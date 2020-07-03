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Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд залишив чинним рішення Шевченківського районного суду Києва про обрання активісту Сергію Стерненку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне рішення суд ухвавлив у п'ятницю, розглянувши апеляції захисту Стерненка.

"Визначення слідчого судді Шевченківського райсуду про застосування цілодобового домашнього арешту для Стерненка ... залишити без змін, апеляційні скарги адвокатів підозрюваних залишити без задоволення", - йдеться в ухвалі суду.

Суд оголосив тільки результативну частину рішення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд розглядає апеляцію на запобіжний захід активісту Стерненку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом 01
Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом 02
Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом 03
Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом 04
Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом 05
Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом 06
Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом 07
Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом 08
Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом 09
Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом 10
Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом 11
Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом 12
Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом 13
Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом 14
Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом 15
Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом 16
Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом 17
Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом 18

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

Читайте також: Вночі з Одеси приїхали поліцейські, щоб розповісти про правила домашнього арешту. Не дочекавшись адвокатів, вони поїхали, - Стерненко

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Суд обрав Стерненко запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екс-лідера Правого сектора в Одесі Сергія Стерненко. Під час нападу на Стерненко Кузнєцов загинув.

Автор: 

апеляція (502) суд (11698) Стерненко Сергій (393) домашній арешт (197)


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Топ коментарі
+10
В Украине судебной системы нет. Украинцам нужно создавать украинское государство с нуля.
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03.07.2020 13:54
+6
Не стал бы отбиваться - лежал бы спокойно в гробу, решил защитить свою жизнь - на скамью подсудимых!
Такова концепция новой Конституции страны от Зеленского и Ко для всех, кто в 2013-2014 решил защитить Украину!
П.С. Власть, как бы говорит, когда страна в опасности - играйте членом на пианино, а не ходите на митинги.
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03.07.2020 14:20
+4
73/43%зебіли https://censor.net/user/420539 https://censor.net/user/347491, ну, ви ж самі за цю систему нагаласували! Нащо ви оце зараз всираєтесь?
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03.07.2020 14:18
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В Украине судебной системы нет. Украинцам нужно создавать украинское государство с нуля.
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03.07.2020 13:54 Відповісти
Шановні судді, для Вас є цікава інформація! Охоронна агенція Самсон, яка є ментовсько-циганською бандою найманих вбивць, охоронці якої напали на Стерненка та його дівчину вночі, за попередньою змовою і групою осіб, так от ця банда Самсон знову вбила людину! А це вже означає що Самсок це класична організована преступна група і її члени не можуть розглядатись судом як звичайні перехожі. Звичайних перехожих ця банда вбиває просто так!
Насолоджуйтесь панове!

https://www.facebook.com/info.ukka?__tn__=lCH-R&eid=ARDbXfi2VqKDwxgy12VhOxLOnxcOHW-m2Tms2wZAaET-snjIcUg5cANCimEJcFQo7pqFWcb_9YCGQLlG&hc_ref=ARRrS7Cxvk7nQwHFi--4R9M9uKnZHuzriQeiVmkCs4u22bFiT7HsIP27zC4Qywv_HA8&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARDjrpaw1lT7ekNoXGER0exa7SCCAlccqlB3rpDMr6EmA9ii-rYtIbirswaG94E6SR--7tefDi-******************************************************************************************************************-M7sefObS0qi236KA1z39wE3NEdd0O2NW-f50nOXkOppE27wzJfCpzQ-gH8EVhAZHnHi2F5jsnguqg6wl4u3e10z0AbaDcUb7V40A Олеся Голодок перебуває в https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0/106567572712806?__tn__=kCH-R&eid=ARApPhTxmxm0_QdmlX0bS51B7FoDdnKiP7eqHq81VgeccK6hSQy4S5EwoczYuKjeRcP9Lft-ZXBYGeS_&hc_ref=ARRrS7Cxvk7nQwHFi--4R9M9uKnZHuzriQeiVmkCs4u22bFiT7HsIP27zC4Qywv_HA8&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARDjrpaw1lT7ekNoXGER0exa7SCCAlccqlB3rpDMr6EmA9ii-rYtIbirswaG94E6SR--7tefDi-******************************************************************************************************************-M7sefObS0qi236KA1z39wE3NEdd0O2NW-f50nOXkOppE27wzJfCpzQ-gH8EVhAZHnHi2F5jsnguqg6wl4u3e10z0AbaDcUb7V40A Одеса .

