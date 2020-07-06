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Заарештовано мешканця Волині, який "продавав" посади в уряді. ФОТОрепортаж (оновлено)

Висунуто підозру мешканцю Волині, який, обіцяючи посприяти в призначенні громадянина на посаду Міністра Кабінету Міністрів України, шахрайським шляхом заволодів 200 тис. дол. США.

Про це Цензор.НЕТ повідомила начальниця сектору комунікації Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська.

За її словами, підозру висунуто за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

За рішенням Луцького міськрайонного суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з правом внесення застави на суму 1 млн 261 тис. 200 грн.

Як інформує Офіс Генпрокурора, шахрая затримали під час одержання коштів.

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Заарештовано мешканця Волині, який продавав посади в уряді 01
Заарештовано мешканця Волині, який продавав посади в уряді 02
Заарештовано мешканця Волині, який продавав посади в уряді 03
Заарештовано мешканця Волині, який продавав посади в уряді 04

Автор: 

Офіс Генпрокурора (3258) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+21
Раніше були "діти лейтенанта Шмідта", тепер "брати Єрмака", цікаво, який лох купив.
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03.07.2020 15:28
+10
Самое интересное, что на самом деле это не мошенник! Это - оператор коррупции в высших эшелонах власти, ее агент. Поскольку он не планировал "обмануть 10 человек", а "сформировать свою команду из министров"! Другими словами - сущей ерундой является то, что он просил (и получал) деньги за назначение на должности. Самое страшное то, что люди, заплатившие эти деньги, на самом деле могли купить должность! То есть, на много уровней выше его существует аппарат, который торгует реальными должностями.

А мы продолжаем сидеть на диванах, вместо того, чтобы выйти на улицы... Ну-ну.
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03.07.2020 15:31
+8
"покупателя" смело на дурку сажайте
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03.07.2020 15:30
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Раніше були "діти лейтенанта Шмідта", тепер "брати Єрмака", цікаво, який лох купив.
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03.07.2020 15:28 Відповісти
Шкарлет купив.
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03.07.2020 15:29 Відповісти
Не особо интересно. Скорее печально: работать никто не хочет, а вот что-то замутить, кого-то нае...то, кого-то кидануть стало нормой жизни.
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03.07.2020 15:41 Відповісти
Ну тут загадка, где ж берут эти самые сотни тысяч долларов, нежелающие работать? Волынь не самый богатый регион, как и Кропивницкий где нежелающие работать миллионы несут.
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03.07.2020 15:48 Відповісти
Ну так небось не рядовой слесарь/сантехник такие деньжищщи отвалил. Очередной чинуша небось, которые "наколол" граждан или государство, и решил удачно "инвестировать" в себя любимого. Но попал на такого же жулика.
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03.07.2020 15:50 Відповісти
Навряд, або нам щось не договорюють. Якщо чинуша міг наколотити стільки грошей, то він і розуміти б мав що це шахрайство.
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03.07.2020 15:53 Відповісти
А кто говорит, что не знал и не понимал?Это как смотреть декларации наших можеовладцив-вроде честно живут, но у каждого и хатынка, и машинка соответствующая, да и родственники не бедствуют.
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03.07.2020 16:01 Відповісти
Нічого дивного, якщо ЖИТЕЛЬ!!! ВОЛИНІ!!! продавав ПОСАДУ!!! МІНІСТРА!!! у дурдомі. Якщо в іншому місті, то жителю Волині міг повірити лише зебіл, який голосує за Голубородьку. Там поліції потрібно було одразу брати з собою психіатрів. І, курва, жителю Волині поліція повірила, що той може посадами торгувати, а брату Єрмака - ні! Звіздєц!
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03.07.2020 15:49 Відповісти
Да молодец мужик! Его - отпустить, а тех, кто "повелся" на предложение - в дурдом!
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03.07.2020 16:13 Відповісти
к тому же масонская ложа без пополнения осталась.....
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06.07.2020 14:34 Відповісти
А еще интересно ,шо ему инкременируют?
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03.07.2020 20:01 Відповісти
Выдавал себя за брата Ермака
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03.07.2020 20:24 Відповісти
за что судят человека ?

