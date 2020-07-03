Окупанти РФ обстріляли Авдіївку зі 120-мм міномета: зруйновано два будинки. ФОТОрепортаж

Збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл мирної Авдіївки, унаслідок чого згоріло два будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Сьогодні, 3 липня, російські окупанти з міномета калібру 120 мм обстріляли приватний сектор у населеному пункті Авдіївка. Одна з мін влучила у дачний будинок, що розташований у садовому масиві "Лісова казка". Будівля загорілася і полум’я перекинулося на сусіднє помешкання. На щастя внаслідок злочинних дій російських найманців ніхто з мирних мешканців не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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