Вора в законе по прозвищу "Рубен Ивановский" выдворили из Украины и запретили въезд на 8 лет, - Нацполиция. ФОТО
В четверг, 2 июля, его принудительно выдворили за пределы Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Задержали вора в законе в конце декабря прошлого года в одном из ресторанов Новой Каховки на Херсонщине.
После задержания по решению Вознесенского горрайонного суда "Рубен Ивановский" был помещен в Госучреждение "Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине ГМС Украины" с последующим принудительным выдворением.
вот она реклама АУЕ - стань вором и будешь неприкасаемым , публично это сделал порох ,
а зеленые продолжают позорные традиции , такого даже при папередныке небыло ,
любой политик из новых ( старым веры нет ) кто закроет на свои деньги пару воров и пару взяточников , взойдет на вершину олимпа с максимальным отрывом
а почему не навсегда? может надо было пристрелить при задержании , типа оказал вооруженное сопротивление)))
нет бандюка и нет проблем)))