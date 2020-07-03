Бар'єри від повені, мішки для піску, стяжки: Швеція допомагає потерпілому від паводку Прикарпаттю. ФОТОрепортаж
Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася на території Івано-Франківської області після дощового паводку, прикарпатські рятувальники отримали від уряду Швеції гуманітарну допомогу.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"Відповідне обладнання, а саме - бар'єри від наводнення, мішки для піску, котушки для бар'єрів, кабельні стяжки та пожежні напірні рукави, прибуло 2 липня і було розвантажене рятувальниками Управління ДСНС в Івано-Франквській області", - йдеться в повідомленні.
Гуманітарна допомога буде передана для потреб постраждалих від паводків районів - Рогатинському, Тлумацькому, Надвірнянському та Галицькому.
Раніше в Україні гуманітарні вантажі направив уряд Італії.
Нагадаємо, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Постраждали понад 250 населених пунктів. Підтоплено понад 14 тисяч житлових будинків, зруйновані дороги і мости.
На Прикарпатті загинули в результаті стихії 3 людини.
Уряд 25 червня направило майже 700 млн грн на першочергові кроки по ліквідації наслідків повеней на заході України.
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Самолайканием занимаешься, разбойник!
А сколько вас на ферме?
Спалился, 15-ый!
Огромное спасибо и уважение Швеции за помощь!!
Швеция озабочена ликвидацией последствий потопа в нашей стране, а наши зелёные народные избранники, в это самое время озабочены только легализацией игрального бизнеса.