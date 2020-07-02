Нацкорпус провів акцію "Ні - реваншу антиукраїнських сил": Вимагаємо від Мін'юсту скасування реєстрації партій ОПЗЖ і Шарія. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Національний корпус провів масову ходу проти засилля прокремлівських сил в українській політиці.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми принесли листи-звернення і заяви в СБУ і Мін'юст. Дуже банальні вимоги: СБУ має надати докази, перевірити і оприлюднити докази про фінансування і діяльність Медведчука, Шарія, Ківи коштами РФ. На сьогодні ганебним явищем є те, що сам Медведчук і його агенти ОПЗЖ не тільки представлені у владі, а й те, що виконуючи розпорядження Путіна відкрито їдуть у Москву, щоб отримувати вказівки як і що робити в Україні", - зазначили організатори акції.

За їхніми словами, українські патріоти вийшли продемонструвати, що є та сила, яка зупинятиме "ватні шабаші" в Україні.

"Ми сьогодні вимагаємо від СБУ і Міністерства юстиції, щоб була скасована реєстрація політичних партій ОПЗЖ і Шарія. Ми робимо попереджувальну, першу акцію, але це та акція, яка є початком кінця цих ватних ресурсів Путіна", - зазначили організатори.

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Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.