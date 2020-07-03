Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 липня, відбулося чергове і позачергове пленарне засідання Верховної Ради. Рада почала роботу з "години запитань до уряду" про ситуацію на Прикарпатті та заходи щодо ліквідації наслідків повені в регіоні. О 14:00 розпочалося позачергове пленарне засідання, на якому більшістю голосів була підтримана відставка глави НБУ Якова Смолія та голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

День роботи народних обранців в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Пленарне засідання Верховної Ради 3 липня.

Члени Кабміну в ложі уряду.

Спікер Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук у товаристві Сергія Власенка (Батьківщина).

"Година запитань до уряду": прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповідає про ситуацію в постраждалих від паводку західних регіонах України.

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Як бачимо, не всі народні депутати присутні на робочих місцях.

"Слуги народу" Андрій Клочко та Артем Культенко уважно слухають виступ прем'єра.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повертається після консультацій у президії Верховної Ради.

Нардеп Олександр Ковальов (Довіра).





"Слуга народу" Юрій Корявченков, якому президент доручив відродити футбольний клуб "Кривбас".

Нардеп Володимир Воронов (СН).

Соціальної дистанції і маскового режиму дотримуються не всі народні депутати.

Депутат ОПЗЖ Ілля Ківа переписується з абонентом "Яна Блядинська".

Депутати з фракції "Голос" Юлія Клименко і Соломія Бобровська спілкуються з міністром охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Романом Абрамовським.

Нардеп Ольга Саладуха (СН) потрапила в обійми колеги по фракції.

Микита Потураєв (СН) в ложі уряду.

"Слуги народу" Олександр Дубінський і Гео Лерос повертаються з ложі уряду.

Нардеп Андрій Іванчук (Довіра) чимось стривожений.

Нардепи з фракції "Слуга народу" Артем Нагаєвський і Олександр Юрченко.

Фото - Цензор.НЕТ