Вора в законе по прозвищу "Рубен Ивановский" выдворили из Украины и запретили въезд на 8 лет, - Нацполиция. ФОТО

В четверг, 2 июля, его принудительно выдворили за пределы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержали вора в законе в конце декабря прошлого года в одном из ресторанов Новой Каховки на Херсонщине.

После задержания по решению Вознесенского горрайонного суда "Рубен Ивановский" был помещен в Госучреждение "Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине ГМС Украины" с последующим принудительным выдворением.

