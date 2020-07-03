УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9054 відвідувача онлайн
Новини Фото
5 841 5

Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 липня, відбулося чергове і позачергове пленарне засідання Верховної Ради. Рада почала роботу з "години запитань до уряду" про ситуацію на Прикарпатті та заходи щодо ліквідації наслідків повені в регіоні. О 14:00 розпочалося позачергове пленарне засідання, на якому більшістю голосів була підтримана відставка глави НБУ Якова Смолія та голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

День роботи народних обранців в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня 01

Пленарне засідання Верховної Ради 3 липня.

Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня 02

Члени Кабміну в ложі уряду.

Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня 03

Спікер Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук у товаристві Сергія Власенка (Батьківщина).

Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня 04

Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня 05

"Година запитань до уряду": прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповідає про ситуацію в постраждалих від паводку західних регіонах України.

Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня 06

Читайте також: Рада виділила з Держбюджету 2 млрд грн на подолання наслідків повеней на Заході України

Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня 07

Як бачимо, не всі народні депутати присутні на робочих місцях.

Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня 08

"Слуги народу" Андрій Клочко та Артем Культенко уважно слухають виступ прем'єра.

Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня 09

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повертається після консультацій у президії Верховної Ради.

Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня 10

Нардеп Олександр Ковальов (Довіра).

Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня 11
Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня 12

"Слуга народу" Юрій Корявченков, якому президент доручив відродити футбольний клуб "Кривбас".

Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня 13

Нардеп Володимир Воронов (СН).

Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня 14

Соціальної дистанції і маскового режиму дотримуються не всі народні депутати.

Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня 15

Депутат ОПЗЖ Ілля Ківа переписується з абонентом "Яна Блядинська".

Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня 16

Депутати з фракції "Голос" Юлія Клименко і Соломія Бобровська спілкуються з міністром охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Романом Абрамовським.

Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня 17

Нардеп Ольга Саладуха (СН) потрапила в обійми колеги по фракції.

Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня 18

Микита Потураєв (СН) в ложі уряду.

Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня 19

"Слуги народу" Олександр Дубінський і Гео Лерос повертаються з ложі уряду.

Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня 20

Нардеп Андрій Іванчук (Довіра) чимось стривожений.

Година запитань до уряду, обійми Саладухи, тривога Іванчука і витрати Ківи - робота Ради 3 липня 21

Нардепи з фракції "Слуга народу" Артем Нагаєвський і Олександр Юрченко.

Фото - Цензор.НЕТ

Автор: 

Власенко Сергій (111) ВР (14994) депутат (1779) Кива Ілля (377) Арахамія Давид (1104) Разумков Дмитро (1527) Стефанчук Руслан (760) Потураєв Микита (146) Дубінський Олександр (491) Лерос Гео (383) Шмигаль Денис (4602)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хуже не будет, говорите?
показати весь коментар
03.07.2020 20:34 Відповісти
Что ни фото-кунсткамера какая-то.Феномен украинского народа-это натворить х.йни, а потом рыдать и биться в истерике, что нас обманули🤔
показати весь коментар
03.07.2020 21:14 Відповісти
Каким моральным уродом надо быть, чтобы в Раде, будучи нардепом, ходить в футболке с чупа-каброй румынской?
показати весь коментар
03.07.2020 21:26 Відповісти
А що, хіба шабаш тепер не на Лисій горі проводять?
показати весь коментар
04.07.2020 15:29 Відповісти
Лепрозорий
показати весь коментар
04.07.2020 23:38 Відповісти
 
 