разве в "Законе о защите потребителей" есть статья за продажу ВОЗДУХА ?
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06.07.2020 15:24 Відповісти
"на горячєм", пєрвом ілі закускє...

до "впіймати на гарячому" москвинський відповідник - "схватіть за руку"
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03.07.2020 15:29 Відповісти
"покупателя" смело на дурку сажайте
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03.07.2020 15:30 Відповісти
Самое интересное, что на самом деле это не мошенник! Это - оператор коррупции в высших эшелонах власти, ее агент. Поскольку он не планировал "обмануть 10 человек", а "сформировать свою команду из министров"! Другими словами - сущей ерундой является то, что он просил (и получал) деньги за назначение на должности. Самое страшное то, что люди, заплатившие эти деньги, на самом деле могли купить должность! То есть, на много уровней выше его существует аппарат, который торгует реальными должностями.

А мы продолжаем сидеть на диванах, вместо того, чтобы выйти на улицы... Ну-ну.
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03.07.2020 15:31 Відповісти
При этой власти всё продаётся и Все продаются. Главное, знать цену

и не продешевить.
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03.07.2020 15:32 Відповісти
до этого по другому было?
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06.07.2020 14:36 Відповісти
Ну, судячи з заголовка, брат Єрмака прикупив затинку на Шацьких озерах! 😊
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06.07.2020 14:47 Відповісти
Та скільки ж у того Єрмака *братів * ?

І клюють же дебіли .
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03.07.2020 15:35 Відповісти
Похоже там целая ОПГ "братьев", кто главарь, остаётся лишь догадываться.
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03.07.2020 15:49 Відповісти
а в чем мошенничество? я тоже могу посодействовать в назначении на любую должность
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03.07.2020 15:35 Відповісти
как в чём? Нарушил монополию дЕрмака на торговлю должностями.
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03.07.2020 15:39 Відповісти
"ранее этот же гражданин "продал" еще одну должность в правительстве Украины за 150 тыс. долл. США"

