЯ !!! КРУГОМ ПОЛНО КРЕМЛЕВСКИХ ШПИОНОВ И ПРЕДАТЕЛЕЙ,а они хищением бензина занимаются
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02.07.2020 18:25 Відповісти
Шо опять????
Миллионные злоупотребления разоблачены на Житомирском бронетанковом заводе, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 6146
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02.07.2020 17:14 Відповісти
Я думал на последней фотке с бульбулятором накрыли....
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02.07.2020 17:15 Відповісти
Судам работы -непочатый край.А судов,как таковых нет.Есть решалы.В Накладе только каждый гражданин Украины,который создаёт добавочную стоимость и получает мизер ,из-за таких махинаторов и решал..
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02.07.2020 17:27 Відповісти
Зелёная шобла настоящих мародёров
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02.07.2020 17:27 Відповісти
"Удар по системі протиповітряної оборони": Повітряні сили ЗСУ заявили про обшуки ДБР у трьох зенітних бригадах"https://espreso.tv/news/2020/07/02/quotudar_po_systemi_protypovitryanoyi_oboronyquot_povitryani_syly_zsu_zayavyly_pro_obshuky_dbr_u_trokh_zenitnykh_brygadakh
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02.07.2020 17:29 Відповісти
Эти шоколадные пятна ещё долго будут на нашей одежде. Какого змея пригрели за пять лет.
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02.07.2020 17:36 Відповісти
Это не шоколад, тролик, это ты обосрался. В этот раз это Свинарчуки бубочки.
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02.07.2020 20:13 Відповісти
При Порошенку такого не було!
Чи це при Порошенку?
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02.07.2020 17:41 Відповісти
Читайте внимательно..... "весной 2018"!!!!
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02.07.2020 18:27 Відповісти
За время "войны с Россией" весь Укроборонпром стал хорошей кормушкой.
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02.07.2020 17:54 Відповісти
А эксперты Кто!!!!!!??????? а нашей стране дай бог что бы пару человек соображающих про что речь идет найдется.......
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02.07.2020 17:57 Відповісти
Что осталось ? сейчас начало 2018 года ?
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02.07.2020 18:50 Відповісти
Здається, фСБ(у) займається черговою імітацією та профанацією, в той час як їх колеги-феесбешники з ДБР знищують українську ППО.
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02.07.2020 18:14 Відповісти
Обычная схема с фирмами-прилипалами, завышением смет и откатами. Суммы смешные по сравнению с таинственным исчезновениями сотен единиц бронетехники, складов боеприпасов итд.
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02.07.2020 18:32 Відповісти
Зеленые ежемесячно прилюдно обкрадают бюджет на десятки миллиардов, грабят госрезерв--0 внимания правоохоронных органов, но примахались к смешным суммам с доказательствами уровня казала-мазала!
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02.07.2020 19:30 Відповісти
MG-42 в помощь!
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02.07.2020 19:59 Відповісти
У меня уже какой то скепсис когда читаю, что СБУ что то нашла. Возможно по методичке дискредитируют ведомство.
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02.07.2020 22:24 Відповісти
Всё же это предприятие работающее на оборонку страны ,а значит в подобных инцидентах поможет только стенка с конфискатом
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03.07.2020 02:04 Відповісти
ЖБЗ - видимо, место такое...
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03.07.2020 14:06 Відповісти
 
 