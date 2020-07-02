Підполковник СБУ в Одесі вимагав у підприємця $250 тис., його затримали. ФОТОрепортаж

Заступник начальника відділення управління СБУ в Одеській області і ще троє його подільників вимагали у бізнесмена $250 тис. за нерозголошення обставин загибелі народного депутата.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, співробітник спецслужби організував і керував діяльністю злочинного угруповання у складі не менше чотирьох осіб, учасники якого вимагали у підприємця грошові кошти в сумі 250 тис. доларів США за можливе нерозголошення відомостей про обставини загибелі народного депутата України, які можуть йому нашкодити. У випадку відмови від надання коштів, вони погрожували застосувати насильство щодо потерпілого і його близьких родичів", - сказано в повідомленні.

Підполковника СБУ затримали, прокуратура готує клопотання про відсторонення його від посади.

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Йому повідомили про підозру у вимаганні (ч. 4 ст. 189 ККУ). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

У приміщенні УСБУ й у квартирах фігурантів проходять обшуки. Вилучено кілька одиниць зброї і боєприпаси.