Житель Волыни "продавал" должность министра за 200 тыс. долларов США: его задержали на горячем - Цензор.НЕТ 9269
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03.07.2020 15:38 Відповісти
Многодетная семья у Ермака была кто знает?
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03.07.2020 15:38 Відповісти
Вот дурачина, должности министров даже при чивокуне шли от $2,5 млн, за особо хлебные места до 5,0 млн. За эти деньги всего лишь начальником какого-нибудь не главного департамента.
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03.07.2020 15:39 Відповісти
Однако, не место красит человека, а человек - место.
Вот, например Ермак, глава ОП.
Казалось бы, должен следить за работой секретарш, ресепшионисток, наличием бумаги для принтеров и воды в кулерах, а поди-ка - ведет переговоры в Европе и формурует внешнюю и внутреннюю политику Украины.
Вот что значит, что человек талантливый талантлив во всем.
Кто про этого Ермака слышал. от какой партии он шел на выборах, когда его утверждала Рада?
А завляет, что готов заменить собой президента, если президент его об этом попросит.
Эдак уборщица скоро сможет "бубочку' заменить, запросто, а должость то ее миллионов не стоит.
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06.07.2020 14:51 Відповісти
В политике есть скрытые пружины, которые мы можем и не знать. Там, в политике, своя кухня, свои приоритеты. Кто бы не был президентом, результаты покажут, кто и чего стоит в этой жизни.
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06.07.2020 17:57 Відповісти
Не мав ліцензії на продаж
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03.07.2020 15:42 Відповісти
Слишком много просил. У Ермака эти должности в 3 раза дешевле продают, поэтому и спалился.
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03.07.2020 15:44 Відповісти
А коли вже затримають рідного брата дерьМака за аналогічні злочини??
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03.07.2020 15:44 Відповісти
А за что его арестовали то?А Ермака не арестовали.
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03.07.2020 15:45 Відповісти
Так Ермак ставит на должности, а этот кидает.
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03.07.2020 15:49 Відповісти
Пора уже закон провести,что должность можно законно приобрести
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03.07.2020 15:53 Відповісти
Тоді це хабар, а шахрайство більш дрібна стаття, навіть не сяде.
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03.07.2020 15:54 Відповісти
Хабарi також треба ввести в правове поле,щоб оподатковувати
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03.07.2020 16:03 Відповісти
Осталось тогда разве что симонию ещё ввести. Чтоб уже точно всьо.
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03.07.2020 16:25 Відповісти
Конкурирующая фирма же!
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06.07.2020 14:47 Відповісти
В чем преступление этого мужика, он кидал богатых лохов, но правда, одновременно поломал пух брату ермака, который мог срубить капусту, в принципе преступник здесь покупатель, а у этого мужика надо забрать бабло и сказать спасибо.
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03.07.2020 15:48 Відповісти
Агент Ермака.
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03.07.2020 15:50 Відповісти
А чого би і не продавати, чи хіба тільки брату Єрмака можна?
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03.07.2020 15:52 Відповісти
еще один бра термака-Мудака
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03.07.2020 16:11 Відповісти
Отвод подозрения от Зеленского и Ермака, хороший спектакль
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03.07.2020 16:25 Відповісти
Во первых, это обыкновенное желание видеть на госпостах людей, являющихся профессионалами и чья компетентность не вызывает сомнений!
Во вторых, это ужасающие размеры коррупции, развернувшиеся за год с небольшим!
В третьих, беспокойство неравнодушных граждан, видящих, как воровская, некомпетентная и предательская власть губит государство Украина.
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03.07.2020 17:49 Відповісти
Какое "неожиданное" открытие!
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03.07.2020 18:05 Відповісти
Вы тоже заплатили гражданину из Луцка за должность в правительстве????
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06.07.2020 14:53 Відповісти
Мешканець Волині "продавав" посаду міністра за 200 тис. доларів США: його затримали на гарячому - Цензор.НЕТ 3211
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03.07.2020 18:46 Відповісти
это говорит о том, что на должности ЗАМ министра воруются миллионы
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06.07.2020 14:29 Відповісти
Десь біля Волині, в Коломиї, Беня Коломийський продає оптом посади міністрів.
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06.07.2020 14:32 Відповісти
до чего дошел прогресс...теперь люой желающий "всемыпрезидент" может запросто продать кресло министра .
зелефапы,вы рады?
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06.07.2020 14:35 Відповісти
Это уже "лжеєрмаки" пошли. Были же когда-то "лжедмитрии".
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06.07.2020 14:50 Відповісти
Не хорошо у Ермаков хлеб отнимать!!!
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06.07.2020 14:46 Відповісти
Это тот самый "член британской группы Ротшильда" из Луцка?
Ой, не могу.
Это не Талейран (тот взятки брал колоссальные, но деньги возвращал, если не мог выполнить обещанного), это просто какой-то позор.
Вот Талейран - тот был точно "член группы Ротшильда", а этот...
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06.07.2020 14:46 Відповісти
Він самий. От тільки я не пойму, ну щоб мати заві 200тис баксів, ну велика ж сума, і не останні ж мабуть гроші, то такі ж гроші мати то треба бути з клепкою в голові, і одночасно настільки дурним, аби віддати їх в якусь масонську ложу за примарні преференції..
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06.07.2020 15:28 Відповісти
А чо ? Он может тоже воскрес, как брат Ермака.
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06.07.2020 14:48 Відповісти
Как они сумму залога такую высчитали? Или как в 12ти стульях:
-Шура,сколько вам нужно денег для полного счастья?
-100 рублей!
-нет,вы не поняли,для полного счастья!
-для полного!? 6400!
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06.07.2020 15:24 Відповісти
"Предъявлено подозрение жителю Волыни, который, обещая посодействовать в назначении гражданина на должность Министра Кабинета Министров Украины, мошенническим путем завладел 200 тыс. долл. США."

Вам что-то непонятно про эту страну?
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06.07.2020 15:41 Відповісти
Скорее всего на мужика наехал ермак, за то, что мужик конкурент его брата, а брат купил лицензию на этот бизнес.
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06.07.2020 15:48 Відповісти
 
 