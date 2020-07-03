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Сумна мелодія про дефолт, повернення "Кривавого Пастора", конкурс на голову НБУ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Що тут гадати?
Сумна мелодія про дефолт
Не в грошах щастя, єслі шо...
Повернення
Конкурс на главу НБУ
Правильне рішення
Потрібно терміново запустити друкарський верстат
"Вічний"
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Топ коментарі
+66 Шрек Баблокат
показати весь коментар03.07.2020 17:55
+64 Стрелок
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+63 vitaliymkua
показати весь коментар03.07.2020 17:33
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🤣🤣
Сейчас эти 70% раскололись на две части: 40% - мы не голосовали, 30% - я политикой не интересуюсь!
Зарплату этим ущербным не сокращал, но дополнительную премию (!) выдаю, тем троим из десяти, кто не голосовал за это зелёное дерьмо.....
І зелена напасть..лізе крадькома..
Вівці вже голодні...стрижені стократ..
Вклоняться БАНДЕРІ..і почнуть
МАЙДАН