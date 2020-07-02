Єрмак і Трофімов опублікували спільне селфі: "Не намагайтеся нас розділяти, це марно". ФОТО

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і його перший заступник Сергій Трофімов стверджують, що їх не посварять жодні провокаційні публікації.

Спільне селфі Єрмак опублікував у Фейсбці, а Трофімов у Телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Фото, заряджене на співпрацю. Природа настільки оновилася, що про нас із Сергієм почали писати анонімні телеграм-канали. Прочитали кілька постів, сидячи в кабінеті, ледве стримали посмішку. Не читайте радянських газет!" - написав Єрмак.

"Ми - єдина команда президента Зеленського. Не намагайтеся нас розділяти, це марно!" - додав глава ОП.

Трофімов стверджує, що останнім часом став популярним "у різного виду пранкерів".

"То привіти мені передають, то від мого імені мерам загрожують, то хочуть посіяти смуту в ОП. Читали з Андрієм переписку з псевдоБігусом, довго сміялися", - написав він.

Раніше анонімний телеграм-канал "Джокер" повідомив про те, що між Єрмаком і Трофімовим нібито існує конфлікт.

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