Масштабна ДТП з українцями в Польщі: госпіталізовано 23 особи, стан чотирьох серйозний, але стабільний. ФОТОрепортаж

У Польщі в аварії за участю двох вантажівок і автобуса травмувалися кілька десятків громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Польське радіо".

32 особи травмувалися внаслідок серйозної дорожньо-транспортної пригоди на національній автодорозі №1 у селі Боґуславіце неподалік Ченстохови в Сілезькому воєводстві. Там зіштовхнулися дві вантажівки та рейсовий автобус, у якому подорожували громадяни України. Вантажівки загорілися. В операції порятунку взяло участь п’ять гелікоптерів та сім карет швидкої допомоги. Попри серйозність ДТП, на щастя, обійшлося без загиблих.

Як повідомляється, аварія сталася у четвер по обіді. На місце прибуло 30 карет швидкої допомоги, чотири медичні гелікоптери з Варшави, Лудзі, Острува Великопольського та Ополя, а також військовий вертоліт Mi-8.

У поліції повідомили, що зіштовхнулися автобус та дві вантажівки, одна з яких перевозила легкозаймисті матеріали. Пожежу погасили прибулі на місце пожежники.

Як повідомляється, в автобусі перебувало 40 громадян України, котрі їхали в напрямку Слупська. Водія затиснуло у транспортному засобі. Його вдалося звільнити.

Постраждалі пасажири покинули автобус переважно власними силами. Це 36 осіб з автобуса та двоє водіїв вантажівок. 23 особи госпіталізували. Стан чотирьох найбільш травмованих осіб серйозний, але стабільний. Їхньому життю не загрожує небезпека.

За попередньою інформацією поліції, в одній із вантажівок пошкодилося колесо. Транспортний засіб з’їхав на праву смугу і в’їхав в автобус попереду. Своєю чергою автобус врізався у наступну вантажівку, що перевозила небезпечні матеріали.

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Фото: "Польське радіо"