Заарештовано мешканця Волині, який "продавав" посади в уряді. ФОТОрепортаж (оновлено)

Висунуто підозру мешканцю Волині, який, обіцяючи посприяти в призначенні громадянина на посаду Міністра Кабінету Міністрів України, шахрайським шляхом заволодів 200 тис. дол. США.

Про це Цензор.НЕТ повідомила начальниця сектору комунікації Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська.

За її словами, підозру висунуто за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

За рішенням Луцького міськрайонного суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з правом внесення застави на суму 1 млн 261 тис. 200 грн.

Як інформує Офіс Генпрокурора, шахрая затримали під час одержання коштів.

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