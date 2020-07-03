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Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на голову НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Сумна мелодія про дефолт, повернення Кривавого Пастора, конкурс на голову НБУ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Що тут гадати?

Читайте також: Смолій про причини відставки: На нарадах з представниками Кабміну і ОП закликали залити економіку грішми, встановити інфляцію 11% і курс 30 грн. ВIДЕО

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Сумна мелодія про дефолт, повернення Кривавого Пастора, конкурс на голову НБУ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Сумна мелодія про дефолт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відставка Смолія - ​​це "тривожний сигнал", - заява Євросоюзу

Сумна мелодія про дефолт, повернення Кривавого Пастора, конкурс на голову НБУ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Не в грошах щастя, єслі шо...

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Сумна мелодія про дефолт, повернення Кривавого Пастора, конкурс на голову НБУ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Повернення

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Сумна мелодія про дефолт, повернення Кривавого Пастора, конкурс на голову НБУ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Конкурс на главу НБУ

Сумна мелодія про дефолт, повернення Кривавого Пастора, конкурс на голову НБУ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Правильне рішення

Сумна мелодія про дефолт, повернення Кривавого Пастора, конкурс на голову НБУ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Потрібно терміново запустити друкарський верстат

Сумна мелодія про дефолт, повернення Кривавого Пастора, конкурс на голову НБУ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

"Вічний"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК РФ опрацювала майже 100% протоколів: 78% росіян дозволили Путіну переобратися ще двічі

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Коломойський Ігор (3122) НБУ (10401) путін володимир (23862) Турчинов Олександр (1136) фотожаба (13888) Смолій Яків (299)


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Топ коментарі
+66
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7526
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03.07.2020 17:55
+64
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9412
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03.07.2020 17:31
+63
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7990
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03.07.2020 17:33
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Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9412
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03.07.2020 17:31 Відповісти
от стрижки шерсти до шашлыка всего один шаг простонадосделатьприкольныйвыбор
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03.07.2020 22:25 Відповісти
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2041
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03.07.2020 17:32 Відповісти
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7990
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03.07.2020 17:33 Відповісти
Так ось він який - корабельний дуб.
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03.07.2020 18:14 Відповісти
А до пари корабельна сосна не підійде, тільки баобаб.
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03.07.2020 18:46 Відповісти
Отважная девушка! Я таких Юзиков при встрече обхожу. Не дай Бог рванет, до смерти не отмоешься.
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05.07.2020 16:38 Відповісти
ну ты фОшист! зачем так по-садистски - серпом зебилам по самому скрепному!
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03.07.2020 17:34 Відповісти
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8395
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03.07.2020 17:39 Відповісти
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5435
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03.07.2020 17:39 Відповісти
яких уже.......крым стрипистил..донбасс ссппистили киев срипипипистили....я вас поздравляю.
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05.07.2020 15:00 Відповісти
Юзик, смотрит так: -А где вторая палочка?!
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03.07.2020 17:34 Відповісти
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8914
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03.07.2020 18:02 Відповісти
-На бумажку, трубочку скатаешь для дорожки!
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03.07.2020 18:44 Відповісти
Слабак, міг би хоча б за ковбасу.
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03.07.2020 18:44 Відповісти
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1151
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03.07.2020 17:34 Відповісти
Холмс каже, що він оселився в собачій будці.
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03.07.2020 20:52 Відповісти
да..дупинский обьелся манной и каши и ушел на велоссиппете
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05.07.2020 15:02 Відповісти
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2252
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03.07.2020 17:34 Відповісти
НАЦБАНК уже переименовали в НАШБАНК..и ето правильно
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05.07.2020 15:03 Відповісти
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5248
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03.07.2020 17:35 Відповісти
Вакансія вже зайнята
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6866
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03.07.2020 17:54 Відповісти
Ваще Ви Все -марионетки...
🤣🤣
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03.07.2020 17:42 Відповісти
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6400
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03.07.2020 17:45 Відповісти
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1780
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03.07.2020 17:43 Відповісти
Грустная мелодия о дефолте, возвращение "Кровавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9895
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03.07.2020 17:44 Відповісти
сначала мы напечатаем НАШИ..!!!геть из УКРАИНЫ маскалей
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05.07.2020 15:05 Відповісти
Ростов все ближе
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3729
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03.07.2020 17:48 Відповісти
А што па етаму поваду гаваріт таваріщь Путін?
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03.07.2020 17:49 Відповісти
Знаю, что процентов 70-ть персонала голосовали за Зе.....
Сейчас эти 70% раскололись на две части: 40% - мы не голосовали, 30% - я политикой не интересуюсь!
Зарплату этим ущербным не сокращал, но дополнительную премию (!) выдаю, тем троим из десяти, кто не голосовал за это зелёное дерьмо.....
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03.07.2020 17:49 Відповісти
ты просто гении
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03.07.2020 19:24 Відповісти
Их просто нужно мордами в это дерьмо мокать при любой возможности, как безмозглых серливых котов которые стране в тапочки насрали, мрази недоношенные...
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05.07.2020 12:33 Відповісти
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7845
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03.07.2020 17:51 Відповісти
Вівці не вийдуть.
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03.07.2020 18:49 Відповісти
вівці вклоняться тому, кому телевізор скаже.
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06.07.2020 21:08 Відповісти
Незабаром осінь ..потім і зима...
І зелена напасть..лізе крадькома..
Вівці вже голодні...стрижені стократ..
Вклоняться БАНДЕРІ..і почнуть
МАЙДАН
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05.07.2020 15:16 Відповісти
Ждем Покращеня , - Побачимо кому.А кому , - це вже Було.
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03.07.2020 17:52 Відповісти
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 286
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03.07.2020 17:55 Відповісти
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7526
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03.07.2020 17:55 Відповісти
Безумовно, для когось це є найвище досягнення. Я маю на увазі висіти на шибениці
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03.07.2020 18:05 Відповісти
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04.07.2020 05:38 Відповісти
Мне нравится Светлана Митрофановна..Но по моему ЗОЯ упала в колодец..потому шо била против зе
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05.07.2020 15:24 Відповісти
дивлюсь, що навіть тема куйла стала майже не актуальна..а це вже симптоматично..
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03.07.2020 17:57 Відповісти
Бо куйло трансформувався в сцикуна.
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03.07.2020 18:51 Відповісти
навряд..з певних причин зовнішній ворог відійшов на другий план..його небезпечність намагаються применшити..ось це і симптоматично..
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03.07.2020 19:00 Відповісти
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5747
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03.07.2020 17:58 Відповісти
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3625
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03.07.2020 18:00 Відповісти
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6364
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03.07.2020 18:18 Відповісти
Специалист даёт дельный совет

Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5365
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03.07.2020 18:27 Відповісти
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8087
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03.07.2020 18:37 Відповісти
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4999
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03.07.2020 18:38 Відповісти
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9350
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03.07.2020 18:43 Відповісти
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1362
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03.07.2020 18:44 Відповісти
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 431
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03.07.2020 18:47 Відповісти
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8951
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03.07.2020 18:50 Відповісти
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на главу НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6325
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03.07.2020 21:26 Відповісти
Согласна с интервью Виктора Небоженко на Укрлайфе. См с 20-й минуты. Все должностные лица, сознательно не выполнившие меры по защите Крыма в 2014г., должны быть расстреляны. Куда этот г@ндон возвращается? И сказки тварь пишет. Его сказка расстрел за предательство вместе с Парашенко и Яценюком.
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04.07.2020 08:53 Відповісти
Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на голову НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2259
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06.07.2020 15:42 Відповісти
 
 