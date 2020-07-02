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Членів угруповання, яке постачало зброю криміналітету, затримали в Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Харкові викрито групу, яка займалася виготовленням короткоствольної вогнепальної зброї та боєприпасів для збуту на території регіону, її організаторів затримано.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, до складу угруповання входило троє вихідців з країн Південного Кавказу. Зловмисники закуповували стартові та шумові пістолети і переробляли їх у бойові. Для виготовлення набоїв вони використовували картеч від мисливської зброї", - написав він.

Основними клієнтами фігурантів були представники кримінальних кіл.

Двох організаторів групи затримали за місцями їх проживання в Харкові. У їхніх помешканнях і автомобілях правоохоронці знайшли і вилучили 5 одиниць вогнепальної зброї, 2 бойові гранати РГД-5 із запалами та набої кустарного виробництва.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення всім трьом учасникам угруповання про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

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Членів угруповання, яке постачало зброю криміналітету, затримали в Харкові, - СБУ 01
Членів угруповання, яке постачало зброю криміналітету, затримали в Харкові, - СБУ 02
Членів угруповання, яке постачало зброю криміналітету, затримали в Харкові, - СБУ 03
Членів угруповання, яке постачало зброю криміналітету, затримали в Харкові, - СБУ 04
Членів угруповання, яке постачало зброю криміналітету, затримали в Харкові, - СБУ 05
Членів угруповання, яке постачало зброю криміналітету, затримали в Харкові, - СБУ 06
Членів угруповання, яке постачало зброю криміналітету, затримали в Харкові, - СБУ 07
Членів угруповання, яке постачало зброю криміналітету, затримали в Харкові, - СБУ 08

Автор: 

зброя (7471) СБУ (12846) Харків (5625)


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Злочинці з південного Кавказу. Це Грузія чи Вірменія?
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02.07.2020 20:38 Відповісти
грызуны и ары - это закавказье , а на югах даги , чехи да ингуши
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02.07.2020 21:34 Відповісти
гуроны должны жить на вершинах казбека в гуронской наротной рыспублике...
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02.07.2020 20:43 Відповісти
Надеюсь, дадут пожизненно....Или выпустят под личное обязательство?
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02.07.2020 21:09 Відповісти
Зачем задерживать? Некоторые граждане страны хором кричат, чтобы им дали свободно приобретать и носить!
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02.07.2020 22:18 Відповісти
Если это оружие и поставляли целым группировкам, то преступность у нас на самом дне.
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24.11.2020 17:47 Відповісти
Судя по арсеналу они имели в виду от 3 до 7 тысяч долларов?
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24.11.2020 17:50 Відповісти
 
 