Угруповання виготовляло підроблені дипломи для терористів "ДНР" на Харківщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України в Харківській області викрила та припинила діяльність групи, учасники якої виготовляли для терористів "ДНР" підроблені дипломи про вищу освіту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За версією слідства, організувала масштабне виготовлення підроблених дипломів українських вишів група мешканців Харківського та Київського регіонів. Клієнтами зловмисників були учасники незаконних збройних формувань, які використовували підробки для просування по службі та отримання фейкових офіцерських звань.

Оформлення замовлень здійснювалося на спеціально розроблених інтернет-сайтах, а оплата ‒ через електронні перекази. Після виготовлення документи поштою відправляли до окупованих районів Донеччини через тимчасово підконтрольні окупантам ділянки українського кордону.

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За даними слідства, щомісяця зловмисники виготовляли та збували майже сотню підроблених дипломів. Вартість одного становила у середньому 500 доларів США, залежно від рівня вишу. Учасники групи використовували при виготовленні фальшивок номери справжніх дипломів, виданих раніше.

Слідчі СБ України затримали одного з учасників злочинної групи у поштовому відділенні в райцентрі на Харківщині під час відправки підробленого диплома для бойовика артилерійської бригади терористів "ДНР".

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

У ході обшуків орендованого зловмисниками офісного приміщення у Києві та за місцями мешкання фігурантів оперативники та слідчі вилучили докази протиправної діяльності, які будуть долучені до матеріалів справи.





