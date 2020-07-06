Заарештовано мешканця Волині, який "продавав" посади в уряді. ФОТОрепортаж (оновлено)
Висунуто підозру мешканцю Волині, який, обіцяючи посприяти в призначенні громадянина на посаду Міністра Кабінету Міністрів України, шахрайським шляхом заволодів 200 тис. дол. США.
Про це Цензор.НЕТ повідомила начальниця сектору комунікації Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська.
За її словами, підозру висунуто за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
За рішенням Луцького міськрайонного суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з правом внесення застави на суму 1 млн 261 тис. 200 грн.
Як інформує Офіс Генпрокурора, шахрая затримали під час одержання коштів.
Топ коментарі
+21 буков
показати весь коментар03.07.2020 15:28
+10 Valentin Nasus
показати весь коментар03.07.2020 15:31
+8 росися вперде #403471
показати весь коментар03.07.2020 15:30
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разве в "Законе о защите потребителей" есть статья за продажу ВОЗДУХА ?
до "впіймати на гарячому" москвинський відповідник - "схватіть за руку"
А мы продолжаем сидеть на диванах, вместо того, чтобы выйти на улицы... Ну-ну.
и не продешевить.
І клюють же дебіли .
Вот, например Ермак, глава ОП.
Казалось бы, должен следить за работой секретарш, ресепшионисток, наличием бумаги для принтеров и воды в кулерах, а поди-ка - ведет переговоры в Европе и формурует внешнюю и внутреннюю политику Украины.
Вот что значит, что человек талантливый талантлив во всем.
Кто про этого Ермака слышал. от какой партии он шел на выборах, когда его утверждала Рада?
А завляет, что готов заменить собой президента, если президент его об этом попросит.
Эдак уборщица скоро сможет "бубочку' заменить, запросто, а должость то ее миллионов не стоит.
Во вторых, это ужасающие размеры коррупции, развернувшиеся за год с небольшим!
В третьих, беспокойство неравнодушных граждан, видящих, как воровская, некомпетентная и предательская власть губит государство Украина.
зелефапы,вы рады?
Ой, не могу.
Это не Талейран (тот взятки брал колоссальные, но деньги возвращал, если не мог выполнить обещанного), это просто какой-то позор.
Вот Талейран - тот был точно "член группы Ротшильда", а этот...
-Шура,сколько вам нужно денег для полного счастья?
-100 рублей!
-нет,вы не поняли,для полного счастья!
-для полного!? 6400!
Вам что-то непонятно про эту страну?