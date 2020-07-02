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Новини Фото Силовики
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Підполковник СБУ в Одесі вимагав у підприємця $250 тис., його затримали. ФОТОрепортаж

Заступник начальника відділення управління СБУ в Одеській області і ще троє його подільників вимагали у бізнесмена $250 тис. за нерозголошення обставин загибелі народного депутата.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, співробітник спецслужби організував і керував діяльністю злочинного угруповання у складі не менше чотирьох осіб, учасники якого вимагали у підприємця грошові кошти в сумі 250 тис. доларів США за можливе нерозголошення відомостей про обставини загибелі народного депутата України, які можуть йому нашкодити. У випадку відмови від надання коштів, вони погрожували застосувати насильство щодо потерпілого і його близьких родичів", - сказано в повідомленні.

Підполковника СБУ затримали, прокуратура готує клопотання про відсторонення його від посади.

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Йому повідомили про підозру у вимаганні (ч. 4 ст. 189 ККУ). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

У приміщенні УСБУ й у квартирах фігурантів проходять обшуки. Вилучено кілька одиниць зброї і боєприпаси.

Підполковник СБУ в Одесі вимагав у підприємця $250 тис., його затримали 01Підполковник СБУ в Одесі вимагав у підприємця $250 тис., його затримали 02

Підполковник СБУ в Одесі вимагав у підприємця $250 тис., його затримали 03
Підполковник СБУ в Одесі вимагав у підприємця $250 тис., його затримали 04
Підполковник СБУ в Одесі вимагав у підприємця $250 тис., його затримали 05

Автор: 

здирство (284) Одеса (5472) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12846) силовики (2514) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+22
вот такая полиция, сбу, набу-ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ
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02.07.2020 21:49
+18
гнить она начала ещё при совке, а потом расцвела махровым цветом
посмотреть в каких домах живут мусорские и сбушные прокурорские итд св*ньи и на каких тачках катаются, можно просто ок*еть, опричники отдыхают. Как они будут жить когда земельный вопрос перестанут крышевать и фермеров доить!
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02.07.2020 21:54
+14
сгнила система
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02.07.2020 21:50
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Щось не по чину взял.
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02.07.2020 21:46 Відповісти
вот такая полиция, сбу, набу-ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ
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02.07.2020 21:49 Відповісти
А это ты разоблачил и взял преступников? Наверное потому, что ты -не такой. Я не могу понять : какова цель выброса словесного дерьма?!
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02.07.2020 22:07 Відповісти
сгнила система
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02.07.2020 21:50 Відповісти
Сгнила, потому, что - система.
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02.07.2020 21:53 Відповісти
гнить она начала ещё при совке, а потом расцвела махровым цветом
посмотреть в каких домах живут мусорские и сбушные прокурорские итд св*ньи и на каких тачках катаются, можно просто ок*еть, опричники отдыхают. Как они будут жить когда земельный вопрос перестанут крышевать и фермеров доить!
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02.07.2020 21:54 Відповісти
что то долго "гниет" - но всегда как "Феникс"...
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02.07.2020 21:55 Відповісти
и что за депутат??
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02.07.2020 21:50 Відповісти
Підполковник СБУ в Одесі вимагав у підприємця $250 тис., його затримали - Цензор.НЕТ 1082
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02.07.2020 22:27 Відповісти
цифра хоть нормальная, 250тонн, а то 2, три, 5, упыри
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02.07.2020 21:52 Відповісти
И это только - Замначальника отделения управления - предствьте себе какие аппетиты и возможности ВИПов "Конторы"....
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02.07.2020 21:53 Відповісти
им эти подполковники и заносят, сами они не мараются
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02.07.2020 21:57 Відповісти
та понятно...)))
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03.07.2020 12:19 Відповісти
Нет у них никаких аппетитов, разве вы забыли, как Гончарук еще зимой заявил, что "в высшем эшелоне власти коррупции больше нет, экономика накануне рывка и страна готова к эпидемии коронавируса"
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02.07.2020 22:14 Відповісти
я много что помню- пусть себе ответят те , кто за это голосует....
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03.07.2020 12:18 Відповісти
Практически все высшее руководство СБУ долларовые миллионеры, имеют счета в западных банках, недвижимость в Европе, бизнес. Кстати, западные посольства об этом хорошо осведомлены, и успешные дети "бойцов незримого фронта" у них также под пристальным вниманием. Посольства знают, а вот руководству Украины на это наплевать. Так и живем.
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02.07.2020 22:33 Відповісти
система- спрут- мафия...
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03.07.2020 12:16 Відповісти
"...участники которого требовали у предпринимателя денежные средства в сумме 250 тыс долларов США за возможное неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата Украины, которые могут ему навредить."

Народному депутату это вряд ли уже навредит.
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02.07.2020 21:58 Відповісти
на цензоре видимо адепты изречений Кличка работают)
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03.07.2020 19:09 Відповісти
Молодцы! Значит система борьбы с этим злом начинает работать!
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02.07.2020 22:02 Відповісти
За последний месяц Коломойский выкачал из бюджета страны более миллиарда, через своих людей в "Укрнефти", всего потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти его компаниям в 2 раза дешевле мировых цен. Но и это еще не все, сегодня "Укрнефть" заключила контракт на поставку минобороны нефти, да, той самой, которая уже продана Коломойскому за копейки, так вот, цена этих поставок будет самой высокой среди всех предложения на рынке. Видишь, зебильчик, как тебя кормят какашками, а ты хлопаешь в ладошки и просишь еще
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02.07.2020 22:20 Відповісти
Полковник СБУ. Вымогал. Сотни тысяч долларов. Как необычно, верно?
Мы, правда, живем в европейском государстве?
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02.07.2020 22:30 Відповісти
Прошу прощения, возможно ВЫ хотели сказать - еврейском ...
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02.07.2020 22:42 Відповісти
Одесса, СБУ, взятки, депутат - всё так сложно и запутано.
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02.07.2020 22:30 Відповісти
Так это ж СБУ. Туда только кротов и крышевателей берут.
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02.07.2020 23:00 Відповісти
А, шо там за *** стоит с флагом лугандона на спине?
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03.07.2020 00:05 Відповісти
Несчастный и бедный Илон Маске с его мозгами и другие учёные
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03.07.2020 00:14 Відповісти
Знал бы прикуп пошёл бы в СБУ ПОДПОЛКОВНИКОМ и раз в неделю четверть лимона налом
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03.07.2020 00:16 Відповісти
Ещё есть такое звание "подполковник"?
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03.07.2020 00:28 Відповісти
баканов будет расстроен...тыщ 100 ему же должно было уйти.....эххх
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03.07.2020 09:57 Відповісти
 
 