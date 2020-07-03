Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд залишив чинним рішення Шевченківського районного суду Києва про обрання активісту Сергію Стерненку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне рішення суд ухвавлив у п'ятницю, розглянувши апеляції захисту Стерненка.

"Визначення слідчого судді Шевченківського райсуду про застосування цілодобового домашнього арешту для Стерненка ... залишити без змін, апеляційні скарги адвокатів підозрюваних залишити без задоволення", - йдеться в ухвалі суду.

Суд оголосив тільки результативну частину рішення.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

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У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Суд обрав Стерненко запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екс-лідера Правого сектора в Одесі Сергія Стерненко. Під час нападу на Стерненко Кузнєцов загинув.