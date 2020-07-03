УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6572 відвідувача онлайн
Новини Фото
2 788 18

Бар'єри від повені, мішки для піску, стяжки: Швеція допомагає потерпілому від паводку Прикарпаттю. ФОТОрепортаж

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася на території Івано-Франківської області після дощового паводку, прикарпатські рятувальники отримали від уряду Швеції гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідне обладнання, а саме - бар'єри від наводнення, мішки для піску, котушки для бар'єрів, кабельні стяжки та пожежні напірні рукави, прибуло 2 липня і було розвантажене рятувальниками Управління ДСНС в Івано-Франквській області", - йдеться в повідомленні.

Гуманітарна допомога буде передана для потреб постраждалих від паводків районів - Рогатинському, Тлумацькому, Надвірнянському та Галицькому.

Барєри від повені, мішки для піску, стяжки: Швеція допомагає потерпілому від паводку Прикарпаттю 01
Барєри від повені, мішки для піску, стяжки: Швеція допомагає потерпілому від паводку Прикарпаттю 02
Барєри від повені, мішки для піску, стяжки: Швеція допомагає потерпілому від паводку Прикарпаттю 03

Раніше в Україні гуманітарні вантажі направив уряд Італії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для ліквідації наслідків паводків на Західній Україні потрібно ще 2 млрд грн, - Шмигаль

Нагадаємо, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Постраждали понад 250 населених пунктів. Підтоплено понад 14 тисяч житлових будинків, зруйновані дороги і мости.

На Прикарпатті загинули в результаті стихії 3 людини.

Уряд 25 червня направило майже 700 млн грн на першочергові кроки по ліквідації наслідків повеней на заході України.

Автор: 

Карпати (261) паводок (233) допомога (8370) Швеція (957) Закарпатська область (2051)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
а де зешмаркли?
показати весь коментар
03.07.2020 13:14
+3
Увольте Авакова - он не сумел организовать работу МЧС
показати весь коментар
03.07.2020 13:21
+3
он тебе ничего не должен
показати весь коментар
03.07.2020 13:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а де зешмаркли?
показати весь коментар
03.07.2020 13:14 Відповісти
он тебе ничего не должен
показати весь коментар
03.07.2020 13:22 Відповісти
Твой второй ник - neo003?
показати весь коментар
03.07.2020 13:26 Відповісти
кацап займись результатами выборов
показати весь коментар
03.07.2020 13:27 Відповісти
Значит, в 10-ку!
Самолайканием занимаешься, разбойник!
показати весь коментар
03.07.2020 13:31 Відповісти
Бар'єри від повені, мішки для піску, стяжки: Швеція допомагає потерпілому від паводку Прикарпаттю - Цензор.НЕТ 3864 Ты - 15-ый.
А сколько вас на ферме?
показати весь коментар
03.07.2020 13:23 Відповісти
а вас на кацапоферме? Сра..ть не надоело? Следи за шмарклей.
показати весь коментар
03.07.2020 13:26 Відповісти
Значит, я прав.
Спалился, 15-ый!
показати весь коментар
03.07.2020 13:27 Відповісти
Порошенкова працює, Де допомога мультиміліонера Зеленскького, нарІдного презедента?
показати весь коментар
03.07.2020 13:41 Відповісти
Увольте Авакова - он не сумел организовать работу МЧС
показати весь коментар
03.07.2020 13:21 Відповісти
Не смог дождь выключить и деревья быстрорастущие посадить.
показати весь коментар
03.07.2020 13:25 Відповісти
Фууу, одна ботоферма здесь!
Огромное спасибо и уважение Швеции за помощь!!
показати весь коментар
03.07.2020 13:34 Відповісти
ІКЕА - бук, дуб, сосна, модрина, берека, бук, а взамін мішки з піском. Як монголії - літаки, а взамін кизяк і солома. Цілуйте пенькі в лобік і воно попустить.
показати весь коментар
03.07.2020 13:39 Відповісти
Депутати там також є...бошат в поті чола(((
показати весь коментар
03.07.2020 13:39 Відповісти
Это просто прелестно.
Швеция озабочена ликвидацией последствий потопа в нашей стране, а наши зелёные народные избранники, в это самое время озабочены только легализацией игрального бизнеса.
показати весь коментар
03.07.2020 13:43 Відповісти
 
 