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Єрмак і Трофімов опублікували спільне селфі: "Не намагайтеся нас розділяти, це марно". ФОТО

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і його перший заступник Сергій Трофімов стверджують, що їх не посварять жодні провокаційні публікації.

Спільне селфі Єрмак опублікував у Фейсбці, а Трофімов у Телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Фото, заряджене на співпрацю. Природа настільки оновилася, що про нас із Сергієм почали писати анонімні телеграм-канали. Прочитали кілька постів, сидячи в кабінеті, ледве стримали посмішку. Не читайте радянських газет!" - написав Єрмак.

Єрмак і Трофімов опублікували спільне селфі: Не намагайтеся нас розділяти, це марно 01Єрмак і Трофімов опублікували спільне селфі: Не намагайтеся нас розділяти, це марно 02

"Ми - єдина команда президента Зеленського. Не намагайтеся нас розділяти, це марно!" - додав глава ОП.

Трофімов стверджує, що останнім часом став популярним "у різного виду пранкерів".

"То привіти мені передають, то від мого імені мерам загрожують, то хочуть посіяти смуту в ОП. Читали з Андрієм переписку з псевдоБігусом, довго сміялися", - написав він.

Єрмак і Трофімов опублікували спільне селфі: Не намагайтеся нас розділяти, це марно 03

Раніше анонімний телеграм-канал "Джокер" повідомив про те, що між Єрмаком і Трофімовим нібито існує конфлікт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Куратор затриманого на хабарі голови Кіровоградської ОДА Трофімов пообіцяв нові посадки: Потурань не буде. Всі все бачать!

Автор: 

Трофімов (44) Єрмак Андрій (1377) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+56
Да никто вас разделять, голубки, не собираеться, будете в одной камере сидеть.
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02.07.2020 17:55
+42
Ермак и Трофимов опубликовали совместное селфи: "Не пытайтесь нас разделять, это бесполезно" - Цензор.НЕТ 9177
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02.07.2020 17:58
+34
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен

Зеля, знаешь что такое предательство?
Это когда твой близкий друг Юзик жадно уплетает шоколадный батончик Рошен прямо в сессионном зале Верховной Рады

Ермак и Трофимов опубликовали совместное селфи: "Не пытайтесь нас разделять, это бесполезно" - Цензор.НЕТ 1689
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02.07.2020 18:03
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Може, навіть https://fenya.academic.ru/6651/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_-_%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0 сімдесят один - бабаджанянка
(тьху, який встид!)
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03.07.2020 02:12 Відповісти
Два дебила это сила в дурдоме
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02.07.2020 21:45 Відповісти
Ах вот вы какие, сладенькие! Совет да любовь, ребята!
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02.07.2020 22:12 Відповісти
Оманский ослик не понимает, что эти двое его используют для установления своей власти, когда их люди будут установлены по всей вертикали, поплывет нелох использованным презервативом
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02.07.2020 22:13 Відповісти
Ермак и Трофимов опубликовали совместное селфи: "Не пытайтесь нас разделять, это бесполезно" - Цензор.НЕТ 4264
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02.07.2020 22:24 Відповісти
Чё уместе расскачувацца будут.
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02.07.2020 23:01 Відповісти
Два представителя ЛГБТ- сообщества .
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02.07.2020 23:09 Відповісти
Сиамские близнецы,мать вашу...
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03.07.2020 09:04 Відповісти
Для повної переконаності можете ще і трахнути один одного!
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03.07.2020 11:06 Відповісти
Мразота вонючая
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03.07.2020 17:08 Відповісти
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