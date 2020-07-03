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Новини Фото ДТП
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Масштабна ДТП з українцями в Польщі: госпіталізовано 23 особи, стан чотирьох серйозний, але стабільний. ФОТОрепортаж

У Польщі в аварії за участю двох вантажівок і автобуса травмувалися кілька десятків громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Польське радіо".

32 особи травмувалися внаслідок серйозної дорожньо-транспортної пригоди на національній автодорозі №1 у селі Боґуславіце неподалік Ченстохови в Сілезькому воєводстві. Там зіштовхнулися дві вантажівки та рейсовий автобус, у якому подорожували громадяни України. Вантажівки загорілися. В операції порятунку взяло участь п’ять гелікоптерів та сім карет швидкої допомоги. Попри серйозність ДТП, на щастя, обійшлося без загиблих.

Як повідомляється, аварія сталася у четвер по обіді. На місце прибуло 30 карет швидкої допомоги, чотири медичні гелікоптери з Варшави, Лудзі, Острува Великопольського та Ополя, а також військовий вертоліт Mi-8.

Масштабна ДТП з українцями в Польщі: госпіталізовано 23 особи, стан чотирьох серйозний, але стабільний 01

У поліції повідомили, що зіштовхнулися автобус та дві вантажівки, одна з яких перевозила легкозаймисті матеріали. Пожежу погасили прибулі на місце пожежники.

Як повідомляється, в автобусі перебувало 40 громадян України, котрі їхали в напрямку Слупська. Водія затиснуло у транспортному засобі. Його вдалося звільнити.

Масштабна ДТП з українцями в Польщі: госпіталізовано 23 особи, стан чотирьох серйозний, але стабільний 02

Постраждалі пасажири покинули автобус переважно власними силами. Це 36 осіб з автобуса та двоє водіїв вантажівок. 23 особи госпіталізували. Стан чотирьох найбільш травмованих осіб серйозний, але стабільний. Їхньому життю не загрожує небезпека.

Масштабна ДТП з українцями в Польщі: госпіталізовано 23 особи, стан чотирьох серйозний, але стабільний 03

За попередньою інформацією поліції, в одній із вантажівок пошкодилося колесо. Транспортний засіб з’їхав на праву смугу і в’їхав в автобус попереду. Своєю чергою автобус врізався у наступну вантажівку, що перевозила небезпечні матеріали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автобусна аварія в Польщі: травмовано 16 українців, одна особа - в критичному стані

Масштабна ДТП з українцями в Польщі: госпіталізовано 23 особи, стан чотирьох серйозний, але стабільний 04
Фото: "Польське радіо"

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ДТП (4471) Польща (8528) українці (2538)


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Пощастило що автобус не загорівся...то було б дуже сумно
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03.07.2020 08:06 Відповісти
кстати не впервой нашим туристо так "везет" Польша..... Чехия... Венгрия... в данной ситуации видимо ситуация была вне контроля водителей автобуса... но когда наши водители тупо игнорируют тамошние правила и знаки разметку и предписания.. то как говорится зашквар... жаль людей.... вся поездка насмарку в любом случае....а нервы то и подорванное здоровье, психику и физические травмы не исправишь...
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03.07.2020 08:18 Відповісти
"Масштабное ДТП с украинцами в Польше: госпитализированы 23 человека, состояние четверых серьезное, но стабильное." - состояние девятнадцати шуточное.
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03.07.2020 08:17 Відповісти
Всем благополучного выздоровления !
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03.07.2020 08:24 Відповісти
Туристы?
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03.07.2020 08:34 Відповісти
в одном из грузовиков повредилось колесо. Транспортное средство съехало на правую полосу и въехал в автобус впереди. В свою очередь, автобус врезался в следующую грузовик, перевозивший опасные материалы - послідовність машин на фото інша - згорівша вантажівка, наступна і автобус в кінці - некоректний переклад?
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03.07.2020 10:11 Відповісти
Поляки молодцы, всё у них есть, всё вовремя. Если бы у нас то ...
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03.07.2020 10:12 Відповісти
 
 