Мільйонні зловживання викрито на Житомирському бронетанковому заводі, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України викрила посадових осіб Державного підприємства "Житомирський бронетанковий завод" на мільйонних зловживаннях при ремонті систем захисту українських Збройних Сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У межах раніше розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що навесні 2018 року посадовці державного підприємства уклали із львівським науково-виробничим об`єднанням договір на технічне обслуговування та ремонт приладів радіаційної і хімічної розвідки. Вартість ремонту систем захисту становила 2,5 мільйона гривень.

Водночас ініційована СБУ перевірка засвідчила, що на бронетанковому заводі наявна вся необхідна матеріально-технічна база, яка дозволяє без задіяння сторонніх фірм здійснювати обслуговування і налаштування цієї військової техніки. У той же час львівське підприємство необґрунтовано залучило три фірми-субпідрядники, штучно завищивши вартість робіт на понад 60%.

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Крім того експерти виявили низку порушень технологій ремонту і тестування військових приладів. Це могло призвести до передчасного виходу з ладу обладнання та ставило під загрозу життя і здоров`я військовослужбовців в умовах радіаційної та хімічної небезпеки.

Правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків на бронетанковому заводі та у львівській фірмі, у кількох військових представництвах у Києві, а також за місцями проживання учасників оборудки. Вилучено військову продукцію, договори, фінансову документацію, які доводять неправомірне завищення вартості ремонтних робіт.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.





