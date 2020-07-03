УКР
Вора в законе по прозвищу "Рубен Ивановский" выдворили из Украины и запретили въезд на 8 лет, - Нацполиция. ФОТО

В четверг, 2 июля, его принудительно выдворили за пределы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержали вора в законе в конце декабря прошлого года в одном из ресторанов Новой Каховки на Херсонщине.

После задержания по решению Вознесенского горрайонного суда "Рубен Ивановский" был помещен в Госучреждение "Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине ГМС Украины" с последующим принудительным выдворением.

Вора в законе по прозвищу Рубен Ивановский выдворили из Украины и запретили въезд на 8 лет, - Нацполиция 01

вор в законе (242) Нацполиция (15423)
Рубен Ивановский звучит как оксюморон
03.07.2020 15:59 Відповісти
Так закон вже є саджати воров в законє, чому відпустили?
03.07.2020 16:29 Відповісти
Так то на кацапії чи в Грузії , у нас ловлять і випускають , злодійська держава.
03.07.2020 17:21 Відповісти
какой-то невзрачный этот вор, это тебе не мелочь по карманах тырить
03.07.2020 18:02 Відповісти
короновавшие, явно, постебались...
03.07.2020 16:06 Відповісти
а носитель короны над нашей страной ... жестокое наказание понес в Украине !
03.07.2020 16:34 Відповісти
че у нас за законы ? вор приехал совершать преступления , а его бережно под ручки депортируют
вот она реклама АУЕ - стань вором и будешь неприкасаемым , публично это сделал порох ,
а зеленые продолжают позорные традиции , такого даже при папередныке небыло ,
любой политик из новых ( старым веры нет ) кто закроет на свои деньги пару воров и пару взяточников , взойдет на вершину олимпа с максимальным отрывом
03.07.2020 18:10 Відповісти
прикольно, на 8 лет))))
а почему не навсегда? может надо было пристрелить при задержании , типа оказал вооруженное сопротивление)))
нет бандюка и нет проблем)))
03.07.2020 18:50 Відповісти
"Рубен Ивановсий" : )))))))))))) Погоняло на грани коликов от смеха. Похоже воровской мир создал свой комеди шоу. Интересно кто "Рубена" коронавал, и почему так подшутили ?
04.07.2020 02:48 Відповісти
 
 