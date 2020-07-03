Тактика застосування Javelin і безпілотників відпрацьовується на зборах у Рівненській області. ФОТОрепортаж

На зборах на Рівненщині військовослужбовці відпрацьовують техніку застосування американських ПТРК Javelin, безпілотників, системи управління ракетних військ і артилерії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Під час проведення комплексу занять були відпрацьовані рішення тактичних завдань під час наступу, створення і застосування нових елементів бойового порядку, комплексного вогневого ураження і застосування сил і засобів оперативного забезпечення, зокрема, у подоланні мінних полів різної складності. Крім того, демонструвалася перспективна система управління ракетних військ і артилерії з використанням автоматизованої системи управління "Дзвін"", - сказано в повідомленні.

На зборі був присутній начальник Генштабу Руслан Хомчак.

"За 6 років ми навчилися добре оборонятися. Рік тому я поставив завдання підготувати війська до наступальних дій, адже Збройні Сили України повинні бути готові до виконання будь-яких завдань за будь-яких умов", - зазначив він.

Також присутнім під час ротних тактичних навчань були продемонстровані можливості систем лазерної імітації стрільби LAZERTAG. Крім екіпірування ним особового складу, обладнання встановлювалося на стрілецьку і протитанкову зброю, бойову техніку, використовувалися імітаційні міни та гранати.

"Збір організований із дотриманням вимог карантину", - зазначають в Генштабі.

































