Членів угруповання, яке постачало зброю криміналітету, затримали в Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Харкові викрито групу, яка займалася виготовленням короткоствольної вогнепальної зброї та боєприпасів для збуту на території регіону, її організаторів затримано.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, до складу угруповання входило троє вихідців з країн Південного Кавказу. Зловмисники закуповували стартові та шумові пістолети і переробляли їх у бойові. Для виготовлення набоїв вони використовували картеч від мисливської зброї", - написав він.

Основними клієнтами фігурантів були представники кримінальних кіл.

Двох організаторів групи затримали за місцями їх проживання в Харкові. У їхніх помешканнях і автомобілях правоохоронці знайшли і вилучили 5 одиниць вогнепальної зброї, 2 бойові гранати РГД-5 із запалами та набої кустарного виробництва.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення всім трьом учасникам угруповання про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

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