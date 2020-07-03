УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6506 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 781 22

Угруповання виготовляло підроблені дипломи для терористів "ДНР" на Харківщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України в Харківській області викрила та припинила діяльність групи, учасники якої виготовляли для терористів "ДНР" підроблені дипломи про вищу освіту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За версією слідства, організувала масштабне виготовлення підроблених дипломів українських вишів група мешканців Харківського та Київського регіонів. Клієнтами зловмисників були учасники незаконних збройних формувань, які використовували підробки для просування по службі та отримання фейкових офіцерських звань.

Оформлення замовлень здійснювалося на спеціально розроблених інтернет-сайтах, а оплата ‒ через електронні перекази. Після виготовлення документи поштою відправляли до окупованих районів Донеччини через тимчасово підконтрольні окупантам ділянки українського кордону.

Також дивіться: Терористи "ДНР" погрозами і тортурами намагалися завербувати мешканця Вінниччини, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

За даними слідства, щомісяця зловмисники виготовляли та збували майже сотню підроблених дипломів. Вартість одного становила у середньому 500 доларів США, залежно від рівня вишу. Учасники групи використовували при виготовленні фальшивок номери справжніх дипломів, виданих раніше.

Слідчі СБ України затримали одного з учасників злочинної групи у поштовому відділенні в райцентрі на Харківщині під час відправки підробленого диплома для бойовика артилерійської бригади терористів "ДНР".

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

У ході обшуків орендованого зловмисниками офісного приміщення у Києві та за місцями мешкання фігурантів оперативники та слідчі вилучили докази протиправної діяльності, які будуть долучені до матеріалів справи.

Угруповання виготовляло підроблені дипломи для терористів ДНР на Харківщині, - СБУ 01
Угруповання виготовляло підроблені дипломи для терористів ДНР на Харківщині, - СБУ 02
Угруповання виготовляло підроблені дипломи для терористів ДНР на Харківщині, - СБУ 03

Автор: 

СБУ (12847) Харківщина (6054) фальшивий диплом (15) найманці рф (2060)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Це вже не актуально, давай краще перевіримо твій IQ: Як звати собаку Путіна?
показати весь коментар
03.07.2020 14:46
+5
Группировка изготовляла поддельные дипломы для террористов "ДНР" на Харьковщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 7010
показати весь коментар
03.07.2020 14:43
+5
Угруповання виготовляло підроблені дипломи для терористів "ДНР" на Харківщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 7613
показати весь коментар
03.07.2020 15:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это рассадник террористов и коллаборационистов
показати весь коментар
03.07.2020 14:39 Відповісти
Проверьте дипломы у порохоботов ревки и гроси,они там же отоварились дипломами.
показати весь коментар
03.07.2020 14:41 Відповісти
Це вже не актуально, давай краще перевіримо твій IQ: Як звати собаку Путіна?
показати весь коментар
03.07.2020 14:46 Відповісти
Не правильно. Ваш діагноз - F73. Ориентировочный IQ ниже 20 (в зрелом возрасте умственное развитие ниже развития в трехлетнем возрасте). Результатом является тяжелое ограничение самообслуживания, коммуникабельности и подвижности, а также повышенная сексуальность(с).
показати весь коментар
03.07.2020 14:50 Відповісти
Так ты измерил?скажи нам сколько там дециметров,не стесняйся.
показати весь коментар
03.07.2020 14:52 Відповісти
Діагноз передбачає госпіталізацію і примусове лікування.
показати весь коментар
03.07.2020 14:55 Відповісти
Здорово да я тебя,петушка свинопорохоботского, на место поставил.
показати весь коментар
03.07.2020 15:00 Відповісти
Як звати собаку Путіна?
показати весь коментар
03.07.2020 15:07 Відповісти
Ты дуриком то не прикидывайся,если хочешь показаться крутым украинцем,а не паршивой шестеркой инвестора липецкого завода,тогда нужно здесь не вопросики гаденькие задавать,а красиво,смело и хлёстко высказывать утверждения,учись порохобот.Путин - педофил.Ты сможешь это хотя бы повторить.
показати весь коментар
03.07.2020 15:12 Відповісти
Як можна дискутувати з особою і сприймати її серйозно, яка переводить розмову на предмет глибини піхви? Тому тільки діагноз F73 - звикай жити з цим якось.
показати весь коментар
03.07.2020 15:36 Відповісти
А відповідь бо для українця лежить на поверхні.
показати весь коментар
03.07.2020 17:01 Відповісти
Группировка изготовляла поддельные дипломы для террористов "ДНР" на Харьковщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 7010
показати весь коментар
03.07.2020 14:43 Відповісти
Тоесть справки атестаты об образовании печатать можно а дипломы ВУЗов пока низзя? Ждем нового закона о признании Украиной дипломов выданных главарями террористов
показати весь коментар
03.07.2020 14:43 Відповісти
Вполне возможно по таким "дипломам" зеленая власть будет назначать губернаторов. министров и их замов, кандидатов в меры и так далее, потому что для них самое главное,чтобы "претендент" люто ненавидел Украину и все украинское, а с этим у лугандонов все в порядке.
показати весь коментар
03.07.2020 14:51 Відповісти
А вот это зря. Им нужно побольше было выдавать дипломов хирургов, пилотов, железнодорожников. Может хоть както проредили бы народонаселение Даунбасии.
показати весь коментар
03.07.2020 15:35 Відповісти
Так потом этот херург тебе же аппендицит вырезать будет
показати весь коментар
03.07.2020 15:42 Відповісти
Угруповання виготовляло підроблені дипломи для терористів "ДНР" на Харківщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 7613
показати весь коментар
03.07.2020 15:41 Відповісти
а то не видно що в нас при владі одні "дипломовані"праффєсарра а інші до корита підпирають і похрюкують...а мавп з бамбасу завидки беруть
показати весь коментар
03.07.2020 15:42 Відповісти
інтересно,а яка пошта працює з терористами?
показати весь коментар
03.07.2020 15:51 Відповісти
Детки Проффессора.
показати весь коментар
03.07.2020 15:53 Відповісти
дипломы отправляли по почте в ДНР/ЛНР. Это какой почтой?
показати весь коментар
03.07.2020 16:43 Відповісти
 
 