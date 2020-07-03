Бар'єри від повені, мішки для піску, стяжки: Швеція допомагає потерпілому від паводку Прикарпаттю. ФОТОрепортаж

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася на території Івано-Франківської області після дощового паводку, прикарпатські рятувальники отримали від уряду Швеції гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідне обладнання, а саме - бар'єри від наводнення, мішки для піску, котушки для бар'єрів, кабельні стяжки та пожежні напірні рукави, прибуло 2 липня і було розвантажене рятувальниками Управління ДСНС в Івано-Франквській області", - йдеться в повідомленні.

Гуманітарна допомога буде передана для потреб постраждалих від паводків районів - Рогатинському, Тлумацькому, Надвірнянському та Галицькому.







Раніше в Україні гуманітарні вантажі направив уряд Італії.

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Нагадаємо, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Постраждали понад 250 населених пунктів. Підтоплено понад 14 тисяч житлових будинків, зруйновані дороги і мости.

На Прикарпатті загинули в результаті стихії 3 людини.

Уряд 25 червня направило майже 700 млн грн на першочергові кроки по ліквідації наслідків повеней на заході України.