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Окупанти РФ обстріляли Авдіївку зі 120-мм міномета: зруйновано два будинки. ФОТОрепортаж

Збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл мирної Авдіївки, унаслідок чого згоріло два будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Сьогодні, 3 липня, російські окупанти з міномета калібру 120 мм обстріляли приватний сектор у населеному пункті Авдіївка. Одна з мін влучила у дачний будинок, що розташований у садовому масиві "Лісова казка". Будівля загорілася і полум’я перекинулося на сусіднє помешкання. На щастя внаслідок злочинних дій російських найманців ніхто з мирних мешканців не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року внаслідок обстрілу на Донбасі загинули 11 мирних мешканців, - Денісова

Окупанти РФ обстріляли Авдіївку зі 120-мм міномета: зруйновано два будинки 01
Окупанти РФ обстріляли Авдіївку зі 120-мм міномета: зруйновано два будинки 02
Окупанти РФ обстріляли Авдіївку зі 120-мм міномета: зруйновано два будинки 03

Окупанти РФ обстріляли Авдіївку зі 120-мм міномета: зруйновано два будинки 04

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обстріл (28648) Донбас (22356) Авдіївка (2342)


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прастіть і ізвініца...
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03.07.2020 15:45 Відповісти
Авдіївка це капкан для ЗСУ, зі всіх сторін оточена і повністю прострілювана терористами і навіть всі дороги до Авдіївки прострілюються терористами вже багато років і зі всіх калібрів! Тому з Авдіївкою потрібно терміново щось вирішувати, або повністю евакуйовувати місцеве населення і робити з Авдіївки військовий форпост або йти вперед і звільняти Ясинувату та Спартак який вже є початком приватного сектору Донецька! Особисто я пропоную йти і звільняти Ясинувату, Спартак і заходити в Донецьк, повністю беручи під контроль трасу Донецьк-Горлівка.
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03.07.2020 15:55 Відповісти
Очолиш штурмову групу, чи залишишся на канапІ?
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03.07.2020 18:29 Відповісти
Буду в штабі керувати.
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03.07.2020 23:14 Відповісти
Ща,Дерьмак договорица--отведем подальше войска...
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03.07.2020 15:48 Відповісти
Збройні Сили України провели масштабні навчання із застосуванням новітньої зброї

Збройні Сили України провели одні з наймасштабніших навчань за останній час. Під час тренувань, які днями пройшли на Рівненщині, були застосовані ******* модернізовані танки, безпілотники, автоматичні системи управління військами, зенітні ракетні комплекси, а також авіація. Defense Express зафільмував перебіг фінальної фази навчань, під час яких українська армія тренувалась діяти у наступі проти противника на укріплених позиціях.Українські військові відпрацювали розвідку позицій противника за допомогою дронів, нанесення артилерійського удару, знищення вогневих точок та бронетехніки противника, нанесення високоточних ударів по найбільш важливим об'єктам, відбиття удару з повітря, розмінування проходів та перехід у масштабний наступ під прикриттям авіації.

Окрім масштабності ці навчання відокремлює залучення нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки. Зокрема під час навчань було використано ударний безпілотник Bayraktar TB2, "Фурія" та PD-1, протитанкові комплекси Javelin, "Стугна" та "Корсар", модернізовані танки Т-64 та іншу бронетехніку. ВІДЕО https://defence-ua.com/army_and_war/zbrojni_sili_ukrajini_proveli_masshtabni_navchannja_iz_zastosuvannjam_novitnoji_zbroji_video-1111.html
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03.07.2020 16:07 Відповісти
Вже кілька джерел повідомляють про вбиту сьогодні рашистами жінку.
Пресцентр не буде про це повідомляти? Ніззя?

https://www.facebook.com/backandalive/?__cft__[0]=AZW_u5MyyTyDPi4Ic65yyiOUzqbWnYQPjWURhQS67prqjw5mDGp3Jf_QeohOZbS8J70J6sOCjkHQnrvB0SGiPkKW8c19_u9qjXHkVfDpLFt5TyLiz-dOtLEWD_sCPvbs8b_eufbKoZmkihhqD9Ic91dUC1gY1d06pZvuvR6obPSmeCZkaF68rZusX7gVNCzvUtOT1-wphNeUp9SmaAvCc_KK&__tn__=-UC%2CP-R Повернись живим

https://www.facebook.com/backandalive/posts/1701360943354669?__cft__[0]=AZW_u5MyyTyDPi4Ic65yyiOUzqbWnYQPjWURhQS67prqjw5mDGp3Jf_QeohOZbS8J70J6sOCjkHQnrvB0SGiPkKW8c19_u9qjXHkVfDpLFt5TyLiz-dOtLEWD_sCPvbs8b_eufbKoZmkihhqD9Ic91dUC1gY1d06pZvuvR6obPSmeCZkaF68rZusX7gVNCzvUtOT1-wphNeUp9SmaAvCc_KK&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Тут терористи вбили Олену Іванівну. Сьогодні, 3 липня, о шостій ранку російські окупанти відкрили вогонь по селищу Зайцеве на Донеччині.

Внаслідок обстрілу бойовиків з мінометів калібру 82-мм загинула місцева жителька ‐ 80-річна Олена Іванівна Бихова. Жінка померла біля свого будинку.

"Русский мир" і далі продовжує вбивати українців на Донбасі, йому все одно: військових чи цивільних.

Висловлюємо співчуття родині загиблої...

Фонд "Повернись живим"
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03.07.2020 16:26 Відповісти
 
 