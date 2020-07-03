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Новини Фото Операція Об'єднаних сил
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97 тис. пачок контрафактних сигарет на 5 млн гривень вилучили в зоні ООС. ФОТОрепортаж

2 липня в місті Щастя викрито канал незаконного надходження на територію Луганської області через інтернет фальсифікованих тютюнових виробів, в тому числі що потрапили на територію України поза митним контролем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначений канал організували мешканці Луганської області: Сисоєнко В. В. Вершинін М.А. та Курганов О.М. та у подальшому здійснювали збут фальсифікованих тютюнових виробів на території Луганської області, у тому числі, з використанням мережі інтернет та служб кур`єрської доставки. У ході проведення заходів з перекриття незаконного каналу, проведено 9 обшуків у місцях зберігання та реалізації фальсифікованих тютюнових виробів.

За результатами проведених заходів виявлено та вилучено: тютюнові вироби імпортного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразку виробництва Республіка Молдова та тютюнові вироби з марками акцизного податку України, що мають ознаки фальсифікації в асортименті.

97 тис. пачок контрафактних сигарет на 5 млн гривень вилучили в зоні ООС 01
97 тис. пачок контрафактних сигарет на 5 млн гривень вилучили в зоні ООС 02
97 тис. пачок контрафактних сигарет на 5 млн гривень вилучили в зоні ООС 03

Всього – у кількості майже 97 тисяч пачок, орієнтовною вартістю 4,8 млн. грн., автомобіль "Фіат Добло", орієнтованою вартістю 400 тис. грн. та готівкові кошти у розмірі 260 тис. грн.

Всього вилучено товарно-матеріальних цінностей та готівки на суму 5,48 млн. грн.

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97 тис. пачок контрафактних сигарет на 5 млн гривень вилучили в зоні ООС 04
97 тис. пачок контрафактних сигарет на 5 млн гривень вилучили в зоні ООС 05

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контрафакт (225) цигарки (975) операція Об’єднаних сил (6725)


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Молодці!
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03.07.2020 17:41 Відповісти
Запитайте чорта Баканов і Зе, це вони виступають по кришуванні сигарет!
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03.07.2020 19:16 Відповісти
Це фронт? Коли розвідка не той канал , як і що туди і звідти надходить. Чи бачить і має свій невеликий гешефт. Тоді у нас не збройні сили а філіал поліції Кагарлика. Мерзота
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03.07.2020 19:28 Відповісти
 
 