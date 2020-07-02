Нацкорпус провів акцію "Ні - реваншу антиукраїнських сил": Вимагаємо від Мін'юсту скасування реєстрації партій ОПЗЖ і Шарія. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Національний корпус провів масову ходу проти засилля прокремлівських сил в українській політиці.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми принесли листи-звернення і заяви в СБУ і Мін'юст. Дуже банальні вимоги: СБУ має надати докази, перевірити і оприлюднити докази про фінансування і діяльність Медведчука, Шарія, Ківи коштами РФ. На сьогодні ганебним явищем є те, що сам Медведчук і його агенти ОПЗЖ не тільки представлені у владі, а й те, що виконуючи розпорядження Путіна відкрито їдуть у Москву, щоб отримувати вказівки як і що робити в Україні", - зазначили організатори акції.
За їхніми словами, українські патріоти вийшли продемонструвати, що є та сила, яка зупинятиме "ватні шабаші" в Україні.
"Ми сьогодні вимагаємо від СБУ і Міністерства юстиції, щоб була скасована реєстрація політичних партій ОПЗЖ і Шарія. Ми робимо попереджувальну, першу акцію, але це та акція, яка є початком кінця цих ватних ресурсів Путіна", - зазначили організатори.
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Дурик несет угрозу за деньги фсб приноса путинской чекисткой титушни и подорвать украину.
Списывайте в ноль, чтобы его хари в сми больше не было.Несмотря что он за украину вроде воевал.
Списывайте его нак в ноль.
У террориста фуйла в жопе чешется подорвать украину и разорвать ее на части. И кива террористический штык фуйла.Так как в 14м фуйло залил донбасс бензином и подпалил.Но тогда украина руцдураку фуйлу ничего не сделала. Но фуйло хотел докуя править, у себя свои епеня 30 лет никто не ремонтировал, а дураку сразу полмира захотелось.Но не ******. Оно у себя во дворе не наведет порядок, а лезет наводить порядок у соседа.Руцдурак кроме крови и гулага на больше ни на что НЕ СПОСОБЕН по определению.
И кива это дерьмо через которое руцдурак хочет залить бензином и поджечь всю украину.
По факту оказалось без хахла руцдурак это кусок ниначто не годного гавна.
Даже башни и то криво настроило, что все в жопе кроме парочки дураков, которые сразу же обнищают в ноль, как закончится кормушка.
И оно еще обнуляется. Ну это просто пиюдец лохматый.
Ибо не далее как в марте 2019 года его лидер Андрей Билецкий заявлял о том, что Администрация президента Порошенко хочет физически уничтожить командный состав корпуса.
Схема 1.
Путлжилка сссровская "коренные народы".
Протянуть в парламент пулжилку под названием "коренные народы." Это путинская разводка. Украинский парламент принимает татар как коренной народ. Парашка делает свой "референдум" среди татар и крымчаков на основании украинского закона и потом ими легально как бы "по их воле" присоединяет крым к парашке. И ЧТО ЗЕБЛАН ДЕЛАЕТ? Своими руками показывает кацапам, что воевать и постоянно нападать кацапам выгодно, результат то есть.
Такая схема прокатила с абхазией.
НЕту никаких коренных народов, кроме украинцев.И украинской крымской области.Татары хитровыюанные, хотят на.пать хахлов. Им верить НЕЛЬЗЯ. Кр. и венгерским татарам есть свое место за уралом - пусть там пену с крови мутят.Иначе будут постоянные войны везде где-бы они не находились.
Муджа может быть завербован по свежепридуманной теринститутами терпрофессорами схеме 90-10.Где 10% используется на сжирание друг друга путиовских врагов. Тоесть на 90% муджа отстаивает свои интересы и даже хоронит и посылает путиа, а на 10% добивает украину выгодной им схему по коренным народам. 90% гарантируют ему доверия от крайних, чтобы 10% максимально эффективно сработали. Так что фейк в новостях о признании парашкой его террористом есть фейком, чтобы доверять ему и протянуть "коренную" схему. ТАк что все это ***** кацапская обычная мелкая уже.
Но схемка "90-10" путиу очень зашла(тешился новой игрушкой как ребенок, деревянными игрушками дите не наигралось в детстве- гопники отбирали все получше) - ОН ЕЕ на всю катушку сразу включил по всем направлениям песочницы.
И не надо быть лохами. Союзники бывают союзниками до предела своих интересов.Это нужно учитывать в первую очередь, иначе можно нарваться от остановки поддержки до наглого ножа в спину.
Схема 2. Новому террористу и гнилому быку на деньги киве создать отрят путиа для подрыва украины извнутри рпц мп блатной титушней. Финансирование группировки террористов кивы идет от самого биять... путиа.
Схема 3. НАЙДИ САМ.
В качестве самообразовательных целей как живут страны в мире и каким языком правды они разговаривают. ЗАдачка для 25% суперпрогрессивного и самоорганизационного народа в мире по *******.
