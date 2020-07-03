Окупанти РФ обстріляли Авдіївку зі 120-мм міномета: зруйновано два будинки. ФОТОрепортаж
Збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл мирної Авдіївки, унаслідок чого згоріло два будинки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"Сьогодні, 3 липня, російські окупанти з міномета калібру 120 мм обстріляли приватний сектор у населеному пункті Авдіївка. Одна з мін влучила у дачний будинок, що розташований у садовому масиві "Лісова казка". Будівля загорілася і полум’я перекинулося на сусіднє помешкання. На щастя внаслідок злочинних дій російських найманців ніхто з мирних мешканців не постраждав", - йдеться в повідомленні.
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Збройні Сили України провели одні з наймасштабніших навчань за останній час. Під час тренувань, які днями пройшли на Рівненщині, були застосовані ******* модернізовані танки, безпілотники, автоматичні системи управління військами, зенітні ракетні комплекси, а також авіація. Defense Express зафільмував перебіг фінальної фази навчань, під час яких українська армія тренувалась діяти у наступі проти противника на укріплених позиціях.Українські військові відпрацювали розвідку позицій противника за допомогою дронів, нанесення артилерійського удару, знищення вогневих точок та бронетехніки противника, нанесення високоточних ударів по найбільш важливим об'єктам, відбиття удару з повітря, розмінування проходів та перехід у масштабний наступ під прикриттям авіації.
Окрім масштабності ці навчання відокремлює залучення нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки. Зокрема під час навчань було використано ударний безпілотник Bayraktar TB2, "Фурія" та PD-1, протитанкові комплекси Javelin, "Стугна" та "Корсар", модернізовані танки Т-64 та іншу бронетехніку. ВІДЕО https://defence-ua.com/army_and_war/zbrojni_sili_ukrajini_proveli_masshtabni_navchannja_iz_zastosuvannjam_novitnoji_zbroji_video-1111.html
Пресцентр не буде про це повідомляти? Ніззя?
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