Тактика застосування Javelin і безпілотників відпрацьовується на зборах у Рівненській області. ФОТОрепортаж
На зборах на Рівненщині військовослужбовці відпрацьовують техніку застосування американських ПТРК Javelin, безпілотників, системи управління ракетних військ і артилерії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"Під час проведення комплексу занять були відпрацьовані рішення тактичних завдань під час наступу, створення і застосування нових елементів бойового порядку, комплексного вогневого ураження і застосування сил і засобів оперативного забезпечення, зокрема, у подоланні мінних полів різної складності. Крім того, демонструвалася перспективна система управління ракетних військ і артилерії з використанням автоматизованої системи управління "Дзвін"", - сказано в повідомленні.
На зборі був присутній начальник Генштабу Руслан Хомчак.
"За 6 років ми навчилися добре оборонятися. Рік тому я поставив завдання підготувати війська до наступальних дій, адже Збройні Сили України повинні бути готові до виконання будь-яких завдань за будь-яких умов", - зазначив він.
Також присутнім під час ротних тактичних навчань були продемонстровані можливості систем лазерної імітації стрільби LAZERTAG. Крім екіпірування ним особового складу, обладнання встановлювалося на стрілецьку і протитанкову зброю, бойову техніку, використовувалися імітаційні міни та гранати.
"Збір організований із дотриманням вимог карантину", - зазначають в Генштабі.
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Ласа приманка для російської розвідки?
Вони потрібні лише під час масованого застосування танків, і перекинути їх у ту зону, де вона намічається «Буцефалом», вистачить 15 хвилин
Лучше бы написали какие беспилотники на учениях применяют.
Їм за це гру гроші платить
Звичайно, хочеться щоб все й одразу, і саме зараз.
Чи, все ж таки, ти?
Спитай у Фройда.
Не попадут. Джавеллины запрещены Штатами на Донбассе.»(с)
Чувак, я вже ж здається ловив тебе на цій твоїй БРЕХНІ. Ти знову за своє?
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVjpL-z7HqAhVQpIsKHa9fAH4QFjAHegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fgazeta.ua%2Fru%2Farticles%2Fdonbas%2F_ukraina-poluchila-razreshenie-primenyat-javelin-protiv-rossiyan-na-donbasse%2F933017&usg=AOvVaw2z5kO-vyr79MZ6fHmovDSa Украина получила разрешение применять Javelin. https://censor.net/user/413115«Oct 15, 2019 - Украина получила разрешение применять Javelin против россиян на Донбассе.»
П.С. Чалый и Хомчак - они могут говорить о "будущем" сколько угодно, но я не верю. Есть иностранные ссылки?
А не Бубочькі.
П.С. 10 лет назад турки поняли, что будущее - в ударных беспилотниках. И поняли то, что никто современные им никто не продаст.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVjpL-z7HqAhVQpIsKHa9fAH4QFjAHegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fgazeta.ua%2Fru%2Farticles%2Fdonbas%2F_ukraina-poluchila-razreshenie-primenyat-javelin-protiv-rossiyan-na-donbasse%2F933017&usg=AOvVaw2z5kO-vyr79MZ6fHmovDSa Украина получила разрешение применять Javelin. https://censor.net/user/413115«Oct 15, 2019 - Украина получила разрешение применять Javelin против россиян на Донбассе.»