Нужно весь процесс на.пок превратить в образовательный. И показать будущим поколениям в 25м тысячелетии как древнее самоорганизовательное 25% супер поколение в далеком начале 3 тысячелетия решало такие простые ****-задачки.
PS. Пора 2 агентам путиа дерьмаку и тарану кудато лететь на спецкурсы за новыми задачками. Прошлые чето легко зашли.
А то скоро возможно голод в парашке. И агентуру тут всю вычикают. Каждую тварь спросят.
КАк пример в качестве подсказки с кивой и zik, и зная любимые игрушки путиа, жди теперь голос полностью КАЦАПСКИМ.ДА-да, правда теперь находится на острие лезвия - поймать ее будет только сложнее.Спасибо ВЕЛИКОМУ путиу за это. Без него сложно будет достичь уровня 99.99% имитации правды.
Проблема в том что путиа на практике доказывает одну цитату(человек над человеком..) из библии, которая говорит о возможности 100% имитации правды-откуда это известно было пару тысяч лет назад?
1. У коррупционных олигархов позавчера была схема воровать госпредприятия под видом приватизации и садиться на госбюджет. Получать миллиарды, даже сегодня антиэффективный менеджер ахметка, не вкладывается в производства, не обновляет оборудование, а сидит у бюджета. Как только у бюджета нету денег СТРЕМИТЕЛЬНО БЕДНЕЕТ, как только зеленский дал доступ до бюджета через электроэнергию СТРЕМИТЕЛЬНО БОГАТЕЕТ. А по другому это тело зарабатывать не умеет.
2. У коррупционных олигархов вчера была МОДА доить госчета по газу, свету, цены на жратву, цены на проезд в метро, недодавать пенсии и пр. Принимались законы с соответствующими дырами, депутаты получали за голосование от 1000 до миллионов$ за каждую скрытую схему. Создавались даже паравозы в раде, которые никогда не появлялись в раде, но имели неприкосновенность. Вся схема по виновности, кто подписывался за это, держалась на них. Они получали свои миллионы.Фсб-сбу имела дополнительную работу - контролировать такие схемы и быть в доле.
3. Сегодня у коррупционных олигархов ультра современная мода на коррупционные схемы по штрафам. Благодаря и.геращенко с ее беспрецедентный доступом к карманам всех, изза козлов которые обещали жениться и сбежали(один такой наверное ****** геращиху и *******, и она решила отделаться на всей украине создав фашисткие по правам исполнительные службы и рекордные штрафы). Теперь **** всех украинцев коррупционными схемами по штрафам, штрафы взлетают то тут то там - все изза этой епаетой мужфобки геращенко. ДАже аваков считается уже лохом и все олигархи с него смеются, вынужден поднимать цены на штрафы, делая из украины камерное гетто. Аваков инвестирует в камеры, чтобы получать дивиденды с штрафных госчетов и тд. Модный бизнес таков сегодня. Если видите поднятие штрафов, которые к ситуации не имеют отношения(на-р вирус), там какая-то тварь себе денежный дождь пытается устроить.
В африке в джунглях такого бандустана нету, как беловоротниковские в украине устроили очередное штрафное гетто. Потому на след революции вырезайте в первую очередь чиновников в городских радах, которые есть служителями системы африканского бандустана с полным контролем всех счетов, а дальше выше. И не камнями, а гранатами. Потому что в украине государства НЕТ, а есть хзч за еп.чий аку.вший бандустан под имитацией государства. Менты, суды и прочие исполнительные службы это воровские службы коррупционных олигархов. Пора это дерьмо снова сносить ***** под ноль. Но нужно сделать это правильно, чтобы никто не очухался и не успел напасть. Управиться нужно за ночь, сделать кровавую ночь коррупционерам.
Так нахера строить производства, если на штрафах и счетах на газ, можно украсть в миллион раз больше - система мояхатаскрайников 75%, который заслужил такую бандо-власть и банд-исполнительные службы.
Это способствует деиндустриализации и фейл-стейтирование страны.
4. Завтра будет новая мода. Придумайте сами. И так будет вечно. Пока не начать вырезать чиновников от депутата городрады, до президента(потому что вся страна теперь кормят ахметку, чтобы он снова начал сказочно богатеть и пр.). Составить списки и адреса и родственников ВСЕХ ДЕПУТАТОВ какие только есть, снизу до верху, ВСЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ, всех тварей судей. ЗА НОЧЬ. К.ячить все что взлетает и на машинах убегает. И должно быть все чисто.Чтобы к утру никого из них уже не было и кровь вся смыта. Временная власть и снова на выборы. Если не сделать так 5 раз, толку добиться будет сложно.
А иначе вечная нищета и рабовладение.Также нужно будет взять под контроль все камеры, все центры кто ими управляет - обнулить, чтобы знать где какой депутат, судья или чиновник бежит и где его уничтожить.
Штрафное гетто - форма тоталитаризма
В политике НЕТ друзей,а союзники - только ситуативные.
А на медведчука не нападают, смельчаки.
а треті - охороняють других від перших..
все буде рюкзаків