https://www.facebook.com/info.ukka/posts/2180433112103357?__xts__%5B0%5D=68.ARDjrpaw1lT7ekNoXGER0exa7SCCAlccqlB3rpDMr6EmA9ii-rYtIbirswaG94E6SR--7tefDi-******************************************************************************************************************-M7sefObS0qi236KA1z39wE3NEdd0O2NW-f50nOXkOppE27wzJfCpzQ-gH8EVhAZHnHi2F5jsnguqg6wl4u3e10z0AbaDcUb7V40A&__tn__=H-R 27 червня о 15:46

ьный импульс отсутствует напрочь. И гибнут люди. Тупо и банально. От удара.
Ещё одна смерть в Одессе на счету цыган-шоу.
Как вам спится, пан Махотин? Подопечные ваши снова человека убили. Смотрите мундир честью не испачкайте. Вы ж животинок снова отмажете. Снова асфальт поднимется и ударит потерпевшего в живот. Несчастный случай?
Вся наша жизнь один большой несчастный случай...
Дорогие мои Одесситы и гости города! Берегите себя и своих близких. Банда «самсон» под руководством первых лиц ГУНП в Одесской области «случайно» регулярно убивает людей... 🤷‍♀️ ну что ж... бывает...🤦‍♀️
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03.07.2020 14:03 Відповісти
https://www.facebook.com/info.ukka?__tn__=lCH-R&eid=ARDbXfi2VqKDwxgy12VhOxLOnxcOHW-m2Tms2wZAaET-snjIcUg5cANCimEJcFQo7pqFWcb_9YCGQLlG&hc_ref=ARRrS7Cxvk7nQwHFi--4R9M9uKnZHuzriQeiVmkCs4u22bFiT7HsIP27zC4Qywv_HA8&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARDjrpaw1lT7ekNoXGER0exa7SCCAlccqlB3rpDMr6EmA9ii-rYtIbirswaG94E6SR--7tefDi-******************************************************************************************************************-M7sefObS0qi236KA1z39wE3NEdd0O2NW-f50nOXkOppE27wzJfCpzQ-gH8EVhAZHnHi2F5jsnguqg6wl4u3e10z0AbaDcUb7V40A Олеся Голодок перебуває в https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0/106567572712806?__tn__=kCH-R&eid=ARApPhTxmxm0_QdmlX0bS51B7FoDdnKiP7eqHq81VgeccK6hSQy4S5EwoczYuKjeRcP9Lft-ZXBYGeS_&hc_ref=ARRrS7Cxvk7nQwHFi--4R9M9uKnZHuzriQeiVmkCs4u22bFiT7HsIP27zC4Qywv_HA8&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARDjrpaw1lT7ekNoXGER0exa7SCCAlccqlB3rpDMr6EmA9ii-rYtIbirswaG94E6SR--7tefDi-******************************************************************************************************************-M7sefObS0qi236KA1z39wE3NEdd0O2NW-f50nOXkOppE27wzJfCpzQ-gH8EVhAZHnHi2F5jsnguqg6wl4u3e10z0AbaDcUb7V40A Одеса .

https://www.facebook.com/info.ukka/posts/2180433112103357?__xts__%5B0%5D=68.ARDjrpaw1lT7ekNoXGER0exa7SCCAlccqlB3rpDMr6EmA9ii-rYtIbirswaG94E6SR--7tefDi-******************************************************************************************************************-M7sefObS0qi236KA1z39wE3NEdd0O2NW-f50nOXkOppE27wzJfCpzQ-gH8EVhAZHnHi2F5jsnguqg6wl4u3e10z0AbaDcUb7V40A&__tn__=H-R 27 червня о 15:46

💥ОБЕЗЬЯНА С ГРАНАТОЙ. 🐵
Вот именно так я воспринимаю «охранников» банды «самсон».
Когда бить научили, а электричество в черепную коробочку не провели. Мыслительный импульс отсутствует напрочь. И гибнут люди. Тупо и банально. От удара.
Ещё одна смерть в Одессе на счету цыган-шоу.
Как вам спится, пан Махотин? Подопечные ваши снова человека убили. Смотрите мундир честью не испачкайте. Вы ж животинок снова отмажете. Снова асфальт поднимется и ударит потерпевшего в живот. Несчастный случай?
Вся наша жизнь один большой несчастный случай...
Дорогие мои Одесситы и гости города! Берегите себя и своих близких. Банда «самсон» под руководством первых лиц ГУНП в Одесской области «случайно» регулярно убивает людей... 🤷‍♀️ ну что ж... бывает...🤦‍♀️
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03.07.2020 14:04 Відповісти
Одесская полиция задержала сотрудника частной охранной фирмы, до смерти избившего человека (обновлено)

Сотрудник одесской частной охранной фирмы «Самсон» Олег Л. избил до смерти мужчину и скрылся.
Как сообщили «Думской» в полиции, инцидент произошел еще в ночь на 21 июня на улице Грушевского.
В ходе конфликта охранник нанес мощный удар в живот безработному жителю области 1976 года рождения. Пострадавший уехал домой в Николаевский район, а на следующий день обратился к врачам. Его госпитализировали в Березовскую ЦРБ с диагнозом «перитонит», но спасти мужчину не удалось: утром 23 июня он скончался.
Полиция открыла уголовное производство по части 2 ст. 121 (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего). Была установлена личность человека, нанесшего удар. Олегу Л. заочно объявили о подозрении. Сейчас его разыскивают.
ОБНОВЛЕНО В 16:35. По данным пресс-службы ГУНП, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника - 35-летнего жителя Малиновского района Одессы.
По словам подозреваемого, в тот вечер он был изрядно навеселе, что и стало причиной агрессивного поведения к незнакомцу.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.
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03.07.2020 14:06 Відповісти
Два охоронця Самсона, вночі побили людину, а вона за кілька діб померла. Ось такий розклад. Так само намагались вбити і Стерненка, але не вийшло! Тепер Стерненка намагаються засудити руками суддівської мафії! Фактично мафія одна - "правоохоронна" і бандити Самсона та судді це члени одного організованного злочинного угруповання і мають сідіти разом на лаві підсудних та в тюрмі!
Ось відео по розслідуванню нічного нападу на людину охоронцями Самсона.
https://youtu.be/cjL3y-Ph47Q Поліцейські затримали одесита за підозрою у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень
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03.07.2020 14:12 Відповісти
Ты бы лучше работу нашел в реале, чем здесь под каждой новостью десяток опорожнений за гроши делаешь.
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03.07.2020 14:16 Відповісти
73/43%зебіли https://censor.net/user/420539 https://censor.net/user/347491, ну, ви ж самі за цю систему нагаласували! Нащо ви оце зараз всираєтесь?
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03.07.2020 14:18 Відповісти
Эту "судебную" систему не зе содал - она создалась при кравчуке и кучме когда шло тотальное разграбление ими народного достояния.
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03.07.2020 15:53 Відповісти
за него не борется Саак . , Стерненко.был против Порошенко ,при клоуне Зелешмойском лучше?
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03.07.2020 14:36 Відповісти
- Значитца, так и запишем: Вы - не жулик, Вы человека убили.(с)
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03.07.2020 15:19 Відповісти
Зря он под НБУ "митинги" бенины снимал, теперь вот, а следствие будет тянуться три года...
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03.07.2020 13:59 Відповісти
Несмотря на нимб святости.
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03.07.2020 14:02 Відповісти
Не стал бы отбиваться - лежал бы спокойно в гробу, решил защитить свою жизнь - на скамью подсудимых!
Такова концепция новой Конституции страны от Зеленского и Ко для всех, кто в 2013-2014 решил защитить Украину!
П.С. Власть, как бы говорит, когда страна в опасности - играйте членом на пианино, а не ходите на митинги.
показати весь коментар
03.07.2020 14:20 Відповісти
высшая степень сарказма
Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом - Цензор.НЕТ 1456
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03.07.2020 14:26 Відповісти
Я бубню себе под нос, они бубнят, мы бубним, Бубочка бубнит, Бубинский бубнит. Уже год бубнят. Совсем забубнели! И Украина это терпит. Хватит! Українці, хто є громадянами, а не бидлом, піднімайтеся на рішучий спротив банді бубнючих!
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03.07.2020 14:33 Відповісти
Коли в 2014 - 2019 майданівці і добровольці волали скрізь, що київська апелячка - це збіговисько тупої сєпарні, то влада і гарант ніяк не реагували.
І зелені теж погано закінчать, якщо так само жуватимуть соплі.
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03.07.2020 15:23 Відповісти
У нас нет правоохранительных органов.
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03.07.2020 20:20 Відповісти
 
 